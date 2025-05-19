Обновление графического редактора GIMP 3.0.4

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|2.2, Аноним (2), 07:45, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Денег мало... И тестировщиков, в лице обычных юзверей, чтоб пояснили им что ТАКИМ интерфейсом пользоваться невозможно.
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|3.70, ariv (ok), 14:38, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорее всего нет дорожной карты.
Для реальных пользователей важна не "красивость gtk", а работающий функционал. А вот что реально нужно графическим пользователям программисты не знают, поскольку сами не рисуют ничего кроме иконок, и уж точно не готовят макеты для типографии... :-)
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|4.72, Аноним (72), 14:43, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну это точно неправда. Основной разработчик в качестве хобби пытался сделать анимационный фильм ZeMarmot, и для всякого концепт-арта GIMP там точно применялся.
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|4.9, lufog (ok), 08:15, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Так Krita и не для ретуши фото создавалась, а для художников. В своей области это отличный инструмент, и удобный и функциональный.
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|5.11, анонимныйалкоголик (-), 08:37, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Так Фотошоп не только про ретуширование. А все художники на маках, в Фотошопе. Ещё не видел ни одного художника на Крите. Это как сурка видишь? Нет. А он есть.
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|6.12, lufog (ok), 08:51, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зайди практически на любой стрим с художниками. Я ОЧЕНЬ часто вижу художников использующих Krita или другой незнакомый мне софт, ГОРАЗДО чаще чем художников использующих Photoshop.
Подкрепить эту теорию мне нечем, но возможно потому что я смотрю зарубежных художников. Которые (как я полагаю) предпочитают бесплатные или хотя бы более дешевые альтернативы Photoshop, пиратство (как я полагаю) там не в ходу.
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|7.13, Аноним (13), 09:00, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Большинство художников кого вижу юзают Procreate на айпаде 🤷
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|7.19, Аноним (1), 09:31, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У нас дизайнер потребовала поставить фотошоп, на что получила ответ, что пусть купят, поставим. На требование поставить пиратку, получила отказ. На моё предложение выбрать из свободных аналогов отказалась. Про Криту и Гимп они знают, но не используют, а зачем если сисадмины могут поставить пиратку. На Западе видимо с пиратками строже или народ сознательнее.
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|8.28, Аноним (28), 09:56, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Как выше уже говорили, многие художники просто предпочитают софт для художников ... текст свёрнут, показать
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|7.29, Аноним (29), 09:57, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Художникам, использующим ФШ, не до стримов, им работать надо. Удачи найти вакансию 2D-художника в CG-индустрии, у которой Фотошопа в требованиях нет. Или зайдите на Artstation и посмотрите тэги произвольно, преимущественно это ФШ. Да, Adobe много ругают, но деваться некуда, стандарт индустрии. Иллюстраторы-фрилансеры и любители скорее предпочитают Clip Studio или Procreate, который в этом треде уже упоминали. Krita, по наблюдениям, популярна у новичков, и, в последнее время, у ИИ-бро, что, увы, хорошей репутации ей не добавляет.
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|8.31, Аноним (31), 10:00, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Для 2д, 3д индустрии есть пайплайны, в которые входят продукты Autodesk и Adobe ... текст свёрнут, показать
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|7.34, prokoudine (ok), 10:24, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Зайди практически на любой стрим с художниками. Я ОЧЕНЬ часто вижу художников использующих Krita или другой незнакомый мне софт, ГОРАЗДО чаще чем художников использующих Photoshop.
На Artstation миллионы работ, сделанных c использованием Фш: и с нуля, и для обрисовки 3D. Даже если ты в тегах видишь, что 3D-часть сделана в блендере, 2D в абсолютном большинстве случаев будет сделано в Фш, а не в крите.
Критой для рисования пользуются, но сравнительно редко и часто юзают для запуска stable diffusion. Такова реальность.
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|6.23, anonymous (??), 09:35, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> А все художники на маках, в Фотошопе
Художники - в иллюстраторе. Фотошоп - это ретушь, иллюстратор - создание с нуля. Как и Крита
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|7.51, Аноним (51), 12:24, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Художники - в иллюстраторе.
Не неси чушь. Illustrator - это вообще векторный редактор.
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|6.25, Аноним (1), 09:36, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так исторически сложилось, что маки были первыми массовыми персональными компьютерами и именно на них впервые появился фотошоп.
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|3.65, ariv (ok), 14:26, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Крита только для рисования с планшета -- там, да, удобна. А для обработки изображений, или монтажа изображений Крита вааще не тянет... там и половины функционала Гимпа нет.
