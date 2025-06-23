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Выпуск графического редактора GIMP 3.1.2

23.06.2025 18:47

Доступен графический редактор GIMP 3.1.2, который стал первым выпуском в экспериментальной ветке 3.1, формирующей функциональность будущей стабильной ветки GIMP 3.2. В ветке GIMP 3.2 намечена поддержка слоёв-ссылок (Link layer) и векторных слоёв (Vector layer), а также расширение поддержки цветовой модели CMYK и возможностей для управления цветом. Готовые сборки опубликованы для Linux (AppImage и Flatpak для архитектур x86 и ARM64), macOS и Windows.

Среди изменений в GIMP 3.1.2:

  • Реализованы опции для отрисовки эскизов кистей, шрифтов и палитр с использованием цветов фона и переднего плана активной темы оформления. Например, при выборе тёмного режима оформления кисти теперь могут отображаться светлым цветом на тёмном фоне, а не только на белом фоне.
  • Добавлена дополнительная тема оформления "System Colors", при выборе которой цвета в интерфейсе автоматически подстраиваются под настройки активных системных тем в Linux и Windows, и обновляются при изменении системной темы.
  • Предложен новый режим смешивания при рисовании - "Overwrite", позволяющий напрямую заменять пиксели в области рисования без смешивания значений прозрачности кисти и существующих пикселей. Режим в основном предназначен для применения с инструментом "карандаш" и может использоваться для пиксельной графики, когда нужно добиться однородной непрозрачности, на которую не влияют уровни прозрачности исходной области.
  • В инструмент для работы с текстом добавлена опция для управления направлением окантовки. Например, контур вокруг букв можно направлять внутрь, наружу или в обоих направлениях.
  • Добавлена возможность недеструктивного применения фильтров к каналам, по аналогии с тем, как это уже реализовано для слоёв. В панели "Каналы" появился столбец Fx и доступна возможность редактирования, перегруппировки, удаления и объединения фильтров. Проведён рефакторинг реализации недеструктивного редактирования изображений, позволивший упростить дальнейшее расширение функциональности и сопровождение кода, а также избавиться от некоторых ошибок.
  • В интерфейсе выбора цвета, соответствующего схеме CMYK (CMYK Color Selector), реализован расчёт покрытия чернил (Ink Coverage, количество чернил, наносимых на бумагу в одном месте). При подготовке изображения к печати данный параметр позволяет оценить превышение пороговых значений в системах печати (например, слишком большой Ink Coverage может привести к смазыванию или не подходить для используемого типа бумаги).
  • Добавлена поддержка загрузки RAW-изображений с камер, используя приложение ART (AnotherRawTherapee, форк RawTherapee).
  • Добавлена поддержка экспорта палитры в формате kpl для использования в графическом редакторе Krita.
  • Реализована возможность импорта анимированных изображений в формате APNG.
  • Добавлена поддержка загрузки многослойных изображений в формате OpenEXR.
  • Добавлена поддержка экспорта в формате JPEG 2000 (ранее поддерживался только импорт).
  • Добавлена поддержка импорта и экспорта изображений и текстур в формате TIM, применявшемся в играх для приставки Sony Playstation 1.
  • Добавлена поддержка импорта и экспорта изображений в формате OpenRaster, использующих расширения для запоминания выбранных и заблокированных слоёв.
  • Добавлена поддержка формата OTA Bitmap (Over The Air Bitmap), использовавшегося для кодирования черно-белых изображений на старых телефонах Nokia.
  • Добавлена поддержка импорта изображений в формате JIF (Jeff’s Image Format, расширенный вариант GIF).
  • Добавлена поддержка импорта изображений в формате AVCI (Advanced Video Coding).
  • Добавлена поддержка экспорта изображений в формате HEJ2 (JPEG 2000 в контейнере HEIF).
  • Реализована возможность импорта pat-файлов с шаблонами Photoshop.
  • Добавлена поддержка экспорта изображений в формате PSB, используемом в Photoshop и отличающемся от формата PSD возможностью работы с очень крупными изображениями, разрешение которых превышает 30000 пикселей. При импорте PSD/PSB обеспечено распознание и конвертация применения недеструктивных фильтров Drop Shadow и Inner Shadow.
  • Добавлена возможность загрузки преднастроек кривых и уровней, используемых в фильтрах Photoshop, и их использование в фильтрах GIMP.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.gimp.org/news/2025...)
  2. OpenNews: Обновление графического редактора GIMP 3.0.4
  3. OpenNews: Уязвимости в GNOME Help и GIMP, позволяющие выполнить код при открытии файлов
  4. OpenNews: Релиз графического редактора GIMP 3.0.0
  5. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 5.2
  6. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.4
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63450-gimp
Ключевые слова: gimp
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:58, 23/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Лучший редактор все лучше и лучше.
     
