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Проект KDE представил четвёртое поколение ноутбуков KDE Slimbook

05.07.2022 18:54

Проект KDE представил четвёртое поколение ультрабуков, поставляемых под брендом KDE Slimbook. Продукт разработан при участии сообщества KDE совместно с испанским поставщиком оборудования Slimbook. Программная начинка основана на рабочем столе KDE Plasma, системном окружении KDE Neon на базе Ubuntu и подборкой свободных приложений, таких как графический редактор Krita, система 3D-проектирования Blender, САПР FreeCAD и редактор видео Kdenlive. Графическое окружение по умолчанию использует протокол Wayland. Все поставляемые в KDE Slimbook приложения и обновления досконально тестируются разработчиками KDE для обеспечения высокого уровня стабильности окружения и совместимости с оборудованием.

Новая серия поставляется с процессорами AMD Ryzen 5700U 4.3 GHz с 8 ядрами CPU (16 потоками) и 8 ядрами GPU (в прошлой серии применялся Ryzen 7 4800H). Ноутбук предложен в вариантах с экранами 14 и 15.6 дюймов (1920x1080, IPS, 16:9, sRGB 100%). Вес устройств соответственно составляет 1.05 и 1.55 кг, а цена - 1049€ и 999€. Ноутбуки укомплектованы 250 ГБ M.2 SSD NVME (до 2 ТБ), 8 ГБ ОЗУ (до 64 ГБ), 2 портами USB 3.1, одним портом USB 2.0 и одним USB-C 3.1, HDMI 2.0, Ethernet (RJ45), Micro SD и Wifi (Intel AX200).



  1. Главная ссылка к новости (https://kde.slimbook.es/...)
  2. OpenNews: Проект KDE представил третье поколение ноутбуков KDE Slimbook
  3. OpenNews: Проект KDE представил вторую модель ультрабука KDE Slimbook
  4. OpenNews: Проект KDE представил ультрабук KDE Slimbook
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57456-slimbook
Ключевые слова: slimbook, kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:59, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    А где подвох, обычно от проектов какой-то брендированный кал выходит, а тут даже на ноутбук похоже.
     
     
  • 2.7, пох. (?), 19:17, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    А чего китайскому помоешному оему не быть похожим на ноутбуки?

    Полный али такого кала - только небрендированного и вдвое дешевле.

     
  • 2.19, Без аргументов (?), 19:32, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если попытаться его бросить, то он не упадёт
     
     
  • 3.26, Аноним (-), 19:40, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продано!
     
  • 3.30, podman (?), 19:44, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    /бросить/утопить
    /упадет/утонет

    з.ы на самом деле рад за кдешников

     

  • 1.2, Аноним (2), 18:59, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Лучший ноутбук современности!
     
     
  • 2.41, Аноним (-), 20:02, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Макодpoчеры минусуют...
     

  • 1.3, SNM (?), 19:01, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Слишком дорого. Во-вторых, все эти линукс ноутбуки давно прославились тем, что могут поддерживать текущую версию дистрибутива, а последующие без танцев с бубном – нет.
     
     
  • 2.11, кубрик (?), 19:22, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Пока только ты прославился непобедимой глупостью.
     
  • 2.13, пох. (?), 19:23, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в чем проблема? Последующие просто приобретаешь с еще одним ноутом.

    Шва6одка деньгов стоит, все разработчики кушать хочут.

     
  • 2.14, Аноним (-), 19:23, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты совсем дурак?
     

  • 1.4, Аноним (4), 19:04, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Попахивает кастомизированной сборкой. Интересно сколько ошибок вывалится в dmesg при попытке накатить другой дистр.
     
     
  • 2.24, Аноним (-), 19:38, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нисколько (тестил стандартный Neon).
     
     
  • 3.29, SNM (?), 19:43, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что прям ничего нет при вызове dmesg -l 3 и dmesg -l 4
     
  • 2.37, Аноним (37), 19:54, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как минимум будет заблочен ccp (cryptographic co-processor) потому что линукс
     

  • 1.5, anonimus (?), 19:12, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Респект за нормальные стрелочки и отдельную кнопку питания
     
     
  • 2.10, пох. (?), 19:20, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    виндузятники должны же страдать? (зачем в линуксе нормальные стрелочки - и вообще стрелочки?)