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|2.5, Аноним (5), 07:58, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Есть такой тип людей: сделал вброс и исчез, заварив холивар. Что сказать-то хотел?
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|3.17, Аноним (1), 09:27, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То что софт на этом вашем линуксе особенно на гноме это профанация для отмыва грантов, которая никогда не достигнет уровня коммерческого софта.
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|4.21, Аноним (51), 09:32, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если ты действительно сравнивал Фотошоп с Гимпом, то скажи, каких конкретно фич тебе не хватает в последнем?
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|5.68, VladSh (?), 14:36, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Фич-то в нём реально много. В моём случае речь не о фичах, а об удобстве. Вот допустим возможности быстро менять масштаб, приближать и удалять какую-то часть изображения. В Фотошопе для этого у тебя левая рука постоянно на клавишах Ctrl, Alt и пробел, скорость работы от этого сумасшедшая. И так очень во многом. По скорости и удобству это как ехать на телеге и на BMV. Да, на телеге тоже есть ДВС и т.п., но простое наличие фич не решает.
Я много лет слежу за проектом, раз в несколько лет скачиваю и смотрю, стоило бы на это переходить. Прошлым летом тоже пробовал, но пока это мучение, а не работа, вне зависимости от количества фич.
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|6.78, prokoudine (ok), 14:58, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Фич-то в нём реально много. В моём случае речь не о фичах,
> а об удобстве. Вот допустим возможности быстро менять масштаб, приближать и
> удалять какую-то часть изображения. В Фотошопе для этого у тебя левая
> рука постоянно на клавишах Ctrl, Alt и пробел, скорость работы от
> этого сумасшедшая.
В гимпе Ctrl+колесо меняет масштаб с центрированием по указателю мыши, пробел включает перемещение по сторонам.
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|4.24, Аноним (51), 09:35, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> которая никогда не достигнет уровня коммерческого софта.
То есть ты хочешь сказать, что софт, который безостановочно разрабатывают наемные работники 24/5 будет функциональнее, чем тот, который пилят 3 человека в свободное время в качестве хобби? Да быть такого не может! Ты шутишь, наверное!
Всегда угораю с этого опеннетного срывания покровов. 😂
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|5.26, Аноним (1), 09:39, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Поэтому и интерфейс винды по крайней мере раньше, был самый удобный, потому что у Майков были деньги на его отладку. Казалось бы в прикладной софт можно было найти донаты спонсоров, чтобы на выходе получить бесплатный аналог фотошопа, но видимо так не работает.
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|6.39, Аноним (5), 10:50, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не скажу, что дофига много, но лично я дважды донатил на открытые проекты + отдельно благотворительность. Что насчёт тебя лично?
Просто проверяю обоснованность твоей аргументации.
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|7.42, Аноним (31), 11:05, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Не скажу, что дофига много, но лично я дважды донатил на открытые
> проекты + отдельно благотворительность. Что насчёт тебя лично?
> Просто проверяю обоснованность твоей аргументации.
Донатить на тупиковые проекты хомячкам смысла примерно ноль. Ты как свойственно анонимных экспертам, упустил основную мысль. Я говорил про корпорации, студии которые используют ФШ как орудие производства. Они своими большими донатами могли бы повлиять на вектор развития, ни твой ни мой донат не в состоянии ничего изменить.
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|8.57, Аноним (51), 12:39, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Зачем им что-то менять Подписка на Creative Suite стоит несоизмеримо меньше ден... текст свёрнут, показать
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|7.53, Аноним (51), 12:34, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> лично я дважды донатил
> проверяю обоснованность твоей аргументации.
Ну так ответь сам, есть ли основания отдать $58 данатами Крите, если на эти деньги можно купить Clip Studio Paint.
Основания тут могут быть разве что только идеологические, но, видишь ли, художникам нужно ехать, а не шашечки.
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|8.62, Аноним (28), 14:09, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Нельзя Эти гады переключились на подписочную модель У адобе подсмотрели Ты мо... текст свёрнут, показать
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|2.30, Аноним (30), 09:58, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Наоборот. Я вот до сих пор не могу понять как такая огромная и богатая корпорация как Адоби со всеми их деньгами, не смогла сделать инструмент хотя бы на половину такой же удобный как гимп. Что-то делают-делают там хз сколько десятилетий, а до опенсорсного гимпа так и не дотягивает.
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|3.32, Аноним (31), 10:04, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хорошо когда есть альтернативы для выбора. Но ФШ индустриальный стандарт, а Гимп нет.
