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Техника скрытой передачи данных через генерацию чипами памяти сигнала, улавливаемого по Wi-Fi

16.12.2020 11:59

Исследователи из Университета имени Давида Бен-Гуриона (Израиль), занимающиеся изучением скрытых методов передачи данных с изолированных компьютеров, разработали новый метод организации канала связи - AIR-FI, позволяющий через манипуляции с чипами оперативной памяти DDR генерировать радиосигнал на частоте 2.4 GHz, который можно уловить любым устройством с поддержкой Wi-Fi на расстоянии в несколько метров. С практической стороны метод может применяться для передачи ключей шифрования, паролей и секретных данных с не имеющего сетевого подключения компьютера, поражённого шпионским или вредоносным ПО.

Исследователям удалось добиться скорости передачи информации в 100 бит в секунду при размещении Wi-Fi приёмников, таких как смартфон или ноутбук, на расстоянии 180 см. Уровень ошибок при передаче составил 8.75%, но для выявления и исправления сбоев при передаче использовались коды коррекции ошибок. Для организации канала передачи данных достаточно запуска обычного пользовательского процесса, который может выполняться в том числе в виртуальной машине.

При генерации сигнала использована способность памяти DDR4-2400, работающей на частоте 2400 MHz, генерировать электромагнитные помехи при обращении контроллера к модулю памяти по разным шинам данных. Диапазон Wi-Fi приходится на частоты 2.400-2.490 GHz, т.е. пересекается с частотой, на которой работает память. Исследователи выявили, что при одновременном интенсивном обращении по разным шинам данных возникает эмиссия электромагнитных колебаний на частоте 2.44 Ghz, улавливаемых беспроводным стеком 802.11. С модулями памяти, отличными от DDR4-2400, метод применим при программном изменении частоты памяти, которое допускается в спецификации XMP (Extreme Memory Profile).

Для генерации сигнала использовалось одновременное обращение к шине из параллельно выполняемых потоков, привязанных к разным ядрам CPU. Кодирование в сигнале полезной информации осуществляется с использованием простейшей OOK-модуляции (on-off keying) с манипуляцией амплитудой (ASK, amplitude shift keying), при которой "0" и "1" кодируются выставлением разной амплитуды сигнала, а информация передаётся с фиксированной скоростью - один бит в миллисекунду. При передаче "1" выполняется серия операций записи в память, вызываемых последовательным копированием 1 МБ данных между двумя массивами. При передаче "0" алгоритм не выполняет никаких действий на время, отведённое для передачи бита. Таким образом, при передаче "1" генерируется эмиссия сигнала, а при передаче "0" сигнал исчезает.

Из мер для противодействия применению метода AIR-FI упоминается зонирование территории с созданием в организации периметра, в который запрещено проносить оборудование с беспроводными чипами, а также помещение корпуса компьютера в клетку Фарадея, генерация шума на частотах Wi-Fi, запуск фоновых процессов, выполняющих случайные операции с памятью, и мониторинг появления в системе подозрительных процессов, выполняющих аномальные операции с памятью.


На странице исследователей сформирована подборка выявленных ими методов скрытой передачи данных, использующих электромагнитные, акустические, тепловые и световые формы утечек:

