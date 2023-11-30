Первый бета-выпуск KDE 6

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|6.18, Аноним (18), 10:17, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это, кстати, причина, по которой тебе что-то там не нравится. Мне не нравятся параметры по умолчанию и захардкоженные гадости в некоторых программах (я даже накидал патчей, чтобы удалить все эти нововведения).
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|5.91, Минона (ok), 14:06, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Даже в случае с шиндой у них тоже каждая Обнова бета версия.
У винды есть LTS ветка.
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|4.89, Минона (ok), 14:03, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В случае с кде каждый релиз это бета-версия.
Ты перепутал с гномом.
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|1.4, swine (ok), 09:36, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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По примеру гнома взялись за выпиливание "ненужного" функционала.
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|2.24, Аноним (24), 10:44, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты абсолютно прав.
Зачем тратить время мейнтейнеров (а время = деньги) на реально ненужное?
Пусть те кому уж очень надо - сами и поддерживают.
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|3.44, Аноним (44), 11:35, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут вопрос надо иначе ставить. Зачем тратить деньги на разработку нового, если его поддержка на столько дорога, что проще потом выкинуть?
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|4.79, Аноним (24), 13:02, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бывает так что когда делал - вроде норм получалось.
А потом баги полезли. И не заканчиваются.
При этом ломать обратную совместимость нельзя - тк будет нытье.
И ты сидишь думаешь "как мы до такого докатились"
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|3.90, Аноньимъ (ok), 14:05, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зачем тратить время мейнтейнеров (а время = деньги) на реально ненужное?
Могут ли мейнтейнеры потратить своё время на баг в калькуляторе в результате которого он жрет 100% ЦП после старта?
Вопрос большой конечно. Это тебе не переделывать оформление под 11 виндовс.
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|4.103, Аноним (24), 14:53, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так вроде исправили еще в апреле
I'm not seeing this on a fresh Fedora 38 install with KCalc 23.04.0 (Plasma 5.27.4, KDE Frameworks 5.105.0, Qt 5.15.9, X11), though I'm sure it was still happening on my previous Fedora 37 install with the same versions. I'm confused, but happy if it's fixed.
(https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=453534)
Ну или исправят в будущем.
Что-то мне подсказывает что это пилят разные команды.
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|2.102, нейм (?), 14:23, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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давай расскажи ещё за ненужность т.н. housekeep'инга
задолбали любую вычистку сравнивать с репрессиями уровня гнома
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|1.5, ZloySergant (ok), 09:39, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>возможность разблокировки экрана при помощи ... отпечатка пальца
И? Это что за новости? Я на своём ThinkPad образца 2007-го года под моделью z61m таким пользовался. Охрененные новости.
Как говорится, всё новое - это хорошо просранное старое.
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|2.50, Аноним (49), 11:56, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как ты вообще этот сканер запустил они по дефолту не рабочие в Линуксе.
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|3.52, ZloySergant (ok), 11:59, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Как ты вообще этот сканер запустил они по дефолту не рабочие в
> Линуксе.
Я об этом не знал. Пара часов грёбли и всё заработало.
З.Ы. Да, всё ещё торчу одному полковнику 500 руб. за карточку гейлайна.
З.З.Ы. Бухать надо меньше. Ноут тогда был Toshiba 2003-го года, не ThinkPad. Я на нём irda с матюгами поднял.
Опять З.З.Ы. Сканер какого-то хрена работал.
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|1.11, Cyber100 (ok), 10:01, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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это вот я правильно помню == в этом релизе они иксы выкинули нафик и пошел я со своей нвидией, да?
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|2.13, Аноним (18), 10:06, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так на нвидии работает, раньше гнома заработало. Или у тебя старая и тебе надо через gbm? Как по мне, все эти переходы на вейланд это wishful thinking. Как можно за 15 лет не сделать минимально юзабельным?
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|3.16, Cyber100 (ok), 10:08, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у мене 3080 и да, ОНО рабоотает. но как-то через одно место. это вот если нуво сравнивать с полноценными дровами.
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|4.17, Аноним (18), 10:14, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конкретно 6 намного лучше работает с вялым благодаря более свежим кутям.
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|3.72, RANDOMIZE USR 15616 (?), 12:44, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>Иксы оставлены как неприоритетное легаси.
На котором будет сидеть 95% юзеров, ибо юзать вяленый с нормальным оконным ДЕ, таким как Кеды - невозможно. Вяленый - он для iOS-подобного шлака, типа гномна.
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|4.76, Аноним (24), 12:53, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В след версии могут вообще дропнуть.
На чем они тогда будут сидеть? На старой версии до скончания времен?
