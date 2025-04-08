Уязвимости в GNOME Help и GIMP, позволяющие выполнить код при открытии файлов

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|1.1, Аноним (-), 10:35, 08/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Обе уязвимости вызваны отсутствием должной проверки размера данных,
> копируемого в буфер в процессе разбора содержимого файлов.
Да как же так ( ╯°□°)╯ ┻━━┻
Хотя... это гимп, может ему и простительно.
ЗЫ: уровень костылизации процедуры показа обычного хелпа впечатляет... хотя можно еще к контейнер завернуть.
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|3.7, 1 (??), 11:07, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да тут скорее дело в том, что XML только выглядит, как язык разметки. А на самом деле вполне себе язык программирования (с помощью XSLT). А кто ж проверяет, что там XSLT наделал.
Странно, что нет уязвимостей с подделкой XSLT.
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|4.12, n00by (ok), 11:43, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Высмеиваемое "умею программировать на HTML" внезапно играет новыми красками.
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|5.43, Аноним (43), 13:27, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> умею программировать на HTML
Все программируют на Rust,
А он нетакусик на С++.
А он нетакусик на HTML, python.
Определение нетакусика меняется на противоположное.
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|4.35, Сталин (?), 13:01, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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XML не язык программирования. Так же как не язык программирования plain text, например. А вот XSLT — язык программирования, просто он основан на XML, так же как Си основан на plain text.
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|5.38, Аноним (-), 13:10, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> XML не язык программирования. Так же как не язык программирования plain text,
> например. А вот XSLT — язык программирования, просто он основан на
> XML, так же как Си основан на plain text.
XSLT часть спеков XML, и многие даже не подозревают о такой подставе.
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|3.36, Аноним (-), 13:01, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Эти люди ржали над RTF и CHM.
Через хелпарь я как-то и винду поимел. Приблуда под админом - позволяля позырить хелп юзеру. Ну я и эскалировал, запустив из диалога открытия cmd.exe. Администый уже. Спасибо за продвинутые диалоги открытия файлов, виндус. Что, не ожидали такой подставы?!
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|4.47, User (??), 13:44, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оооо, хааа-ааа-ааакир! А расскажи еще, как ты винду переустанавливал и активаторы искал - нам очень, ОЧЕНЬ интересно как это в форчун-500 делают!
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|2.8, Аноним (43), 11:07, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> позволяющая выполнить произвольный JavaScript-код при открытии специально оформленных page-файлов
Под Linux нет вирусов.
Есть всяческие doorways, Bloatware.
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|3.11, n00by (ok), 11:37, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вирусов почти нигде нет. Вирус -- по определению -- внедряет свой код (инфицирует) в полезный исполняемый файл. Это достаточно сложно реализовать даже в самом примитивном варианте. Подавляющее большинство местных, считающих себя системными программистами (разработчиками операционных систем), не справятся, тогда как это базовые знания и умения (формат исполняемых файлов, поиск машинных инструкций в документации).
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|4.13, Аноним (13), 11:48, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато есть ПО собранное от Васи в репозитории, которое делает непонятно что)
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|5.20, n00by (ok), 11:54, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да всё понятно оно было еще два века назад, оказывается. Сферы разума Белосельского-Белозёрского с промежутками, где всякие активисты и предводители сект. Эффект Даннинга-Крюгера лишь тень.
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|5.27, Аноним (27), 12:33, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не использовать никаие репозитории, кроме официального вашего дистра?
А, нет пакета нужной софтинки... Ну так самому собрать пакетик.
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|6.44, Аноним (43), 13:28, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не использовать никаие репозитории, кроме официального вашего дистра.
Использовать только Default Wallpapers.
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|5.24, n00by (ok), 12:03, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всем такое и ни к чему знать. Но наверняка есть, кто справится, потенциально, процентов 5-10.
Это должно быть понятно из формулы "Hackers, Programmers & Rebels UNITE!"
Какой смысл в последних? Они ничего не создают, не являются обычными пользователями, способными выдать дельные требования. Понижают общий уровень, отнимают время, мешают расти и перерасти владельца франшизы.
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|6.25, Аноним (25), 12:28, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мир, труд, май - говорили они, а щас - Война, каторга (пашите в три смены), а май давно уже стал февралем.
пс: всякого кто кричит "UNITE!" надо "юнайтить с гамном".
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|7.39, шёл мимо прифигел от прочитанного (?), 13:10, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А это когда те, кто за братство трудящихся были (мир, труд, май т.е. провозглашали) войну, каторгу и февраль учредили? Вы откуда то из параллельной вселенной пишите? Или из палаты для буйных?