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|4.37, Аноним (37), 10:33, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> ФШ индустриальный стандарт
Номер стандарта и орган стандартизации напомните.
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|5.44, Аноним (31), 11:56, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Стандарт де-факто. Также как AutoCAD стандарт в создании чертежей, ArhiCAD для архитекторов, 3ds Max в 3д.
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|6.49, Аноним (49), 12:20, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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автокад это прошлый век - остался только в строительстве и у геодезистов, и там ему не долго бим-бом его успешно сдует с индустрии
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|7.52, Аноним (31), 12:32, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скажи это нашему подрядчику который занимается протяжкой оптики и пожарки.
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|8.58, Аноним (30), 12:43, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не, ну если конкретно твой подрядчик использует, то да - значит используют все ... текст свёрнут, показать
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|7.76, prokoudine (ok), 14:53, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> автокад это прошлый век - остался только в строительстве и у геодезистов,
> и там ему не долго бим-бом его успешно сдует с индустрии
Автокад до сих пор активно используется интерьерными дизайнерами и риэлторами, например. Хотя для вторых уже есть инструменты попроще.
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|6.79, VladSh (?), 15:01, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как человек, потративший не один год на работу в AutoCAD, а потом и на программирование под него, могу сказать, что AutoCAD - это профессиональная программа для рисования линий. Там есть конечно все команды для объёмного черчения, как extrude, mesh и т.д., но для реального проектировщика (а я ещё когда-то работал в проектном институте и чертил на кульманах) это вчерашний день. С 2000-го проектировщики искали дополнения под AutoCAD типа СПДС и т.п., чтобы как-то уйти от рисования линий и приблизиться к реальному проектированию. И в плане оформления чертежей и в плане построения моделей. То есть не думать, как вот здесь продлить линию, или как выдавить объект определённого сечения на определённую глубину, а оперировать нужными тебе объектами, как например в пару кликов выбрать материал для стен, выстроить их, разместить окна в нужных местах, лестничные пролёты и т.д. Над AutoCAD есть для этого вертикальные решения, но они до сих пор слабо поддерживают местные стандарты (ГОСТ'ы и т.д.). Причины сейчас использовать AutoCAD - начальная простота вхождения и дешевизна, по сравнению со специализированными решениями. Ну и привычки наверное, от которых трудно избавиться. Ещё его плюс в том, что под него можно программировать на скрипте, VBS, благодаря чему один программист среднего уровня может достаточно дёшево закрывать потребности конкретной команды проектировщиков. Но всё это опять же от того, что AutoCAD изначально строился не как среда для работы проектировщиков, а как среда для рисования линий.
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|4.63, Аноним (28), 14:12, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"квадратное выделение" в гимпе, которое можно после собственно выделения подвигать появилось там уже много лет назад, а я больше нигде такого не видел. Видимо, на курсах фотошопа учат как с первого раза с точностью до пикселя выбрать то, что ты хотел.
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|5.75, prokoudine (ok), 14:51, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "квадратное выделение" в гимпе, которое можно после собственно выделения подвигать появилось
> там уже много лет назад, а я больше нигде такого не
> видел.
Интерфейс выделения из гимпа с активными зонами по краям скопировали как минимум в Hugin и darktable :)
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|2.38, Аноним (37), 10:36, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Название темы прочтите. Тема про GIMP, а не про фотошоп. Так что идите на сайт Adobe и там разоряйтесь, а здесь не нужно засорять.
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|1.7, Аноним (7), 08:06, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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почему они используют какую-то свою нескучную васяновскую тему гтк? нельзя ли вписаться в стиль остальных приложений на гтк? причем если щас появятся такие "а в гтк контролы большие" -- смотрите скрины, они меняли цвета и бордюры, но не размеры. Нахрена брать на себя доп. бремя сопровождения? не удивительно, что гимп уже -дцать лет в стагнации: не припоминаю ни одной принципиально новой фичи с 2005-го года.
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|2.10, Аноним (31), 08:26, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
акон тривиальности Па 769 ркинсона гласит, что время, потраченное на обсуждение... большой текст свёрнут, показать
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|2.14, Аноним (51), 09:03, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> не припоминаю ни одной принципиально новой фичи с 2005-го года.
Из серии "не знал, да еще и забыл". Толсто набрасываешь, дружок...
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|2.15, Аноним (51), 09:05, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> причем если щас появятся такие "а в гтк контролы большие" -- смотрите скрины, они меняли цвета и бордюры, но не размеры
Лол, ну так цвета и бордюры - это и есть GTK тема десктопа, на котором делались скриншоты.
