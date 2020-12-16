Техника скрытой передачи данных через генерацию чипами памяти сигнала, улавливаемого по Wi-Fi

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|2.4, InuYasha (??), 12:18, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Отверстий под вентиляторы и, особенно, пластиковые заглушки способствуют проникновению ЭМИ за пределы корпуса. Чтобы сигнал не выходил наружу, самые крупные отверстия в корпусе не должны, грубо говоря, превышать λ/2 - т.е. не крупнее дырочек в сетке на двери микроволновой печи.
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|4.40, Ты идиот (?), 14:53, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И где эта мода, дурик? В закрытых НИИ и воинских частях? Да бл, прозрачные корпуса это первое о чём там думают🤣
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|3.59, gogo (?), 16:04, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Длина волны 2.4 ГГц - это 300000 км/с / 2.4 ГГц = ~12 см.
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|2.9, Урри (ok), 12:47, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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"Клетка Фарадея" (обычный железный корпус) не предназначена для гашения излучения изнутри, она не пропускает внутрь себя излучение _снаружи_.
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|4.38, Аноним (37), 14:44, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ещё как есть. Клетка может компенсировать ВНЕШНЕЕ поле путём сдвига своих электронов с одного края на другой. Но если источник ВНУТРИ клетки - уже невозможно так сделать.
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|6.63, Аноним (37), 16:23, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нарисуй, если сможешь, и поймёшь. Но поколению ЕГЭ это не суждено.
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|1.3, Аноним (3), 12:08, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–16 +/–
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Бред, абсолютный. DDR4-2400 работает ну ни разу не на частоте 2,4 гига. 2,4 гига это эффективная частота, раельная меньше. Но за счет гармоник 3-й или 5-ой посвистеть на частосте 2,4 гига возможно удасться.
Есть процы с частотой 2,4, не проще ли крутить их частоту? Или те которые быстрей загнать на 2,4 гига.
Чего только евреи не придумают для отжатия бабла. Им даже лень зайти на какой нибудь дрищецкий ru-board.com поистать инструкции по борьбе с ПД ИТР. Тогда бы такой хренью не мучались бы.
"Идиоты" - как сказал Папанов, "Дебилы" - ответил Лавров )))
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|2.6, Oxyd76 (?), 12:21, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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О! Очередного анонимного ыксперда опеннета подвезли. С несомненным и непререкаемым авторитетом!
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|2.12, mos87 (ok), 12:53, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Бред, абсолютный эффективная частота это тупая калька с аглицкого так переводят только чудаки. effective == фактический
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|3.22, Урри (ok), 13:27, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты хочешь сказать, что чипы памяти работают на 2400 ГГц?
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|3.42, Аноним (37), 15:00, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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у DDR4-2400 частота шины - 1200 МГц, внутренняя - 300 МГц. А 2400 MTps - это информационная скорость. Есть вообще "заоблачная" цифра: 19200 MBps. Ну и до кучи - тайминги, лучший - 15, т.е. цикл 12.5 нс, т.е. эффективная частота DDR4-2400 всего... 80 МГц! Для некоторых это будет шоком. А то и 66.6(6) МГц.
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|3.47, Аноним (-), 15:08, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тупая не тупая, memtest86 тебе ответ даст. Там русским по синему написаны РЕАЛЬНЫЕ частоты работы микросхем памяти.
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|2.16, mos87 (ok), 12:56, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>"Дебилы" - ответил Лавров
когда обезьяны сбили эской очередную птичку, лавров в адрес евреев мычал что-то другое, наш жирный дружок
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|2.41, Ты идиот (?), 14:57, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Кто там у тебя бабло отжимает, дегенерат? Ты всех по себе и своему задрищенску не суди, макака мокшанская 🤣
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|2.11, Урри (ok), 12:50, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Предлагаю порезать всем частоту чипов памяти. Для отключения порезки завести специальный ключик "no_airfi", который надо прокричать в момент загрузки компа и который все равно не будет работать как надо, ведь все будут тестировать софт только при отсутствии ключика. Ибо безопасТность пользователей превыше всего.
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|3.19, Fracta1L (ok), 13:07, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Предлагаю порезать всем частоту чипов памяти
Согласен, 640 КГц хватит всем
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|3.51, Аноним (51), 15:13, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может наоборот поднять? Суть ведь не измениться, сигналы будут не на частоте Wi-Fi. Только я думаю злоумышленнику всё равно на какой частоте работает память жертвы, главное знать на какой именно.
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|2.13, mos87 (ok), 12:53, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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у тебя дырки везде особенно в ложке и миске
и ничо жыра столько что не вытек еще
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|1.10, Аноним (10), 12:49, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Надо все эти варианты объединить в одну библиотеку и получится неплохой сервис меш между разными сетями с возможностью объединения скорости сети.
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|1.15, Crazy Alex (ok), 12:54, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Учитывая, что сейчас DDR4-2400 уже и не осталось особо (и "процессу из виртуалки" подкрутить частоту чуток затруднительно) - невелика проблема, хотя и занятный подход.
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|4.36, Аноним (36), 14:26, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не. ребят лучше сразу на DDR6! Вот сижу и горе не знаю, а то ваши DDR4 дырявее дырявых.
// не ну ребят, серьезно, чтоза хрень...
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|4.50, Аноним (37), 15:10, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ребята, сейчас ржать будете...
DDR4-2400: шина 1200 МГц, внутренняя 300 МГц, цикл 12,5 нс, эффективная цикла - 80 МГц.
DDR3‑2400: шина 1200 МГц, внутренняя 300 МГц, цикл 3,33 нс (!!!), эффективная цикла - 300 МГц.