А то те, кто за мир, труд и май были, они ещё восьмичасовой рабочий день протащили, соц. обеспечение, декреты и прочие оплачиваемые отпуска... Ну и да, за мир во всём мире были, потому что капитал гонит в окопы трудящихся. А нафига оно трудящимся?
А вот неоплачиваемые переработки, произвол работодателя и иже с ним, это из другого лагеря. Из лагеря атлантов всяких, плечи расправляющих. Не путайте.
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|6.40, Аноним (40), 13:12, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Какой смысл в последних? Они ничего не создают, не являются обычными пользователями,
> способными выдать дельные требования. Понижают общий уровень, отнимают время, мешают расти
> и перерасти владельца франшизы.
Ну, это, ты можешь затыкать амбразуру и лично своей тушкой. А как по мне так прикольнее туды Rebel'а отправить. Это ведь его специализация :)
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|4.26, Аноним (27), 12:29, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ещё до интернетов, в компутерных журналах 1990-х подробно разбирался формат исполняемого файла DOS MZ, куда в него прилепить свой код, куда прописать передачу управления на него, как потом передать управление легитимному коду. Так что, ничего там ракетнонаучного.
Аналогично можно было бы проделать подобное и с файлом ELF, если, конечно, удастся получить право записи в него.
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|5.45, Аноним (43), 13:30, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ещё до интернетов, в компутерных журналах 1990-х подробно разбирался формат исполняемого файла DOS MZ, куда
А еще ведь в книжке Наука и Техника СССР 1917 г.
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|4.28, Аноним (43), 12:34, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> считающих себя системными программистами (разработчиками операционных систем), не справятся, тогда как это базовые знания и умения
Хаккер может взломать твой компьютер через подсветку клавиатуры.
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|2.18, Жироватт (ok), 11:52, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, манов и размеченных groff'ом файлов справки вам мало - вам, Простым(тм) Пользователям(с) нужен полностью интерактивный документ с раздвигающимися списочками, красиво масштабирующимися картинками и прочим веб2.0 (как ещё к справке не прикрутили "поделиться в твиттере/фейсбуке" - ума не приложу).
Вот вам готовый аштэмээль, со всеми его плюсами и минусами. Что-то не так?
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|3.30, Аноним (30), 12:41, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дядь, документация к Гному и Гимпу точно не того масштаба чтобы запихать ее в ман, дабы он сплошной серой простыней вываливался в черную консоль.
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|1.2, Аноним (-), 10:35, 08/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Выполнение подобных скриптов даёт возможность отправить файлы пользователя на сервер атакующего.
Повторили вулн файрфокса позволявший у пользователей тырить ключи ssh и проч...
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|2.9, 1 (??), 11:08, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Красиво же ! Опять же help - это html. А движок показа html выполняет и JS.
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|1.14, Жироватт (ok), 11:48, 08/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Для атаки злоумышленнику необходимо добиться загрузки своего файла index.page на систему пользователя а потом из браузера нужно получить каталог загрузки и только потом инициировать переход со своей страницы на URL ghelp://" с путём к каталогу, в который загружен файл
1) Почему это уязвимость подсистемы справки гнома, а не браузера, который отдаёт стороннему скрипту инфо о каталоге загрузки файла, достаточную, чтобы сформировать запрос на локальный путь?
2) Почему вообще браузер сообщает что-то пользовательскому скрипту, кроме сингалов "файл загружен успешно"/"загрузка прервана, повтори"?
Новость ради новости, уязвимость уровня "дайте какеру доступ до вашего ПК - он скачает ваши фоточки"
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|2.19, Аноним (16), 11:52, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Новость ради новости, уязвимость уровня "дайте какеру доступ
и пароль рута.
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|1.17, anonymous (??), 11:51, 08/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мне кажется, давно уже назрела необходимость создания безопасного подмножества html, ТОЛЬКО для разметки текста. Без скриптов, без абсолютного позиционирования и фреймов. Чтобы можно было вставить как есть в любой пост на том же opennet к примеру, и чтобы у читателей такого html-like комментария ни в каком случае не утекли данные или не порвалась разметка всей страницы.
Подобное html-подмножество много где интересно применить будет. В том Jupyter к примеру.
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|2.41, Аноним (40), 13:13, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Мне кажется, давно уже назрела необходимость создания безопасного подмножества html, ТОЛЬКО
> для разметки текста. Без скриптов,
Ну так рендери только HTML - и отключи JS. Правда, половина сайтов сломается нахрен. Но опеннет работать - будет.
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|1.23, Аноним (23), 12:01, 08/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не совсем понял. По итогу что в справке, что в браузере можно выполнить опасный скрипт. Но почему скрипт из вебкита справки может отправить файл с ключами, а браузер не может? Кажется в этом проблема, а не в парсинге XML.
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