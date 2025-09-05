Выпуск графического редактора GIMP 3.1.4

|
GEGL Filter Browser - а что совершенно нечитаемый чёрный текст на тёмносером фоне - это новый тренд в современном дизайне?
Просто у автора скриншота тема такая включена. По умолчанию там чёрный фон и белый текст.
2.6 была простой и лёгкой... вот хорошие вроде измерения, а если их некуда девать?
У вас теперь уже "простой и лёгкой". Вы же уже не помните как оно тормизилло на компах тех (~2006) лет. Что-то с памятью вашей стало. Но это уж как обычно.
Вот на те системные требования и нужно ориентироваться, на современных будет летать. А то так формируется устойчивая ассоциация, что апдэйты - это к тормозам.
До рисования кругов и эллипсов без костылей осталось совсем чуть-чуть
Но для чистоты эксперимента нужно проверить как из под винды запускается... Но никто ж не будет :))
Когда перепишут плагины на C++ и запретят писать их на питоне.
О, я помню эти плагины! Обычно у меня так было. В описании к плагину - ну, ваащее! Ставишь, пробуешь: жляяяяя!! и в а*уе сносишь. И так буквально со всеми этими "плагинами".
> Когда же я наконец обновлюсь с версии 2.8 хотя бы до 2.10 с её асинхронной загрузкой шрифтов?
Починил, не благодари
Я школьник. В первый раз, запустил ярлык GIMP-а, он загрузился через 9 секунд. Во-второй раз он запустился через 4 секунды.
LibreOffice запускается через 4 секунды, если это первый запуск. Во-второй раз Либра запустилась спустя 2 секунды.
У GIMP и LibreOficce во-второй раз, в оперативной памяти уже остаются загружеными какие-то библиотеки, которые ускоряют запуск самой программы.
это все конечно хорошо. Но причина по которой я так и не осилил гимп хоть и 100 раз пытался и использую браузерный photopea. Это не то что там каких-то функций нет, а то что ну максимально не интуитивно и не юзерфрендли все делается. Банальные вещи нужно лезть и выкручивать как из интерфейса 2002 годов. Все эти слайдеры которые ты только по ним меняешь размер той же кисти, банальные действия в фотошопе которое занимает 2 секунды в гимпе растягиваются на 15-20. Им нужно ударится именно в удобство, тогда гимп заживет
Они давно и прочно, поэтому перемен не жди, максимум что ты получишь это переход на GTK4 лет через 10-15.
