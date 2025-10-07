Обновление графического редактора GIMP 3.0.6

|
3.12, Аноним (12), 13:01, 07/10/2025
Почему? Модель может быть локальной и отдельной. Кодовая база из-за MCP не разбухнет.
У конкурента (Криты) уже есть.
4.20, Аноним (20), 13:50, 07/10/2025
Ну понятно, что локальной. Кто ж из пользователей гимпа будет за ресурсы в облаке платить, это из области фантастики.
5.31, Аноним (31), 16:31, 07/10/2025
И понятно, что не захочет показывать владельцам облачных ИИ редактируемые картинки.
6.34, Аноним (20), 16:38, 07/10/2025
Сообщества пользователей гимпа и параноиков пересекаются между собой, может, чуть больше, чем параноиков и пользователей фотошопа, но лишь чуть.
6.35, Аноним (35), 16:46, 07/10/2025
Зачем для использования ИИ показывать им картинки? Обычно нейронками картинки генерят с нуля. Ну а если и показывать, то в чём проблема, там обычно просто кривой набросок.
4.24, prokoudine (ok), 14:17, 07/10/2025
> У конкурента (Криты) уже есть.
У криты по дефолту нет никакого ИИ. Разработчики категорически против этого.
Для гимпа и криты есть одни и те же сторонние "ИИ"-приблуды.
Вот тебе MCP-сервер, например: https://github.com/libreearth/gimp-mcp
Можно без всякого труда найти и остальные проекты, добавляющие "ИИ".
3.32, Аноним (35), 16:31, 07/10/2025
Почему? Прекрасно могу понять скепсис при применении нейронок в критичных областях где нужны точные решения, типа программирования - там они действительно не работают. Но намалевать что-то симпатичное хотя бы примерно соответствующее написанию - какие подводные камни? Не надо платить зажравшимся художникам?
4.38, Аноним (38), 17:42, 07/10/2025
Да там тоже самое, что в твоём примере про программирование. Не работает оно, разве что нужен кислотный трип на картинке.
5.40, Аноним (35), 18:04, 07/10/2025
> разве что нужен кислотный трип на картинке
Так именно он и нужен. Может у вас другие кейсы в голове, но у меня их того что мне может потребоваться нарисовать - какие-нибудь промки типа буклетов к конференции, иллюстрации чтобы оживить презентацию, иконки, спрайты всяких монстриков - бутылочек - заклинаний для игры. Ни для чего этого не нужно ни точное следование промпту, ни точное соблюдение стиля, ни гарантированное отсутствие артефактов типа 7 пальцев. Кислотный трип более чем подойдёт. По сути, любая мазня подходящая по смыслу подойдёт.
4.47, pofigist (?), 19:08, 07/10/2025
Благодаря нейронкаи - выгнали 80%+ кодеров на мороз. С экономили кучу бабла, улучшили качество кода и сократили время разработки. Программист, классический, пишущий код - вымирающая профессия. Как машинистки.
2.17, Аноним (17), 13:17, 07/10/2025
> Внедрение ИИ помощника планируется на какой год?
Пузырь ИИ лопнет раньше. И это хорошо.
3.19, Аноним (20), 13:41, 07/10/2025
Только после пузыря биткойна. Ну и конечно, после краха доллара (ну этот совсем скоро).
3.30, Аноним (35), 16:28, 07/10/2025
От того что он лопнет, существующие модели никуда не денутся, и менее полезными не станут.
4.36, anonymous (??), 17:19, 07/10/2025
Какая полезность может быть у калейдоскопа? Пару минут когда первый раз в жизни сомтришь ощущение ох как красиво аж дух захватывает потом да это же тупо набор цветных стеклянных кусочков с двумя зеркалами.
5.39, Аноним (35), 17:56, 07/10/2025
Ну вот нужен тебе красивый и уникальный узор, заказать его у художника стоит денег, а сам ты рисовать не умеешь. Что тут тебе поможет как не калейдоскоп?
6.42, anonymous (??), 18:29, 07/10/2025
ну так перестаньте называть его волшебным интеллектом, вершиной информационных наук и грозой увольнений работников, это мошенничество. Готовые шаблоны сообщений на случай например смерти известных лиц были еще два века назад во всех редакциях газет, так же как и трафареты для оформителей плакатчиков, и никто не называл это интеллектуальным интеллектом. Скамеры МММщики Лёни Голубковы. Куплю жене сапоги.
