Первый бета-выпуск KDE 6

Ты абсолютно прав.

Зачем тратить время мейнтейнеров (а время = деньги) на реально ненужное?

Пусть те кому уж очень надо - сами и поддерживают.

Тут вопрос надо иначе ставить. Зачем тратить деньги на разработку нового, если его поддержка на столько дорога, что проще потом выкинуть?

Бывает так что когда делал - вроде норм получалось.

А потом баги полезли. И не заканчиваются.

При этом ломать обратную совместимость нельзя - тк будет нытье.

И ты сидишь думаешь "как мы до такого докатились"

> Зачем тратить время мейнтейнеров (а время = деньги) на реально ненужное? Могут ли мейнтейнеры потратить своё время на баг в калькуляторе в результате которого он жрет 100% ЦП после старта? Вопрос большой конечно. Это тебе не переделывать оформление под 11 виндовс.

Так вроде исправили еще в апреле

I'm not seeing this on a fresh Fedora 38 install with KCalc 23.04.0 (Plasma 5.27.4, KDE Frameworks 5.105.0, Qt 5.15.9, X11), though I'm sure it was still happening on my previous Fedora 37 install with the same versions. I'm confused, but happy if it's fixed.

(https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=453534) Ну или исправят в будущем.

Что-то мне подсказывает что это пилят разные команды.

давай расскажи ещё за ненужность т.н. housekeep'инга задолбали любую вычистку сравнивать с репрессиями уровня гнома