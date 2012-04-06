The OpenNET Project / Index page

AMD прекратил разработку Vulkan-драйвера AMDVLK в пользу драйвера RADV из Mesa

16.09.2025 07:57

Инженеры из компании AMD объявили о прекращении разработки проекта AMDVLK, развивавшего открытый драйвер для графического API Vulkan, построенный поверх библиотеки AMD PAL (Platform Abstraction Library), абстрагирующей доступ к аппаратному обеспечению и интерфейсам операционной системы. Изначально AMDVLK был создан компанией AMD для проприетарного набора драйверов AMDGPU-PRO, но затем был переведён в разряд открытых проектов.

Параллельно силами сообщества c 2016 года развивался изначально открытый драйвер RADV, входящий в основной состав Mesa. Прекращение работы над AMDVLK объясняется новой стратегией унификации драйверов Vulkаn, в рамках которой компания AMD сосредоточит внимание на разработке единой высокопроизводительной кодовой базы и обеспечит полную официальную поддержку драйвера RADV.

Дэвид Эйрли (David Airlie), мэйнтейнер подсистемы DRM (Direct Rendering Manager) в ядре Linux и сооснователь драйвера RADV, приветствовал решение AMD и выразил надежду, что компания предоставит дополнительные инженерные ресурсы для развития проекта RADV и станет делиться информацией о технических деталях. Драйвер AMDVLK был представлен в 2017 году, когда RADV уже поставлялся в большинстве дистрибутивов Linux. За прошедшие годы AMDVLK так и не смог получить должного распространения и ограничивался поставкой в отдельно публикуемых наборах драйверов от AMD из-за сложности опакечивания в дистрибутивах и проблематичности передачи изменений в проект (AMDVLK разрабатывался внутри AMD с публикацией открытых релизов после их готовности).

При этом кодовая база AMDVLK приносила пользу сообществу, так как использовалась разработчиками RADV в качестве источника информации для уточнения технических деталей о работе GPU AMD и методах обхода специфичных проблем. По мнению Дэвида Эйрли, проект RADV стал демонстрацией того, что сообщество способно подготовить качественные драйверы, способные конкурировать с драйверами от производителя оборудования. Теперь производитель оборудования официально признал преимущество независимого открытого проекта и переключился на его использование.

  1. Главная ссылка к новости (https://airlied.blogspot.com/2...)
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Kerr
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:09, 16/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    Сообщество сделало драйвер круче, чем корпы для собственного же GPU
     
  • 2, Аноним (2), 08:10, 16/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    Круто, ставить отдельно что-то ненужно когда можно и не ставить. Теперь АМД стали в противовес зеленым. Интересно пойдет ли это на пользу не только новым видеокартам.
     
  • 3, IMBird (ok), 08:12, 16/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    Помнится амд ради своих дров кучу всякого в ядро натаскала. Будут убирать обратно?
     
