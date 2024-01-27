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Финальная оптимизация производительности и полировка интерфейса в KDE 6

27.01.2024 10:02

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о подготовке к релизу KDE 6, запланированному на 28 февраля. Кроме исправления ошибок, в KDE 6 за последнюю неделю проведена полировка работы пользовательского интерфейса. Например, в ползунках управления громкостью на панели и в конфигураторе реализована инкрементальная прокрутка с использованием настраиваемого пользователем шага повышения громкости вместо постоянного изменения на 1% за каждый шаг.

Отключена возможность перемещения мышью приложений и окон из области менеджера задач в другую часть панели для блокирования случайного создания виджетов запуска. При использовании сеанса на базе Wayland в конфигураторе реализована поддержка включения зеркалирования двух экранов при помощи видимого переключателя, без перетаскивания мышью одного экрана поверх другого. Налажен предпросмотр изображений курсора в конфигураторе.

Проведена работа по оптимизации производительности. Cкорость поиска файлов конфигурации, используемых в типовых приложениях KDE, повышена на 35-40%. Повышена производительность и отзывчивость интерфейса конфигуратора (System Settings). Сокращено время запуска менеджера приложений Discover. Улучшена совместимость между GPU и обработчиками KWin для создания скринкастов, предоставления совместного доступа к экрану и генерации миниатюр окон.

Кроме того, продолжено развитие возможностей для веток KDE Plasma 6.1 и KDE Gears 6.1, которые параллельно развиваются в отдельном репозитории:

  • В калькуляторе KCalc рядом с результатом вычисления обеспечен показ, связанного с ним выражения, до этого введённого пользователем.
  • В интерфейс для создания скриншотов Spectacle добавлена функция сканирования QR-кодов и открытия закодированных в них ссылок.
  • В виджете с прогнозом погоды добавлена поддержка вывода предупреждений о снегопадах.
  • В конфигураторе на странице настройки графического планшета появилась возможность изменения параметров кнопок планшета и стилуса для их использования в качестве модификаторов, а не для запуска действий.


  1. Главная ссылка к новости (https://pointieststick.com/202...)
  2. OpenNews: В KDE улучшена поддержка масштабирования и добавлено автосохранение в Dolphin
  3. OpenNews: Первый кандидат в релизы KDE 6
  4. OpenNews: В KDE реализована поддержка Wayland-расширений для управления цветом
  5. OpenNews: KDE перешёл на использование двойного щелчка мышью для открытия файлов
  6. OpenNews: В KDE Plasma 6 намечено удаление некоторых возможностей
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60505-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:17, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >В калькуляторе KCalc рядом с результатом вычисления обеспечен показ, связанного с ним выражения

    Наконец-то. Всегда удивлялся, почему ввод не виден.

     
  • 1.4, Аноним (4), 10:42, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь успеется и мы увидим KDE 6 в kubuntu 24.04
     
     
  • 2.5, Щук (?), 10:44, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это зависит от того как быстро вас поимают с чужими дровами
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:10, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну это зависит от того как быстро вас поимают с чужими дровами

    Это зависит целиком от того, насколько кедерасты успеют собрать и зарелизить своё глюкалово к моменту заморозки перед тестированием будущего убунторелиза и от желания MOTU сотоварищи ковыряться в этом в авральном режиме.


     
  • 2.10, Аноним (11), 11:06, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Надеюсь успеется и мы увидим KDE 6 в kubuntu 24.04

    Скрестил все тентакли, чтобы этого не случилось и kubuntu 24.04 вышла с наконец более недопиливаемой (читай - не обновляют - не ломают!) версией, которую в universe будут поддерживать 10 лет по программе Ubuntu Pro!

    А у кого в одном месте свербит от желания заюзать свежака, к тому вопрос: почему ещё не на Neon или вообще на Fedora Spin KDE или вообще на Arch-based?!

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:23, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставь TDE - не обновляют и не ломают! Вечная классика!
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:54, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Отключена возможность перемещения мышью приложений и окон из области менеджера задач в другую часть панели для блокирования случайного создания виджетов запуска.

    UX прямо как у одного чатика, скроллишь список комнат, а он их перемещает. GHz privilege какой-то.

     
  • 1.9, Аноним (9), 11:02, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >прокрутка с использованием настраиваемого пользователем шага повышения громкости

    Всегда удивлялся импотентности кед в части решений. Мы не знаем как надо, поэтому сделаем настройку и перекинем ответственность на пользователя. Ему же делать нефиг, пусть ползунки настраивает.

     
     
  • 2.12, Аноним (11), 11:41, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >>прокрутка с использованием настраиваемого пользователем шага повышения громкости
    > Всегда удивлялся импотентности кед в части решений. Мы не знаем как надо,
    > поэтому сделаем настройку и перекинем ответственность на пользователя. Ему же делать
    > нефиг, пусть ползунки настраивает.

    То ли дело гулаг гнома, где всё болтами приколочено и пользователя держат за дегенерата неспособного самостоятельно что-либо выбирать и решать, ага. ))

     
     
  • 3.13, Щук (?), 11:48, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cinnamon это gnome-2 , гномеры: нам есть че выбрать не беспокойся за нас и нашу метасити , думаите на чем вам сидеть.
     
  • 3.14, Аноним (9), 11:50, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каким болтами? Гном позволяет менять себя в рантайме. Кедам такие "болты" даже не снились.
     

  • 1.15, iPony129412 (?), 11:50, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо разломать поддержку иксов, чтобы луддитов становилось меньше
    Чтобы плазма падала у них
     
     
  • 2.16, diablocrp (?), 12:05, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну пока, туфу-тьфу, не разломали
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:21, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле тьфу-тьфу? Иксами пользоваться запрещено уже год как.
     
  • 2.19, Аноним (18), 12:27, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не к добру с крестиками бороться.
     

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