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Проект Fedora представил новый вариант ноутбука Fedora Slimbook

11.11.2023 20:23

Проект Fedora представил новый вариант ультрабука Fedora Slimbook, оснащённый 14-дюймовым экраном. Устройство является более компактным и лёгким вариантом первой модели, поставляемой с 16-дюймовым экраном. Отличия также имеются в клавиатуре (нет боковых цифровых клавиш и более привычные клавиши управления курсором), видеокарте (Intel Iris X 4K вместо NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti) и аккумуляторе (99WH вместо 82WH). Ноутбук подготовлен совместно с испанским поставщиком оборудования Slimbook.

Fedora Slimbook оптимизирован для работы дистрибутива Fedora Linux и специально тестируется для достижения высокого уровня стабильности окружения и совместимости программного обеспечения с оборудованием. Начальная стоимость устройства заявлена в 1299 евро (16-дюймовая модель стоит от 1799 евро), при этом 3% выручки от продажи устройств планируют направлять в качестве пожертвования организации GNOME Foundation. При этом объявлено о предоставлении скидки в €100 в честь 20-летия проекта. Кроме этой скидки участникам разработки Fedora предоставляется ещё одна скидка в €100.

Основные характеристики:

  • 14-дюймовый экран (99% sRGB) с разрешением 2880x1800 и частотой обновления 90Hz.
  • CPU Intel Core i7-12700H (14 ядер, 20 потоков).
  • Видеокарта Intel Iris X 4K.
  • ОЗУ от 16 до 64GB.
  • Накопитель SSD Nvme до 4TB.
  • Intel AX 201, Wifi 6 и Bluetooth 5.2
  • Аккумулятор 99WH.
  • Разъёмы: USB-C Thunderbolt, USB-C с DisplayPort, USB-A 3.0, HDMI 2.0, Kensington Lock, ридер SD-карт, вход/выход звука.
  • Web-камера 1080p Full-HD.
  • Вес 1.25 кг. (16-дюймовый вариант весит 1.5 кг.).
  • Размер: 308.8 x 215 x 15 мм. (16-дюймовый вариант имеет размер 355 x 245 x 20 мм).


  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/new...)
  2. OpenNews: Проект Fedora представил ноутбук Fedora Slimbook
  3. OpenNews: Проект KDE представил четвёртое поколение ноутбуков KDE Slimbook
  4. OpenNews: Компания HP анонсировала ноутбук, поставляемый с Linux-дистрибутивом Pop!_OS
  5. OpenNews: Воспроизведение музыки Джанет Джексон приводит к сбою в работе некоторых старых ноутбуков
  6. OpenNews: Компания Framework Computer открыла код прошивки для ноутбуков
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60094-slimbook
Ключевые слова: slimbook, fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Аноним (5), 20:35, 11/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    14 ядер, с ума сошли
     
     
  • 2.10, Вы забыли заполнить поле Name (?), 20:51, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Чтобы gnome не тормозил
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 21:43, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и столько не хватит
     
  • 3.45, Аноним (45), 22:05, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пруф или сказочник?
     
  • 3.49, Смузихлёб (ok), 22:15, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тормоза гнома это вопрос к gpu. Если у тебя там intel gma 950, то всё логично.
     

  • 1.8, анон (?), 20:41, 11/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я подбираю железо себе для нового компьютера (в т.ч. для игр), и чтоб была хорошая совместимость с линухом. Пользуюсь федорой с кде, менять ничего не хочу. В их 16дюймовом ноуте стоит нвидия. Они как обеспечили комфортное сосуществование этой карты и линукса? Это только через гном софтваре возможно осуществить? Хотелось бы без плясок с бубном..
     
     
  • 2.11, Аноним (45), 20:53, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чем проблема и какие-такие пляски?! Нвидиа с проприетарными драйверами отлично работает и для игр и для вычислений. На экран вывод всё равно идёт через интел, а так оптимус включается одной галкой в лютрисе или переменной где угодно (стим/POL и т.д.).
     
     
  • 3.53, penetrator (?), 22:26, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    проприетарный дравер не вырубает карту при питании от батареи, и жрет жрет жрет
     
  • 2.12, Вы забыли заполнить поле Name (?), 20:53, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Купи обычный комп и накати на него линукс, будет и дешевле, ремонтопригодней, проще с апрейгдом и гарантией.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 21:13, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Накатил. Не Линукс, правда, а спирта.
     
  • 2.51, чатжпт (?), 22:24, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну конкретно у меня пк с нвидиа и федора с гномом, никаких проблем. Добавил один параметр занрузчика чтобы гном рабол с wayland.
     

  • 1.9, Аноним (9), 20:45, 11/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот не понимаю, зачем там интел использовать, AMD намного стабильнее и производитльнее по графике на Линуксе.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 21:05, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Потому, что интел меньше проблем пользователям приносит, чем амд. Да, аппаратно у амд интегрированная графика лучше, но программно любой момент может что-то перестать работать.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 21:27, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эмм...
    Я без стёба, а что с ней? Проблемы с дровами, или что-то другое неадекватное происходит?
     
     
  • 4.38, Аноним (15), 22:00, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неадекватного там ничего нет, но за регрессом следят, не буду утверждать что так и есть, кажется, следят исключительно по баг-репортам. И любые обновления графики ждешь как на роллингах - с опаской. Например до ядра 6.5 у неудачной но существующей RX6400 аппаратное декодирование VP9 вызывало дикие статтеры, а в 6.5 проблема ушла вместе с аппаратным декодированием - теперь для va-api его нет =)
     
  • 4.46, Аноним (46), 22:07, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня в thinkpad дискоетка amd сгорела.
     

  • 1.13, Аноним (13), 21:04, 11/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем там две кнопки супер? а доп кнопка лока? если можно через супер+л
     
     
  • 2.16, Аноним (13), 21:05, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а сна?
     

  • 1.17, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:08, 11/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Во всех слимах проблема с теплоотведением.
     
     
  • 2.44, Смузихлёб (ok), 22:05, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Во всех слимах проблема с теплоотведением.

    В слимах, как правило, стоит процессор, который может работать даже без радиатора. С TDP 10-15W.

     
     
  • 3.54, Аноним (54), 22:33, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть затычка за сотни нефти.
     

  • 1.19, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:12, 11/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кнопка выключения на клаве рядом с backspace... вообще разочарован клавиатурами на ноутах
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 21:27, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да тут все зависит от производителя, у меня на hp тоже рядом и часто попадаю, вот только чтоб она сработала ее нужно явно нажать и подержать. еще ни разу за несколько лет случайно не выключил.
     
  • 2.26, Аноним (24), 21:30, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    upd на lenovo thinkpad кнопка отдельно, за то там у*ий fn сделан на месте ctrl левого и вот это реально бесит. за почти год так и не привык. и вот за такие решения ux дизайнерам рельно нужно по рукам бить...
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 22:01, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Их можно в BIOS поменять местами
     
  • 2.57, Аноним (54), 22:39, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От нажатия кнопки выключения ноут не отключится без подтверждения.
     

  • 1.29, Аноним (29), 21:36, 11/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Intel Iris X 4K вместо NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti)

    Федористы не оценили идею трахаться с глючными блобами, не иначе?!

    > и аккумуляторе (99WH вместо 82WH)

    Что, нвидия быстро батарейку жрала? Маркетинг это прекрасно но вот батарейке это не объяснишь :)

     
     
  • 2.62, Хрестоносец (?), 23:09, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реконкиста длилась 770 лет, через столько же лет Gnome станет человечным и люди к нему потянуться.
     

  • 1.41, Смузихлёб (ok), 22:02, 11/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Clevo по оверпрайсу за шильдик Fedora.
     
     
  • 2.55, Admino (ok), 22:35, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то должен был это сказать.
     
  • 2.56, Аноним (54), 22:36, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут хоть за шилдик, есть фанатики, которые добровольно донатят и ничего не получают взамен вообще.
     
     
  • 3.58, Смузихлёб (ok), 22:48, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тут хоть за шилдик, есть фанатики, которые добровольно донатят и ничего не
    > получают взамен вообще.

    Донат, как и любое пожертвование, не подразумевает корысти.

     
     
  • 4.61, Аноним (54), 23:02, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и сабж надо воспринимать, как донат. Точнее как мерч. Нравится кому-то покупать футболки с принятом в несколько раз дороже - пускай. Лох не вымрет.
     

  • 1.59, Аноним (59), 23:00, 11/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > ОЗУ от 16 до 64GB

    Мало, блюр-меню будет подлагивать.

     

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