  • PowerHammer - организация отправки данных через линию электропередач, манипулируя нагрузкой на CPU для изменения энергопотребления;
  • MOSQUITO (видео) - передача данных вне слышимого диапазона через пассивные колонки или наушники без использования микрофона;
  • ODINI (видео) - демонстрации извлечения данных из устройства, находящегося в экранированном помещении (клетке Фарадея) через анализ низкочастотных магнитных колебаний, возникающих при работе CPU;
  • MAGNETO (видео) - извлечение данных на основе измерения флуктуаций магнитного поля, возникающих при работе CPU;
  • AirHopper (видео) - передача данных со скоростью до 60 байт в секунду с ПК на смартфон через анализ на смартфоне с FM-тюнером радиопомех, возникающий при выводе информации на дисплей;
  • BitWhisper (видео) - передача данных на расстоянии до 40 см со скоростью 1-8 бит в час через измерение колебаний температуры корпуса ПК;
  • GSMem (видео) - извлечение данных на расстояние до 30 метров через создание электромагнитных помех на частоте GSM-сетей, улавливаемых смартфоном;
  • DiskFiltration (видео) - передача данных со скоростью до 180 бит в минуту через анализ звуков, издаваемых при манипуляциях с жестким диском;
  • USBee (видео) - передача данных со скоростью до 80 байт в секунду через анализ электромагнитных помех, создаваемых в процессе обращения к устройствам через порт USB;
  • LED-it-GO (видео) - использование светодиода с индикацией активности жёсткого диска в качестве источника передачи данных со скоростью до 120 бит в секунду при использовании обычной видеокамеры в качестве приёмника и до 4000 бит в секунду при использовании специального датчика;
  • Fansmitter (видео) - передача данных со скоростью до 900 бит в час через модуляцию изменения звука кулера, используемого для охлаждения CPU;
  • aIR-Jumper (видео) - передача данных через инфракрасный светодиод камер наблюдения со скоростью 100 бит в секунду и на расстоянии до километра;
  • xLED (видео) - передача данных на скорости до 10 тысяч бит в секунду через мигание светодиодов на взломанных маршрутизаторах и коммутаторах;
  • AiR ViBeR (видео) - передача данных через вибрацию корпуса ПК при изменении частоты вращения кулера, улавливаемую смартфоном, лежащим на том же столе.
  • BRIGHTNESS (видео) - скрытая передача данных через изменение яркости LCD-экрана.
  • VisiSploit - передача данных через незаметные глазу мерцания или изменения контраста изображения на экране.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Техника воссоздания речи через анализ вибрации лампы в подвесном светильнике
  3. OpenNews: Техника скрытой передачи данных через изменение яркости LCD-экрана
  4. OpenNews: Организация утечки данных через линию электропередач
  5. OpenNews: Отслеживание перемещения в соседней комнате при помощи динамика и микрофона обычного ПК
  6. OpenNews: Техника определения RSA-ключей через анализ изменения шума от компьютера
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54262-airgap
Ключевые слова: airgap, air-fi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 11:53, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    главное камеру синей изолентой вовремя заклеить
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 14:01, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Запахло киберпанком...
     
  • 2.37, Аноним (37), 14:41, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    напомнило про хакера и солонку
     
  • 2.48, Z (??), 15:08, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня черная изолента, это не правильно?
     
  • 2.53, commiethebeastie (ok), 15:23, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно смешно на фоне сотовых телефонов с кучей камер.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:57, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А обычный железный корпус от такого не спасает?
     
     
  • 2.4, InuYasha (??), 12:18, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Отверстий под вентиляторы и, особенно, пластиковые заглушки способствуют проникновению ЭМИ за пределы корпуса. Чтобы сигнал не выходил наружу, самые крупные отверстия в корпусе не должны, грубо говоря, превышать λ/2 - т.е. не крупнее дырочек в сетке на двери микроволновой печи.
     
     
  • 3.5, InuYasha (??), 12:20, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Кстати, снова вспоминаем моду на прозрачные корпуса. :D
     
     
  • 4.33, YetAnotherOnanym (ok), 14:17, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свидетель моддинга отметился минусом.
     
  • 4.40, Ты идиот (?), 14:53, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И где эта мода, дурик? В закрытых НИИ и воинских частях? Да бл, прозрачные корпуса это первое о чём там думают🤣
     
  • 3.59, gogo (?), 16:04, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Длина волны 2.4 ГГц - это 300000 км/с / 2.4 ГГц = ~12 см.
     
  • 2.9, Урри (ok), 12:47, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    "Клетка Фарадея" (обычный железный корпус) не предназначена для гашения излучения изнутри, она не пропускает внутрь себя излучение _снаружи_.

     
     
  • 3.17, Бывалый (?), 13:02, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А есть какая-то разница?
     
     
  • 4.20, Урри (ok), 13:14, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Есть. Обычный железный корпус от такого не спасает.
     
     
  • 5.39, Аноним (39), 14:46, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обычный железный корпус - не клетка Фарадея.
     
