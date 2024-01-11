Первый кандидат в релизы KDE 6

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|1.1, Аноним (1), 10:27, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>>> возможность разблокировки экрана при помощи смарткарты или отпечатка пальца
а возможность блокировки с возможностью в энергосберегающий , так понимаю и не завезут ?
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|5.122, Аноним (122), 15:02, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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сижу на MATE и в ус не дую! а все хипстерские потуги вроде перехода на вяленый проходят мимо меня
мне лишь остается просто ... работать? со мной всё в порядке?
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|2.106, Всегда Напозитиве (?), 14:11, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Из изменений поведения выделяется переход на двойной щелчок мышью для открытия файлов и каталогов
На одну настройку больше возвращать назад. Не пойму, адепты вaнтyза девствительно такие упopoтые, что никак до них не дойдет, что они совершают на одно ненужное действие больше, и могли бы сэкономить себе драгоценные часы времени (если просуммировать сколько лишних кликов они сделали за всю жизнь).
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|2.121, Аноним (121), 15:00, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Братан, это допиливается в три клика и пару дюжин строчек кода, если я правильно понял, о чём ты. Всем не угодишь, даже если ты плазма, но слава б-гу, кеды/плазма модифицируются под любые свои хотелки довольно легко, легче, чем хороший конфиг для вима написать.
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|1.2, beck (??), 10:30, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А вот скажите, коллеги сантехники, в каком дистрибутиве нынче есть хорошо приготовленный кде?
До недавнего времени таковым был Ubuntu LTS, но стремление каноникал обмазаться снапами, мягко говоря, пугает.
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|3.83, Аноним (83), 12:34, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Один из самых неодоцененных дистрибутивов. Кеды действительно отлично приготовлены.
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|2.8, dullish (ok), 10:36, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ох... Я сейчас скажу, а Вы на меня, пожалуйста, не ругайтесь... Если хотите нормально работающий KDE - ставьте ArchLinux. Каким-то совершенно противоестественным образом, он сейчас самый стабильный и без проблемный.
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|3.54, Аноним (54), 12:04, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Самым естественным образом, Арч всегда был самым стабильным дистрибутивом. (В смысле работы, а не окаменелости доисторических багов "стабильных" дистрибутивов.) Стабильно там, где сразу исправляют, а не ждут полгода-год до следущего релиза.
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|4.132, Аноним (132), 16:07, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Полностью солидарен, единственное с AUR нужно быть аккуратным или не пользоваться если есть такая возможность вообще и обновляться не позже чем раз в полгода иначе могут быть проблемы
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|3.78, Аноним (79), 12:27, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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По моему опыту у Арча самый нестабильный KDE.
Обновление 1: Вылет экрана выхода из системы
Обновление 2: Вылет настроек в KDE Connect и Kate
Обновление 3: Сброс всех настроек комнат
Поэтому если вам на Арче попался достаточно стабильный KDE, я без шуток за вас рад.
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|4.97, Аноним (94), 13:38, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как можно пенять на дистрибутив, где всё что идёт из коробки это pacman и systemd(собственно это единственное что в нем можно ругать)?
Ядро/фирмваря меняется/собирается. Остальное все ты своими лапками ставишь, их на кривость и проверяй.
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|3.84, Аноним (83), 12:35, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кеды в арче требуют траты большого количества времени на тюнинг. Файл пикеры в гтк софте, кучу кдешных плагинов установить и тд и тп.
Если хочется готовое из коробки - opensuse
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|2.11, Аноним (11), 10:43, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Очень хорошо готовят KDE в Rosa Fresh. Готовят наши отечественные повара.
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|3.18, n00by (ok), 10:55, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Это у этих поваров GDM вместо SDDM, потому что в Fedora приготовлен GDM? Или они наконец осилили?
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|6.98, таблетки (?), 13:41, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> рряяяя, в Росе GDM вместо SDDM, потому что в Fedora приготовлен GDM
> но в Федоре SDDM
> рряяя, в Федоре осилили, а в Росе не осилили
Кек.
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|5.102, Аноним (102), 14:05, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы можете запусть Кеды с гномовским дисплей менеджер? Батенька,да вы бох.
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|2.23, Аноним (102), 11:02, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Лучше вас самих всё равно лучше никто не приготовит. Вообще посмотрите на Альт,а лучше Фряху.
