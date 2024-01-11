The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Первый кандидат в релизы KDE 6

11.01.2024 10:16

Началось тестирование кандидата в релизы пользовательского окружения KDE Plasma 6, библиотек KDE Frameworks 6 и коллекции приложений KDE Gear 6. Кандидат в релизы ознаменовал переход на финальную стадию тестирования перед релизом, намеченным на 28 февраля. Для оценки работы KDE 6 можно воспользоваться сборками от проекта KDE Neon или пакетами для Fedora.

Ключевым изменением в ветке KDE 6 является переход на Qt 6, изменение некоторых базовых настроек, проведение чистки устаревших возможностей и поставка обновлённого базового набора библиотек и runtime-компонентов KDE Frameworks 6, формирующего программный стек KDE. По умолчанию в KDE Plasma 6 предложен сеанс, использующий протокол Wayland, новый интерфейс переключения между задачами и плавающий режим показа панели, при котором имеются видимые отступы между панелью и границами экрана. Из изменений поведения выделяется переход на двойной щелчок мышью для открытия файлов и каталогов и отключение возможности переключения виртуальных рабочих столов через прокрутку на рабочем столе.

Из функциональных изменений можно отметить перевод оболочки, библиотек и приложений c виджетов Kirigami.AbstractListItem на Kirigami.BasicListItem, реализацию раздельного управления цветом для каждого экрана, возвращение эффекта для навигации по рабочим столам в форме вращающегося куба, изменение оформления менеджера приложений Discover, модернизацию конфигуратора и интерфейса настройки панели, возможность разблокировки экрана при помощи смарткарты или отпечатка пальца, поддержку HDR в играх.



  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Первый бета-выпуск KDE 6
  3. OpenNews: Релиз KDE 6 намечен на февраль следующего года
  4. OpenNews: Для OpenBSD реализована возможность использования рабочего стола KDE Plasma
  5. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.1.1, продолжающего развитие KDE 3.5
  6. OpenNews: В KDE реализована поддержка Wayland-расширений для управления цветом
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60421-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (115) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:27, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>> возможность разблокировки экрана при помощи смарткарты или отпечатка пальца

    а возможность блокировки с возможностью в энергосберегающий , так понимаю и не завезут ?

     
     
  • 2.87, Lost Inside (ok), 12:44, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Дорогой кастомер, ты уж сначала определись, что тебе потребно: KDE или ехать.
     
     
  • 3.94, Аноним (94), 13:34, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ехать, поэтому KDE
     
     
  • 4.119, Lost Inside (ok), 14:46, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда из релиза в релиз с гиканьем по граблям - это какая-то специфическая езда.
     
     
  • 5.122, Аноним (122), 15:02, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    сижу на MATE и в ус не дую! а все хипстерские потуги вроде перехода на вяленый проходят мимо меня
    мне лишь остается просто ... работать? со мной всё в порядке?
     
  • 2.106, Всегда Напозитиве (?), 14:11, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Из изменений поведения выделяется переход на двойной щелчок мышью для открытия файлов и каталогов

    На одну настройку больше возвращать назад. Не пойму, адепты вaнтyза девствительно такие упopoтые, что никак до них не дойдет, что они совершают на одно ненужное действие больше, и могли бы сэкономить себе драгоценные часы времени (если просуммировать сколько лишних кликов они сделали за всю жизнь).

     
  • 2.121, Аноним (121), 15:00, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Братан, это допиливается в три клика и пару дюжин строчек кода, если я правильно понял, о чём ты. Всем не угодишь, даже если ты плазма, но слава б-гу, кеды/плазма модифицируются под любые свои хотелки довольно легко, легче, чем хороший конфиг для вима написать.
     

  • 1.2, beck (??), 10:30, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А вот скажите, коллеги сантехники, в каком дистрибутиве нынче есть хорошо приготовленный кде?

    До недавнего времени таковым был Ubuntu LTS, но стремление каноникал обмазаться снапами, мягко говоря,  пугает.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:34, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    openSUSE Tumbleweed
     
     
  • 3.83, Аноним (83), 12:34, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Один из самых неодоцененных дистрибутивов. Кеды действительно отлично приготовлены.
     
