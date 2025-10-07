Обновление графического редактора GIMP 3.0.6

2.2 , Аноним ( 2 ), 11:35, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Никогда. И слава Б-гу.

2.3 , грек ( ? ), 11:35, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – На тот, в котором будет оправдано его наличие.

2.4 , kravich ( ok ), 11:49, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Надеюсь, этого никогда не случится

3.12 , Аноним ( 12 ), 13:01, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему? Модель может быть локальной и отдельной. Кодовая база из-за MCP не разбухнет.

У конкурента (Криты) уже есть.

4.20 , Аноним ( 20 ), 13:50, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну понятно, что локальной. Кто ж из пользователей гимпа будет за ресурсы в облаке платить, это из области фантастики.

5.31 , Аноним ( 31 ), 16:31, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И понятно, что не захочет показывать владельцам облачных ИИ редактируемые картинки.

6.34 , Аноним ( 20 ), 16:38, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сообщества пользователей гимпа и параноиков пересекаются между собой, может, чуть больше, чем параноиков и пользователей фотошопа, но лишь чуть.

6.35 , Аноним ( 35 ), 16:46, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем для использования ИИ показывать им картинки? Обычно нейронками картинки генерят с нуля. Ну а если и показывать, то в чём проблема, там обычно просто кривой набросок.

4.24 , prokoudine ( ok ), 14:17, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > У конкурента (Криты) уже есть. У криты по дефолту нет никакого ИИ. Разработчики категорически против этого. Для гимпа и криты есть одни и те же сторонние "ИИ"-приблуды. Вот тебе MCP-сервер, например: https://github.com/libreearth/gimp-mcp Можно без всякого труда найти и остальные проекты, добавляющие "ИИ".

3.32 , Аноним ( 35 ), 16:31, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему? Прекрасно могу понять скепсис при применении нейронок в критичных областях где нужны точные решения, типа программирования - там они действительно не работают. Но намалевать что-то симпатичное хотя бы примерно соответствующее написанию - какие подводные камни? Не надо платить зажравшимся художникам?

4.38 , Аноним ( 38 ), 17:42, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да там тоже самое, что в твоём примере про программирование. Не работает оно, разве что нужен кислотный трип на картинке.

5.40 , Аноним ( 35 ), 18:04, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > разве что нужен кислотный трип на картинке Так именно он и нужен. Может у вас другие кейсы в голове, но у меня их того что мне может потребоваться нарисовать - какие-нибудь промки типа буклетов к конференции, иллюстрации чтобы оживить презентацию, иконки, спрайты всяких монстриков - бутылочек - заклинаний для игры. Ни для чего этого не нужно ни точное следование промпту, ни точное соблюдение стиля, ни гарантированное отсутствие артефактов типа 7 пальцев. Кислотный трип более чем подойдёт. По сути, любая мазня подходящая по смыслу подойдёт.

4.47 , pofigist ( ? ), 19:08, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Благодаря нейронкаи - выгнали 80%+ кодеров на мороз. С экономили кучу бабла, улучшили качество кода и сократили время разработки. Программист, классический, пишущий код - вымирающая профессия. Как машинистки.

5.50 , Аноним ( 50 ), 21:03, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 33° с.ш. позволяют без шубы и носков... )

2.17 , Аноним ( 17 ), 13:17, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > Внедрение ИИ помощника планируется на какой год? Пузырь ИИ лопнет раньше. И это хорошо.

3.19 , Аноним ( 20 ), 13:41, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Только после пузыря биткойна. Ну и конечно, после краха доллара (ну этот совсем скоро).

3.30 , Аноним ( 35 ), 16:28, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – От того что он лопнет, существующие модели никуда не денутся, и менее полезными не станут.

4.36 , anonymous ( ?? ), 17:19, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Какая полезность может быть у калейдоскопа? Пару минут когда первый раз в жизни сомтришь ощущение ох как красиво аж дух захватывает потом да это же тупо набор цветных стеклянных кусочков с двумя зеркалами.

5.39 , Аноним ( 35 ), 17:56, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вот нужен тебе красивый и уникальный узор, заказать его у художника стоит денег, а сам ты рисовать не умеешь. Что тут тебе поможет как не калейдоскоп?

6.42 , anonymous ( ?? ), 18:29, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну так перестаньте называть его волшебным интеллектом, вершиной информационных наук и грозой увольнений работников, это мошенничество. Готовые шаблоны сообщений на случай например смерти известных лиц были еще два века назад во всех редакциях газет, так же как и трафареты для оформителей плакатчиков, и никто не называл это интеллектуальным интеллектом. Скамеры МММщики Лёни Голубковы. Куплю жене сапоги.

7.46 , Аноним ( 35 ), 19:04, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А мы и не называем. Это же вы сами себе нагаллюцинировали, и у самих теперь истерика :-)

8.49 , anonymous ( ?? ), 19:24, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать изощренное лукавство Серонеть немногим лучше, обычно идёт убийственное комбо ... 4.37 , kravich ( ok ), 17:20, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >существующие модели никуда не денутся Но их как минимум перестанут пихать куда можно и куда нельзя, что уже плюс

2.26 , _kp ( ok ), 14:24, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ИИ помошник, это отдельная тема, если и будет, то заниматься им будет другая команда, или по крайней мере начинать. Да и будет явно как расширение. Далее, онлайн свистелки, в виде костылей на сервисами, это изначально пережиток.

Нужен офлайн ИИ, а это помимо разработки, и приличный объём дискового пространства и мощная видеокарта у пользователя.

Такие системы у всех? Нет кончно. И тут взвоют. Моё мнение, не в Гимп ИИ добавлять надо, а локальному ИИ должно быть все равно с чем помогать.

2.29 , Аноним ( 35 ), 16:25, 07/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно сейчас подключить, в чём проблема?

