Проект KDE представил четвёртое поколение ноутбуков KDE Slimbook

|
|1.1, Аноним (1), 18:59, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
|
А где подвох, обычно от проектов какой-то брендированный кал выходит, а тут даже на ноутбук похоже.
|
|
|
|2.7, пох. (?), 19:17, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
А чего китайскому помоешному оему не быть похожим на ноутбуки?
Полный али такого кала - только небрендированного и вдвое дешевле.
|
|
|
|3.30, podman (?), 19:44, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
/бросить/утопить
/упадет/утонет
з.ы на самом деле рад за кдешников
|
|1.3, SNM (?), 19:01, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Слишком дорого. Во-вторых, все эти линукс ноутбуки давно прославились тем, что могут поддерживать текущую версию дистрибутива, а последующие без танцев с бубном – нет.
|
|
|
|2.13, пох. (?), 19:23, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И в чем проблема? Последующие просто приобретаешь с еще одним ноутом.
Шва6одка деньгов стоит, все разработчики кушать хочут.
|
|1.4, Аноним (4), 19:04, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Попахивает кастомизированной сборкой. Интересно сколько ошибок вывалится в dmesg при попытке накатить другой дистр.
|
|
|
|
|
|3.29, SNM (?), 19:43, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Что прям ничего нет при вызове dmesg -l 3 и dmesg -l 4
|
|2.37, Аноним (37), 19:54, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
как минимум будет заблочен ccp (cryptographic co-processor) потому что линукс
|
|
|
|2.10, пох. (?), 19:20, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
виндузятники должны же страдать? (зачем в линуксе нормальные стрелочки - и вообще стрелочки?)
А вот за уродство вместо нормального блока home - действительно убивать надо. Причем по бокам клавиатуры огромное пустое место, ненужно-огромный тачпад с кучей еще пустого места под клавиатурой, причем и тут на кнопках сэкономили. Не, никак не поместилось.
Впрочем, чего вы хотите от китайского оемера... слепила из того что было.
|
|2.25, SNM (?), 19:39, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Респект за нормальные стрелочки и отдельную кнопку питания
Зачем линуксоиду стрелочки если vim работает и без них
|
|1.6, Sebastian (?), 19:13, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
За что такая переплата как минимум в 2 раза не понятно. Или это в фонд защиты бразильских двузубых чернопопиков идёт?
|
|
|
|2.16, пох. (?), 19:24, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Чо неясно в прожектКДЕ?! Ты вот много за сам KDE заплатил?
Поэтому радуйся, что лохи платят опосредованно.
|
|
|
|
|
|3.28, Попандопала (?), 19:41, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Сам-то наверняка Мегамозг осиливший Си/Раст с Вимом и теперь секретарша-айтиэлитка c интимом под 200к месячных?
|
|
|
|
|
|5.36, Попандопала (?), 19:51, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Утрись харасметом. Быдлокодер-референд рот открывает только по требованию начальства. gg
|
|1.12, Попандопала (?), 19:23, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Некогда обходились очередным дистром в стиле Неон, а теперь устройства поставляют, но для "легоньких" кед железо вполне норм. Хотю увидеть, Либреофисбук,вот прям хотю и всё. gg Скринте,скоро на рынке.D
|
|1.18, Владислав (??), 19:30, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
|
У меня 1й слимбук до сих пор жив и отлично работает, сыну отдал. Сам сижу на 3м, крутая машинка, с обновами проблем нет. Это как макбук от мира Linux. Может не так элитарно, но довольно стильно, и просто работает.
|
|
|
|2.27, SNM (?), 19:41, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> 1й слимбук до сих пор жив
А у меня Pentium III до сих пор жив, которому 20 лет! Прикинь!
P.S. Какой сын может быть у дрочера-самолайкера?
|
|1.20, Аноним (20), 19:33, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
чо озухи то так мало.. в наш то печальный век электрона совсем не развернуться
|
|
|
|2.21, Аноним (-), 19:35, 05/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Электрон по-хорошему надо зaкaпывать. И работать на нормальных приложениях, и создавать нормальные.
|
|1.40, Аноним (-), 20:01, 05/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Помню свой первый старенький ноут - 15.6", вес 3 кг. А этот 1.5 кг., прогресс не стоит на месте... А 14" вообще 1 кг. Может 14" даже получше для работы?
|