    А вот за уродство вместо нормального блока home - действительно убивать надо. Причем по бокам клавиатуры огромное пустое место, ненужно-огромный тачпад с кучей еще пустого места под клавиатурой, причем и тут на кнопках сэкономили. Не, никак не поместилось.

    Впрочем, чего вы хотите от китайского оемера... слепила из того что было.

     
  • 2.25, SNM (?), 19:39, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Респект за нормальные стрелочки и отдельную кнопку питания

    Зачем линуксоиду стрелочки если vim работает и без них

     

  • 1.6, Sebastian (?), 19:13, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    За что такая переплата как минимум в 2 раза не понятно. Или это в фонд защиты бразильских двузубых чернопопиков идёт?
     
     
  • 2.16, пох. (?), 19:24, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чо неясно в прожектКДЕ?! Ты вот много за сам KDE заплатил?

    Поэтому радуйся, что лохи платят опосредованно.

     

  • 1.8, кубрик (?), 19:18, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ноут здорового человека
     
     
  • 2.22, Аноним (-), 19:36, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я бы купил, но как с доставкой в рaшку?
     
     
  • 3.33, Попандопала (?), 19:46, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вам какая разница,ты все равно Россию только на картинках видел. XD
     

  • 1.9, Аноним (9), 19:20, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Штука баксов за танцы с бубнами? Нет уж извольте
     
     
  • 2.15, Аноним (-), 19:24, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты тоже недалекий?
     
     
  • 3.28, Попандопала (?), 19:41, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сам-то наверняка Мегамозг осиливший Си/Раст с Вимом и теперь секретарша-айтиэлитка c интимом под 200к месячных?
     
     
  • 4.32, Аноним (-), 19:46, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По себе не судят. Сoси, раздвигай!
     
     
  • 5.36, Попандопала (?), 19:51, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Утрись харасметом. Быдлокодер-референд рот открывает только по требованию начальства. gg
     
  • 2.45, Аноним (45), 20:22, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нищук, плес. Тебе на РАБоте компьютер дадут.
     

  • 1.12, Попандопала (?), 19:23, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Некогда обходились очередным дистром в стиле Неон, а теперь устройства поставляют, но для "легоньких" кед железо вполне норм. Хотю увидеть, Либреофисбук,вот прям хотю и всё. gg Скринте,скоро на рынке.D
     
  • 1.17, Хрюхрю (?), 19:30, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Типа дорого за наклейку на ноуте с Алика.
     
  • 1.18, Владислав (??), 19:30, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    У меня 1й слимбук до сих пор жив и отлично работает, сыну отдал. Сам сижу на 3м, крутая машинка, с обновами проблем нет. Это как макбук от мира Linux. Может не так элитарно, но довольно стильно, и просто работает.
     
     
  • 2.27, SNM (?), 19:41, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > 1й слимбук до сих пор жив

    А у меня Pentium III до сих пор жив, которому 20 лет! Прикинь!

    P.S. Какой сын может быть у дрочера-самолайкера?

     

  • 1.20, Аноним (20), 19:33, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    чо озухи то так мало.. в наш то печальный век электрона совсем не развернуться
     
     
  • 2.21, Аноним (-), 19:35, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Электрон по-хорошему надо зaкaпывать. И работать на нормальных приложениях, и создавать нормальные.
     

  • 1.34, Аноним (-), 19:47, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Скриншот понравился. Пожалуй, подарю себе такой на НГ. ;)
     
  • 1.38, Аноним (-), 19:56, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему не Intel?
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 19:57, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это я к тому, что в амуде тоже есть бэкдоры, да нехилые...
     

  • 1.40, Аноним (-), 20:01, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Помню свой первый старенький ноут - 15.6", вес 3 кг. А этот 1.5 кг., прогресс не стоит на месте... А 14" вообще 1 кг. Может 14" даже получше для работы?
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 20:06, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юмор не твоё.
     
     
  • 3.43, Alladin (?), 20:18, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь не было юмора
     

  • 1.44, Аноним (45), 20:22, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем это лушче framework?
     

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