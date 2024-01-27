Финальная оптимизация производительности и полировка интерфейса в KDE 6

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о подготовке к релизу KDE 6, запланированному на 28 февраля. Кроме исправления ошибок, в KDE 6 за последнюю неделю проведена полировка работы пользовательского интерфейса. Например, в ползунках управления громкостью на панели и в конфигураторе реализована инкрементальная прокрутка с использованием настраиваемого пользователем шага повышения громкости вместо постоянного изменения на 1% за каждый шаг.

Отключена возможность перемещения мышью приложений и окон из области менеджера задач в другую часть панели для блокирования случайного создания виджетов запуска. При использовании сеанса на базе Wayland в конфигураторе реализована поддержка включения зеркалирования двух экранов при помощи видимого переключателя, без перетаскивания мышью одного экрана поверх другого. Налажен предпросмотр изображений курсора в конфигураторе.

Проведена работа по оптимизации производительности. Cкорость поиска файлов конфигурации, используемых в типовых приложениях KDE, повышена на 35-40%. Повышена производительность и отзывчивость интерфейса конфигуратора (System Settings). Сокращено время запуска менеджера приложений Discover. Улучшена совместимость между GPU и обработчиками KWin для создания скринкастов, предоставления совместного доступа к экрану и генерации миниатюр окон.

Кроме того, продолжено развитие возможностей для веток KDE Plasma 6.1 и KDE Gears 6.1, которые параллельно развиваются в отдельном репозитории: