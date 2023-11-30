Первый бета-выпуск KDE 6

2.29 , Аноним ( 29 ), 10:57, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Раньше в СПО приходили те, кто умеет писать код и реализовывали широкую функциональность и поддержку технологий. Теперь мнение каждого либерального п-раса важнО и в СПО приходят те, кто раздаёт "идеи", как что-нибудь выкинуть или сломать. Хотя с такими руко-ами всё само сломается, со временем.

3.33 , Аноним ( 24 ), 11:05, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > кто умеет писать код Хахаха, спасибо посмеялся!

Насмотрелся я на этот код - дыры в Хсах 30 летней давности, и классический набор "use-after-free/double-free/out-of-bounds" в ядре (которые до сих пор дарят повышение привилегий кому попало).

Ты наверное хотел сказать "те кто думал что умеют писать код" > и реализовывали широкую функциональность и поддержку технологий. угу очешь широкую, настолько что 2% десктопа это просто счастье

сорян, но технологии развивали корпы (те же Х писали на деньги двух корпораций DEC и IBM, при поддержке университета МИТ)

4.48 , penetrator ( ? ), 11:43, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – так по-твоему же собственному сообщению выходит, что корпы наговнокодили ))) и да, корпы не выбрасывают ничего просто так, даже если что-то новое уже полностью готово, а оно не готово

5.54 , ИмяХ ( ok ), 12:01, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не наговнокодили, а специально писали код с бекдорами, чтобы давать повышенные привилегии спецслужбам. А вот энтузиасты как раз таки находят такие "уязвимости" и распространяют информацию о них.

6.57 , Аноним ( 57 ), 12:12, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не наговнокодили, а специально писали код с бекдорами, чтобы давать повышенные привилегии спецслужбам А что эти рембы сами ничего не могут без очкариков из MIT и IBM?

7.58 , фнон ( ? ), 12:20, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так очкарики из IBM это и есть корпы!

4.77 , Пельменелюб ( ? ), 12:55, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Где посмотреть ТВОЙ красивый, оптимизированный и безопасный код?

Что лично ты накодил в этой жизни?

4.93 , Аноньимъ ( ok ), 14:10, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ты наверное хотел сказать "те кто думал что умеют писать код" Те кто думает что умеет писать, все равно на голову выше того что пришло на смену. Потому как код, в отличии от, они все таки писали.

2.92 , Аноньимъ ( ok ), 14:08, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > О, это отлично! Сейчас в бете соберут все жалобы и к релизу как раз будет время исправить. В смысле закрыть как not a bug ? Хорошо когда все жалобы в одном месте. Можно все сразу в одно место вместе с недовольными отправить.

