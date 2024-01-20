В KDE улучшена поддержка масштабирования и добавлено автосохранение в Dolphin

|
|1.3, Аноним (3), 11:46, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Стандартный формат date слишком сложно для хипстеров.
Сохранение тоже сомнительная тема, будто повреждений одного браузера мало было (несмотря на то, что он постоянно записывает тысячи гигабайт на диск ежедневно, после нештатного перезапуска могут побиться дополнения и сессия). Да и привычно было, убиваешь лишнее окно, всё возвращается к тем вкладкам, которые понадобятся завтра. Проблемы DE начинаются, когда за их разработку берутся те, кто ими не пользуется.
|
|
|
|
|
|3.50, Аноним (3), 14:33, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если верить справке в текущей версии, то это %T. Хотя и текущая справка в половину окна выглядит как сомнительное решение, теперь же кто-то решил заполнить его мусором на 9/10.
|
|1.7, Аноним (7), 11:58, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
|
Не понимаю почему. Но несмотря на то что разработчики делают систему с оглядкой на Винду, но по сравнению с ней смотрится грязно и аляповато. Даже винда 98 смотрится примером красоты по сравнению с этими.
Гном мотрится в этом плане лучше, не смотря на то что функционала не хватает.
|
|
|
|2.9, Аноним (3), 12:04, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Давай по пунктам. Что появилось в венде раньше, чем в кедах. То что вылизано лучше, это вопрос бюджетов (и возможности уволить саботажников).
|
|
|
|3.12, Аноним (12), 12:09, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Лучше скажи, как в кедах изменить поведение среды? Не рюшки и цвет окошек, а механизмы работы. Есть аналог гномовских экстеншенов?
|
|
|
|4.17, Аноним (3), 12:15, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Что такое "механизмы работы"? Примерно для всего есть несколько альтернативных реализаций, выбирай. Всё остальное в настройках, и это не цвет окошек, как в гноме.
|
|
|
|5.30, Аноним (12), 12:29, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Механизмы работы - это способы взаимодействия с пользователем, очевидно. Ну как мне, например, сделать поведение как в гноме? Чтобы alt-tab себя так же вел, чтобы были овервьюшки с поиском, перенос кнопок окна на верхнюю панель если окно максимизировано и тп. Как сделать из гнома кеды я знаю, а наоборот?
>не цвет окошек, как в гноме.
А ты точно видел гном? А то там основная вкусность во внутренней расширяемости. Которая как раз позволяет полностью программировать среду под нужды.
|
|
|
|6.38, derfenix (ok), 13:25, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Всё, что ты перечислил - есть в кедах, через установку нескольких дополнений.
Обвиняешь оппонента в том, что он гном не видел, а сам кеды даже не пытался настроить как тебе надо, но мнение имеешь.
|
|
|
|7.48, Аноним (8), 14:19, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Этого невозможно добиться установкой _дополнений_, потому что это не дополнительная функциональность, а изменение существующей. Я прекрасно знаю, что есть в кедах, я ими пользовался ещё в 2000 году.
|
|6.42, Аноним (42), 13:34, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
1. Нафига ты приходишь со своим гномом в тему про kde? Развить холивар? Окей.
2. https://store.kde.org/browse?cat=211&ord=latest
3. Я видел гном и я в нем работал около полугода, правда когда оно умело только в однопоток, поэтому оно дико тормозило и эта внутренняя расширяемость когда расширения не работают для следующих версий была "ох как хороша" или что они решают убить api трея, хотя блин он есть по сути, или что у gnome тогда(и вроде как до сих пор) не было нормальной читалки epub, fb2, нельзя просто написать текст в pdf вместо огромной блямбы которую ставит evince и надо ставить приложения kde чтобы просто работать.
