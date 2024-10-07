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Уязвимость в библиотеке libgsf, затрагивающая GNOME

07.10.2024 08:58

В библиотеке libgsf, развиваемой проектом GNOME, выявлена уязвимость (CVE-2024-42415), которая может привести к выполнению кода при обработке специально оформленного файла. Уязвимость вызвана целочисленным переполнением, приводящим к записи данных за пределы выделенного буфера при обработке таблицы распределения секторов в процессе разбора параметров из заголовка файлов в формате CDF (Compound Document Format).

Библиотека libgsf предоставляет функции для разбора различных структурированных форматов файлов, среди которых архивы и форматы документов. Помимо приложений, таких как AbiWord, Gnumeric, GNOME Commander и Nemo, библиотека применяется проектом GNOME в поисковом движке tracker-miners и используется как зависимость в пакете tracker-extract, автоматически собирающем метаданные о новых файлах.

Опасность состоит в том, что использующий libgsf сервис GNOME автоматически индексирует и разбирает все файлы в домашнем каталоге без каких-либо действий со стороны пользователя. Таким образом, для атаки необходимо добиться появления в каталоге пользователя специально созданного файла (например, для попадания файла каталог ~/Downloads в некоторых случаях достаточно нажатия на ссылку в браузере) и уязвимость будет эксплуатирована во время его автоматической индексации.

Уязвимость устранена в обновлении библиотеки libgsf 1.14.53. Проследить за появлением обновлений в дистрибутивах можно на следующих страницах: Debian, Ubuntu, RHEL, SUSE/openSUSE, Fedora, Arch, FreeBSD. В большинстве дистрибутивов с GNOME компонент tracker-miners активируется по умолчанию и загружается как жёсткая зависимость к файловому менеджеру Nautilus (GNOME Files). Для отключения tracker-miners для текущего пользователя можно использовать команды: 


   systemctl --user mask tracker-store.service tracker-miner-fs.service tracker-miner-rss.service tracker-extract.service tracker-miner-apps.service tracker-writeback.service
   tracker reset --hard


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
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  5. OpenNews: Уязвимость в gnome-exe-thumbnailer, позволяющая выполнить код при просмотре каталога с MSI-файлом
  6. OpenNews: Уязвимость в GNOME Evince, позволяющая выполнить код при построении миниатюр
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62006-libgsf
Ключевые слова: libgsf, gnome
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (-), 09:50, 07/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Круто!
    Можно даже файл не открывать, достаточно просто скачать.
    Вот она, надежность))

    А про саму дырень даже писать ничего не хочу.
    И так всё понятно...

     
     
  • 2.3, iPony129412 (?), 09:51, 07/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда такого не было, и вот опять.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:29, 07/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в LXQt и XFCE нет подобного шлака. Чем больше шлака - тем больше уязвимостей.
     
     
  • 2.5, iPony129412 (?), 10:38, 07/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не, чем меньше популрность, тем меньше уязвимостей

    приницп Джо работает

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 11:07, 07/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну да, а кто будет тратить силы по пропихиванию бекдоров в системы которыми никто не пользуется?
     
  • 2.6, zalupa (?), 10:41, 07/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ага, конечно! Linux Mint 22 XFCE - библиотека присутствует!
     
     
  • 3.10, Аноним (4), 10:48, 07/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То, что она присутствует, не значит что она используется. В дебиано-убунтах кое-какие пакеты тащутся по зависимостях и не используются.
     
     
  • 4.12, iPony129412 (?), 10:51, 07/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот советуют, как отключить превьюшки для офисных документов

    https://forum.xfce.org/viewtopic.php?id=15972

    Правильно, удалив один пакет

     
  • 4.21, Аноним (21), 11:21, 07/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто нужно отключать в ПМ установку рекомендованных пакетов, и тогда ничего не будет тащиться.
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:04, 07/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вообще без гуя ещё меньше "шлака". Бросайте вы эти LXQt и XFCE.
     

  • 1.11, oditynet (?), 10:48, 07/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Странно,но почему у меня tracker выключен уже как год? Может потому что я изучаю систему, а не пишу **** вида "А про саму дырень даже писать ничего не хочу.
    И так всё понятно... "
    Сайт офигенный?но комментаторы как были дном в 2015 году? так и остались . Мало кто что-то свое создал, но написать ерунду может каждый
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 10:57, 07/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может потому что я изучаю систему

    А потом у тебя абсолютно аналогичная дырень будет в другом компоненте.
    Или софтине. Или вообще в ядре.
    И это повторяется из года в год уже лет тридцать.
    Поэтому и так всё понятно.

    > Мало кто что-то свое создал

    Разве нужно быть шеф-поваром чтобы понять что еда тухляк?

    > но написать ерунду может каждый

    Так и пишут. А потом там дырени находят.

     
  • 2.17, Аноним (18), 11:05, 07/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Странно,но почему у меня tracker выключен уже как год?

    странно, что ты еще смог его выключить :)

     
     
  • 3.20, oditynet (?), 11:11, 07/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    arch - это правильный выбор. ))
     

  • 1.19, Аноним (18), 11:09, 07/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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