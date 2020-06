Техника воссоздания речи через анализ вибрации лампы в подвесном светильнике

2.2 , mos87 ( ok ), 22:18, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – пожалуй куплю плафон.

2.3 , Сейд ( ok ), 22:20, 13/06/2020 И занавешивать шторы.

3.17 , Alen ( ?? ), 23:52, 13/06/2020 Темнота - друг молодёжи, говорили древние!

3.40 , Аноним ( 40 ), 02:28, 14/06/2020 Не поможет. Походу они изобрели древний трюк - снятие речи по вибрации стекла. А лампа там случайно оказалась. И собственно если света совсем нет - можно посветить лазером и ловить его, очень древний фокус описаный аж в "юном технике" за какие-то лохматые годы.

2.4 , Kusb ( ? ), 22:20, 13/06/2020 Ожидай технику воссоздания телепатических сигналов с помощью отражённых радиоволн от роутера и пси-оператора.

2.6 , Kuromi ( ok ), 22:28, 13/06/2020 Я все жду когда ученые сумеют (если сумеют) реализовать телепатию хоть в какой форме. Интересно как много времени потребуется для того чтобы спецслужбы убедительно доказали что всеобщее сканирование мыслей населения совершенно необходимо для нацбезопасности.

3.7 , X86 ( ok ), 22:40, 13/06/2020 а че тут доказывать, это и так понятно. Лучше вообще, чтобы все все видели - все мысли всех людей открыты.

4.16 , Блабла ( ? ), 23:51, 13/06/2020 и тут больше всего пугает не перспектива того, что твои грязные мыслишки кто-то узнает, а то, что тебе самому придётся выслушивать всевозможный туповатый и заурядный бред окружающих :)

3.42 , Аноним ( 40 ), 02:29, 14/06/2020 > всеобщее сканирование мыслей населения совершенно необходимо для нацбезопасности. Никогда не смотрел Babylon 5? Там тема раскрыта, с превышением.

2.19 , Аноним ( 19 ), 00:07, 14/06/2020 Есть такой почти забытый скилл "писать на бумаге".

И занавески.

И занавески.

3.29 , Аноним ( 29 ), 00:44, 14/06/2020 > скилл "писать на бумаге". Подвержен атаке восстановления букв по скрипу наконечника ручки о бумагу. Надо что-то понадежнее...