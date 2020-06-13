Техника воссоздания речи через анализ вибрации лампы в подвесном светильнике

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|3.40, Аноним (40), 02:28, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не поможет. Походу они изобрели древний трюк - снятие речи по вибрации стекла. А лампа там случайно оказалась. И собственно если света совсем нет - можно посветить лазером и ловить его, очень древний фокус описаный аж в "юном технике" за какие-то лохматые годы.
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|2.4, Kusb (?), 22:20, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ожидай технику воссоздания телепатических сигналов с помощью отражённых радиоволн от роутера и пси-оператора.
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|2.6, Kuromi (ok), 22:28, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я все жду когда ученые сумеют (если сумеют) реализовать телепатию хоть в какой форме. Интересно как много времени потребуется для того чтобы спецслужбы убедительно доказали что всеобщее сканирование мыслей населения совершенно необходимо для нацбезопасности.
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|3.7, X86 (ok), 22:40, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а че тут доказывать, это и так понятно. Лучше вообще, чтобы все все видели - все мысли всех людей открыты.
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|4.16, Блабла (?), 23:51, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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и тут больше всего пугает не перспектива того, что твои грязные мыслишки кто-то узнает, а то, что тебе самому придётся выслушивать всевозможный туповатый и заурядный бред окружающих :)
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|3.42, Аноним (40), 02:29, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> всеобщее сканирование мыслей населения совершенно необходимо для нацбезопасности.
Никогда не смотрел Babylon 5? Там тема раскрыта, с превышением.
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|2.19, Аноним (19), 00:07, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть такой почти забытый скилл "писать на бумаге".
И занавески.
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|3.29, Аноним (29), 00:44, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> скилл "писать на бумаге".
Подвержен атаке восстановления букв по скрипу наконечника ручки о бумагу. Надо что-то понадежнее...
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|1.5, Аноним (5), 22:20, 13/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Люблю такие посты. Интересно читать о всяких техниках и хаках для взломов жоп. Мне понравилась идея прослушивания через вибрации hdd блинов. Спасибо автору за пост, побольше бы такого, что бы разбавить информационный поток новостями вида "смотрите как прикольно придумали"
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|1.8, Аноним (8), 22:55, 13/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Зато мосады и анб как рады таким новостям, может они уже давно за мной таким образом следят. Просто срок действия грифа секретности вышел
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|2.10, бублички (?), 23:06, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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о да, мосад, анб, а может даже и MI6 до зарезу необходимы твои пароли к порносайтам. что ты есть вообще, чтоб к тебе кто-то интерес питал?
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|2.31, mos87 (ok), 00:58, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Зато мосады и анб как рады таким новостям, может они уже давно за мной таким образом следят.
Странные имена у санитаров.
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|2.43, Аноним (40), 02:30, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зато мосады и анб как рады таким новостям, может они уже давно за мной таким образом следят.
А почему тогда рады? Ведь техника шпионажа спалилась.
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|1.9, бублички (?), 23:03, 13/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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теоретически можно ведь и по колебанию воды в толчке вполне себе определить не только по-большому или по-маленькому сходил сосед этажом выше/ниже, но и вполне восстановить его кряхтения и вздохи. а если он при этом по мобильному говорил - то и весь разговор
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|3.13, Oxyd76 (?), 23:31, 13/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На самом деле нет. Лазерный съём информации, это активный тип негласного получения информации и против него ставят специальные стёкла, а тут съём абсолютно пассивный и от него поможет только абсолютно непрозрачное стекло.
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|4.41, OpenEcho (?), 02:29, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лазерный сьем (то самый который 40 лет назад), работает абсолютно на том же принципе, - стекло вибрирует от звука, и с занавесками, и в темноте, а вот наcчет специальных, нe вибрируюсщих стекол о которых вы упоминули, - очень было бы интересно узнать...
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|4.44, Аноним (40), 02:31, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> непрозрачное стекло.
И даже на него днем солнце посветит - и упс, даже лазера не надо.
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|1.15, Аноним (14), 23:46, 13/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Раньше, говорят, можно было подслушивать соседей через механический звонок в старых телефонных аппаратах. Я так полагаю, аппарат отключался от линии и подключался к усилителю.
На случай, если кто-то позвонит, включался обратно. Также можно отследить подъем трубки по сопротивлению (если соседи сами захотят позвонить) и тоже включить линию, чтобы не палиться.
Я раньше любил подслушивать и другу своему (кстати, любимому тезке) делал жуков. Но примитивные поначалу. Угольный микрофон, провод, батарейка, наушник. Вот и все минимальные требования. Он говорил, что плохо слышно. Потом дошел до того, что сделал радиомикрофон, ловил на приемник и писал на магнитофон. Интересно, если людям сказать, что их записывают, они начинают скромничать.
Денис.
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|1.24, VINRARUS (ok), 00:18, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Блин, теперь кроме кепочки из фольги ещо и кляп из монтажной пены придётся делать.
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|1.25, user90 (?), 00:32, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нихатити там лазерный сканер поставить? Тогда еще и видосик можно) Хотя гораздо проще какую-нить очередную хню для ведроида
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|1.26, user90 (?), 00:35, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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.. которую установит каждый 2ой из местных дебилов, если достаточно распеарить.
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|1.27, Аноним (27), 00:40, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Скукотище, да и только. Понятно, что звук воздействует на окружающие предметы, вибрация, короткую можно распознать. Наверное нужно придумать устройство, которое будет по звуку пердежа, прости Господи, определять, что употреблял за завтрак.
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|1.30, Андрей (??), 00:45, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ученые ничего полезного простым людям сейчас не делают.всё что они делают, позволяет в основном только государству этих простых людей легче и проще подавлять.
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|2.33, Аноним (33), 01:05, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот раскроют заговор террористов с помощью этой технологии, которые твою задницу подорвать хотели темной ночью... и сразу простым людям от этого изобретения станет еще хуже..
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|3.36, Michael Shigorin (ok), 01:32, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот раскроют заговор террористов с помощью этой технологии
Вот эти-то? Которые сами напрямую поддерживают терроризм (и бегают от пресловутого гаагского трибунала наперегонки со штатами)?
Господи, как же хорошо, что я тогда не поехал аккурат-таки в этот вейцмановский институт на летнюю школу...
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|1.32, Gogi (??), 01:03, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне одному кажется, что это "исследование" не столько ради "прослушки", сколько ради "смотрите, как мы умеем!"?
Школьнику же очевидно, при наличии дронов, посадить жучок прямо на стекло не составит никакого труда. Электро-таракан с микрофоном может заползти в вытяжку и остановиться прям над головой беседующих. Подкупленная уборщица может поставить микрофон прямо в центре стола. :) Да сотня относительно реальных способов и куда более надёжных в плане получения аудиопотока.
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|1.34, Аноним (34), 01:13, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Самое орное, что Израиль впереди планеты всей в плане анализа и перехвата информации по сторонним каналам. В том же университете Бен-Гуриона в свое время разработали метод PowerHammer, заключавшийся в том, что установленный троянец сливал данные через, внезапно, 220В сеть питания.
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|2.37, Michael Shigorin (ok), 01:34, 14/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Самое орное, что Израиль впереди планеты всей в плане анализа
> и перехвата информации по сторонним каналам.
И не только информации -- как полагаете, эти потомственные воры стали получать самостоятельно делящиеся материалы для создания в дальнейшем своих нелегальных зарядов? Агащаз, у американцев и французов "пропало".
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|1.39, qq (??), 02:09, 14/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вообще-то израильтяне довольно громко разговаривают. Интересно, если провести эксперимент на японцах?
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