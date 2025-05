Обновление графического редактора GIMP 3.0.4

2.2 , Аноним ( 2 ), 07:45, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Денег мало... И тестировщиков, в лице обычных юзверей, чтоб пояснили им что ТАКИМ интерфейсом пользоваться невозможно.

3.3 , Аноним ( 3 ), 07:46, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – ты им и не пользовался никогда

4.20 , Аноним ( 2 ), 09:31, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Пользовался как раз до того момента, когда узнал о Krita.

3.70 , ariv ( ok ), 14:38, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скорее всего нет дорожной карты. Для реальных пользователей важна не "красивость gtk", а работающий функционал. А вот что реально нужно графическим пользователям программисты не знают, поскольку сами не рисуют ничего кроме иконок, и уж точно не готовят макеты для типографии... :-)

4.72 , Аноним ( 72 ), 14:43, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну это точно неправда. Основной разработчик в качестве хобби пытался сделать анимационный фильм ZeMarmot, и для всякого концепт-арта GIMP там точно применялся.

5.81 , llolik ( ok ), 15:13, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > пытался сделать анимационный фильм ZeMarmot Почему пытался? Он его и делает. Если точнее, то он вместе с женой, потому что он программист, а жена художник (Aryeom , https://fosdem.org/2025/schedule/speaker/aryeom/).

2.4 , Аноним ( 2 ), 07:47, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А вот Krita - реально хороша!

3.6 , анонимныйалкоголик ( ? ), 08:04, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Крита относительно Фотошоп, это как хром ось и убунту. Использовать можно, но не нужно.

4.9 , lufog ( ok ), 08:15, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Так Krita и не для ретуши фото создавалась, а для художников. В своей области это отличный инструмент, и удобный и функциональный.

5.11 , анонимныйалкоголик (-), 08:37, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Так Фотошоп не только про ретуширование. А все художники на маках, в Фотошопе. Ещё не видел ни одного художника на Крите. Это как сурка видишь? Нет. А он есть.

6.12 , lufog ( ok ), 08:51, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Зайди практически на любой стрим с художниками. Я ОЧЕНЬ часто вижу художников использующих Krita или другой незнакомый мне софт, ГОРАЗДО чаще чем художников использующих Photoshop. Подкрепить эту теорию мне нечем, но возможно потому что я смотрю зарубежных художников. Которые (как я полагаю) предпочитают бесплатные или хотя бы более дешевые альтернативы Photoshop, пиратство (как я полагаю) там не в ходу.

7.13 , Аноним ( 13 ), 09:00, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Большинство художников кого вижу юзают Procreate на айпаде 🤷

8.64 , iPony129412 ( ? ), 14:20, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вот кстати да Раньше делал скетчи на бумаге Сканировал, а потом в Krita всё ... 7.19 , Аноним ( 1 ), 09:31, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У нас дизайнер потребовала поставить фотошоп, на что получила ответ, что пусть купят, поставим. На требование поставить пиратку, получила отказ. На моё предложение выбрать из свободных аналогов отказалась. Про Криту и Гимп они знают, но не используют, а зачем если сисадмины могут поставить пиратку. На Западе видимо с пиратками строже или народ сознательнее.

8.28 , Аноним ( 28 ), 09:56, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Как выше уже говорили, многие художники просто предпочитают софт для художников ... 8.77 , Аноним ( 77 ), 14:53, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать https cnews ru link n636114 ... 7.29 , Аноним ( 29 ), 09:57, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Художникам, использующим ФШ, не до стримов, им работать надо. Удачи найти вакансию 2D-художника в CG-индустрии, у которой Фотошопа в требованиях нет. Или зайдите на Artstation и посмотрите тэги произвольно, преимущественно это ФШ. Да, Adobe много ругают, но деваться некуда, стандарт индустрии. Иллюстраторы-фрилансеры и любители скорее предпочитают Clip Studio или Procreate, который в этом треде уже упоминали. Krita, по наблюдениям, популярна у новичков, и, в последнее время, у ИИ-бро, что, увы, хорошей репутации ей не добавляет.

8.31 , Аноним ( 31 ), 10:00, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Для 2д, 3д индустрии есть пайплайны, в которые входят продукты Autodesk и Adobe ... 8.54 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 12:35, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать me Оглядывается вокруг ну вон они сидят, аж три штуки ... 7.34 , prokoudine ( ok ), 10:24, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Зайди практически на любой стрим с художниками. Я ОЧЕНЬ часто вижу художников использующих Krita или другой незнакомый мне софт, ГОРАЗДО чаще чем художников использующих Photoshop. На Artstation миллионы работ, сделанных c использованием Фш: и с нуля, и для обрисовки 3D. Даже если ты в тегах видишь, что 3D-часть сделана в блендере, 2D в абсолютном большинстве случаев будет сделано в Фш, а не в крите. Критой для рисования пользуются, но сравнительно редко и часто юзают для запуска stable diffusion. Такова реальность.