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|3.51, rvs2016 (ok), 12:01, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Лучше вас самих всё равно лучше никто не приготовит
Ну да. Я об этом выше так и написал:
А как же принцип "Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"?
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|4.81, Аноним (102), 12:30, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто моя высокая мысль достигла не досягаемых высоких высот.D
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|2.26, Аноним (26), 11:10, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это что за галлюцинация про Убунту лтс? Лучшим всегда был и есть KDE Neon тот который для юзеров. Но он та же убунта со снапами, если что, и лтс там всегда только последний.
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|2.28, DontTreadOnMe (?), 11:18, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я пользуюсь кедами на федоре. Никаких косяков мэйнтейнеров не замечено, всё работает как надо. Но вот про лучше/хуже в сравнении с другими дистрибутивами говорить не готов, это ведь надо реально сравнивать.
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|3.104, Аноним (102), 14:08, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По умолчанию в федоре Гном. Вероятно у вас спин с Кедами,а вы пробовали на базовой Федоре запустить Кеды с ГДМ?
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|2.29, daemontux (?), 11:20, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я на Kde neon сижу. В целом меня устраивает, покрайней мере лучше чем в оригинальной kubuntu.
Из минусов слишком часто прилетают фиксы на kde.
А также дефолтные настройки отличались от kubuntu пришлось в /etc коече править.
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|2.48, rvs2016 (ok), 12:00, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> в каком дистрибутиве нынче
> есть хорошо приготовленный кде?
А как же принцип "Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"?
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|2.50, Аноним (50), 12:01, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В Slackware
В -current самый свежий 5, у AlienBob'a есть 6 в репозитарии ktown.
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|3.133, Аноним (133), 16:07, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, да. В слаке кеды хорошо приготовлены. И, вопреки бытующему представлению, всегда актуальной версии.
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|2.71, Аноним (71), 12:18, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сейчас по-моему все просто поставляют ванильную плазму, кроме сюси, где до сих пор тащат древние темы, которые нормально не работают с новой плазмой
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|2.124, zineex (?), 15:38, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пробовал кубунту, было много всяких ошибок. Поставил кде неон, вообще отлично, пол года уже пользуюсь.
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|1.3, што (?), 10:31, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ну что ж вы так, специально такой намеренно уродливый скриншот пихаете из новости в новость?
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|2.80, Аноним (80), 12:29, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну посмотри по ссылке скрины. Спойлер: там всё также. Черный текст и черные монохромные иконки на сером фоне.
И фиговый дизайн все равно у гнома.
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|2.82, Аноним (79), 12:30, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что на нём показано, что приложения под Qt 6 работают. Но другие скриншоты тоже не помешали бы.
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|1.4, n00by (ok), 10:32, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Подскажите, если кто знает, в KDE наконец добавили настройку, что бы контекстное меню отображалось не по нажатию ПКМ, а по отпусканию? Штатная возможность Qt.
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|2.5, Аноним (5), 10:34, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Нет, потому что ты не добавил. Да, лично ты – ведь именно тебе это нужно. Будет merge request от тебя, тогда поговорим.
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|3.13, n00by (ok), 10:50, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты не угадал. Просил здесь это (и даже давал ссылки на древние багрепорты) какой-то Аноним. Я накидал для проверки код, опубликовал здесь патч для Qt плагина. Мне двигать это в KDE не интересно, у меня Gnome. Интересна была реакция на это "сообщества", которое якобы приносит какую-то пользу.
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|4.17, Аноним (5), 10:52, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> опубликовал здесь патч для Qt плагина
> Мне двигать это в KDE не интересно
Значит всё правильно я угадал. От тебя патчей к KDE не было. Сам говоришь, что тебе это не интересно. Ну и зачем тогда тут ныть о том, что тебе и не интересно?
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|5.19, n00by (ok), 10:58, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Увы, пока ты не смог целиком и полностью осилить смысл моего ответа. Надо это было такому как ты, но не столь языкастому.
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|5.24, Аноним (102), 11:04, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Та он проверил просто. Могут ли здешние анонимы хотя бы уже готовый патч запулить куда надо.Кдешников судя по коментам много,а в реальности на Гномики сидят.