  • 2.8, dullish (ok), 10:36, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох... Я сейчас скажу, а Вы на меня, пожалуйста, не ругайтесь... Если хотите нормально работающий KDE - ставьте ArchLinux. Каким-то совершенно противоестественным образом, он сейчас самый стабильный и без проблемный.
     
     
  • 3.54, Аноним (54), 12:04, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Самым естественным образом, Арч всегда был самым стабильным дистрибутивом. (В смысле работы, а не окаменелости доисторических багов "стабильных" дистрибутивов.) Стабильно там, где сразу исправляют, а не ждут полгода-год до следущего релиза.
     
     
  • 4.79, Аноним (79), 12:28, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Жаль только, что когда одно исправляют, другое ломают.
     
  • 4.132, Аноним (132), 16:07, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полностью солидарен, единственное с AUR нужно быть аккуратным или не пользоваться если есть такая возможность вообще и обновляться не позже чем раз в полгода иначе могут быть проблемы
     
  • 3.78, Аноним (79), 12:27, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    По моему опыту у Арча самый нестабильный KDE.

    Обновление 1: Вылет экрана выхода из системы
    Обновление 2: Вылет настроек в KDE Connect и Kate
    Обновление 3: Сброс всех настроек комнат

    Поэтому если вам на Арче попался достаточно стабильный KDE, я без шуток за вас рад.

     
     
  • 4.97, Аноним (94), 13:38, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как можно пенять на дистрибутив, где всё что идёт из коробки это pacman и systemd(собственно это единственное что в нем можно ругать)?
    Ядро/фирмваря меняется/собирается. Остальное все ты своими лапками ставишь, их на кривость и проверяй.
     
  • 3.84, Аноним (83), 12:35, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кеды в арче требуют траты большого количества времени на тюнинг. Файл пикеры в гтк софте, кучу кдешных плагинов установить и тд и тп.

    Если хочется готовое из коробки - opensuse

     
  • 2.11, Аноним (11), 10:43, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Очень хорошо готовят KDE в Rosa Fresh. Готовят наши отечественные повара.
     
     
  • 3.18, n00by (ok), 10:55, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это у этих поваров GDM вместо SDDM, потому что в Fedora приготовлен GDM? Или они наконец осилили?
     
     
  • 4.42, my_name_is_Mud (ok), 11:47, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В федоре в KDE-spin используется sddm
     
     
  • 5.45, n00by (ok), 11:56, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не удивлён, что в самой Федоре осилили.
     
     
  • 6.98, таблетки (?), 13:41, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > рряяяя, в Росе GDM вместо SDDM, потому что в Fedora приготовлен GDM
    > но в Федоре SDDM
    > рряяя, в Федоре осилили, а в Росе не осилили

    Кек.

     
  • 5.102, Аноним (102), 14:05, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы можете запусть Кеды с гномовским дисплей менеджер? Батенька,да вы бох.
     
  • 3.128, Аноним (128), 15:53, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    😁
     
  • 2.12, Страдивариус (?), 10:46, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Debian же
     
     
  • 3.56, НяшМяш (ok), 12:07, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > хорошо мумифицированный кде
    > Debian же

    пофиксил

     
  • 2.23, Аноним (102), 11:02, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Лучше вас самих всё равно лучше никто не приготовит. Вообще посмотрите на Альт,а лучше Фряху.
     
     
  • 3.51, rvs2016 (ok), 12:01, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучше вас самих всё равно лучше никто не приготовит

    Ну да. Я об этом выше так и написал:
    А как же принцип "Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"?

     
     
  • 4.81, Аноним (102), 12:30, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто моя высокая мысль достигла не досягаемых высоких высот.D
     
  • 2.26, Аноним (26), 11:10, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это что за галлюцинация про Убунту лтс? Лучшим всегда был и есть KDE Neon тот который для юзеров. Но он та же убунта со снапами, если что, и лтс там всегда только последний.
     
  • 2.28, DontTreadOnMe (?), 11:18, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я пользуюсь кедами на федоре. Никаких косяков мэйнтейнеров не замечено, всё работает как надо. Но вот про лучше/хуже в сравнении с другими дистрибутивами говорить не готов, это ведь надо реально сравнивать.
     