6.23 , anonymous ( ?? ), 09:35, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > А все художники на маках, в Фотошопе Художники - в иллюстраторе. Фотошоп - это ретушь, иллюстратор - создание с нуля. Как и Крита

7.51 , Аноним ( 51 ), 12:24, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Художники - в иллюстраторе. Не неси чушь. Illustrator - это вообще векторный редактор.

6.25 , Аноним ( 1 ), 09:36, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так исторически сложилось, что маки были первыми массовыми персональными компьютерами и именно на них впервые появился фотошоп.

6.43 , Аноним ( 43 ), 11:10, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот тебе первый: https://www.davidrevoy.com/

3.61 , svvord ( ok ), 13:49, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хороша для чего?

3.65 , ariv ( ok ), 14:26, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Крита только для рисования с планшета -- там, да, удобна. А для обработки изображений, или монтажа изображений Крита вааще не тянет... там и половины функционала Гимпа нет.

2.5 , Аноним ( 5 ), 07:58, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Есть такой тип людей: сделал вброс и исчез, заварив холивар. Что сказать-то хотел?

3.17 , Аноним ( 1 ), 09:27, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То что софт на этом вашем линуксе особенно на гноме это профанация для отмыва грантов, которая никогда не достигнет уровня коммерческого софта.

4.21 , Аноним ( 51 ), 09:32, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Если ты действительно сравнивал Фотошоп с Гимпом, то скажи, каких конкретно фич тебе не хватает в последнем?

5.68 , VladSh ( ? ), 14:36, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Фич-то в нём реально много. В моём случае речь не о фичах, а об удобстве. Вот допустим возможности быстро менять масштаб, приближать и удалять какую-то часть изображения. В Фотошопе для этого у тебя левая рука постоянно на клавишах Ctrl, Alt и пробел, скорость работы от этого сумасшедшая. И так очень во многом. По скорости и удобству это как ехать на телеге и на BMV. Да, на телеге тоже есть ДВС и т.п., но простое наличие фич не решает.

Я много лет слежу за проектом, раз в несколько лет скачиваю и смотрю, стоило бы на это переходить. Прошлым летом тоже пробовал, но пока это мучение, а не работа, вне зависимости от количества фич.

6.78 , prokoudine ( ok ), 14:58, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Фич-то в нём реально много. В моём случае речь не о фичах,

> а об удобстве. Вот допустим возможности быстро менять масштаб, приближать и

> удалять какую-то часть изображения. В Фотошопе для этого у тебя левая

> рука постоянно на клавишах Ctrl, Alt и пробел, скорость работы от

> этого сумасшедшая. В гимпе Ctrl+колесо меняет масштаб с центрированием по указателю мыши, пробел включает перемещение по сторонам.

4.24 , Аноним ( 51 ), 09:35, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > которая никогда не достигнет уровня коммерческого софта. То есть ты хочешь сказать, что софт, который безостановочно разрабатывают наемные работники 24/5 будет функциональнее, чем тот, который пилят 3 человека в свободное время в качестве хобби? Да быть такого не может! Ты шутишь, наверное! Всегда угораю с этого опеннетного срывания покровов. 😂

5.26 , Аноним ( 1 ), 09:39, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Поэтому и интерфейс винды по крайней мере раньше, был самый удобный, потому что у Майков были деньги на его отладку. Казалось бы в прикладной софт можно было найти донаты спонсоров, чтобы на выходе получить бесплатный аналог фотошопа, но видимо так не работает.

6.39 , Аноним ( 5 ), 10:50, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не скажу, что дофига много, но лично я дважды донатил на открытые проекты + отдельно благотворительность. Что насчёт тебя лично?

Просто проверяю обоснованность твоей аргументации.

7.42 , Аноним ( 31 ), 11:05, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Не скажу, что дофига много, но лично я дважды донатил на открытые

> проекты + отдельно благотворительность. Что насчёт тебя лично?

> Просто проверяю обоснованность твоей аргументации. Донатить на тупиковые проекты хомячкам смысла примерно ноль. Ты как свойственно анонимных экспертам, упустил основную мысль. Я говорил про корпорации, студии которые используют ФШ как орудие производства. Они своими большими донатами могли бы повлиять на вектор развития, ни твой ни мой донат не в состоянии ничего изменить.

8.57 , Аноним ( 51 ), 12:39, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Зачем им что-то менять Подписка на Creative Suite стоит несоизмеримо меньше ден... 7.53 , Аноним ( 51 ), 12:34, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > лично я дважды донатил

> проверяю обоснованность твоей аргументации. Ну так ответь сам, есть ли основания отдать $58 данатами Крите, если на эти деньги можно купить Clip Studio Paint. Основания тут могут быть разве что только идеологические, но, видишь ли, художникам нужно ехать, а не шашечки.

