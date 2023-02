Предложена док-станция Lapdock для превращения смартфона Librem 5 в ноутбук

2.8 , kawaii_girl ( ok ), 16:40, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – >"made in USA" Дело не в этом. У них просто не такое массовое производство как у различных китайских брендов и поэтому так дорого.

3.23 , Аноним ( 23 ), 17:03, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – дело в этом. они в США, поэтому так дорого, а во вторую очередь влияет объём производства, который у них не мелкий. топай сравнивать разницу между pinephone usa/china и librem usa/china, глупости всегда написать успеешь

2.9 , Аноним ( 9 ), 16:48, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы похоже не в курсе, но что пуризм, что framework, что pine, что некоторые другие компании производили устройства ещё когда ни о каком переносе производства в США речи и не шло. Более того и тогда и сейчас, производилось все равно в Китае.

И в любое время подобные устройства шли небольшими партиями, обычно со специфическим железом, поэтому дёшево оно никогда не стоило. Как формируется цена я, увы, не знаю, в этом плане хотелось бы больше открытости, но например flipper zero свои изыскания довольно подробно публиковал, относительно раскручен, имеет на порядок бОльшую партию и гораздо более слабые характеристики и меньшую сложность, но стоит кратно больше чем можно было бы ожидать.

В любом случае за сарказм на опеннете скидок не дают.

3.12 , iPony129412 ( ? ), 16:54, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Непонятно к чему это. А так да: Librem 5 - $1300

Librem 5 made in USA - $2000

4.31 , Аноним ( 31 ), 18:32, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Made in USA это же в Мексике, да?

3.13 , Аноним ( 13 ), 16:55, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А что мешает сделать не небольшие партии? Или вот китайцы, например, наводняют рынок дешёвыми NoName-смартфоны однодневками. Не думаю что у них большие партии (к тому же они за пределы СНГ не вылазят)

4.14 , Аноним ( 14 ), 16:56, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Есть такая штука называется спрос. Погугли на досуге.

4.27 , Аноним ( 9 ), 17:25, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Noname смартфоны это просто ширма для производителей "модулей". Примерно как с видеокартами: асус, мси, xfx продают условно небольшие партии, но по сути занимаются только сборками и продажей, а производителей на самом деле два и партии у них огромные. Также и у ноунейм 100500 фирм однодневок у которых железо от (условно) 2 массовых поставщиков soc, 3 камер, 3-4 экранов, 2-3 аккумов.

Но увы, такие модули годятся только на то чтобы сделать дешёвые китайские ноунейм смартфоны. Они закрыты, они уже сделаны (и не под ваши хотелки), их качество не контролируется.

Если вас не устраивает китайский смартфон (а кому он нужен?) то придётся из сборщика сделаться разработчиком. А это несколько сложнее и дороже, особенно если ваш продукт специфический и не нацелен на прополотый рынок дегенератов (коих большинство) и не будет частично окупаться продажей персональных данных/комиссией с магазина/откатами и скидками от монополистов.

Так что получается как в известной шутке "большие раки, но по пять рублей" https://youtu.be/PDM0GNgxPcM

5.29 , Аноним ( 13 ), 17:51, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А тот же PinePhone чем принципиально отличается от условного китайского ноунейма? Типовое телефонное железо и Allwinner, на котором, на минуточку, все ещё совсем недавно (а на алиэкспресс до сих пор) собирали самые дешёвые и ширпотребные планшеты.

2.16 , Аноним ( 14 ), 16:57, 17/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Он хотябы идет в отличии от некоторых.