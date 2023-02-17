Предложена док-станция Lapdock для превращения смартфона Librem 5 в ноутбук

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|1.6, Celcion (ok), 16:34, 17/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Смотрю, перенос производства в США идёт полным ходом - 2 тысячи баксов за модель "made in USA" телефона с характеристиками, соответствующими любому китайфону за 50 баксов.
Экий прекрасный десктоп получится с 3-то гигами оперативы и дохлыми 4-мя ядрами А53! Надо срочно брать!
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|2.8, kawaii_girl (ok), 16:40, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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>"made in USA"
Дело не в этом. У них просто не такое массовое производство как у различных китайских брендов и поэтому так дорого.
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|3.23, Аноним (23), 17:03, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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дело в этом. они в США, поэтому так дорого, а во вторую очередь влияет объём производства, который у них не мелкий. топай сравнивать разницу между pinephone usa/china и librem usa/china, глупости всегда написать успеешь
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|2.9, Аноним (9), 16:48, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы похоже не в курсе, но что пуризм, что framework, что pine, что некоторые другие компании производили устройства ещё когда ни о каком переносе производства в США речи и не шло. Более того и тогда и сейчас, производилось все равно в Китае.
И в любое время подобные устройства шли небольшими партиями, обычно со специфическим железом, поэтому дёшево оно никогда не стоило. Как формируется цена я, увы, не знаю, в этом плане хотелось бы больше открытости, но например flipper zero свои изыскания довольно подробно публиковал, относительно раскручен, имеет на порядок бОльшую партию и гораздо более слабые характеристики и меньшую сложность, но стоит кратно больше чем можно было бы ожидать.
В любом случае за сарказм на опеннете скидок не дают.
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|3.13, Аноним (13), 16:55, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А что мешает сделать не небольшие партии? Или вот китайцы, например, наводняют рынок дешёвыми NoName-смартфоны однодневками. Не думаю что у них большие партии (к тому же они за пределы СНГ не вылазят)
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|4.27, Аноним (9), 17:25, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Noname смартфоны это просто ширма для производителей "модулей". Примерно как с видеокартами: асус, мси, xfx продают условно небольшие партии, но по сути занимаются только сборками и продажей, а производителей на самом деле два и партии у них огромные. Также и у ноунейм 100500 фирм однодневок у которых железо от (условно) 2 массовых поставщиков soc, 3 камер, 3-4 экранов, 2-3 аккумов.
Но увы, такие модули годятся только на то чтобы сделать дешёвые китайские ноунейм смартфоны. Они закрыты, они уже сделаны (и не под ваши хотелки), их качество не контролируется.
Если вас не устраивает китайский смартфон (а кому он нужен?) то придётся из сборщика сделаться разработчиком. А это несколько сложнее и дороже, особенно если ваш продукт специфический и не нацелен на прополотый рынок дегенератов (коих большинство) и не будет частично окупаться продажей персональных данных/комиссией с магазина/откатами и скидками от монополистов.
Так что получается как в известной шутке "большие раки, но по пять рублей" https://youtu.be/PDM0GNgxPcM
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|5.29, Аноним (13), 17:51, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А тот же PinePhone чем принципиально отличается от условного китайского ноунейма? Типовое телефонное железо и Allwinner, на котором, на минуточку, все ещё совсем недавно (а на алиэкспресс до сих пор) собирали самые дешёвые и ширпотребные планшеты.
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|1.7, kawaii_girl (ok), 16:37, 17/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Очень хорошая идея. Но мне кажется что Librem 5 слабоват для подобного. Все таки 3Гб ОЗУ и 32Гб eMMC это и для телефона мало, а если это еще использовать и в качестве замены ноутбуку, то совсем плохо. Им нужно выпустить какой нибудь Librem Pro для использования с этим доком.
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|2.11, Аноним (14), 16:50, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У тебя вообще всё плохое хорошее. Попробуй БДСМ тебе должно понравится.
