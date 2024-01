Первый кандидат в релизы KDE 6

2.6 , Аноним ( 6 ), 10:34, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – openSUSE Tumbleweed

Один из самых неодоцененных дистрибутивов. Кеды действительно отлично приготовлены.

Ох... Я сейчас скажу, а Вы на меня, пожалуйста, не ругайтесь... Если хотите нормально работающий KDE - ставьте ArchLinux. Каким-то совершенно противоестественным образом, он сейчас самый стабильный и без проблемный.

Самым естественным образом, Арч всегда был самым стабильным дистрибутивом. (В смысле работы, а не окаменелости доисторических багов "стабильных" дистрибутивов.) Стабильно там, где сразу исправляют, а не ждут полгода-год до следущего релиза.

Жаль только, что когда одно исправляют, другое ломают.

Полностью солидарен, единственное с AUR нужно быть аккуратным или не пользоваться если есть такая возможность вообще и обновляться не позже чем раз в полгода иначе могут быть проблемы

По моему опыту у Арча самый нестабильный KDE. Обновление 1: Вылет экрана выхода из системы

Обновление 2: Вылет настроек в KDE Connect и Kate

Обновление 3: Сброс всех настроек комнат Поэтому если вам на Арче попался достаточно стабильный KDE, я без шуток за вас рад.

Как можно пенять на дистрибутив, где всё что идёт из коробки это pacman и systemd(собственно это единственное что в нем можно ругать)?

Ядро/фирмваря меняется/собирается. Остальное все ты своими лапками ставишь, их на кривость и проверяй.

Кеды в арче требуют траты большого количества времени на тюнинг. Файл пикеры в гтк софте, кучу кдешных плагинов установить и тд и тп. Если хочется готовое из коробки - opensuse

Очень хорошо готовят KDE в Rosa Fresh. Готовят наши отечественные повара.

Это у этих поваров GDM вместо SDDM, потому что в Fedora приготовлен GDM? Или они наконец осилили?

В федоре в KDE-spin используется sddm

Не удивлён, что в самой Федоре осилили.

> рряяяя, в Росе GDM вместо SDDM, потому что в Fedora приготовлен GDM

> но в Федоре SDDM

> рряяя, в Федоре осилили, а в Росе не осилили Кек.

Вы можете запусть Кеды с гномовским дисплей менеджер? Батенька,да вы бох.

3.128 , Аноним ( 128 ), 15:53, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 😁

Debian же

> хорошо мумифицированный кде
> Debian же пофиксил

> Debian же пофиксил

Лучше вас самих всё равно лучше никто не приготовит. Вообще посмотрите на Альт,а лучше Фряху.

> Лучше вас самих всё равно лучше никто не приготовит Ну да. Я об этом выше так и написал:

А как же принцип "Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"?

Просто моя высокая мысль достигла не досягаемых высоких высот.D

Это что за галлюцинация про Убунту лтс? Лучшим всегда был и есть KDE Neon тот который для юзеров. Но он та же убунта со снапами, если что, и лтс там всегда только последний.

Я пользуюсь кедами на федоре. Никаких косяков мэйнтейнеров не замечено, всё работает как надо. Но вот про лучше/хуже в сравнении с другими дистрибутивами говорить не готов, это ведь надо реально сравнивать.

По умолчанию в федоре Гном. Вероятно у вас спин с Кедами,а вы пробовали на базовой Федоре запустить Кеды с ГДМ?

Я на Kde neon сижу. В целом меня устраивает, покрайней мере лучше чем в оригинальной kubuntu.

Из минусов слишком часто прилетают фиксы на kde.

А также дефолтные настройки отличались от kubuntu пришлось в /etc коече править.

> в каком дистрибутиве нынче
> есть хорошо приготовленный кде? А как же принцип "Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"?

> есть хорошо приготовленный кде? А как же принцип "Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"?

В Slackware В -current самый свежий 5, у AlienBob'a есть 6 в репозитарии ktown.

Кстати, да. В слаке кеды хорошо приготовлены. И, вопреки бытующему представлению, всегда актуальной версии.

Сейчас по-моему все просто поставляют ванильную плазму, кроме сюси, где до сих пор тащат древние темы, которые нормально не работают с новой плазмой

Arch Linux и kde Neon.

Manjaro

Пробовал кубунту, было много всяких ошибок. Поставил кде неон, вообще отлично, пол года уже пользуюсь.

alv рекомендует https://cachyos.org/