В KDE улучшена поддержка масштабирования и добавлено автосохранение в Dolphin

2.9 , Аноним ( 3 ), 12:04, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Давай по пунктам. Что появилось в венде раньше, чем в кедах. То что вылизано лучше, это вопрос бюджетов (и возможности уволить саботажников).

3.12 , Аноним ( 12 ), 12:09, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лучше скажи, как в кедах изменить поведение среды? Не рюшки и цвет окошек, а механизмы работы. Есть аналог гномовских экстеншенов?

4.17 , Аноним ( 3 ), 12:15, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Что такое "механизмы работы"? Примерно для всего есть несколько альтернативных реализаций, выбирай. Всё остальное в настройках, и это не цвет окошек, как в гноме.

5.30 , Аноним ( 12 ), 12:29, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Механизмы работы - это способы взаимодействия с пользователем, очевидно. Ну как мне, например, сделать поведение как в гноме? Чтобы alt-tab себя так же вел, чтобы были овервьюшки с поиском, перенос кнопок окна на верхнюю панель если окно максимизировано и тп. Как сделать из гнома кеды я знаю, а наоборот?

>не цвет окошек, как в гноме. А ты точно видел гном? А то там основная вкусность во внутренней расширяемости. Которая как раз позволяет полностью программировать среду под нужды.

6.38 , derfenix ( ok ), 13:25, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Всё, что ты перечислил - есть в кедах, через установку нескольких дополнений. Обвиняешь оппонента в том, что он гном не видел, а сам кеды даже не пытался настроить как тебе надо, но мнение имеешь.

7.48 , Аноним ( 8 ), 14:19, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Этого невозможно добиться установкой _дополнений_, потому что это не дополнительная функциональность, а изменение существующей. Я прекрасно знаю, что есть в кедах, я ими пользовался ещё в 2000 году.

8.69 , derfenix ( ok ), 17:13, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Должен тебя расстроить, но прошло уже 23 года с 2000 Ты как, крепишься ещё Тог... 6.42 , Аноним ( 42 ), 13:34, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – 1. Нафига ты приходишь со своим гномом в тему про kde? Развить холивар? Окей.

2. https://store.kde.org/browse?cat=211&ord=latest

3. Я видел гном и я в нем работал около полугода, правда когда оно умело только в однопоток, поэтому оно дико тормозило и эта внутренняя расширяемость когда расширения не работают для следующих версий была "ох как хороша" или что они решают убить api трея, хотя блин он есть по сути, или что у gnome тогда(и вроде как до сих пор) не было нормальной читалки epub, fb2, нельзя просто написать текст в pdf вместо огромной блямбы которую ставит evince и надо ставить приложения kde чтобы просто работать.

Окей, сейчас вроде многопоток, но обратно переходить смысла нет, мне ехать, а не шашечки, я для себя все настроил.

7.49 , Аноним ( 8 ), 14:31, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать 1 Причем тут гном Я спрашиваю отношение людей к тому, что кеды не являются про... 4.22 , Аноним ( 11 ), 12:21, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Кеды довольно тугие в этом плане(по сравнению с конструкторами вроде swan), но подозреваю все равно лучше гнома.

Есть плагины, есть встроенные настройки, есть настройки которые нужно самим прописать в магических файлах в определённом формате (например пункт меню добавить который будет копировать полный путь до файла или вырезать экстеншион из имени) и про которые только из документации и гугла и узнаешь, есть софт который интегрируется (kfind с dolphin например).

Лучше пример приведи чего тебе не хватает и мб тебе предложат как это сделать.

5.32 , Аноним ( 12 ), 12:49, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Плагины добавляют новые функции, а не расширяют имеющиеся, это отстой. Есть такое свойство вычислительных систем, как расширяемость. Она позволяет строить из компьютеров кластеры, а из программ - среды. Юникс расширяемый и программируемый, за это мы его любим. Именно поэтому его многие называли средой программирования, потому что оператор может его изменять без правки кишков исходников. Только за счёт механизмов.

Гном умеет так же, а в кедах есть только отстойные плагины и настройки рюшечек.

6.39 , derfenix ( ok ), 13:30, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Плагины добавляют новые функции, а не расширяют имеющиеся, это отстой Звиздёшь и провокация. Целая куча плагинов, которые именно меняют и расширяют функционал. И ты бы о них знал, если бы действительно хотел разобраться, а не просто накинуть говна на вентилятор.