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|1.21, Аноним (21), 10:32, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Левое верхнее окно "About Dolphin" на скриншоте.
Сначала шрифт одного размера.
Ниже размер поменьше.
Ниже жирный шрифт.
Ещё ниже курсив.
Это типа автор не мог определиться и решил продемонстрировать все настройки?
Наймите одного. нормального. дизайнера. на полставки. хотя бы за банку пива.
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|2.31, Аноним (24), 10:57, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нормальный дизайн и опенсорс?
А не засланец ли ты с макентоша -_-?
Опенсорс должнен выглядеть, как-будто его дизайнил бомж после бедтрипа.
Собственно в 99% случаев он так и выглядит.
А те кто отличается, скорее всего, подсматривают на другие платформы.
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|1.22, Аноним (24), 10:38, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> По умолчанию в KDE Plasma 6 предложен сеанс, использующий протокол Wayland
О, это отлично! Сейчас в бете соберут все жалобы и к релизу как раз будет время исправить.
Интересно когда они будут дропать Х, ну совсем?
Думаю к 6.1 / 6.2 можно будет закинуть идею, где-то.к 6.5-8 объявить последний LTS, а потом выкинуть нафиг и забыть как страшный сон.
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|2.29, Аноним (29), 10:57, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Раньше в СПО приходили те, кто умеет писать код и реализовывали широкую функциональность и поддержку технологий.
Теперь мнение каждого либерального п-раса важнО и в СПО приходят те, кто раздаёт "идеи", как что-нибудь выкинуть или сломать. Хотя с такими руко-ами всё само сломается, со временем.
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|3.33, Аноним (24), 11:05, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> кто умеет писать код
Хахаха, спасибо посмеялся!
Насмотрелся я на этот код - дыры в Хсах 30 летней давности, и классический набор "use-after-free/double-free/out-of-bounds" в ядре (которые до сих пор дарят повышение привилегий кому попало).
Ты наверное хотел сказать "те кто думал что умеют писать код"
> и реализовывали широкую функциональность и поддержку технологий.
угу очешь широкую, настолько что 2% десктопа это просто счастье
сорян, но технологии развивали корпы (те же Х писали на деньги двух корпораций DEC и IBM, при поддержке университета МИТ)
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|4.48, penetrator (?), 11:43, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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так по-твоему же собственному сообщению выходит, что корпы наговнокодили )))
и да, корпы не выбрасывают ничего просто так, даже если что-то новое уже полностью готово, а оно не готово
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|5.54, ИмяХ (ok), 12:01, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не наговнокодили, а специально писали код с бекдорами, чтобы давать повышенные привилегии спецслужбам. А вот энтузиасты как раз таки находят такие "уязвимости" и распространяют информацию о них.
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|6.57, Аноним (57), 12:12, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не наговнокодили, а специально писали код с бекдорами, чтобы давать повышенные привилегии спецслужбам
А что эти рембы сами ничего не могут без очкариков из MIT и IBM?
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|4.77, Пельменелюб (?), 12:55, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Где посмотреть ТВОЙ красивый, оптимизированный и безопасный код?
Что лично ты накодил в этой жизни?
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|4.93, Аноньимъ (ok), 14:10, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты наверное хотел сказать "те кто думал что умеют писать код"
Те кто думает что умеет писать, все равно на голову выше того что пришло на смену. Потому как код, в отличии от, они все таки писали.
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|2.92, Аноньимъ (ok), 14:08, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> О, это отлично! Сейчас в бете соберут все жалобы и к релизу как раз будет время исправить.
В смысле закрыть как not a bug ?
Хорошо когда все жалобы в одном месте. Можно все сразу в одно место вместе с недовольными отправить.
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|1.23, Аноним (57), 10:39, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Тут либо тени нужны, либо какая-то рамка хотя бы в один пиксель толщиной черной цвета, потому что одно окно на фоне другого просто большего размера просто сливается
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|2.26, Аноним (24), 10:48, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты мне напоминаешь дизайнеров со старой работы, которые к каждой мелочи (кнопка/лейба/...) прифигачивали тенюшечку, да еще и градиент в придачу.
Почему? Ну так это же тенюшка!
А потом на разных экранах/dpi оно смотрелось как какаха.
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|3.32, Аноним (57), 10:59, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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То есть окна About Ark и Konsole неразличимые на фоне остальных окон это норм? Ну ладно, если так. Я все равно этим не пользуюсь.