  • 4.38, Аноним (37), 14:44, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё как есть. Клетка может компенсировать ВНЕШНЕЕ поле путём сдвига своих электронов с одного края на другой. Но если источник ВНУТРИ клетки - уже невозможно так сделать.
     
     
  • 5.61, gogo (?), 16:10, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кто это такое сказал? Механизм тот же самый.
     
     
  • 6.63, Аноним (37), 16:23, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нарисуй, если сможешь, и поймёшь. Но поколению ЕГЭ это не суждено.
     
  • 3.46, Твоя мама (?), 15:05, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разница какая?
     
     
  • 4.58, Аноним (37), 16:02, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    см. ответ в 4.38
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:08, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –16 +/
    Бред, абсолютный. DDR4-2400 работает ну ни разу не на частоте 2,4 гига. 2,4 гига это эффективная частота, раельная меньше. Но за счет гармоник 3-й или 5-ой посвистеть на частосте 2,4 гига возможно удасться.
    Есть процы с частотой 2,4, не проще ли крутить их частоту? Или те которые быстрей загнать на 2,4 гига.
    Чего только евреи не придумают для отжатия бабла. Им даже лень зайти на какой нибудь дрищецкий ru-board.com поистать инструкции по борьбе с ПД ИТР. Тогда бы такой хренью не мучались бы.
    "Идиоты" - как сказал Папанов, "Дебилы" - ответил Лавров )))

     
     
  • 2.6, Oxyd76 (?), 12:21, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    О! Очередного анонимного ыксперда опеннета подвезли. С несомненным и непререкаемым авторитетом!
     
  • 2.8, sigint eu division (?), 12:40, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нам не лень, мы ознакомились и учли, спасибо.
     
  • 2.12, mos87 (ok), 12:53, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Бред, абсолютный эффективная частота это тупая калька с аглицкого так переводят только чудаки. effective == фактический
     
     
  • 3.22, Урри (ok), 13:27, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты хочешь сказать, что чипы памяти работают на 2400 ГГц?
     
     
  • 4.27, A.Stahl (ok), 13:52, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, он просто доколупался к термину.
     
     
  • 5.64, adolfus (ok), 16:27, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А к нему доколупываются за "еврея".
     
  • 3.42, Аноним (37), 15:00, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у DDR4-2400 частота шины - 1200 МГц, внутренняя - 300 МГц. А 2400 MTps - это информационная скорость. Есть вообще "заоблачная" цифра: 19200 MBps. Ну и до кучи - тайминги, лучший - 15, т.е. цикл 12.5 нс, т.е. эффективная частота DDR4-2400 всего... 80 МГц! Для некоторых это будет шоком. А то и 66.6(6) МГц.
     
  • 3.47, Аноним (-), 15:08, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тупая не тупая, memtest86 тебе ответ даст. Там русским по синему написаны РЕАЛЬНЫЕ частоты работы микросхем памяти.
     
  • 2.16, mos87 (ok), 12:56, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >"Дебилы" - ответил Лавров

    когда обезьяны сбили эской очередную птичку, лавров в адрес евреев мычал что-то другое, наш жирный дружок

     
  • 2.41, Ты идиот (?), 14:57, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Кто там у тебя бабло отжимает, дегенерат? Ты всех по себе и своему задрищенску не суди, макака мокшанская 🤣
     

  • 1.7, Fracta1L (ok), 12:34, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Вот до чего дырявая сишка доводит, уязвимости уже прямо в железе
     
     
  • 2.11, Урри (ok), 12:50, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Предлагаю порезать всем частоту чипов памяти. Для отключения порезки завести специальный ключик "no_airfi", который надо прокричать в момент загрузки компа и который все равно не будет работать как надо, ведь все будут тестировать софт только при отсутствии ключика. Ибо безопасТность пользователей превыше всего.
     
     
  • 3.19, Fracta1L (ok), 13:07, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Предлагаю порезать всем частоту чипов памяти

    Согласен, 640 КГц хватит всем

     
  • 3.51, Аноним (51), 15:13, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может наоборот поднять? Суть ведь не измениться, сигналы будут не на частоте Wi-Fi. Только я думаю злоумышленнику всё равно на какой частоте работает память жертвы, главное знать на какой именно.
     
