Из Mesa удалена поддержка DRI2

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|1.1, Аноним (1), 11:17, 13/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Напомните мне, давно во FreeBSD, Solaris и прочих не-Linux ОС появилась поддержка DMA-BUF? Привязываясь к DMA-BUF в Mesa прекращают поддержку систем, отличных от Linux.
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|3.7, Аноним (7), 12:02, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> https://wiki.freebsd.org/GraphicsOld/DRI3
> DRI3 support needs PRIME support in the kernel.
> Status: not started
> Below is a list of ports that have there dri3 support disabled.
Т.е. "GraphicsOld" и "2018" не смутило?
https://cgit.freebsd.org/ports/plain/UPDATING?h=2023Q1
UPDATING
>20200428:
> AFFECTS: x11-servers/xwayland-devel
> AUTHOR: jbeich@FreeBSD.org
> DRI3 is enabled by default since mesa-libs-18.3.2_4, so you no
> longer need to define LIBGL_DRI3_ENABLE in ~/.profile or ~/.login.
..
> 20200308
> AFFECTS: users of graphics/mesa-libs and legacy graphics drivers
> AUTHOR: zeising@FreeBSD.org
> The mesa OpenGL library (graphics/mesa-libs) has been switched to use DRI3
> by default, instead of the older DRI2 interface. This might cause regressions
> when using the legacy graphics drivers, either through
> graphics/drm-legacy-kmod or the graphics drivers in base.
https://cgit.freebsd.org/ports/commit/x11-servers?id=121ae90af1478922bd6e8e96a
> 2020-03-08 19:27:27 +0000
> graphics/mesa-libs: Change default to use DRI3
grep DRI3 /var/log/Xorg.0.log
[ 283.667] (==) AMDGPU(0): DRI3 enabled
[ 283.739] (II) Initializing extension DRI3
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|2.3, Alex154 (ok), 11:26, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да добавят. Никуда не денутся. FreeBSD в принципе весь свой графический стек построила на отдельных кусках Linux кода. Ничего не случится.
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|2.5, dalco (ok), 11:35, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. (с)
Если за столько лет никто ничего не сделал по внедрению более современных стандартов, то, возможно, никому, кроме пары-тройки гиков оно и нафиг не нужно?
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|2.15, Аноним (-), 15:15, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Напомните мне, давно во FreeBSD, Solaris и прочих не-Linux ОС появилась поддержка
> DMA-BUF? Привязываясь к DMA-BUF в Mesa прекращают поддержку систем, отличных от Linux.
Если господа за ДЕСЯТЬ ЛЕТ не раздуплились сделать подпертый железом шаринг буферов - там, вероятно, всем настолько покласть на графику - и тем более ее нормальную работу - что зачем им MESA вообще сдалась? Не, идти на дно вместе с ними ни Linux ни MESA не собираются.
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|2.6, Ценитель GPL рогаликов (?), 12:01, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Где предпринимательскую деятельность смог разглядеть, а то не понятно кто, кого и ради какой выгоды привязывает к продукту или услуге?
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|3.14, Аноним (14), 15:14, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Mesa - это то место, где собираются те же люди, которые потом депрекейтят старое железо тупо удалением драйверов в связи с "остутствием мейнтейнеров". Только никто не говорит о том, что чтобы под такую сложную железку, как видеокарта, нужно хотя бы знать какие патенты они в ней использовали, а в идеале опенсурснуть фирмварь. А то получается, что весь этот "опенсорс" - просто перенавороченный API для чёрной коробки.
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|4.16, Аноним (-), 15:24, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Mesa - это то место, где собираются те же люди, которые потом
> депрекейтят старое железо тупо удалением драйверов в связи с "остутствием мейнтейнеров".
Всю историю существования этой планеты - те кто не смог приспособиться к изменениям вымирали. Нет, ради вас никто не поставит мир на паузу. И так было всегда.
> А то получается, что весь этот "опенсорс" - просто перенавороченный API для чёрной коробки.
Когда предложите решения лучше - будет разговор. И почему претензии только видеокартам? Жесткий диск, SSD, uSD карта - не считово? Там тоже команды - фирмварь МК на интерфейсе рюхает. Даже клавиатура - и та с МК. Кто-то же должен сканировать матрицу кнопок и пулять описание нажатого. И вы врядли хотели цать раз в секунду системным процом обходить матрицу кноп, да еще делая себе мозг ее конкретикой по части физической реализации конкретной клавы.
Мораль сей басни такова: у свободы много степеней. Все и сразу - так не бывает.
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|1.8, Аноним (8), 12:09, 13/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>за год это не вызвало каких-то особых вопросов
у хипстеров-рачеводов на свежем железе или у дидов-дебиянщиков на своих кордвадуо времен икспи?
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|1.9, Аноним (9), 12:19, 13/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> В качестве причины упоминается, что интерфейс DRI3 существует уже более 10 лет, DRI2 давно устарел
Представил, как если бы в винде винапи под таким предлогом удалили.
Наверное, поэтому 4% (не у венды).
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