7.46, Аноним (35), 19:04, 07/10/2025
А мы и не называем. Это же вы сами себе нагаллюцинировали, и у самих теперь истерика :-)
4.37, kravich (ok), 17:20, 07/10/2025
>существующие модели никуда не денутся
Но их как минимум перестанут пихать куда можно и куда нельзя, что уже плюс
2.26, _kp (ok), 14:24, 07/10/2025
ИИ помошник, это отдельная тема, если и будет, то заниматься им будет другая команда, или по крайней мере начинать. Да и будет явно как расширение.
Далее, онлайн свистелки, в виде костылей на сервисами, это изначально пережиток.
Нужен офлайн ИИ, а это помимо разработки, и приличный объём дискового пространства и мощная видеокарта у пользователя.
Такие системы у всех? Нет кончно. И тут взвоют.
Моё мнение, не в Гимп ИИ добавлять надо, а локальному ИИ должно быть все равно с чем помогать.
1.5, Аноним (5), 11:53, 07/10/2025
Посмотрим фиксы
+ if (palette_size < 0 || palette_size > 256)
gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/-/merge_requests/2450/diffs
+ if (width > GIMP_MAX_IMAGE_SIZE ||
+ height > GIMP_MAX_IMAGE_SIZE ||
gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/-/merge_requests/2448/diffs
- dest = g_malloc0 (width * height);
+ dest = g_malloc0 ((gsize) width * height);
gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/-/commit/2d2d39f3da1d0b01ca7d71ad2b7a8725ee92ed96
+ if (actual_read < element_length)
gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/-/commit/3d909166463731e94dfe62042d76225ecfc4c1e4
и вишенка на торте!
- if (out > max)
+ if (out >= max)
Настоящие сишники™ опять не смогли правильно посчитать размеры и позволили выполнить произвольный код))
Никогда такого не было и вот опять (с)
2.7, Ann (??), 12:06, 07/10/2025
Ну дак вот же - взяли и пересчитали правильно.
3.9, Анонусс (-), 12:12, 07/10/2025
> Ну дак вот
уязвимости отработали для кого нужно.
А теперь можно "найти", пересчитать правильно и удалять :)
4.11, Ann (??), 12:42, 07/10/2025
Если это действительно сделал "тот, кому нужно" - он это и без возможности переполнения "логикой" сделает.
2.15, Аноним (17), 13:15, 07/10/2025
> Настоящие сишники™ опять не смогли
Это не код на С. Это плохой код на С. Создание плохого кода доступно каждому на любом языке программирования. И Вам в том числе.
3.22, Анонусс (-), 13:58, 07/10/2025
> Это не код на С. Это плохой код на С.
Ахаха, это не "истинный шотландец")))
Во-первых, "плохой код на С" это все еще "код на С"
Во-вторых, это не "плохой код на С". Это вполне обычный, я бы даже сказал типиКАЛ код на С.
> Создание плохого кода доступно каждому на любом языке программирования.
В целом да, но нет :)
Понадобилось ли вообще писать такой кривой код в других языках?
Может там строгие типы которые не кастят без разрешение int в usize и наоборот?
Может там нормально определены overflow для signed?
Может там нормальные массивы, которые не позволяют писать за свои пределы?
Не каждый язык программирование позволяет выполнить произвольный код "при открытии специально оформленных файлов". Это фича самых дырявых из них!
3.33, Аноним (35), 16:33, 07/10/2025
> Создание плохого кода доступно каждому на любом языке программирования
Современные языки ограничивают в создании плохого кода и изолируют последствия такого кода. Устаревшие типа C - нет.
4.41, Аноним (41), 18:07, 07/10/2025
Что лучше - стихи Маяковского и Блока (C) или сгенерированная ИИ попса? Каждый выбирает сам.
5.43, Аноним (20), 18:51, 07/10/2025
А Маяковский и Блок типа не попсой были? И плохих стихов у них предостаточно.
2.13, Аноним (-), 13:05, 07/10/2025
> а что это у них в коде везде мессенджер упоминается?
Скрытая реклама, очевидно.
Проект бедный, пользователи денег не дают.
Приходится заниматься продактплейсментом)
3.25, prokoudine (ok), 14:20, 07/10/2025
>> а что это у них в коде везде мессенджер упоминается?
> Скрытая реклама, очевидно.
> Проект бедный, пользователи денег не дают.
Порядка двух миллионов доллларов донатов в заначке.
1.44, svvord (ok), 18:53, 07/10/2025
Реально на маке заработало. Теперь и под линухом, и под фряхой, и под маком работать на тройке можно
1.45, Аноним (45), 18:59, 07/10/2025
Поражаюсь, насколько авторы гимпа не умеют работать с гтк. Все криво, косо, качество от Васяна. Воистину, пример того, как ученик многократно превзошел учителя.