  • 2.13, mos87 (ok), 12:53, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    у тебя дырки везде особенно в ложке и миске

    и ничо жыра столько что не вытек еще

     

  • 1.10, Аноним (10), 12:49, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Надо все эти варианты объединить в одну библиотеку и получится неплохой сервис меш между разными сетями с возможностью объединения скорости сети.
     
  • 1.14, mos87 (ok), 12:54, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Всем светлой Хануки посоны!
     
  • 1.15, Crazy Alex (ok), 12:54, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Учитывая, что сейчас DDR4-2400 уже и не осталось особо (и "процессу из виртуалки" подкрутить частоту чуток затруднительно) - невелика проблема, хотя и занятный подход.
     
     
  • 2.18, Сейд (ok), 13:05, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У меня ещё DDR3 везде работает.
     
     
  • 3.23, Fracta1L (ok), 13:30, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Срочно переходи на DDR4, сейчас быть дырявым это мейнстрим
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 14:26, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не. ребят лучше сразу на DDR6! Вот сижу и горе не знаю, а то ваши DDR4 дырявее дырявых.


    // не ну ребят, серьезно, чтоза хрень...

     
  • 4.50, Аноним (37), 15:10, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ребята, сейчас ржать будете...

    DDR4-2400: шина 1200 МГц, внутренняя 300 МГц, цикл 12,5 нс, эффективная цикла - 80 МГц.
    DDR3‑2400: шина 1200 МГц, внутренняя 300 МГц, цикл 3,33 нс (!!!), эффективная цикла - 300 МГц.

    Внимание, вопрос знатокам задаёт Вася Пупкин из деревни Усть-Улымка: "Которая память будет быстрее работать?".

     
     
  • 5.62, gogo (?), 16:14, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кто такая "эффективная цикла"?
     
     
  • 6.65, Аноним (37), 16:27, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читай основы управления DRAM. Но для поколения ЕГЭ я объясню доступным языком: это, б*ь, просто магия. Ты чё, в магию не веришь?!
     
  • 2.28, Амоним (?), 13:59, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шум там все равно широкополосный, передаваемый сигнал это всего лишь наличие/отсутствие шума. Неважно чем шуметь - памятью, процессором, видеокартой, накопителем - все выдаст какой-то электромагнитный шум. Вариантов всяких авторы тут же порасписали (в перемешку с оптическими/акустическими). Лучше, конечно, если, как в данном случае, шина памяти работает на частотах кратных частоте приемника. Не одна, так другая гармоника попадет. Ну а если не попадает то надо либо приемник ближе, либо его частоту подгонять. Так что проблема, в принципе, велика: все что потребляет и использует электричество в том или ином виде можно модулировать и использовать для организации скрытого канала передачи данных (с приемом сложнее).
     
     
  • 3.52, Аноним (37), 15:15, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у а если не попадает

    Надо всего-то вычесть/добавить низкую частоту, на которую не хватает.

     

  • 1.21, Аноним (21), 13:20, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >The compromised Wi-Fi capable devices are installed withthe receiver side of the malware. In most cases, the maliciouscode will be executed within the kernel driver or the firmwarewhich drive the Wi-Fi hardware. The malware collects the Wi-Fi signals, detects the covert AIR-FI transmission, decodes theinformation, and sends it to the attacker over the Internet.

    Генерируются не Wi-Fi сигналы (в статье их называют Wi-Fi, но это ради хайпа). На деле сигналы не соответствуют стандартам 802.11.

    А теперь самая важная инфа в статье,

    >The Atheros  chips  (AR92xx  and  AR93xx)  can  report  the  data  of the raw FFT measurement data from the baseband processor to the software stack

    Пахнет встроенным SDRом.

     
     
  • 2.31, kusb (?), 14:06, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "2.44 Ghz, улавливаемых беспроводным стеком 802.11" - это не противоречит?
     

  • 1.24, Аноним (24), 13:35, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Скоро горе-исследователи обнаружат что с помощью мощного ЭМИ-импульса можно передать 1 бит информации на многие километры!
    И приёмник не нужен - все станут приёмниками)
     
     
  • 2.34, YetAnotherOnanym (ok), 14:21, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда уйдёт на пенсию поколение, воспитанное плакатами с описанием поражающих факторов ЯО.
     