     
  • 3.104, Аноним (102), 14:08, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По умолчанию в федоре Гном. Вероятно у вас спин с Кедами,а вы пробовали на базовой Федоре запустить Кеды с ГДМ?
     
  • 2.29, daemontux (?), 11:20, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я на Kde neon сижу. В целом меня устраивает, покрайней мере лучше чем в оригинальной  kubuntu.
    Из минусов слишком часто прилетают фиксы на kde.
    А также дефолтные настройки отличались от kubuntu пришлось в /etc коече править.
     
  • 2.48, rvs2016 (ok), 12:00, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в каком дистрибутиве нынче
    > есть хорошо приготовленный кде?

    А как же принцип "Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"?

     
  • 2.50, Аноним (50), 12:01, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Slackware

    В -current самый свежий 5, у AlienBob'a есть 6 в репозитарии ktown.

     
     
  • 3.133, Аноним (133), 16:07, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, да. В слаке кеды хорошо приготовлены.  И, вопреки бытующему представлению, всегда актуальной версии.
     
  • 2.71, Аноним (71), 12:18, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сейчас по-моему все просто поставляют ванильную плазму, кроме сюси, где до сих пор тащат древние темы, которые нормально не работают с новой плазмой
     
  • 2.75, Нон (?), 12:20, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Arch Linux и kde Neon.
     
  • 2.100, voiceofreason (?), 13:53, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Manjaro
     
  • 2.124, zineex (?), 15:38, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пробовал кубунту, было много всяких ошибок. Поставил кде неон, вообще отлично, пол года уже пользуюсь.
     
  • 2.136, warlock66613 (ok), 16:22, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    alv рекомендует https://cachyos.org/
     

  • 1.3, што (?), 10:31, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ну что ж вы так, специально такой намеренно уродливый скриншот пихаете из новости в новость?
     
     
  • 2.59, НяшМяш (ok), 12:08, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато мы знаем, что автор новости любит гном.
     
  • 2.80, Аноним (80), 12:29, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну посмотри по ссылке скрины. Спойлер: там всё также. Черный текст и черные монохромные иконки на сером фоне.

    И фиговый дизайн все равно у гнома.

     
  • 2.82, Аноним (79), 12:30, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что на нём показано, что приложения под Qt 6 работают. Но другие скриншоты тоже не помешали бы.
     

  • 1.4, n00by (ok), 10:32, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Подскажите, если кто знает, в KDE наконец добавили настройку, что бы контекстное меню отображалось не по нажатию ПКМ, а по отпусканию? Штатная возможность Qt.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:34, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Нет, потому что ты не добавил. Да, лично ты – ведь именно тебе это нужно. Будет merge request от тебя, тогда поговорим.
     
     
  • 3.13, n00by (ok), 10:50, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты не угадал. Просил здесь это (и даже давал ссылки на древние багрепорты) какой-то Аноним. Я накидал для проверки код, опубликовал здесь патч для Qt плагина. Мне двигать это в KDE не интересно, у меня Gnome. Интересна была реакция на это "сообщества", которое якобы приносит какую-то пользу.
     
     
  • 4.17, Аноним (5), 10:52, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > опубликовал здесь патч для Qt плагина
    > Мне двигать это в KDE не интересно

    Значит всё правильно я угадал. От тебя патчей к KDE не было. Сам говоришь, что тебе это не интересно. Ну и зачем тогда тут ныть о том, что тебе и не интересно?

     
     
  • 5.19, n00by (ok), 10:58, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Увы, пока ты не смог целиком и полностью осилить смысл моего ответа. Надо это было такому как ты, но не столь языкастому.
     
  • 5.24, Аноним (102), 11:04, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Та он проверил просто. Могут ли здешние анонимы хотя бы уже готовый патч запулить куда надо.Кдешников судя по коментам много,а в реальности на Гномики сидят.
     