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|2.46, penetrator (?), 11:41, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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если панель снизу, то все выглядит отлично, для любителей панелей сверху рядом с тайтлами есть темы и гном, я уже писал, что автор скрина - олень
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|2.74, InuYasha (??), 12:52, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ради интереса взял этот скриншот из новости, открыл в KolourPaint, ткнул заливкой в верх картинки (т.е. где серая панель?) - и охренел...
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|1.25, Аноним (25), 10:47, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Серый на сером, убогие серые значки. Эти ребята хоть видели как выглядят окна и значки по дефолту в Win11 и macOS. С такими темами как у KDE потом никакие антидепрессанты не помогут.
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|2.28, Анонин (?), 10:51, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если тебя вгоняет в депрессию просто тема кедов... то лучше сразу обратись к профильному специалисту
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|2.37, Аноним (24), 11:08, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так есть же куча тем, что встроенных, что от коммунити.
Можешь найти любую, думаю даже есть "отрыжка единорога радугой".
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|1.36, banonymous (?), 11:06, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот зачем делать такие интерфейсы? Все окна перемешиваются в одно серое плоское УГ. Ещё пару мажорных релизов в таком духе и Win98 будет выглядить как шедевр времён компьютерного ренессанса.
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|2.45, penetrator (?), 11:39, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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это автор скрина извращенец, у меня выглядит по-другому, плоскота не мешает совсем
притом оно плоское там где надо, в отличии от виндузятины 11 покроя, особенно когда в настройках 3 плоских кнопких на весь 4К экран
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|2.75, InuYasha (??), 12:53, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Win98 (или, точнее, OS/2?) и так уже - недостижимый шедевр быстродействия и юзабилити.
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|3.82, Аноним (24), 13:29, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что-то по моей памяти первый приходилось переустанавливать каждые пол года.
Ибо он засирался и начинал тормозить.
Но по сравнению с 95м был конечно прорыв)
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|3.96, Аноньимъ (ok), 14:14, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну win98 падал таки почаще плазмы. Вот 2000 или xp да, потерянные технологии древних.
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|2.95, Аноньимъ (ok), 14:12, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> и Win98 будет выглядить как шедевр времён компьютерного ренессанса.
Always has been.
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|2.98, Аноним (98), 14:17, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В Rawhide. Основное уже добавили, продолжают работу над оставшимися пакетами.
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|1.39, vlad1.96 (ok), 11:20, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Чтож, удачи kde, 6-ая часть выглядит посимпатичней 5-ой
Я правда уже попользовался в альфа-версии, и там всё ещё остался неприятный мне баг, когда в режиме wayland на иконках в баре курсор фризится. Но может победят его.
Как минимум полный фриз нижнего бара победили (хоть и с переходом на плазму6. В плазме 5 его оставили)
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|2.43, penetrator (?), 11:34, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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точно, разве что макосиную таск панель воткунули которой нет по дефолту, а так таже 5-ая плазма (из последних 5.27.9 например), и это сильно лучше чем 11-ый офтопик, ну прям мелкософт в заднице
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|1.41, penetrator (?), 11:29, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> или пакетами для Fedora.
Error 404: Page Not Found
Project @kdesig/kde-nightly-qt6 does not exist.
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|1.51, фнон (?), 11:56, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> поддержку HDR в играх.
А вот и результат отказа от устаревших технологий!
Геймеры будут довольны.
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|2.97, Аноньимъ (ok), 14:16, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Геймеры будут довольны.
Особенно 0.00001% геймеров с HDR монитором.
Хотя с новым стимдеком с OLED их таки поболе станет, правда на стимдеке не КДЕ стоит, опять засада.
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|1.68, InuYasha (??), 12:39, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Мне одному доставляет вывод тонн Qt-ошибок в нонсольке на скриншоте? :D :D :D
Я вообще как-то жил под впечатлением что в релизном софте ошибок хотя бы в дефолтном режиме быть не должно... )
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|2.78, InuYasha (??), 12:56, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Cannot read property 'position' of null - это уже кто-то шлёпает PHP-style на C++? Проверки на nullptr? не, не хотим. Хотим GetWindow()->GetControl()->property("position") = 200; Фу так писать.
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|1.87, Арчевод (?), 13:51, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Жду сканер отпечатка и HDR. В вин11 это из коробки 2 года назад в моем vivobook 15 было.
Мне кажется, пока HDR и сканер допилят ещё года 3 пройдёт.
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|1.99, Аноньимъ (ok), 14:18, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Да, на скриншоте жуть. За такое дизайнера отправляют в подвал переписывать факс в эксель.
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|1.101, Аноним (98), 14:21, 30/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Значит скоро будет новость о том, что начинается разработка Qt7, после выхода которого поддержка Qt6 станет платной.
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