Внимание, вопрос знатокам задаёт Вася Пупкин из деревни Усть-Улымка: "Которая память будет быстрее работать?".
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|6.65, Аноним (37), 16:27, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Читай основы управления DRAM. Но для поколения ЕГЭ я объясню доступным языком: это, б*ь, просто магия. Ты чё, в магию не веришь?!
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|2.28, Амоним (?), 13:59, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шум там все равно широкополосный, передаваемый сигнал это всего лишь наличие/отсутствие шума. Неважно чем шуметь - памятью, процессором, видеокартой, накопителем - все выдаст какой-то электромагнитный шум. Вариантов всяких авторы тут же порасписали (в перемешку с оптическими/акустическими). Лучше, конечно, если, как в данном случае, шина памяти работает на частотах кратных частоте приемника. Не одна, так другая гармоника попадет. Ну а если не попадает то надо либо приемник ближе, либо его частоту подгонять. Так что проблема, в принципе, велика: все что потребляет и использует электричество в том или ином виде можно модулировать и использовать для организации скрытого канала передачи данных (с приемом сложнее).
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|3.52, Аноним (37), 15:15, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> у а если не попадает
Надо всего-то вычесть/добавить низкую частоту, на которую не хватает.
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|1.21, Аноним (21), 13:20, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>The compromised Wi-Fi capable devices are installed withthe receiver side of the malware. In most cases, the maliciouscode will be executed within the kernel driver or the firmwarewhich drive the Wi-Fi hardware. The malware collects the Wi-Fi signals, detects the covert AIR-FI transmission, decodes theinformation, and sends it to the attacker over the Internet.
Генерируются не Wi-Fi сигналы (в статье их называют Wi-Fi, но это ради хайпа). На деле сигналы не соответствуют стандартам 802.11.
А теперь самая важная инфа в статье,
>The Atheros chips (AR92xx and AR93xx) can report the data of the raw FFT measurement data from the baseband processor to the software stack
Пахнет встроенным SDRом.
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|2.31, kusb (?), 14:06, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"2.44 Ghz, улавливаемых беспроводным стеком 802.11" - это не противоречит?
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|1.24, Аноним (24), 13:35, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Скоро горе-исследователи обнаружат что с помощью мощного ЭМИ-импульса можно передать 1 бит информации на многие километры!
И приёмник не нужен - все станут приёмниками)
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|3.45, Ты идиот (?), 15:02, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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То его сменит поколение киселёвщины с радиоактивным пепелом в отсутствующих мозгах.
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|4.54, Аноним (37), 15:43, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Популярность бункеров в Штатах - растёт. Что с них взять, им мозги с детства промыли и отформатировали.
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|1.25, Аноним (25), 13:44, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не понял:
servernews(точка)ru/1027691
"Новый драйвер Intel RFIM подстраивает частоты DDR и IVR, чтобы избавиться от радиопомех для Wi-Fi/5G
В Linux 5.11 ожидается немало новых функций. И одной из них станет драйвер RFIM (Radio Frequency Interference Mitigation) от компании Intel. Он настраивает частоту работы оперативной памяти и интегрированного стабилизатора напряжения (Fully Integrated Voltage Regulator, FIVR) так, чтобы не создавать помехи для сетей Wi-Fi/5G."
Так это баг, или фича? =)
Троян, или защита? о0
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|2.35, YetAnotherOnanym (ok), 14:23, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это он называется "Mitigation", если есть способ двигать частоту, её можно двигать с разными целями.
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|2.56, Аноним (37), 15:46, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Так это баг, или фича?
Продукт двойного назначения. И лучше бы Штаты наложили санкций на поставки оного наружу, да побольше.
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|1.26, Аноним (26), 13:45, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Интересно сколько у них времени уходит на калибровку нового устройства?
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|1.32, kusb (?), 14:07, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"2.44 Ghz, улавливаемых беспроводным стеком 802.11"
Хм, а можно ли так получить поддержку WiFi на устройстве без поддержки WiFi? (Хотя интересны и другие способы компьютера генерировать сигналы)
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|2.55, Lex (??), 15:44, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А там что-то говорилось про генерацию корректных пакетов под соотв стек ?)
Суть "открытия" - что ддр-памятью "внезапно" можно генерировать какие-то помехи на каких-то частотах, которые потом можно считать посредством (!) некоторых РЧ-приемников, способных работать в режиме приема "сырого" эфира( или вообще, измерением "забитости" каналов передачи ), а потом - черти как все это декодировать ведь даже в идеальных условиях уровень ошибок порядка 10%
Нет там никакого вайфая - есть жиды, которые, как будто, просто изображают активную исследовательскую деятельность для получения очередного пакета финансирования.
"In order to measure the interference generated, the attacker has to access the low-level radio measurement information from the PHY layer. This can be done by compromising the firmware of the Wi-Fi chips and passing the required radio measurements to the software stack. "
"To access the radio and PHY layer data, we used the spectral analysis feature within Atheros 802.11n Wi-Fi chipsets. The Atheros chips (AR92xx and AR93xx) can report the data of the raw FFT measurement data from the baseband processor to the software stack. The data consists of vector of FFT bins for 56 subcarriers of the 20 MHz bandwidth channels."
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|3.57, Аноним (-), 16:02, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если пошевелить efi, то будет и wi-fi, но это уже конверсия какая-то
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|1.43, DildoZilla (?), 15:00, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Spread Spectrum как бы ещё лет 20 назад ещё был, да и на винтах перемычка есть. Ессно, никто не афишировал настоящие причины для впендюривания этих штук.
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