8.62 , Аноним ( 28 ), 14:09, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Нельзя Эти гады переключились на подписочную модель У адобе подсмотрели Ты мо... 6.55 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 12:36, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Поэтому и интерфейс винды по крайней мере раньше, был самый удобный Врёшь: не был.

2.30 , Аноним ( 30 ), 09:58, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Наоборот. Я вот до сих пор не могу понять как такая огромная и богатая корпорация как Адоби со всеми их деньгами, не смогла сделать инструмент хотя бы на половину такой же удобный как гимп. Что-то делают-делают там хз сколько десятилетий, а до опенсорсного гимпа так и не дотягивает.

3.32 , Аноним ( 31 ), 10:04, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хорошо когда есть альтернативы для выбора. Но ФШ индустриальный стандарт, а Гимп нет.

4.37 , Аноним ( 37 ), 10:33, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > ФШ индустриальный стандарт Номер стандарта и орган стандартизации напомните.

5.44 , Аноним ( 31 ), 11:56, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Стандарт де-факто. Также как AutoCAD стандарт в создании чертежей, ArhiCAD для архитекторов, 3ds Max в 3д.

6.49 , Аноним ( 49 ), 12:20, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – автокад это прошлый век - остался только в строительстве и у геодезистов, и там ему не долго бим-бом его успешно сдует с индустрии

7.52 , Аноним ( 31 ), 12:32, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скажи это нашему подрядчику который занимается протяжкой оптики и пожарки.

8.58 , Аноним ( 30 ), 12:43, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не, ну если конкретно твой подрядчик использует, то да - значит используют все ... 7.76 , prokoudine ( ok ), 14:53, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > автокад это прошлый век - остался только в строительстве и у геодезистов,

> и там ему не долго бим-бом его успешно сдует с индустрии Автокад до сих пор активно используется интерьерными дизайнерами и риэлторами, например. Хотя для вторых уже есть инструменты попроще.

6.56 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 12:37, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >3ds Max в 3д Уже нет.

6.60 , Аноним ( 60 ), 13:23, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Про Автокад и Макс сейчас очень смешно было.

6.79 , VladSh ( ? ), 15:01, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как человек, потративший не один год на работу в AutoCAD, а потом и на программирование под него, могу сказать, что AutoCAD - это профессиональная программа для рисования линий. Там есть конечно все команды для объёмного черчения, как extrude, mesh и т.д., но для реального проектировщика (а я ещё когда-то работал в проектном институте и чертил на кульманах) это вчерашний день. С 2000-го проектировщики искали дополнения под AutoCAD типа СПДС и т.п., чтобы как-то уйти от рисования линий и приблизиться к реальному проектированию. И в плане оформления чертежей и в плане построения моделей. То есть не думать, как вот здесь продлить линию, или как выдавить объект определённого сечения на определённую глубину, а оперировать нужными тебе объектами, как например в пару кликов выбрать материал для стен, выстроить их, разместить окна в нужных местах, лестничные пролёты и т.д. Над AutoCAD есть для этого вертикальные решения, но они до сих пор слабо поддерживают местные стандарты (ГОСТ'ы и т.д.). Причины сейчас использовать AutoCAD - начальная простота вхождения и дешевизна, по сравнению со специализированными решениями. Ну и привычки наверное, от которых трудно избавиться. Ещё его плюс в том, что под него можно программировать на скрипте, VBS, благодаря чему один программист среднего уровня может достаточно дёшево закрывать потребности конкретной команды проектировщиков. Но всё это опять же от того, что AutoCAD изначально строился не как среда для работы проектировщиков, а как среда для рисования линий.

3.59 , svvord ( ok ), 12:45, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Меня от фотошопного лассо после GIMP трясёт...

4.63 , Аноним ( 28 ), 14:12, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "квадратное выделение" в гимпе, которое можно после собственно выделения подвигать появилось там уже много лет назад, а я больше нигде такого не видел. Видимо, на курсах фотошопа учат как с первого раза с точностью до пикселя выбрать то, что ты хотел.

5.75 , prokoudine ( ok ), 14:51, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > "квадратное выделение" в гимпе, которое можно после собственно выделения подвигать появилось

> там уже много лет назад, а я больше нигде такого не

> видел. Интерфейс выделения из гимпа с активными зонами по краям скопировали как минимум в Hugin и darktable :)

2.38 , Аноним ( 37 ), 10:36, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Название темы прочтите. Тема про GIMP, а не про фотошоп. Так что идите на сайт Adobe и там разоряйтесь, а здесь не нужно засорять.