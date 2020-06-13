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Техника воссоздания речи через анализ вибрации лампы в подвесном светильнике

13.06.2020 21:46

Группа исследователей из университета имени Давида Бен-Гуриона в Негеве и института имени Вейцмана (Израиль) разработала технику Lamphone (PDF) для восстановления разговора и музыки, звучащих в закрытом помещении, используя пассивный анализ вибрации электрической лампы в подвесном светильнике. В качестве анализатора использован размещённый на улице электро-оптический датчик, при помощи телескопа нацеленный на видимую через окно лампу. Эксперимент проводился с 12-ватными светодиодными лампами и позволил организовать подслушивание с расстояния 25 метров.

Метод действует для подвешенной лампы. Звуковые колебания создают перепады давления воздуха, из-за которых возникают микровибрации подвешенного предмета. Подобные микровибрации приводят к искажениям света под разными углами из-за смещения плоскости свечения, которые можно уловить при помощи чувствительного электро-оптического датчика и демодулировать в звук. Для захвата потока света и его направления на датчик использовался телескоп. Получаемый от датчика (Thorlabs PDA100A2 на базе фотодиода) сигнал преобразовывался в цифровую форму при помощи 16-разрядного аналого-цифрового преобразователя ADC NI-9223.

Выделение связанной со звуком информации из общего оптического сигнала производилось в несколько стадий, включающих полосно-заграждающую фильтрацию, нормализацию, подавление шумов и амплитудную коррекцию по частотам. Для обработки сигнала был подготовлен скрипт для MATLAB. Качество восстановления звука при снятии параметров с расстояния в 25 метров оказалось достаточным для распознавания речи через API Google Cloud Speech и определения музыкальной композиции через сервисы Shazam и SoundHound.

При этом в эксперименте воспроизведение звука в комнате производилось на максимальной для имевшихся динамиков громкости, т.е. звук был значительно громче обычной речи. Светодиодная лампа также была выбрана не случайно, а как обеспечивающая наиболее высокий коэфициент сигнал-шум (в 6.3 раза выше лампы накаливания и в 70 раз выше лампы дневного света). Исследователи пояснили, что расстояние проведения атаки и чувствительность могут быть увеличены при использовании более крупного телескопа, качественного датчика и 24- или 32-разрядного аналого-цифрового преобразователя (ADC), эксперимент же проводился с использованием подручного телескопа, дешёвого датчика и 16-разрядного ADC.

В отличие от ранее предложенного метода "визуальный микрофон", при котором производится съёмка и анализ вибрирующих объектов в помещении, таких как стакан с водой или упаковка от чипсов, Lamphone даёт возможность организовать прослушивание в режиме реального времени, в то время как визуальный микрофон для восстановления нескольких секунд речи требует интенсивных вычислений, занимающих часы. В отличие от методов, основанных на использовании динамиков или жесткого диска в качестве микрофона, Lamphone позволяет осуществить атаку удалённо, без необходимости запуска вредоносного ПО на находящихся в помещении устройствах. В отличие от атак с использованием лазера, Lamphone не требует подсветки вибрирующего предмета и может производиться в пассивном режиме.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.wired.com/story/la...)
  2. OpenNews: Атака на микрофоны систем голосового управления при помощи лазера
  3. OpenNews: Отслеживание перемещения в соседней комнате при помощи динамика и микрофона обычного ПК
  4. OpenNews: Метод определения RSA-ключей через анализ изменения разности потенциалов
  5. OpenNews: Представлена техника воссоздания речи по вибрации предметов на видеозаписи
  6. OpenNews: Воссоздание содержимого на экране через анализ звуковых колебаний от LCD-монитора
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53150-lamphone
Ключевые слова: lamphone, spy, microphone, attack, voice
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Far (?), 22:08, 13/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну все, теперь точно пора учиться телепатии >_<
     
     
  • 2.2, mos87 (ok), 22:18, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пожалуй куплю плафон.
     
  • 2.3, Сейд (ok), 22:20, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И занавешивать шторы.
     
     
  • 3.17, Alen (??), 23:52, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Темнота - друг молодёжи, говорили древние!
     
  • 3.40, Аноним (40), 02:28, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не поможет. Походу они изобрели древний трюк - снятие речи по вибрации стекла. А лампа там случайно оказалась. И собственно если света совсем нет - можно посветить лазером и ловить его, очень древний фокус описаный аж в "юном технике" за какие-то лохматые годы.
     