     
  • 6.49, n00by (ok), 12:00, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот Аноним, кстати, был на редкость адекватен и начал с того, что эпопея длится годами. Накидал ссылок на открытые багрепорты и, если ничего не путаю, в какой-то из них отправил ссылку на патч. Либо тоже что-то "просто проверил", потому что никоим образом не просил меня куда-то что-то отправлять. Если правильно помню, мы с ним тогда пришли к одному выводу - KDE использовать можно, если очень осторожно.
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:35, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты их просил?
     
     
  • 3.14, n00by (ok), 10:50, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, я не просил. Другие Анонимы просили.
     
  • 2.9, beck (??), 10:37, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве в кде нет такой настройки? Там настройки на всё есть. )))
     
     
  • 3.16, n00by (ok), 10:52, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Во времена Qt5, когда я смотрел, на это не было.
     
  • 3.25, Аноним (102), 11:07, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чел там ещё работы непочатый край. Некто писал про Кеды как про идеал кабины самолёта со всеми кнопочками.но пока не осилили.
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:01, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >что бы контекстное меню отображалось не по нажатию ПКМ, а по отпусканию

    А можно поинтересоваться, в чём сакральный смысл такого изменения?

     
     
  • 3.27, Аноним (26), 11:14, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это как в иксах разрабы не могут понять сокральный смысл менять раскладку на отпускание, а не нажатие. Как итог побитые хоткеи.
     
     
  • 4.38, n00by (ok), 11:34, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примерно так. Тот пользователь писал, что в какие-то меню в KDE начинают перекрывать одно другое, когда не надо. Из-за чего слишком много приходится возить мышкой.
     
  • 4.93, Аноним (-), 13:33, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Насколько я помню ту историю с раскладкой - там шло прямое противоречие стандарту.
    Но поехавшие просто предлагали "а давайте забъем на стандарт, ну... чтобы у меня шорткаты в емаксе работали хорошо"
     
     
  • 5.105, Аноним (26), 14:10, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какой стандарт галочку сделай как тебе надо чтобы переключалось в конфиге и всё. Сейчас если что для решения проблемы нужен патч и он есть уже очень давно.
     
  • 3.36, n00by (ok), 11:33, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуйте написать в Qt, зачем они такое предусмотрели. В Windows возможность поддерживается, как писал тот, кому было надо, а в KDE нет.
     

  • 1.10, mustai (ok), 10:42, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже сделали сохранение/восстановление кастомных тем оформления, как это всегда было в Гноме? Не понимаю, почему этой важной фичи нет в таком крутом проекте как KDE.
     
  • 1.20, Аноним (102), 10:59, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Попробовть что ли. С 4 версии так и использовал. Гтк божественен.но чёт чешестся в одном месте.D
     
     
  • 2.21, Аноним (102), 11:00, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    *Не использовал
     
     
  • 3.32, Жена (?), 11:29, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разрешаю попробовать.
     
     
  • 4.41, Аноним (102), 11:44, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так боязно. Вдруг такой же УГ как пятые Кеды.
     
     
  • 5.60, n00by (ok), 12:08, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qt6 от Qt5 отличается в основном сменой политики лицензирования, ради сокращения издержек на рекламу и поддержку. Ну и Wayland там поддерживается лучше. ;)
     
     
  • 6.61, Аноним (102), 12:11, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Понятно. Значит смысла нет пробовать, подожду 7.
     
     
  • 7.77, n00by (ok), 12:24, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Звёзды мне говорят, что такой версии не будет: технический директор Qt Company и главный сопровождающий Qt покидает проект https://opennet.ru/57209-qt
     
  • 7.90, banonymous (?), 13:15, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставь TDE, KDE здорового человека!
     
     
  • 8.129, Аноним (22), 15:53, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если зомби можно назвать здоровым ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.131, Аноним (131), 16:05, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ох, страшно одно дело с умилением ностальгировать смотря скрины родной 3 5, дру... текст свёрнут, показать
     
  • 6.111, 12yoexpert (ok), 14:25, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всё же с 5.15 начали завозить очень много полезностей как минимум в qml
     
  • 2.55, rvs2016 (ok), 12:05, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Попробовть что ли. С 4 версии так и использовал.
    > Гтк божественен.но чёт чешестся в одном месте.D

    А как тебя в четвёртые кеды угораздило-то?
    Народ вон третьи кеды обожествляет!
    Тринити там всякие пилит, например!
    :-)

     
     
  • 3.64, Аноним (102), 12:13, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так я Генту на 4 Кедах изучал. Довольно быстро догадался,что красные юзы включено,а синие выключено.)
     