Окей, сейчас вроде многопоток, но обратно переходить смысла нет, мне ехать, а не шашечки, я для себя все настроил.
|
|
|
|7.49, Аноним (8), 14:31, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
1 Причем тут гном Я спрашиваю отношение людей к тому, что кеды не являются про... большой текст свёрнут, показать
|
|4.22, Аноним (11), 12:21, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Кеды довольно тугие в этом плане(по сравнению с конструкторами вроде swan), но подозреваю все равно лучше гнома.
Есть плагины, есть встроенные настройки, есть настройки которые нужно самим прописать в магических файлах в определённом формате (например пункт меню добавить который будет копировать полный путь до файла или вырезать экстеншион из имени) и про которые только из документации и гугла и узнаешь, есть софт который интегрируется (kfind с dolphin например).
Лучше пример приведи чего тебе не хватает и мб тебе предложат как это сделать.
|
|
|
|5.32, Аноним (12), 12:49, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Плагины добавляют новые функции, а не расширяют имеющиеся, это отстой. Есть такое свойство вычислительных систем, как расширяемость. Она позволяет строить из компьютеров кластеры, а из программ - среды. Юникс расширяемый и программируемый, за это мы его любим. Именно поэтому его многие называли средой программирования, потому что оператор может его изменять без правки кишков исходников. Только за счёт механизмов.
Гном умеет так же, а в кедах есть только отстойные плагины и настройки рюшечек.
|
|
|
|6.39, derfenix (ok), 13:30, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Плагины добавляют новые функции, а не расширяют имеющиеся, это отстой
Звиздёшь и провокация. Целая куча плагинов, которые именно меняют и расширяют функционал. И ты бы о них знал, если бы действительно хотел разобраться, а не просто накинуть говна на вентилятор.
|
|
|
|7.53, Аноним (8), 14:44, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Блин, что в лоб, что по лбу Еще раз, медленно и печально, плагины не могут расш... большой текст свёрнут, показать
|
|7.63, Аноним (19), 16:09, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
95% плагинов для плазмы абсолютно неюзабельны, в паре с темами
сидите на своём бризе ляпоты настоящей не знаете и чёто фоните ещё несуразное в ответ на указание явных косяков плазмы
|
|2.15, Аноним (11), 12:13, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
С оглядкой на винду не делают, наоборот - винда неоднократно копировала у кед.
Тему ты можешь поменять на свой вкус и более гибко чем в винде. Но объективно дефолтная лучше любой дефолтной винды и гнома.
Как дети ей-богу.
|
|
|
|3.21, Аноним (19), 12:20, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
умозаключения таких адептов кед как ты очень легко парируются датами появления фич в винде и кедах
первые кеды делались как калька винды, кстати, и тут выходит что кеды для утят
|
|
|
|4.36, lucentcode (ok), 13:06, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Переключение рабочих столов - в Кедах появилось раньше. Панель, что может не на 100% растягиваться на экране(CDE ещё в 90-е, KDE в начале 2000-х(3.x)) - винда лишь в 11-й версии. Встроенная работа с популярными форматами архивов KDE очень давно, винда лишь недавно. Изменяющие внешний вид окон(не только цветовую гамму, но и форму контроллов, и даже заголовка окна) темы оформления - KDE давно, винда лишь с XP, и то ограниченно. Нормальное меню пуск с удобным поиском, а не в стиле 1990-х - KDE так умел ещё с 3.x, винда лишь с Vista и выше, норм допилили только к 10-ке менюху. И таких примеров вагон и маленькая тележка, включая мелкие, чисто графические нововведения, которые вначале появлялись в кедах, а затем, через пару лет, внезапно всплывали в винде. Вроде отказа от мерзости под названием скевоморфизм в дефолтном наборе пигктограмм. Знаете, сколько я подобных мелочей помню? А всё потому, что уже много лет(больше 20) пользуюсь Linux, ещё больше - Виндой, а до этого был опыт работы с DOS и другими ОС, много всего повидал, включая старые маки на PowerPC. Поэтому я замечал, как шли "заимствования" в режиме реального времени, пользуясь разными ОС годами, и наблюдая что где появляется раньше. В плане Desktop до Windows 8 винда всегда была старой, консервативной и очень отсталой в плане дизайна. Сейчас 10-ка, а особенно 11-я версия радует, да. Выглядит довольно аккуратно, даже приятней кед. Но, передовые фичи MS всегда подсматривал у других ОС и DE, и включал из обычно с большим опозданием. Тот же встроенный просмотрщик PDF многие годы в Linux-ах был, и очень неплохой, а в винде его не было. Когда добавили, и необходимость устанавливать Foxit/Acrobat и прочее стороннее ПО отпала - это был прям большой вздох облегчения у очень многих людей. Но, сколько они этого ждали? А в KDE/Gnome и том же маке всё это было за годы до этого. Некоторых вещей в винде до сих пор нет.
