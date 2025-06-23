Выпуск графического редактора GIMP 3.1.2

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|1.2, Мохнонос (?), 18:59, 23/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Ну гимповцы молодцы! Пилят, с 3-ей версии довольно активно пошло. Работайте, Братья!
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|2.25, Аноним (25), 21:35, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот если бы они не тратили время на переписывание на GTK 3 ради переписывания, эти фичи были бы еще несколько лет назад в GIMP.
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|1.3, Аноним (1), 18:59, 23/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>поддержка формата OTA Bitmap (Over The Air Bitmap), использовавшегося для кодирования черно-белых изображений на старых телефонах Nokia
Все равно ведь выкинут потом, как и все легаси со временем. Вопрос: зачем?
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|2.6, Аноним (6), 19:17, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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В GIMP не принято "выкидывать" поддержку форматов (в том числе потому что это не имеет смысла - она реализуется плагинами, а не в коде самого редактора)
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|3.7, Аноним (7), 19:25, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какая разница как она реализуется? Это такой же код. Изменится API, начнётся адаптация кода к новому API, станет понятно что переписывать поддержку какой-то недоформата, не нужного даже тому фанатику что его поддержку когда-то криво написал, смысла нет никакого. Вылезут тявки которые против выкидывания, но сами поддерживать этот код конечно же не хотят. Другого любителя нокий не вылезет, конечно же.
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|4.11, Аноним (11), 19:50, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И в чём конкретно проблема? И как ты решил, что поддержка написана криво?
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|4.17, llolik (ok), 20:57, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Патч написал CMYKStudent: один из основных разработчиков в сегодняшней команде (он вообще любит ковыряться в разных экзотических и не очень форматах и добавлять их в проект). Причем не написал с нуля, а добавил поддержку в плагин wbmp (на котором базируется сабжевый формат), который сделан ещё 2 года назад и нормально поддерживается.
Там крошечный плагин на 517 loc. Формат-то простой, как палка. Это же не psd какой.
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|2.9, prokoudine (ok), 19:45, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Так а как CMYK включить?
Почитать новость внимательно. Закрыть гимп. Скачать снова, когда будет релиз с цмиком как режимом.
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|3.19, Аноним (1), 21:05, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лол. То есть, никогда. Сколько нас кормят уже этим CMYK, а воз и ныне там!
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|4.22, Аноним (22), 21:12, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чел, если бы ты был профессиональным печатником (а CMYK используется сугубо в этой области), то ты уж точно не сидел бы и не ждал, когда там в Гимпе завезут CMYK, а просто юзал Фотошоп или подобный софт.
А раз ты им не являешься - не разводи цирк.
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|1.10, Аноним (10), 19:48, 23/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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CMYK уже поддерживает нормально? Какой вообще графический редактор без этого может быть. Ну и psd не мог импортировать нормально, очень криво было. Или опять ерундой бесполезной занимаются.
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|2.12, Аноним (11), 19:52, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У тебя нет задач, которые требуют CMYK в Гимпе, и на этом в общем-то можно заканчивать заниматься бесполезной ерундой.
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|3.13, Аноним (10), 19:55, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Действительно, я давно пришёл к идее, что бесплатный фотошоп лучше купленного. Программа, плохо имитирующая древний фотошоп -- лишнее. Но открывать такие файлы в сабже может понадобиться.
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|2.21, Аноним (22), 21:08, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Какой вообще графический редактор без этого может быть.
Абсолютно любой, который не используется в области профессиональной предпечатной подготовки.
Хотя после этого твоего заявлению я почти уверен, что ты не печатник и вряд ли понимаешь, для чего конкретно нужен CMYK.
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|3.24, Аноним (10), 21:16, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не только "предпечатная подготовка" -- любая полиграфия. Откуда ты вообще взял такие идеи не понятно, я-то прекрасно понимаю детали процесса.
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|1.14, Аноним (-), 20:02, 23/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена поддержка формата OTA Bitmap (Over The Air Bitmap),
> использовавшегося для кодирования черно-белых изображений на старых телефонах Nokia.
Да... самое время. У кого еще осталась живая нокла чернобелая?
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|2.15, Аноним (10), 20:06, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Добавлена поддержка формата OTA Bitmap (Over The Air Bitmap),
>> использовавшегося для кодирования черно-белых изображений на старых телефонах Nokia.
> Да... самое время. У кого еще осталась живая нокла чернобелая?
А чё им будет?
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