  • 1.2, Мохнонос (?), 18:59, 23/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Ну гимповцы молодцы! Пилят, с 3-ей версии довольно активно пошло. Работайте, Братья!
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 21:35, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот если бы они не тратили время на переписывание на GTK 3 ради переписывания, эти фичи были бы еще несколько лет назад в GIMP.
     

  • 1.3, Аноним (1), 18:59, 23/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >поддержка формата OTA Bitmap (Over The Air Bitmap), использовавшегося для кодирования черно-белых изображений на старых телефонах Nokia

    Все равно ведь выкинут потом, как и все легаси со временем. Вопрос: зачем?

     
     
  • 2.4, Аноним (1), 19:01, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен. Неужели ImageMagick и XnView им не хватает...
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:17, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    В GIMP не принято "выкидывать" поддержку форматов (в том числе потому что это не имеет смысла - она реализуется плагинами, а не в коде самого редактора)
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 19:25, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какая разница как она реализуется? Это такой же код. Изменится API, начнётся адаптация кода к новому API, станет понятно что переписывать поддержку какой-то недоформата, не нужного даже тому фанатику что его поддержку когда-то криво написал, смысла нет никакого. Вылезут тявки которые против выкидывания, но сами поддерживать этот код конечно же не хотят. Другого любителя нокий не вылезет, конечно же.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 19:50, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И в чём конкретно проблема? И как ты решил, что поддержка написана криво?
     
  • 4.17, llolik (ok), 20:57, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Патч написал CMYKStudent: один из основных разработчиков в сегодняшней команде (он вообще любит ковыряться в разных экзотических и не очень форматах и добавлять их в проект). Причем не написал с нуля, а добавил поддержку в плагин wbmp (на котором базируется сабжевый формат), который сделан ещё 2 года назад и нормально поддерживается.
    Там крошечный плагин на 517 loc. Формат-то простой, как палка. Это же не psd какой.
     

  • 1.8, Аноним (8), 19:39, 23/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так а как CMYK включить? Скачал Appimage. В меню ничего не нашел.
     
     
  • 2.9, prokoudine (ok), 19:45, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Так а как CMYK включить?

    Почитать новость внимательно. Закрыть гимп. Скачать снова, когда будет релиз с цмиком как режимом.

     
     
  • 3.19, Аноним (1), 21:05, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол. То есть, никогда. Сколько нас кормят уже этим CMYK, а воз и ныне там!
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 21:12, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чел, если бы ты был профессиональным печатником (а CMYK используется сугубо в этой области), то ты уж точно не сидел бы и не ждал, когда там в Гимпе завезут CMYK, а просто юзал Фотошоп или подобный софт.

    А раз ты им не являешься - не разводи цирк.

     

  • 1.10, Аноним (10), 19:48, 23/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    CMYK уже поддерживает нормально? Какой вообще графический редактор без этого может быть. Ну и psd не мог импортировать нормально, очень криво было. Или опять ерундой бесполезной занимаются.
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 19:52, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У тебя нет задач, которые требуют CMYK в Гимпе, и на этом в общем-то можно заканчивать заниматься бесполезной ерундой.
     
     
  • 3.13, Аноним (10), 19:55, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Действительно, я давно пришёл к идее, что бесплатный фотошоп лучше купленного. Программа, плохо имитирующая древний фотошоп -- лишнее. Но открывать такие файлы в сабже может понадобиться.
     
  • 2.21, Аноним (22), 21:08, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какой вообще графический редактор без этого может быть.

    Абсолютно любой, который не используется в области профессиональной предпечатной подготовки.

    Хотя после этого твоего заявлению я почти уверен, что ты не печатник и вряд ли понимаешь, для чего конкретно нужен CMYK.

     
     
  • 3.23, Аноним (23), 21:13, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже не печатник, но не могли объяснить зачем нужен CMYK?
     
  • 3.24, Аноним (10), 21:16, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не только "предпечатная подготовка" -- любая полиграфия. Откуда ты вообще взял такие идеи не понятно, я-то прекрасно понимаю детали процесса.
     

  • 1.14, Аноним (-), 20:02, 23/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка формата OTA Bitmap (Over The Air Bitmap),
    > использовавшегося для кодирования черно-белых изображений на старых телефонах Nokia.

    Да... самое время. У кого еще осталась живая нокла чернобелая?

     
     
  • 2.15, Аноним (10), 20:06, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Добавлена поддержка формата OTA Bitmap (Over The Air Bitmap),
    >> использовавшегося для кодирования черно-белых изображений на старых телефонах Nokia.
    > Да... самое время. У кого еще осталась живая нокла чернобелая?

    А чё им будет?

     
  • 2.16, неаноним (?), 20:36, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня 3310 живой
     

  • 1.18, Аноним (18), 21:05, 23/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Мдаа... Это вам не фотошоп!
     
     
  • 2.20, Аноним (1), 21:06, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Определенно нет. Ведь это гимп.
     

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