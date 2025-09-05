The OpenNET Project / Index page

Выпуск графического редактора GIMP 3.1.4

05.09.2025 15:04

Доступен графический редактор GIMP 3.1.4, который стал вторым выпуском в экспериментальной ветке 3.1, формирующей функциональность будущей стабильной ветки GIMP 3.2. В ветке GIMP 3.2 развивается поддержка слоёв-ссылок (Link layer) и векторных слоёв (Vector layer), а также возможностей, связанных с поддержкой цветовой модели CMYK и управлением цветом. Готовые сборки опубликованы для Linux (AppImage и Flatpak для архитектур x86 и ARM64), macOS и Windows.

Среди изменений в GIMP 3.1.4:

  • Добавлена поддержка слоёв-ссылок (Link layer), позволяющих прикрепить внешние файлы с изображениями в качестве отдельных слоёв. В GIMP к слоям-ссылкам применяется режим недеструктивного редактирования, т.е. манипуляции со слоями-ссылками не влияют на состояние привязанных исходных изображений.

    Например, если добавить SVG-файл как слой-ссылку, то после редактирования этого файла в векторном графическом редакторе Inkscape, содержимое слоя в GIMP будет автоматически синхронизировано с состоянием отредактированного файла. При этом если в GIMP отмасштабировать или повернуть содержимое слоя-ссылки, то данные изменения не повлияют на качество исходного изображения.

    В будущем планируют добавить возможность привязки не только целых изображений, но отдельных слоёв, т.е. как слои-ссылки можно будет привязать выбранные слои из отдельного XCF-файла.

  • Добавлена поддержка векторных слоёв (Vector layer), позволяющих создавать фигуры с заданными свойствами заливки и обводки. Данные хранятся в векторном виде, что позволяет в любой момент изменить контуры фигур (path), выбрать другой цвет заливки или обводки и применить к слою инструменты трансформации в недеструктивном режиме. Для создания векторного слоя следует создать фигуру при помои инструмента "Контуры" (Path) и нажать кнопку генерации векторного слоя для фигуры, после чего можно, например, повернуть или масштабировать векторный слой без потери качества исходной фигуры.
  • Добавлен GEGL Filter Browser, интерфейс для навигации по фильтрам на базе библиотеки GEGL (Generic Graphics Library). При помощи GEGL Filter Browser можно посмотреть список доступных операций GEGL (фильтров) и информацию по их использованию.
  • Добавлена поддержка нового формата кистей, задействованного в программе для цифровой живописи MyPaint 2.0. Движок для работы с кистями MyPaint теперь учитывает масштаб и поворот холста при рисовании, что позволяет более точно симулировать реальные мазки кистью. В состав GIMP добавлено более 20 новых кистей из набора Dieterle, входящего в состав MyPaint Brushes 2, включая кисти для рисования стрелок и постеризации.
  • В инструмент для работы с кистями MyPaint добавлен ползунок "Усиление" (Gain), при помощи которого можно управлять реагированием на степень нажатия при рисовании, например, для симуляции более сильного или слабого нажатия на кисть при рисовании мышью.
  • В инструменте для создания и редактирования текстовых слоев реализована поддержка комбинаций клавиш "Ctrl + B", "Ctrl + I" и "Ctrl + U" для применения жирного начертания, курсива и подчёркивания. Обеспечено изменение цвета контура текста в реальном времени сразу после изменения цвета в окне выбора цвета, не дожидаясь подтверждения выбора.
  • Представлен новый интерфейс плагина Animation Playback, оформленный в стиле видеоплееров, таких как VLC. Вместо индикатора прогресса задействован слайдер, позволяющий переместится на нужный кадр.
  • Учтены системные настройки для отключения анимированных эффектов.
  • В полях для ввода значений с размером в диалогах настройки сетки и разрешения монитора разрешено использовать математические выражения, например, "3 * 92cm".
  • Возобновлена возможность импорта изображений в формате HRZ, применяемого для сохранения данных SSTV.
  • Добавлена поддержка импорта изображений в формате JPEG 2000 со знаковым представлением пиксельных данных, которые могут содержать отрицательные значения.
  • Добавлена поддержка импорта текстур в формате PAA, применяемом в играх от компании Bohemia Interactive Studio.
  • Добавлена поддержка импорта изображений в форматах SFW93A и SFW94A, применявшихся в Seattle Filmwork.
  • Расширена поддержка формата TIFF, для которого реализована возможность загрузки данных о видимости слоёв, режимов смешивания и тегов цветов.
  • Внесены изменения для упрощения в будущем портирования на GTK4. Например, осуществлён уход от использования GtkTreeView в пользу GtkListBox.
  • Налажено формирование ночных сборок в формате snap для архитектур aarch64 и x86_64, а также в формате flatpak для архитектуры aarch64 (для x86_64 сборки формировались и раньше).

