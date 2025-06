Выпуск графического редактора GIMP 3.1.2

Доступен графический редактор GIMP 3.1.2, который стал первым выпуском в экспериментальной ветке 3.1, формирующей функциональность будущей стабильной ветки GIMP 3.2. В ветке GIMP 3.2 намечена поддержка слоёв-ссылок (Link layer) и векторных слоёв (Vector layer), а также расширение поддержки цветовой модели CMYK и возможностей для управления цветом. Готовые сборки опубликованы для Linux (AppImage и Flatpak для архитектур x86 и ARM64), macOS и Windows. Среди изменений в GIMP 3.1.2: Реализованы опции для отрисовки эскизов кистей, шрифтов и палитр с использованием цветов фона и переднего плана активной темы оформления. Например, при выборе тёмного режима оформления кисти теперь могут отображаться светлым цветом на тёмном фоне, а не только на белом фоне.

Добавлена дополнительная тема оформления "System Colors", при выборе которой цвета в интерфейсе автоматически подстраиваются под настройки активных системных тем в Linux и Windows, и обновляются при изменении системной темы.

Предложен новый режим смешивания при рисовании - "Overwrite", позволяющий напрямую заменять пиксели в области рисования без смешивания значений прозрачности кисти и существующих пикселей. Режим в основном предназначен для применения с инструментом "карандаш" и может использоваться для пиксельной графики, когда нужно добиться однородной непрозрачности, на которую не влияют уровни прозрачности исходной области.

В инструмент для работы с текстом добавлена опция для управления направлением окантовки. Например, контур вокруг букв можно направлять внутрь, наружу или в обоих направлениях.

Добавлена возможность недеструктивного применения фильтров к каналам, по аналогии с тем, как это уже реализовано для слоёв. В панели "Каналы" появился столбец Fx и доступна возможность редактирования, перегруппировки, удаления и объединения фильтров. Проведён рефакторинг реализации недеструктивного редактирования изображений, позволивший упростить дальнейшее расширение функциональности и сопровождение кода, а также избавиться от некоторых ошибок.

В интерфейсе выбора цвета, соответствующего схеме CMYK (CMYK Color Selector), реализован расчёт покрытия чернил (Ink Coverage, количество чернил, наносимых на бумагу в одном месте). При подготовке изображения к печати данный параметр позволяет оценить превышение пороговых значений в системах печати (например, слишком большой Ink Coverage может привести к смазыванию или не подходить для используемого типа бумаги).

Добавлена поддержка загрузки RAW-изображений с камер, используя приложение ART (AnotherRawTherapee, форк RawTherapee).

Добавлена поддержка экспорта палитры в формате kpl для использования в графическом редакторе Krita.

Реализована возможность импорта анимированных изображений в формате APNG.

Добавлена поддержка загрузки многослойных изображений в формате OpenEXR.

Добавлена поддержка экспорта в формате JPEG 2000 (ранее поддерживался только импорт).

Добавлена поддержка импорта и экспорта изображений и текстур в формате TIM, применявшемся в играх для приставки Sony Playstation 1.

Добавлена поддержка импорта и экспорта изображений в формате OpenRaster, использующих расширения для запоминания выбранных и заблокированных слоёв.

Добавлена поддержка формата OTA Bitmap (Over The Air Bitmap), использовавшегося для кодирования черно-белых изображений на старых телефонах Nokia.

Добавлена поддержка импорта изображений в формате JIF (Jeff’s Image Format, расширенный вариант GIF).

Добавлена поддержка импорта изображений в формате AVCI (Advanced Video Coding).

Добавлена поддержка экспорта изображений в формате HEJ2 (JPEG 2000 в контейнере HEIF).

Реализована возможность импорта pat-файлов с шаблонами Photoshop.

Добавлена поддержка экспорта изображений в формате PSB, используемом в Photoshop и отличающемся от формата PSD возможностью работы с очень крупными изображениями, разрешение которых превышает 30000 пикселей. При импорте PSD/PSB обеспечено распознание и конвертация применения недеструктивных фильтров Drop Shadow и Inner Shadow.

Добавлена возможность загрузки преднастроек кривых и уровней, используемых в фильтрах Photoshop, и их использование в фильтрах GIMP.