  • 2.4, Kusb (?), 22:20, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ожидай технику воссоздания телепатических сигналов с помощью отражённых радиоволн от роутера и пси-оператора.
     
  • 2.6, Kuromi (ok), 22:28, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я все жду когда ученые сумеют (если сумеют) реализовать телепатию хоть в какой форме. Интересно как много времени потребуется для того чтобы спецслужбы убедительно доказали что всеобщее сканирование мыслей населения совершенно необходимо для нацбезопасности.
     
     
  • 3.7, X86 (ok), 22:40, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а че тут доказывать, это и так понятно. Лучше вообще, чтобы все все видели - все мысли всех людей открыты.
     
     
  • 4.16, Блабла (?), 23:51, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    и тут больше всего пугает не перспектива того, что твои грязные мыслишки кто-то узнает, а то, что тебе самому придётся выслушивать всевозможный туповатый и заурядный бред окружающих :)
     
  • 3.42, Аноним (40), 02:29, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > всеобщее сканирование мыслей населения совершенно необходимо для нацбезопасности.

    Никогда не смотрел Babylon 5? Там тема раскрыта, с превышением.

     
  • 2.19, Аноним (19), 00:07, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть такой почти забытый скилл "писать на бумаге".
    И занавески.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 00:44, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > скилл "писать на бумаге".

    Подвержен атаке восстановления букв по скрипу наконечника ручки о бумагу. Надо что-то понадежнее...

     

  • 1.5, Аноним (5), 22:20, 13/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Люблю такие посты. Интересно читать о всяких техниках и хаках для взломов жоп. Мне понравилась идея прослушивания через вибрации hdd блинов. Спасибо автору за пост, побольше бы такого, что бы разбавить информационный поток новостями вида "смотрите как прикольно придумали"
     
  • 1.8, Аноним (8), 22:55, 13/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Зато мосады и анб как рады таким новостям, может они уже давно за мной таким образом следят. Просто срок действия грифа секретности вышел
     
     
  • 2.10, бублички (?), 23:06, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    о да, мосад, анб, а может даже и MI6 до зарезу необходимы твои пароли к порносайтам. что ты есть вообще, чтоб к тебе кто-то интерес питал?
     
  • 2.28, мосады и анб (?), 00:43, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы давно следим за тобой, ты ничего не сможешь с этим сделать
     
  • 2.31, mos87 (ok), 00:58, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Зато мосады и анб как рады таким новостям, может они уже давно за мной таким образом следят.

    Странные имена у санитаров.

     
  • 2.43, Аноним (40), 02:30, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зато мосады и анб как рады таким новостям, может они уже давно за мной таким образом следят.

    А почему тогда рады? Ведь техника шпионажа спалилась.

     

  • 1.9, бублички (?), 23:03, 13/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    теоретически можно ведь и по колебанию воды в толчке вполне себе определить не только по-большому или по-маленькому сходил сосед этажом выше/ниже, но и вполне восстановить его кряхтения и вздохи. а если он при этом по мобильному говорил - то и весь разговор
     
     
  • 2.23, VINRARUS (ok), 00:14, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если ещо сделать анализы...
     

  • 1.11, Y (??), 23:09, 13/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Лазером со стекла снимают звук уже лет сорок...
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:15, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зумеры изобрели лазерный микрофон
     
     
  • 3.13, Oxyd76 (?), 23:31, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле нет. Лазерный съём информации, это активный тип негласного получения информации и против него ставят специальные стёкла, а тут съём абсолютно пассивный и от него поможет только абсолютно непрозрачное стекло.
     
     
  • 4.20, Аноним (19), 00:08, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Или занавеска.
     
     
  • 5.35, Michael Shigorin (ok), 01:29, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или менее подходящая лампочка, чем этот прожектор.
     
     
  • 6.38, Аноним (38), 02:01, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и не орать как глашатай где Путина взрывать будешь
     
  • 4.41, OpenEcho (?), 02:29, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лазерный сьем (то самый который 40 лет назад), работает абсолютно на том же принципе, - стекло вибрирует от звука, и с занавесками, и в темноте, а вот наcчет специальных, нe вибрируюсщих стекол о которых вы упоминули, - очень было бы интересно узнать...
     