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|6.49, n00by (ok), 12:00, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тот Аноним, кстати, был на редкость адекватен и начал с того, что эпопея длится годами. Накидал ссылок на открытые багрепорты и, если ничего не путаю, в какой-то из них отправил ссылку на патч. Либо тоже что-то "просто проверил", потому что никоим образом не просил меня куда-то что-то отправлять. Если правильно помню, мы с ним тогда пришли к одному выводу - KDE использовать можно, если очень осторожно.
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|2.9, beck (??), 10:37, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А разве в кде нет такой настройки? Там настройки на всё есть. )))
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|3.25, Аноним (102), 11:07, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чел там ещё работы непочатый край. Некто писал про Кеды как про идеал кабины самолёта со всеми кнопочками.но пока не осилили.
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|2.22, Аноним (22), 11:01, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>что бы контекстное меню отображалось не по нажатию ПКМ, а по отпусканию
А можно поинтересоваться, в чём сакральный смысл такого изменения?
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|3.27, Аноним (26), 11:14, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это как в иксах разрабы не могут понять сокральный смысл менять раскладку на отпускание, а не нажатие. Как итог побитые хоткеи.
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|4.38, n00by (ok), 11:34, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Примерно так. Тот пользователь писал, что в какие-то меню в KDE начинают перекрывать одно другое, когда не надо. Из-за чего слишком много приходится возить мышкой.
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|4.93, Аноним (-), 13:33, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Насколько я помню ту историю с раскладкой - там шло прямое противоречие стандарту.
Но поехавшие просто предлагали "а давайте забъем на стандарт, ну... чтобы у меня шорткаты в емаксе работали хорошо"
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|5.105, Аноним (26), 14:10, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какой стандарт галочку сделай как тебе надо чтобы переключалось в конфиге и всё. Сейчас если что для решения проблемы нужен патч и он есть уже очень давно.
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|3.36, n00by (ok), 11:33, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробуйте написать в Qt, зачем они такое предусмотрели. В Windows возможность поддерживается, как писал тот, кому было надо, а в KDE нет.
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|1.10, mustai (ok), 10:42, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уже сделали сохранение/восстановление кастомных тем оформления, как это всегда было в Гноме? Не понимаю, почему этой важной фичи нет в таком крутом проекте как KDE.
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|1.20, Аноним (102), 10:59, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Попробовть что ли. С 4 версии так и использовал. Гтк божественен.но чёт чешестся в одном месте.D
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|5.60, n00by (ok), 12:08, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Qt6 от Qt5 отличается в основном сменой политики лицензирования, ради сокращения издержек на рекламу и поддержку. Ну и Wayland там поддерживается лучше. ;)
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|2.55, rvs2016 (ok), 12:05, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Попробовть что ли. С 4 версии так и использовал.
> Гтк божественен.но чёт чешестся в одном месте.D
А как тебя в четвёртые кеды угораздило-то?
Народ вон третьи кеды обожествляет!
Тринити там всякие пилит, например!
:-)
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|3.64, Аноним (102), 12:13, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так я Генту на 4 Кедах изучал. Довольно быстро догадался,что красные юзы включено,а синие выключено.)
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|1.33, Аноним (33), 11:31, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Г-ди, какое убожество на скриншоте!
Одно окно не отделить от другого, заголовки тоже сливаются, малюсенькие кнопочки, фу..
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|2.35, Аноним (5), 11:32, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Это преднамеренная диверсия автора новости для дискредитации KDE. В каждую новость пихают нарочито уродливый скриншот.
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|3.66, pic (?), 12:13, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да, в KDE нужно включать виртуальную лупу, по дефолту.
Но там и так есть возможность увеличить чуть ли не в 2 раза кнопки в заголовке окна.
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|1.44, rvs2016 (ok), 11:55, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> видимые отступы между панелью и границами экрана
Прикол!
Так дойдут и до того, чтобы к панели приставить кнопочки разворачивания, сворачивания и до возможности изменения её размеров до любых размеров, как у обычных окон. :-)
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|1.47, rvs2016 (ok), 11:58, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> возвращение эффекта для навигации
> по рабочим столам
> в форме вращающегося куба
Помнится - была такая фича: после входа ввода логина и пароля на экране входа в систему была анимация процесса загрузки оболочки. Эту анимацию можно было в параметрах КДЕ выбирать.
Сейчас смотрю - а выбор варианта этой анимации в параметрах пропал куда-то. kde5-5.27.6.23.04.2_2. Вот этот выбор вернули бы ещё.
