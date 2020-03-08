Из Mesa удалена поддержка DRI2

2.6 , Ценитель GPL рогаликов ( ? ), 12:01, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Где предпринимательскую деятельность смог разглядеть, а то не понятно кто, кого и ради какой выгоды привязывает к продукту или услуге? 3.14 , Аноним ( 14 ), 15:14, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Mesa - это то место, где собираются те же люди, которые потом депрекейтят старое железо тупо удалением драйверов в связи с "остутствием мейнтейнеров". Только никто не говорит о том, что чтобы под такую сложную железку, как видеокарта, нужно хотя бы знать какие патенты они в ней использовали, а в идеале опенсурснуть фирмварь. А то получается, что весь этот "опенсорс" - просто перенавороченный API для чёрной коробки.

4.16 , Аноним ( - ), 15:24, 13/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Mesa - это то место, где собираются те же люди, которые потом

> депрекейтят старое железо тупо удалением драйверов в связи с "остутствием мейнтейнеров". Всю историю существования этой планеты - те кто не смог приспособиться к изменениям вымирали. Нет, ради вас никто не поставит мир на паузу. И так было всегда. > А то получается, что весь этот "опенсорс" - просто перенавороченный API для чёрной коробки. Когда предложите решения лучше - будет разговор. И почему претензии только видеокартам? Жесткий диск, SSD, uSD карта - не считово? Там тоже команды - фирмварь МК на интерфейсе рюхает. Даже клавиатура - и та с МК. Кто-то же должен сканировать матрицу кнопок и пулять описание нажатого. И вы врядли хотели цать раз в секунду системным процом обходить матрицу кноп, да еще делая себе мозг ее конкретикой по части физической реализации конкретной клавы.



Мораль сей басни такова: у свободы много степеней. Все и сразу - так не бывает.