     
  • 3.45, Ты идиот (?), 15:02, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    То его сменит поколение киселёвщины с радиоактивным пепелом в отсутствующих мозгах.
     
     
  • 4.54, Аноним (37), 15:43, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Популярность бункеров в Штатах - растёт. Что с них взять, им мозги с детства промыли и отформатировали.
     

  • 1.25, Аноним (25), 13:44, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не понял:
    servernews(точка)ru/1027691

    "Новый драйвер Intel RFIM подстраивает частоты DDR и IVR, чтобы избавиться от радиопомех для Wi-Fi/5G

    В Linux 5.11 ожидается немало новых функций. И одной из них станет драйвер RFIM (Radio Frequency Interference Mitigation) от компании Intel. Он настраивает частоту работы оперативной памяти и интегрированного стабилизатора напряжения (Fully Integrated Voltage Regulator, FIVR) так, чтобы не создавать помехи для сетей Wi-Fi/5G."

    Так это баг, или фича? =)
    Троян, или защита? о0

     
     
  • 2.35, YetAnotherOnanym (ok), 14:23, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это он называется "Mitigation", если есть способ двигать частоту, её можно двигать с разными целями.
     
  • 2.56, Аноним (37), 15:46, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Так это баг, или фича?

    Продукт двойного назначения. И лучше бы Штаты наложили санкций на поставки оного наружу, да побольше.

     

  • 1.26, Аноним (26), 13:45, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Интересно сколько у них времени уходит на калибровку нового устройства?

     
  • 1.29, Аноним (29), 14:01, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    А всё потому, что модули памяти нужно было на Rust делать.
     
     
  • 2.44, Анотолей (?), 15:01, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    rf-чипы тоже, шоб не хулиганили кто попало!
     
  • 2.49, lv333 (ok), 15:09, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На питоне.
     
     
  • 3.67, Аноним (67), 16:51, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Питоне модули ППЗУ :)
     
  • 2.60, Аноним (24), 16:06, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, "железном"!
    FeO₂ короче
     

  • 1.32, kusb (?), 14:07, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "2.44 Ghz, улавливаемых беспроводным стеком 802.11"
    Хм, а можно ли так получить поддержку WiFi на устройстве без поддержки WiFi? (Хотя интересны и другие способы компьютера генерировать сигналы)
     
     
  • 2.55, Lex (??), 15:44, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А там что-то говорилось про генерацию корректных пакетов под соотв стек ?)

    Суть "открытия" - что ддр-памятью "внезапно" можно генерировать какие-то помехи на каких-то частотах, которые потом можно считать посредством (!) некоторых РЧ-приемников, способных работать в режиме приема "сырого" эфира( или вообще, измерением "забитости" каналов передачи ), а потом - черти как все это декодировать ведь даже в идеальных условиях уровень ошибок порядка 10%

    Нет там никакого вайфая - есть жиды, которые, как будто, просто изображают активную исследовательскую деятельность для получения очередного пакета финансирования.

    "In order to measure the interference generated, the attacker has to access the low-level radio measurement information from the PHY layer. This can be done by compromising the firmware of the Wi-Fi chips and passing the required radio measurements to the software stack. "
    "To access the radio and PHY layer data, we used the spectral analysis feature within Atheros 802.11n Wi-Fi chipsets. The Atheros chips (AR92xx and AR93xx) can report the data of the raw FFT measurement data from the baseband processor to the software stack. The data consists of vector of FFT bins for 56 subcarriers of the 20 MHz bandwidth channels."

     
     
  • 3.57, Аноним (-), 16:02, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если пошевелить efi, то будет и wi-fi, но это уже конверсия какая-то
     

  • 1.43, DildoZilla (?), 15:00, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Spread Spectrum как бы ещё лет 20 назад ещё был, да и на винтах перемычка есть. Ессно, никто не афишировал настоящие причины для впендюривания этих штук.
     
  • 1.66, Аноним12345 (?), 16:35, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шерето !
     
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