7.53 , Аноним ( 8 ), 14:44, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – большой текст свёрнут, показать Блин, что в лоб, что по лбу Еще раз, медленно и печально, плагины не могут расш... 8.68 , derfenix ( ok ), 17:10, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Стандартная отмазка всех дегенератов - мне не нужно знать как оно там работает,... 7.63 , Аноним ( 19 ), 16:09, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – 95% плагинов для плазмы абсолютно неюзабельны, в паре с темами

сидите на своём бризе ляпоты настоящей не знаете и чёто фоните ещё несуразное в ответ на указание явных косяков плазмы

2.15 , Аноним ( 11 ), 12:13, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – С оглядкой на винду не делают, наоборот - винда неоднократно копировала у кед.

Тему ты можешь поменять на свой вкус и более гибко чем в винде. Но объективно дефолтная лучше любой дефолтной винды и гнома.

Как дети ей-богу.

3.21 , Аноним ( 19 ), 12:20, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – умозаключения таких адептов кед как ты очень легко парируются датами появления фич в винде и кедах

первые кеды делались как калька винды, кстати, и тут выходит что кеды для утят

4.36 , lucentcode ( ok ), 13:06, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Переключение рабочих столов - в Кедах появилось раньше. Панель, что может не на 100% растягиваться на экране(CDE ещё в 90-е, KDE в начале 2000-х(3.x)) - винда лишь в 11-й версии. Встроенная работа с популярными форматами архивов KDE очень давно, винда лишь недавно. Изменяющие внешний вид окон(не только цветовую гамму, но и форму контроллов, и даже заголовка окна) темы оформления - KDE давно, винда лишь с XP, и то ограниченно. Нормальное меню пуск с удобным поиском, а не в стиле 1990-х - KDE так умел ещё с 3.x, винда лишь с Vista и выше, норм допилили только к 10-ке менюху. И таких примеров вагон и маленькая тележка, включая мелкие, чисто графические нововведения, которые вначале появлялись в кедах, а затем, через пару лет, внезапно всплывали в винде. Вроде отказа от мерзости под названием скевоморфизм в дефолтном наборе пигктограмм. Знаете, сколько я подобных мелочей помню? А всё потому, что уже много лет(больше 20) пользуюсь Linux, ещё больше - Виндой, а до этого был опыт работы с DOS и другими ОС, много всего повидал, включая старые маки на PowerPC. Поэтому я замечал, как шли "заимствования" в режиме реального времени, пользуясь разными ОС годами, и наблюдая что где появляется раньше. В плане Desktop до Windows 8 винда всегда была старой, консервативной и очень отсталой в плане дизайна. Сейчас 10-ка, а особенно 11-я версия радует, да. Выглядит довольно аккуратно, даже приятней кед. Но, передовые фичи MS всегда подсматривал у других ОС и DE, и включал из обычно с большим опозданием. Тот же встроенный просмотрщик PDF многие годы в Linux-ах был, и очень неплохой, а в винде его не было. Когда добавили, и необходимость устанавливать Foxit/Acrobat и прочее стороннее ПО отпала - это был прям большой вздох облегчения у очень многих людей. Но, сколько они этого ждали? А в KDE/Gnome и том же маке всё это было за годы до этого. Некоторых вещей в винде до сих пор нет.

5.37 , Аноним ( 19 ), 13:12, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – к каждому вашему примеру можно придраться, но желания нет никакого

а насчёт дизайна у кед всегда было всё плохо и главное - если десктоп линукс вау такой крутой и главное бесплатный, почему сейчас меньше 5% занимает он на рынке PC?

3.23 , Аноним ( 19 ), 12:22, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – более того, реально удобные фичи придумывают не в кедах, кеды их смело тырят у других

из недавнего - жесты на тачпаде, которые в кеды завезли по факту популярности, и насчёт того как они в них работают у меня лично большие сомнения, ибо сабжем не пользуюсь

4.51 , Аноним ( - ), 14:34, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >более того, реально удобные фичи придумывают не в кедах, кеды их смело тырят у других Ты перепутал, это Microsoft для своего Windows OS тырит то отсюда, то оттуда.

5.61 , Аноним ( 19 ), 16:06, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – бараш, я о кедах писал, про оффтопик даже не заикался