  • 4.44, Аноним (40), 02:31, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > непрозрачное стекло.

    И даже на него днем солнце посветит - и упс, даже лазера не надо.

     
  • 2.45, Лазер (?), 02:32, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лазер это активная техника, метот в статье пассивный
     

  • 1.14, Аноним (14), 23:35, 13/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На видео робот диктовал? Что за движок?
     
     
  • 2.21, Аноним (12), 00:10, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Движок "Николай"
     

  • 1.15, Аноним (14), 23:46, 13/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раньше, говорят, можно было подслушивать соседей через механический звонок в старых телефонных аппаратах. Я так полагаю, аппарат отключался от линии и подключался к усилителю.

    На случай, если кто-то позвонит, включался обратно. Также можно отследить подъем трубки по сопротивлению (если соседи сами захотят позвонить) и тоже включить линию, чтобы не палиться.

    Я раньше любил подслушивать и другу своему (кстати, любимому тезке) делал жуков. Но примитивные поначалу. Угольный микрофон, провод, батарейка, наушник. Вот и все минимальные требования. Он говорил, что плохо слышно. Потом дошел до того, что сделал радиомикрофон, ловил на приемник и писал на магнитофон. Интересно, если людям сказать, что их записывают, они начинают скромничать.

    Денис.

     
  • 1.24, VINRARUS (ok), 00:18, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Блин, теперь кроме кепочки из фольги ещо и кляп из монтажной пены придётся делать.
     
  • 1.25, user90 (?), 00:32, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нихатити там лазерный сканер поставить? Тогда еще и видосик можно) Хотя гораздо проще какую-нить очередную хню для ведроида
     
  • 1.26, user90 (?), 00:35, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    .. которую установит каждый 2ой из местных дебилов, если достаточно распеарить.
     
  • 1.27, Аноним (27), 00:40, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Скукотище, да и только. Понятно, что звук воздействует на окружающие предметы, вибрация, короткую можно распознать. Наверное нужно придумать устройство, которое будет по звуку пердежа, прости Господи, определять, что употреблял за завтрак.
     
  • 1.30, Андрей (??), 00:45, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ученые ничего полезного простым людям сейчас не делают.всё что они делают, позволяет в основном только государству этих простых людей легче и проще подавлять.
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 01:05, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вот раскроют заговор террористов с помощью этой технологии, которые твою задницу подорвать хотели темной ночью... и сразу простым людям от этого изобретения станет еще хуже..
     
     
  • 3.36, Michael Shigorin (ok), 01:32, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот раскроют заговор террористов с помощью этой технологии

    Вот эти-то?  Которые сами напрямую поддерживают терроризм (и бегают от пресловутого гаагского трибунала наперегонки со штатами)?

    Господи, как же хорошо, что я тогда не поехал аккурат-таки в этот вейцмановский институт на летнюю школу...

     

  • 1.32, Gogi (??), 01:03, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне одному кажется, что это "исследование" не столько ради "прослушки", сколько ради "смотрите, как мы умеем!"?

    Школьнику же очевидно, при наличии дронов, посадить жучок прямо на стекло не составит никакого труда. Электро-таракан с микрофоном может заползти в вытяжку и остановиться прям над головой беседующих. Подкупленная уборщица может поставить микрофон прямо в центре стола. :) Да сотня относительно реальных способов и куда более надёжных в плане получения аудиопотока.

     
  • 1.34, Аноним (34), 01:13, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самое орное, что Израиль впереди планеты всей в плане анализа и перехвата информации по сторонним каналам. В том же университете Бен-Гуриона в свое время разработали метод PowerHammer, заключавшийся в том, что установленный троянец сливал данные через, внезапно, 220В сеть питания.
     
     
  • 2.37, Michael Shigorin (ok), 01:34, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Самое орное, что Израиль впереди планеты всей в плане анализа
    > и перехвата информации по сторонним каналам.

    И не только информации -- как полагаете, эти потомственные воры стали получать самостоятельно делящиеся материалы для создания в дальнейшем своих нелегальных зарядов?  Агащаз, у американцев и французов "пропало".

     

  • 1.39, qq (??), 02:09, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще-то израильтяне довольно громко разговаривают. Интересно, если провести эксперимент на японцах?
     

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