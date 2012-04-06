AMD прекратил разработку Vulkan-драйвера AMDVLK в пользу драйвера RADV из Mesa

Инженеры из компании AMD объявили о прекращении разработки проекта AMDVLK, развивавшего открытый драйвер для графического API Vulkan, построенный поверх библиотеки AMD PAL (Platform Abstraction Library), абстрагирующей доступ к аппаратному обеспечению и интерфейсам операционной системы. Изначально AMDVLK был создан компанией AMD для проприетарного набора драйверов AMDGPU-PRO, но затем был переведён в разряд открытых проектов.

Параллельно силами сообщества c 2016 года развивался изначально открытый драйвер RADV, входящий в основной состав Mesa. Прекращение работы над AMDVLK объясняется новой стратегией унификации драйверов Vulkаn, в рамках которой компания AMD сосредоточит внимание на разработке единой высокопроизводительной кодовой базы и обеспечит полную официальную поддержку драйвера RADV.

Дэвид Эйрли (David Airlie), мэйнтейнер подсистемы DRM (Direct Rendering Manager) в ядре Linux и сооснователь драйвера RADV, приветствовал решение AMD и выразил надежду, что компания предоставит дополнительные инженерные ресурсы для развития проекта RADV и станет делиться информацией о технических деталях. Драйвер AMDVLK был представлен в 2017 году, когда RADV уже поставлялся в большинстве дистрибутивов Linux. За прошедшие годы AMDVLK так и не смог получить должного распространения и ограничивался поставкой в отдельно публикуемых наборах драйверов от AMD из-за сложности опакечивания в дистрибутивах и проблематичности передачи изменений в проект (AMDVLK разрабатывался внутри AMD с публикацией открытых релизов после их готовности).

При этом кодовая база AMDVLK приносила пользу сообществу, так как использовалась разработчиками RADV в качестве источника информации для уточнения технических деталей о работе GPU AMD и методах обхода специфичных проблем. По мнению Дэвида Эйрли, проект RADV стал демонстрацией того, что сообщество способно подготовить качественные драйверы, способные конкурировать с драйверами от производителя оборудования. Теперь производитель оборудования официально признал преимущество независимого открытого проекта и переключился на его использование.