Дополнительно можно отметить анонс плагина Dream Prompter, встраивающего в GIMP интерфейс для генерации и редактирования изображений при помощи AI-модели Gemini 2.5 Flash Image Preview на основе определения задания на естественном языке. Код плагина написан на Python и распространяется под лицензией MIT.



  • 1.1, Аноним (1), 15:25, 05/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    GEGL Filter Browser - а что совершенно нечитаемый чёрный текст на тёмносером фоне - это новый тренд в современном дизайне?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 15:32, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Просто у автора скриншота тема такая включена. По умолчанию там чёрный фон и белый текст.
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:29, 05/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    2.6 была простой и лёгкой... вот хорошие вроде измерения, а если их некуда девать?
     
     
  • 2.5, эндорфин (?), 15:35, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Палка, палка - человечек. Вот и вышел огуречек.
     
  • 2.6, эндорфин (?), 15:41, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    У вас теперь уже "простой и лёгкой". Вы же уже не помните как оно тормизилло на компах тех (~2006) лет. Что-то с памятью вашей стало. Но это уж как обычно.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 18:26, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот на те системные требования и нужно ориентироваться, на современных будет летать. А то так формируется устойчивая ассоциация, что апдэйты - это к тормозам.
     

  • 1.4, эндорфин (?), 15:34, 05/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Потихоньку осваивают функции Фотошопа начала двухтысячных. Молодцы!
     
  • 1.7, Аноним (3), 15:45, 05/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    До рисования кругов и эллипсов без костылей осталось совсем чуть-чуть
     
  • 1.8, 12yoexpert (ok), 16:01, 05/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    когда пофиксят получасовой запуск?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 16:07, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Купи уже ssd.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 16:32, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и компьютер
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 17:03, 05/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.16, эндорфин (?), 17:39, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но для чистоты эксперимента нужно проверить как из под винды запускается... Но никто ж не будет :))
     
     
  • 5.24, Аноним (-), 18:23, 05/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.13, Аноним (13), 17:09, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда перепишут плагины на C++ и запретят писать их на питоне.
     
     
  • 3.17, эндорфин (?), 17:43, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, я помню эти плагины! Обычно у меня так было. В описании к плагину - ну, ваащее! Ставишь, пробуешь: жляяяяя!! и в а*уе сносишь. И так буквально со всеми этими "плагинами".
     
  • 3.19, Аноним (19), 18:11, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На C++ плагины будут гарантированно падать.
     
  • 2.14, prokoudine (ok), 17:12, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Когда же я наконец обновлюсь с версии 2.8 хотя бы до 2.10 с её асинхронной загрузкой шрифтов?

    Починил, не благодари

     
     
  • 3.23, Аноним (-), 18:21, 05/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.22, Аноним (-), 18:19, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я школьник. В первый раз, запустил ярлык GIMP-а, он загрузился через 9 секунд. Во-второй раз он запустился через 4 секунды.
    LibreOffice запускается через 4 секунды, если это первый запуск. Во-второй раз Либра запустилась спустя 2 секунды.

    У GIMP и LibreOficce во-второй раз, в оперативной памяти уже остаются загружеными какие-то библиотеки, которые ускоряют запуск самой программы.

     

  • 1.15, Аноним (15), 17:35, 05/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    это все конечно хорошо. Но причина по которой я так и не осилил гимп хоть и 100 раз пытался и использую браузерный photopea. Это не то что там каких-то функций нет, а то что ну максимально не интуитивно и не юзерфрендли все делается. Банальные вещи нужно лезть и выкручивать как из интерфейса 2002 годов. Все эти слайдеры которые ты только по ним меняешь размер той же кисти, банальные действия в фотошопе которое занимает 2 секунды в гимпе растягиваются на 15-20. Им нужно ударится именно в удобство, тогда гимп заживет
     
     
  • 2.18, эндорфин (?), 17:47, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > тогда гимп заживет

    Не заживёт by design and development.

     
  • 2.21, Аноним (21), 18:17, 05/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они давно и прочно, поэтому перемен не жди, максимум что ты получишь это переход на GTK4 лет через 10-15.
     

  • 1.20, Аноним (20), 18:14, 05/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Программа из разряда: открыл, закрыл, удалил.
     