  • 2.103, Random (??), 14:06, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В виртуалку поставить.
     

  • 1.33, Аноним (33), 11:31, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Г-ди, какое убожество на скриншоте!
    Одно окно не отделить от другого, заголовки тоже сливаются, малюсенькие кнопочки, фу..
     
     
  • 2.35, Аноним (5), 11:32, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Это преднамеренная диверсия автора новости для дискредитации KDE. В каждую новость пихают нарочито уродливый скриншот.
     
     
  • 3.43, Аноним (-), 11:51, 11/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.46, Аноним (22), 11:56, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >малюсенькие кнопочки, фу

    Совсем другое дело в GNOME! ;)

     
     
  • 3.66, pic (?), 12:13, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, в KDE нужно включать виртуальную лупу, по дефолту.
    Но там и так есть возможность увеличить чуть ли не в 2 раза кнопки в заголовке окна.
     

  • 1.44, rvs2016 (ok), 11:55, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > видимые отступы между панелью и границами экрана

    Прикол!
    Так дойдут и до того, чтобы к панели приставить кнопочки разворачивания, сворачивания и до возможности изменения её размеров до любых размеров, как у обычных окон. :-)

     
  • 1.47, rvs2016 (ok), 11:58, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > возвращение эффекта для навигации
    > по рабочим столам
    > в форме вращающегося куба

    Помнится - была такая фича: после входа ввода логина и пароля на экране входа в систему была анимация процесса загрузки оболочки. Эту анимацию можно было в параметрах КДЕ выбирать.

    Сейчас смотрю - а выбор варианта этой анимации в параметрах пропал куда-то. kde5-5.27.6.23.04.2_2. Вот этот выбор вернули бы ещё.

     
     
  • 2.53, Аноним (53), 12:04, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Внешний вид → Заставка"
    не оно?
     
     
  • 3.63, НяшМяш (ok), 12:12, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это оно. Я тоже однажды задался этим вопросом и просто пошёл включил дефолтный Breeze. Ценители и пользовательские заставки могут загрузить.
     
  • 3.65, rvs2016 (ok), 12:13, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Внешний вид → Заставка"
    > не оно?

    Во прикол!
    Оно!
    Но это же не "Внешний вид", а "Запуск и завершение" в части запуска.
    Зачем настройку процесса запуска затолкали не в настройку запуска, а во внешний вид? 😲
    Спасибо тебе, добрый человек!

     
     
  • 4.115, Аноним (26), 14:32, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ещё спроси куда дели скринсейвер. И музыку на старте.
     
     
  • 5.118, rvs2016 (ok), 14:45, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты ещё спроси куда дели скринсейвер. И музыку на старте.

    [b]Скринсейвер[/b] же живее всех живых.
    Его затолкали сюда:
    Поведение рабочей среды / Блокировка экрана
    Работает он у меня давно и нормально, но поискать мне его сейчас пришлось, конечно, долго.
    И в Экране искал. И в Управлении питанием.
    Но потом опять на всякий случай ломанулся в неочевидное для скринсейвера-то Поведение рабочей среды и таки нашёл! :-)

    А вот с [b]музыкой на старте[/b] они в какой-то версии прикол сделали.
    Убрали звуки Oxygen-*.ogg из /usr/local/share/sounds/
    Пришлось мне из старой версии эти звуки дёрнуть, подложить их в этот каталог и добавить его к своим регулярным автоматическим бекапам.

    А вообще, если чё, если кто настройку музыки на старте потерял, но хочет найти, то без труда найдёт её тут:

    Уведомления
    Индивидуальные параметры приложений
    Настроить
    Среда рабочего стола Plasma
    Настроить события
    Вход в систему Начинается новый сеанс
    [v] Воспроизвести звук
    и пишите сюда путь к звуковому файлу :-)

     
     
  • 6.134, Аноним (134), 16:16, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это было в cinnamon уже давно
     
     
  • 7.135, rvs2016 (ok), 16:19, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как это было в cinnamon уже давно

    А почто привычные звуки в каталоге завалили и упорно не восстанавливают их? 😲
    Приходится в случае установки системы с нуля подкладывать их туда из бекапов вручную лопатой. 😡

     

  • 1.58, Аноним (58), 12:08, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пока не сделают https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=422529 , на фиг этот к ал не нужен.
     