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|2.17, Аноним (9), 16:57, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Немного смягчает что это линукс, причём не десктопный. Это жирнючий андройд захватит 15 гигов только под систему, софт от 100МБ, а остальное под кэш джавы, да ещё и гугл выдавил sd карты. Так что 32гига под систему этого более чем достаточно, а external sd до 2тб должно хватить вам на что угодно. А 3 гига ОЗУ это конечно спорно, но де факто на смартфоне один потребитель ОЗУ - браузер, все остальное прекрасно поместиться в 3гига (не путать с раздутым андройдом с его джавой).
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|3.22, iPony129412 (?), 17:02, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Немного смягчает что это линукс, причём не десктопный.
Как будто мобильный GNOME делаемый по принципу "денег нет, держимся" – лучше...
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|3.25, Аноним (25), 17:15, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Немного смягчает что это линукс
Всё это актуально и ок до первого запуска браузера с говносайтом или электронного поделия.
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|1.10, Аноним (14), 16:49, 17/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Неюзабельно бай дизайн. Плохой UX. Motorola Atrix 4G и Asus Padfone X не дадут соврать.
Какую вообще проблему это должно решить? Что будет дешевле так будет дороже. А проблем с тем что нужен отдельный и телефон и отдельный ноутбук сильно прибавится.
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|2.18, Аноним (9), 16:59, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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С каких пор моторола и асус выпускают открытое железо на который без проблем ставится линукс?
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|3.32, Аноним (14), 19:21, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С каких пор кого-то стала волновать открытость или закрыть формфакторов которыми невозможно нормально пользоваться?
Эта докстанция кстати не открытая она просто совместимая. Вот ты и обломался жестко.
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|2.24, Аноним (23), 17:05, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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будет то же самое, что на pinephone - невозможно даже окно браузера перетянуть с мобилки на монитор. ну и 2д рендеринг там покадровый
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|2.21, Аноним (9), 17:02, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Но есть нюанс".
Емнип таким нюансом является gsm модуль. Он изолирован (в отличии от снапдрагонов и многих МТК) и не позволяет скажем по команде оператора показать вам всплывающие окно рекламы или открыть заражённый сайт в браузере, но (опять же емнип) не открыт.
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|2.35, Аноним (35), 19:27, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты видишь где-то исходники на внутренности этого дока? А значишь почему ты их не видишь, потому что их нет. Есть только дрова в ОС, а чем там занимается это устройства в свободное время никто не знает.
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|2.37, Аноним (37), 19:58, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ешё смешнее, когда пишут "головные телефоны". Алло, ребята, их в России называют наушниками уже лет 30.
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|1.28, Аноним (9), 17:30, 17/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Несмотря на комментарии уважаемых диванных аналитиков, альтернатив у сабжа немного. Это тормознутый pinephone (впрочем говорят вторая версия будет попроворней) и пожалуй все. Правда как с тормознутостью у либрема - не знаю.
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|2.33, Аноним (14), 19:24, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет альтернатив дебильному никому не нужному доку? Так он уже есть Nexdock 360 называется один в один такой же, а сабж просто переклейка шильдика.
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|1.30, Аноним (30), 18:31, 17/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда-то купил старый Motorolla Lapdock, чтобы RPi к нему подключать. Работало норм, но нужно было проводок спаять (развести питание и данные от одного USB на разные разъемы). Не то чтобы это было прям нужно и полезно, но забавы ради стоило попробовать. Эти лэпдоки до сих пор на ибее продаются относительно недорого.
Но практическая польза не очень ясна: если есть деньги на телефон, пригодный для замены ноута, то и на полноценный ноут хватит.
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|2.34, 11 (?), 19:24, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Но практическая польза не очень ясна: если есть деньги на телефон, пригодный для замены ноута, то и на полноценный ноут хватит.
>>>> Использование смартфона в качестве ядра для ноутбука даёт возможность всегда держать данные и приложения при себе
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