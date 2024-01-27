Финальная оптимизация производительности и полировка интерфейса в KDE 6

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|1.1, Аноним (1), 10:17, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В калькуляторе KCalc рядом с результатом вычисления обеспечен показ, связанного с ним выражения
Наконец-то. Всегда удивлялся, почему ввод не виден.
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|2.5, Щук (?), 10:44, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну это зависит от того как быстро вас поимают с чужими дровами
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|3.11, Аноним (11), 11:10, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну это зависит от того как быстро вас поимают с чужими дровами
Это зависит целиком от того, насколько кедерасты успеют собрать и зарелизить своё глюкалово к моменту заморозки перед тестированием будущего убунторелиза и от желания MOTU сотоварищи ковыряться в этом в авральном режиме.
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|2.10, Аноним (11), 11:06, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Надеюсь успеется и мы увидим KDE 6 в kubuntu 24.04
Скрестил все тентакли, чтобы этого не случилось и kubuntu 24.04 вышла с наконец более недопиливаемой (читай - не обновляют - не ломают!) версией, которую в universe будут поддерживать 10 лет по программе Ubuntu Pro!
А у кого в одном месте свербит от желания заюзать свежака, к тому вопрос: почему ещё не на Neon или вообще на Fedora Spin KDE или вообще на Arch-based?!
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|1.8, Аноним (8), 10:54, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Отключена возможность перемещения мышью приложений и окон из области менеджера задач в другую часть панели для блокирования случайного создания виджетов запуска.
UX прямо как у одного чатика, скроллишь список комнат, а он их перемещает. GHz privilege какой-то.
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|1.9, Аноним (9), 11:02, 27/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>прокрутка с использованием настраиваемого пользователем шага повышения громкости
Всегда удивлялся импотентности кед в части решений. Мы не знаем как надо, поэтому сделаем настройку и перекинем ответственность на пользователя. Ему же делать нефиг, пусть ползунки настраивает.
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|2.12, Аноним (11), 11:41, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>>прокрутка с использованием настраиваемого пользователем шага повышения громкости
> Всегда удивлялся импотентности кед в части решений. Мы не знаем как надо,
> поэтому сделаем настройку и перекинем ответственность на пользователя. Ему же делать
> нефиг, пусть ползунки настраивает.
То ли дело гулаг гнома, где всё болтами приколочено и пользователя держат за дегенерата неспособного самостоятельно что-либо выбирать и решать, ага. ))
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|3.13, Щук (?), 11:48, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Cinnamon это gnome-2 , гномеры: нам есть че выбрать не беспокойся за нас и нашу метасити , думаите на чем вам сидеть.
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|3.14, Аноним (9), 11:50, 27/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каким болтами? Гном позволяет менять себя в рантайме. Кедам такие "болты" даже не снились.
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