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|3.63, НяшМяш (ok), 12:12, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это оно. Я тоже однажды задался этим вопросом и просто пошёл включил дефолтный Breeze. Ценители и пользовательские заставки могут загрузить.
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|3.65, rvs2016 (ok), 12:13, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "Внешний вид → Заставка"
> не оно?
Во прикол!
Оно!
Но это же не "Внешний вид", а "Запуск и завершение" в части запуска.
Зачем настройку процесса запуска затолкали не в настройку запуска, а во внешний вид? 😲
Спасибо тебе, добрый человек!
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|5.118, rvs2016 (ok), 14:45, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты ещё спроси куда дели скринсейвер. И музыку на старте.
[b]Скринсейвер[/b] же живее всех живых.
Его затолкали сюда:
Поведение рабочей среды / Блокировка экрана
Работает он у меня давно и нормально, но поискать мне его сейчас пришлось, конечно, долго.
И в Экране искал. И в Управлении питанием.
Но потом опять на всякий случай ломанулся в неочевидное для скринсейвера-то Поведение рабочей среды и таки нашёл! :-)
А вот с [b]музыкой на старте[/b] они в какой-то версии прикол сделали.
Убрали звуки Oxygen-*.ogg из /usr/local/share/sounds/
Пришлось мне из старой версии эти звуки дёрнуть, подложить их в этот каталог и добавить его к своим регулярным автоматическим бекапам.
А вообще, если чё, если кто настройку музыки на старте потерял, но хочет найти, то без труда найдёт её тут:
Уведомления
Индивидуальные параметры приложений
Настроить
Среда рабочего стола Plasma
Настроить события
Вход в систему Начинается новый сеанс
[v] Воспроизвести звук
и пишите сюда путь к звуковому файлу :-)
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|7.135, rvs2016 (ok), 16:19, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как это было в cinnamon уже давно
А почто привычные звуки в каталоге завалили и упорно не восстанавливают их? 😲
Приходится в случае установки системы с нуля подкладывать их туда из бекапов вручную лопатой. 😡
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|2.72, pic (?), 12:19, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они решили отказаться файлов с настройками в пользу реестра??
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|1.74, Аноним (134), 12:20, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Тут большая часть это количество , а не качество , лучше дистрибутива от griggorii ещё не было , чего вам стоило только ради лулзов испортить питон и все остальные вещи , кстати он мне демонстрировал что у него есть уже за место libc.so.6 у него есть уже дефолтный glib где все библиотеки без цифр и эта библиотека просто значится как libc.so , но говорит пока количество в качество не переидет и не придут на это инвестиции не даст такой glibc в общее пространство где просто принято воровать и строить на этом дистрибутизацию. Вот такие дела
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|1.101, voiceofreason (?), 13:54, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда опенсорсный проект рождает годноту, разработчики почему-то сразу упиваются стекломоем (гномеры торчат дешевыми солями) и громят своё произведение кувалдами
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|3.120, voiceofreason (?), 14:48, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а кто в наше тяжёлое время шизо-convergence-истерии не торчит на уличной дури?
Среди разработчиков гнома видимо торчат на китайских солях все, а так вредно это всё и для тушки и для психики. Ну нафиг такие эксперименты на себе ставить.
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|2.114, banonymous (?), 14:31, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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KDE обнулили с переходом на qt4 так как зачем переделывать старый код под новую версию, мы напишем всё заново и гораздо лучше!
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|2.117, Аноним (117), 14:44, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Видать, это они ради новых донатов переписывают. За старое и стабильное - никто денег не даст.
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|1.107, Random (??), 14:15, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Если вам нужен "плоский" и "слепой" win-интерфейс, вы знаете, где его взять.
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|2.112, Аноним (26), 14:28, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет. Если что включи вейленд там ты даже сам ничего не сможешь уронить.
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|1.116, Аноним (117), 14:34, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вопрос к фанатам кедов. Ну, теперь с дистров выкинут уберстабильные пятые кеды, и поставят глюченные шестые? Какой смысл этих кед, если они не уважают стабильность? Попсовое окружение для хомячков?
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|2.123, Аноним (73), 15:12, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стабильно глючное днище с постоянным переписыванием и багами. Единственный вариант, который я вижу, это закопать 5 поскорее. Стабильности ничего не угрожает. Но зато у фанатов некед всё замечательно и всё рассыпается каждый месяц, да.
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