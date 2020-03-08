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Из Mesa удалена поддержка DRI2

13.07.2025 11:10

Из кодовой базы на основе которой формируется выпуск Mesa 25.2 удалена поддержка инфраструктуры DRI2 (Direct Rendering Infrastructure), на смену которой для организации прямого доступа к видеоадаптеру пришёл интерфейс DRI3, использующий DMA-BUF. В качестве причины упоминается, что интерфейс DRI3 существует уже более 10 лет, DRI2 давно устарел, а все поддерживаемые драйверы GPU давно реализовали интерфейс DRI3. В Mesa 24.2 использование DRI2 уже было скрыто за опцией "legacy-x11" и за год это не вызвало каких-то особых вопросов.

Отмечается, что в дальнейшем Mesa планируют избавить и от поддержки других механизмов, потерявших актуальность после появления DMA-BUF. В частности, планируется прекратить поддержку EGL-расширения EGL_WL_bind_wayland_display, реализованного для Wayland. Для обмена пиксельными буферами между клиентом и сервером Wayland предлагается использовать Wayland-протокол linux_dmabuf. Поддержку EGL_WL_bind_wayland_display планируют отключить по умолчанию и активировать только при указании сборочного флага "legacy-wayland", после чего удалить через несколько выпусков.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Релиз Mesa 25.1, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  3. OpenNews: Проект Mesa заменил OpenGL-драйвер Nouveau на Zink для новых GPU NVIDIA
  4. OpenNews: Доступен Wayland 1.24
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63572-mesa
Ключевые слова: mesa, dri
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:17, 13/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Напомните мне, давно во FreeBSD, Solaris и прочих не-Linux ОС появилась поддержка DMA-BUF? Привязываясь к DMA-BUF в Mesa прекращают поддержку систем, отличных от Linux.
     
     
  • 2.2, Аноним (-), 11:20, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://wiki.freebsd.org/GraphicsOld/DRI3

    DRI3 support needs PRIME support in the kernel.

    Status: not started

    Below is a list of ports that have there dri3 support disabled.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 12:02, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > https://wiki.freebsd.org/GraphicsOld/DRI3
    > DRI3 support needs PRIME support in the kernel.
    > Status: not started
    > Below is a list of ports that have there dri3 support disabled.

    Т.е. "GraphicsOld" и "2018" не смутило?

    https://cgit.freebsd.org/ports/plain/UPDATING?h=2023Q1
    UPDATING
    >20200428:
    >  AFFECTS: x11-servers/xwayland-devel
    >  AUTHOR: jbeich@FreeBSD.org
    >   DRI3 is enabled by default since mesa-libs-18.3.2_4, so you no
    >  longer need to define LIBGL_DRI3_ENABLE in ~/.profile or ~/.login.

    ..
    > 20200308
    >  AFFECTS: users of graphics/mesa-libs and legacy graphics drivers
    >  AUTHOR: zeising@FreeBSD.org
    >  The mesa OpenGL library (graphics/mesa-libs) has been switched to use DRI3
    >  by default, instead of the older DRI2 interface.  This might cause regressions
    >  when using the legacy graphics drivers, either through
    >  graphics/drm-legacy-kmod or the graphics drivers in base.

    https://cgit.freebsd.org/ports/commit/x11-servers?id=121ae90af1478922bd6e8e96a
    > 2020-03-08 19:27:27 +0000
    > graphics/mesa-libs: Change default to use DRI3

    grep DRI3 /var/log/Xorg.0.log
    [   283.667] (==) AMDGPU(0): DRI3 enabled
    [   283.739] (II) Initializing extension DRI3

     
  • 2.3, Alex154 (ok), 11:26, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да добавят. Никуда не денутся. FreeBSD в принципе весь свой графический стек построила на отдельных кусках Linux кода. Ничего не случится.
     
  • 2.5, dalco (ok), 11:35, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. (с)
    Если за столько лет никто ничего не сделал по внедрению более современных стандартов, то, возможно, никому, кроме пары-тройки гиков оно и нафиг не нужно?
     
  • 2.15, Аноним (-), 15:15, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Напомните мне, давно во FreeBSD, Solaris и прочих не-Linux ОС появилась поддержка
    > DMA-BUF? Привязываясь к DMA-BUF в Mesa прекращают поддержку систем, отличных от Linux.

    Если господа за ДЕСЯТЬ ЛЕТ не раздуплились сделать подпертый железом шаринг буферов - там, вероятно, всем настолько покласть на графику - и тем более ее нормальную работу - что зачем им MESA вообще сдалась? Не, идти на дно вместе с ними ни Linux ни MESA не собираются.

     

  • 1.4, Аноним (4), 11:28, 13/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    продолжаются активные действия по вендорлочеству...
     
     
  • 2.6, Ценитель GPL рогаликов (?), 12:01, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Где предпринимательскую деятельность смог разглядеть, а то не понятно кто, кого и ради какой выгоды привязывает к продукту или услуге?

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 15:14, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mesa - это то место, где собираются те же люди, которые потом депрекейтят старое железо тупо удалением драйверов в связи с "остутствием мейнтейнеров". Только никто не говорит о том, что чтобы под такую сложную железку, как видеокарта, нужно хотя бы знать какие патенты они в ней использовали, а в идеале опенсурснуть фирмварь. А то получается, что весь этот "опенсорс" - просто перенавороченный API для чёрной коробки.
     
     
  • 4.16, Аноним (-), 15:24, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Mesa - это то место, где собираются те же люди, которые потом
    > депрекейтят старое железо тупо удалением драйверов в связи с "остутствием мейнтейнеров".

    Всю историю существования этой планеты - те кто не смог приспособиться к изменениям вымирали. Нет, ради вас никто не поставит мир на паузу. И так было всегда.

    > А то получается, что весь этот "опенсорс" - просто перенавороченный API для чёрной коробки.

    Когда предложите решения лучше - будет разговор.  И почему претензии только видеокартам? Жесткий диск, SSD, uSD карта - не считово? Там тоже команды - фирмварь МК на интерфейсе рюхает. Даже клавиатура - и та с МК. Кто-то же должен сканировать матрицу кнопок и пулять описание нажатого. И вы врядли хотели цать раз в секунду системным процом обходить матрицу кноп, да еще делая себе мозг ее конкретикой по части физической реализации конкретной клавы.
      
    Мораль сей басни такова: у свободы много степеней. Все и сразу - так не бывает.

     

  • 1.8, Аноним (8), 12:09, 13/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >за год это не вызвало каких-то особых вопросов

    у хипстеров-рачеводов на свежем железе или у дидов-дебиянщиков на своих кордвадуо времен икспи?

     
  • 1.9, Аноним (9), 12:19, 13/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > В качестве причины упоминается, что интерфейс DRI3 существует уже более 10 лет, DRI2 давно устарел

    Представил, как если бы в винде винапи под таким предлогом удалили.
    Наверное, поэтому 4% (не у венды).

     
     
  • 2.11, Онаним443 (?), 12:30, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В итоге венда занимает 50 гиг на диске, а у линуксбоев места столько нет
     
  • 2.13, Эксконтрибутор FreeBSD (?), 14:17, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В каком месте DRI2 это аналог WinAPI, дурилка?
     

  • 1.10, Anonimus (??), 12:21, 13/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Пора бы Mesa тоже форкнуть. Зажрались.
     
     
  • 2.12, evgnor86 (ok), 12:59, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    вперед! позови, когда форкнешь
     
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