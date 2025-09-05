Выпуск графического редактора GIMP 3.1.4

Доступен графический редактор GIMP 3.1.4, который стал вторым выпуском в экспериментальной ветке 3.1, формирующей функциональность будущей стабильной ветки GIMP 3.2. В ветке GIMP 3.2 развивается поддержка слоёв-ссылок (Link layer) и векторных слоёв (Vector layer), а также возможностей, связанных с поддержкой цветовой модели CMYK и управлением цветом. Готовые сборки опубликованы для Linux (AppImage и Flatpak для архитектур x86 и ARM64), macOS и Windows. Среди изменений в GIMP 3.1.4: Добавлена поддержка слоёв-ссылок (Link layer), позволяющих прикрепить внешние файлы с изображениями в качестве отдельных слоёв. В GIMP к слоям-ссылкам применяется режим недеструктивного редактирования, т.е. манипуляции со слоями-ссылками не влияют на состояние привязанных исходных изображений. Например, если добавить SVG-файл как слой-ссылку, то после редактирования этого файла в векторном графическом редакторе Inkscape, содержимое слоя в GIMP будет автоматически синхронизировано с состоянием отредактированного файла. При этом если в GIMP отмасштабировать или повернуть содержимое слоя-ссылки, то данные изменения не повлияют на качество исходного изображения. В будущем планируют добавить возможность привязки не только целых изображений, но отдельных слоёв, т.е. как слои-ссылки можно будет привязать выбранные слои из отдельного XCF-файла.





Добавлена поддержка векторных слоёв (Vector layer), позволяющих создавать фигуры с заданными свойствами заливки и обводки. Данные хранятся в векторном виде, что позволяет в любой момент изменить контуры фигур (path), выбрать другой цвет заливки или обводки и применить к слою инструменты трансформации в недеструктивном режиме. Для создания векторного слоя следует создать фигуру при помои инструмента "Контуры" (Path) и нажать кнопку генерации векторного слоя для фигуры, после чего можно, например, повернуть или масштабировать векторный слой без потери качества исходной фигуры.

Добавлен GEGL Filter Browser, интерфейс для навигации по фильтрам на базе библиотеки GEGL (Generic Graphics Library). При помощи GEGL Filter Browser можно посмотреть список доступных операций GEGL (фильтров) и информацию по их использованию.

Добавлена поддержка нового формата кистей, задействованного в программе для цифровой живописи MyPaint 2.0. Движок для работы с кистями MyPaint теперь учитывает масштаб и поворот холста при рисовании, что позволяет более точно симулировать реальные мазки кистью. В состав GIMP добавлено более 20 новых кистей из набора Dieterle, входящего в состав MyPaint Brushes 2, включая кисти для рисования стрелок и постеризации.

В инструмент для работы с кистями MyPaint добавлен ползунок "Усиление" (Gain), при помощи которого можно управлять реагированием на степень нажатия при рисовании, например, для симуляции более сильного или слабого нажатия на кисть при рисовании мышью.

В инструменте для создания и редактирования текстовых слоев реализована поддержка комбинаций клавиш "Ctrl + B", "Ctrl + I" и "Ctrl + U" для применения жирного начертания, курсива и подчёркивания. Обеспечено изменение цвета контура текста в реальном времени сразу после изменения цвета в окне выбора цвета, не дожидаясь подтверждения выбора.

Представлен новый интерфейс плагина Animation Playback, оформленный в стиле видеоплееров, таких как VLC. Вместо индикатора прогресса задействован слайдер, позволяющий переместится на нужный кадр.

Учтены системные настройки для отключения анимированных эффектов.

В полях для ввода значений с размером в диалогах настройки сетки и разрешения монитора разрешено использовать математические выражения, например, "3 * 92cm".

Возобновлена возможность импорта изображений в формате HRZ, применяемого для сохранения данных SSTV.

Добавлена поддержка импорта изображений в формате JPEG 2000 со знаковым представлением пиксельных данных, которые могут содержать отрицательные значения.

Добавлена поддержка импорта текстур в формате PAA, применяемом в играх от компании Bohemia Interactive Studio.

Добавлена поддержка импорта изображений в форматах SFW93A и SFW94A, применявшихся в Seattle Filmwork.

Расширена поддержка формата TIFF, для которого реализована возможность загрузки данных о видимости слоёв, режимов смешивания и тегов цветов.

Внесены изменения для упрощения в будущем портирования на GTK4. Например, осуществлён уход от использования GtkTreeView в пользу GtkListBox.

Налажено формирование ночных сборок в формате snap для архитектур aarch64 и x86_64, а также в формате flatpak для архитектуры aarch64 (для x86_64 сборки формировались и раньше). Дополнительно можно отметить анонс плагина Dream Prompter, встраивающего в GIMP интерфейс для генерации и редактирования изображений при помощи AI-модели Gemini 2.5 Flash Image Preview на основе определения задания на естественном языке. Код плагина написан на Python и распространяется под лицензией MIT.