|
|
|
|5.37, Аноним (19), 13:12, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
к каждому вашему примеру можно придраться, но желания нет никакого
а насчёт дизайна у кед всегда было всё плохо
и главное - если десктоп линукс вау такой крутой и главное бесплатный, почему сейчас меньше 5% занимает он на рынке PC?
|
|3.23, Аноним (19), 12:22, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
более того, реально удобные фичи придумывают не в кедах, кеды их смело тырят у других
из недавнего - жесты на тачпаде, которые в кеды завезли по факту популярности, и насчёт того как они в них работают у меня лично большие сомнения, ибо сабжем не пользуюсь
|
|
|
|4.51, Аноним (-), 14:34, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>более того, реально удобные фичи придумывают не в кедах, кеды их смело тырят у других
Ты перепутал, это Microsoft для своего Windows OS тырит то отсюда, то оттуда.
|
|
|
|2.28, Аноним (19), 12:24, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
дело даже не в весе, если ты только не типичный местный форумчанин на коре дуба, а в стабильности работы
падение плазмы - один из самых известных мемов
|
|
|
|3.43, derfenix (ok), 13:34, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> один из самых известных мемов
Который уже окаменел, не хуже говна мамонта и давно не имеет под собой никаких оснований. Но фанатикам же пофиг, главное мантры не забывать и жизнь наладится.
|
|
|
|4.54, Аноним (54), 15:05, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
неа, не окаменел, например без воркэраунда, на 390 дровах нивидии квин и плазма часто падают.
|
|
|
|5.57, Аноньимъ (ok), 15:59, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> неа, не окаменел
> на 390 дровах нивидии
Это для какого года выпуска GPU нужно?
|
|
|
|6.60, Аноним (19), 16:05, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
выше почитай моё сообщение с ксеоном, это по процам конечно, но суть одна
|
|1.24, Аноним (24), 12:22, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>В файловом менеджере Dolphin обеспечено автоматическое сохранение открытых окон и вкладок
Много бет как есть.
|
|1.31, cat666 (ok), 12:36, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Ну какие же они ужасные. Почему всё что написано на Qt производит впечатление какой-то.... всратости что-ли. Даже описать не могу. Всё какое-то вязкое не удобное, даже дизайн - вроде бы всё закруглили, а глаз режет. Вообще KDE похож на комнату в деревенском доме - здесь гардинки повесили, здесь подушечки тюлем с кружевами накрыли, здесь конфеточки лежат в вазочки(им 100 лет их никто не ест)... Ушёл в своё время с Кед и не жалею.
|
|
|
|2.34, Аноним (19), 13:04, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
а на что ушёл, если не секрет? мне вот лично нравятся MATE, Xfce4 и i3
|
|2.44, derfenix (ok), 13:36, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
О, её ещё один эталон вкуса и дизайнер от бога. Уж ты-то точно знаешь, что такое красота!
|
|
|
|3.64, Аноним (19), 16:11, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> О, её ещё один эталон вкуса и дизайнер от бога. Уж ты-то
> точно знаешь, что такое красота!
ты если такой умный (нет), за ксеоны мне поясни что я выше писал (зайди не с новостей а с форума в обсуждение, что бы ответить на скрытое)
|