     
  • 2.72, pic (?), 12:19, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они решили отказаться файлов с настройками в пользу реестра??
     
  • 2.73, Аноним (73), 12:19, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только гнуму можно срать туда?
     

  • 1.74, Аноним (134), 12:20, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тут большая часть это количество , а не качество , лучше дистрибутива от griggorii ещё не было , чего вам стоило только ради лулзов испортить питон и все остальные вещи , кстати он мне демонстрировал что у него есть уже за место libc.so.6 у него есть уже дефолтный glib где все библиотеки без цифр и эта библиотека просто значится как libc.so , но говорит пока количество в качество не переидет и не придут на это инвестиции не даст такой glibc в общее пространство где просто принято воровать и строить на этом дистрибутизацию. Вот такие дела
     
  • 1.85, Аноним (85), 12:39, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    32 бита ещё не дропнули?
     
  • 1.96, randomize (?), 13:37, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Плоскота во все поля.
     
  • 1.99, BlackRot (ok), 13:47, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> или пакетами для Fedora.

    ссылка на пакеты показывает ошибку 404

     
  • 1.101, voiceofreason (?), 13:54, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда опенсорсный проект рождает годноту, разработчики почему-то сразу упиваются стекломоем (гномеры торчат дешевыми солями) и громят своё произведение кувалдами
     
     
  • 2.109, 12yoexpert (ok), 14:22, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а кто в наше тяжёлое время шизо-convergence-истерии не торчит на уличной дури?
     
     
  • 3.120, voiceofreason (?), 14:48, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а кто в наше тяжёлое время шизо-convergence-истерии не торчит на уличной дури?

    Среди разработчиков гнома видимо торчат на китайских солях все, а так вредно это всё и для тушки и для психики. Ну нафиг такие эксперименты на себе ставить.

     
  • 2.114, banonymous (?), 14:31, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDE обнулили с переходом на qt4 так как зачем переделывать старый код под новую версию, мы напишем всё заново и гораздо лучше!
     
     
  • 3.126, Аноним (22), 15:48, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Plasma с её виджетами не ложилась на архитектуру третьих кед.
     
  • 2.117, Аноним (117), 14:44, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видать, это они ради новых донатов переписывают. За старое и стабильное - никто денег не даст.
     

  • 1.107, Random (??), 14:15, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если вам нужен "плоский" и "слепой" win-интерфейс, вы знаете, где его взять.
     
     
  • 2.113, Аноним (26), 14:29, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В шиндоус.
     

  • 1.108, 12yoexpert (ok), 14:20, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как там у плазмы здоровьечко?
     
  • 1.110, Аноним (110), 14:23, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И как там Plasma? Уже не падает?
     
     
  • 2.112, Аноним (26), 14:28, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Если что включи вейленд там ты даже сам ничего не сможешь уронить.
     
     
  • 3.127, Аноним (22), 15:50, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а хоть окна подвигать можно?
     

  • 1.116, Аноним (117), 14:34, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вопрос к фанатам кедов. Ну, теперь с дистров выкинут уберстабильные пятые кеды, и поставят глюченные шестые? Какой смысл этих кед, если они не уважают стабильность? Попсовое окружение для хомячков?
     
     
  • 2.123, Аноним (73), 15:12, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Стабильно глючное днище с постоянным переписыванием и багами. Единственный вариант, который я вижу, это закопать 5 поскорее. Стабильности ничего не угрожает. Но зато у фанатов некед всё замечательно и всё рассыпается каждый месяц, да.
     

  • 1.125, Аноним (134), 15:46, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А , ты архив .tar.lzo попробуй создать потом и думай нужно ли
     
  • 1.130, Аноним (130), 15:55, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему местный админ такое быдло?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру