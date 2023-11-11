Проект Fedora представил новый вариант ноутбука Fedora Slimbook

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|3.49, Смузихлёб (ok), 22:15, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тормоза гнома это вопрос к gpu. Если у тебя там intel gma 950, то всё логично.
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|1.8, анон (?), 20:41, 11/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я подбираю железо себе для нового компьютера (в т.ч. для игр), и чтоб была хорошая совместимость с линухом. Пользуюсь федорой с кде, менять ничего не хочу. В их 16дюймовом ноуте стоит нвидия. Они как обеспечили комфортное сосуществование этой карты и линукса? Это только через гном софтваре возможно осуществить? Хотелось бы без плясок с бубном..
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|2.11, Аноним (45), 20:53, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в чем проблема и какие-такие пляски?! Нвидиа с проприетарными драйверами отлично работает и для игр и для вычислений. На экран вывод всё равно идёт через интел, а так оптимус включается одной галкой в лютрисе или переменной где угодно (стим/POL и т.д.).
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|2.51, чатжпт (?), 22:24, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну конкретно у меня пк с нвидиа и федора с гномом, никаких проблем. Добавил один параметр занрузчика чтобы гном рабол с wayland.
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|1.9, Аноним (9), 20:45, 11/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот не понимаю, зачем там интел использовать, AMD намного стабильнее и производитльнее по графике на Линуксе.
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|2.15, Аноним (15), 21:05, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому, что интел меньше проблем пользователям приносит, чем амд. Да, аппаратно у амд интегрированная графика лучше, но программно любой момент может что-то перестать работать.
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|3.25, Аноним (25), 21:27, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эмм...
Я без стёба, а что с ней? Проблемы с дровами, или что-то другое неадекватное происходит?
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|4.38, Аноним (15), 22:00, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неадекватного там ничего нет, но за регрессом следят, не буду утверждать что так и есть, кажется, следят исключительно по баг-репортам. И любые обновления графики ждешь как на роллингах - с опаской. Например до ядра 6.5 у неудачной но существующей RX6400 аппаратное декодирование VP9 вызывало дикие статтеры, а в 6.5 проблема ушла вместе с аппаратным декодированием - теперь для va-api его нет =)
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|2.44, Смузихлёб (ok), 22:05, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Во всех слимах проблема с теплоотведением.
В слимах, как правило, стоит процессор, который может работать даже без радиатора. С TDP 10-15W.
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|2.24, Аноним (24), 21:27, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да тут все зависит от производителя, у меня на hp тоже рядом и часто попадаю, вот только чтоб она сработала ее нужно явно нажать и подержать. еще ни разу за несколько лет случайно не выключил.
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|2.26, Аноним (24), 21:30, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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upd на lenovo thinkpad кнопка отдельно, за то там у*ий fn сделан на месте ctrl левого и вот это реально бесит. за почти год так и не привык. и вот за такие решения ux дизайнерам рельно нужно по рукам бить...
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|2.57, Аноним (54), 22:39, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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От нажатия кнопки выключения ноут не отключится без подтверждения.
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|1.29, Аноним (29), 21:36, 11/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Intel Iris X 4K вместо NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti)
Федористы не оценили идею трахаться с глючными блобами, не иначе?!
> и аккумуляторе (99WH вместо 82WH)
Что, нвидия быстро батарейку жрала? Маркетинг это прекрасно но вот батарейке это не объяснишь :)
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|2.62, Хрестоносец (?), 23:09, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Реконкиста длилась 770 лет, через столько же лет Gnome станет человечным и люди к нему потянуться.
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|2.56, Аноним (54), 22:36, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут хоть за шилдик, есть фанатики, которые добровольно донатят и ничего не получают взамен вообще.
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|3.58, Смузихлёб (ok), 22:48, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тут хоть за шилдик, есть фанатики, которые добровольно донатят и ничего не
> получают взамен вообще.
Донат, как и любое пожертвование, не подразумевает корысти.
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|4.61, Аноним (54), 23:02, 11/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так и сабж надо воспринимать, как донат. Точнее как мерч. Нравится кому-то покупать футболки с принятом в несколько раз дороже - пускай. Лох не вымрет.
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