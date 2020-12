Техника скрытой передачи данных через генерацию чипами памяти сигнала, улавливаемого по Wi-Fi

А там что-то говорилось про генерацию корректных пакетов под соотв стек ?) Суть "открытия" - что ддр-памятью "внезапно" можно генерировать какие-то помехи на каких-то частотах, которые потом можно считать посредством (!) некоторых РЧ-приемников, способных работать в режиме приема "сырого" эфира( или вообще, измерением "забитости" каналов передачи ), а потом - черти как все это декодировать ведь даже в идеальных условиях уровень ошибок порядка 10% Нет там никакого вайфая - есть жиды, которые, как будто, просто изображают активную исследовательскую деятельность для получения очередного пакета финансирования. "In order to measure the interference generated, the attacker has to access the low-level radio measurement information from the PHY layer. This can be done by compromising the firmware of the Wi-Fi chips and passing the required radio measurements to the software stack. "

"To access the radio and PHY layer data, we used the spectral analysis feature within Atheros 802.11n Wi-Fi chipsets. The Atheros chips (AR92xx and AR93xx) can report the data of the raw FFT measurement data from the baseband processor to the software stack. The data consists of vector of FFT bins for 56 subcarriers of the 20 MHz bandwidth channels."