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|1.16, Аноним (16), 09:12, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересно как у них дела продвигаются с портом на GTK 4. Пятая версия не за горами и соответственно окончание поддержки 3й версии. Не хотелось бы чтоб Гимп опять застрял на годы на ЕОЛ версии тулкита.
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|3.27, Аноним (51), 09:46, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смешно и грустно одновременно.
Gimp - это как раз проект такого объема кодовой базы, который больше всего страдает от неадекватов, разрабатывающих GTK. Прямо предстваляю, как разрабы Гимпа в снова и снова фейспалмят при каждой новости об очередных инновационных переписываниях API GTK.
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|4.50, Аноним (50), 12:21, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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GTK вырос из GIMP, и если бы они его разрабатывали как просят остальные проекты, то и такой проблемы бы не было. Но разработка GIMP стагнировала, разработка GTK в его рамках вообще остановилось, пришлось гному брать в свои руки. Это не вина разработчиков GTK, что в гимпе почти ничего не меняется и им ничего нового не нужно.
Пусть фейспалмят, но им авторы GTK сделали много крутых фич, бери и пользуйтся. Например нативный Wayland и поддержка HiDPI.
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|5.80, prokoudine (ok), 15:02, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пусть фейспалмят, но им авторы GTK сделали много крутых фич, бери и
> пользуйтся. Например нативный Wayland и поддержка HiDPI.
В третьей ветке гимпа на HiDPI неправильный масштаб холста и сломано снятие скриншотов. Баги давно зарепорчены, движения нет.
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|2.33, Аноним (33), 10:17, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надеюсь на GTK4 будут портировать достаточно долго, чтобы разрабы GTK пофиксили все регрессии четвёртой версии. Ну или хотябы сломанные хоткеи с шифтом на non latin раскладках. Которые они не могут пофиксить чуть ли не с выхода GTK4. Даже учитывая что их тнули носом в проблемное место, и даже однострочный патч заслали с фиксом. Который нужно доработать/переработать, если их не устраивает исходный.
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|4.71, prokoudine (ok), 14:42, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это старый роадмап, который почти не обновлялся в последнее время. Я бы на него особо не ориентировался.
В закрытом для подписоты посте на патреоне Жеан писал, что хочет зарелизить 3.2 в горизонте нескольких месяцев. Это по факту означает, что вливать будут только уже более-менее готовые патчи типа векторных слоёв и разных улучшений для цмика типа визуализации превышения лимита по total ink coverage. Так что места для gtk4 там особо нет.
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|1.40, Аноним (-), 10:55, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А для векторной графики что хорошо, подскажите? Можно и платное подсказать. С поддержкой графического планшета.
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|2.66, ariv (ok), 14:31, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Inkscape
но, если Вы собираетесь профессионально работать в области графики, то вам идти в винду, адобе+корел... в линуксе есть поддержка рисования всего этого, но до продакшена линукс не подходит -- нет прямой поддержки CMYK. Соответственно, когда Вы что-то красивое нарисуете, то Вы сможете это опубликовать только в интеренет. Для типографии Вы не сможете подготовить правильный макет именно по причине отсутствия в линуксе инструментов цветоделения.
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|3.73, prokoudine (ok), 14:47, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Inkscape
> но, если Вы собираетесь профессионально работать в области графики, то вам идти
> в винду, адобе+корел... в линуксе есть поддержка рисования всего этого, но
> до продакшена линукс не подходит -- нет прямой поддержки CMYK. Соответственно,
> когда Вы что-то красивое нарисуете, то Вы сможете это опубликовать только
> в интеренет. Для типографии Вы не сможете подготовить правильный макет именно
> по причине отсутствия в линуксе инструментов цветоделения.
Это, мягко говоря, неправда.
Уже много лет как можно нарисовать что-то в Inkscape в цветах, привязанных к цмиковому профилю, вставить в Scribus и выгнать корректный CMYK PDF.
Или можно взять Inkscape из git, где есть базовая реализация экспорта CMYK PDF через новый движок (CapyPDF).
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|1.67, ariv (ok), 14:32, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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С нетерпение жду обещанную поддержку CMYK.
Пока что, в этой версии, её всё ещё нет.
Скорее всего, когда увижу CMYK, то даже отправлю им знатный донатик от души...
Из-за его отсутствия приходится либо мириться с убогими макетами, либо делать макеты в винде.
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|2.74, prokoudine (ok), 14:48, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> С нетерпение жду обещанную поддержку CMYK.
> Пока что, в этой версии, её всё ещё нет.
Экспорт есть, режима нет.
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