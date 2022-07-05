Проект KDE представил четвёртое поколение ноутбуков KDE Slimbook

Проект KDE представил четвёртое поколение ультрабуков, поставляемых под брендом KDE Slimbook. Продукт разработан при участии сообщества KDE совместно с испанским поставщиком оборудования Slimbook. Программная начинка основана на рабочем столе KDE Plasma, системном окружении KDE Neon на базе Ubuntu и подборкой свободных приложений, таких как графический редактор Krita, система 3D-проектирования Blender, САПР FreeCAD и редактор видео Kdenlive. Графическое окружение по умолчанию использует протокол Wayland. Все поставляемые в KDE Slimbook приложения и обновления досконально тестируются разработчиками KDE для обеспечения высокого уровня стабильности окружения и совместимости с оборудованием.

Новая серия поставляется с процессорами AMD Ryzen 5700U 4.3 GHz с 8 ядрами CPU (16 потоками) и 8 ядрами GPU (в прошлой серии применялся Ryzen 7 4800H). Ноутбук предложен в вариантах с экранами 14 и 15.6 дюймов (1920x1080, IPS, 16:9, sRGB 100%). Вес устройств соответственно составляет 1.05 и 1.55 кг, а цена - 1049€ и 999€. Ноутбуки укомплектованы 250 ГБ M.2 SSD NVME (до 2 ТБ), 8 ГБ ОЗУ (до 64 ГБ), 2 портами USB 3.1, одним портом USB 2.0 и одним USB-C 3.1, HDMI 2.0, Ethernet (RJ45), Micro SD и Wifi (Intel AX200).