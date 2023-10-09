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Уязвимость в libcue, приводящая к выполнению кода при загрузке файлов в GNOME

09.10.2023 22:04

В библиотеке libcue, используемой для разбора метаданных cо сведениями о порядке и длительности звуковых треков, выявлена уязвимость (CVE-2023-43641), позволяющая организовать выполнение кода при обработке специально оформленных cue-файлов. Библиотека используется в некоторых мультимедийных проигрывателях и звуковых редакторах, включая Audacious, и может быть использована для компрометации системы при открытии в них непроверенных данных.

Более того, библиотека libcue используется в поисковом движке tracker-miners, применяемом в пользовательском окружении GNOME. Так как tracker-miners автоматически индексирует новые мультимедийные файлы в домашнем каталоге, для атаки на системы с GNOME и организации выполнения кода злоумышленника достаточно, чтобы пользователь просто загрузил специально оформленный файл в каталог ~/Downloads, ~/Music или ~/Videos, без необходимости его открытия (например, в некоторых случаях достаточно нажатия на ссылку в браузере).

Выявившие уязвимость исследователи подготовили рабочий эксплоит и продемонстрировали возможность эксплуатации окружений на базе Ubuntu 23.04 и Fedora 38. Код эксплоита будет опубликован позднее, чтобы дать время пользователям установить обновление с устранением уязвимости. Эксплоит стабилен в работе, но требует адаптации для каждого дистрибутива.

Уязвимость вызвана целочисленным переполнением в коде разбора синтаксиса параметра INDEX и проявляется при указании в данном параметре слишком больших числовых значений, не укладывающихся в тип "int". Для преобразования строки в число используется функция atoi, например, при указании числа 4294567296 оно будет преобразовано в -400000. Непосредственно к уязвимости приводит отсутствие проверки полученного значения на то, что оно может быть отрицательным. В итоге, в коде после преобразования atoi выполняется операция "track->index[i] = ind", в котором "i" можно присвоить отрицательное число для перезаписи области памяти вне буфера значением "ind", которое также загружается из обрабатываемого файла.

В большинстве дистрибутивов с GNOME компонент tracker-miners активируется по умолчанию и загружается как жёсткая зависимость к файловому менеджеру Nautilus (GNOME Files). Для отключения tracker-miners для текущего пользователя можно использовать команды: 


   systemctl --user mask tracker-store.service tracker-miner-fs.service tracker-miner-rss.service tracker-extract.service tracker-miner-apps.service tracker-writeback.service
   tracker reset --hard


  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2023-10-09...)
  2. OpenNews: Уязвимости в GDK-Pixbuf, затрагивающие Chromium, Firefox, VLC и GNOME thumbnailer
  3. OpenNews: Уязвимость в gnome-exe-thumbnailer, позволяющая выполнить код при просмотре каталога с MSI-файлом
  4. OpenNews: Уязвимость в GNOME Evince, позволяющая выполнить код при построении миниатюр
  5. OpenNews: Угроза безопасности из-за автоматической обработки мультимедийных файлов
  6. OpenNews: Уязвимость, позволяющая запустить код при копировании файла на рабочий стол
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59896-gnone
Ключевые слова: gnone, libcue
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 22:44, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ох, эта libcue такая кривая дрянь, вы таки не поверите. По-моему даже если файл не заканчивается пустой строкой сегфолтится. Использовать её для автоматического разбора файлов несколько опрометчиво (хотя вполне ожидаемо для гномеров).
     
     
  • 2.6, коньюктивит (?), 23:31, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, да. Я помню как долго с этим бился. Бывало, отредактируешь cue sheet в винде из foobar как тебе нужно и всё зашибись. Но потом в линуксе опа! и этот куй не читается? Я дооолго не мог понять в чём дело. Кодировка? Нет. Тогда почему? Голову сломал. И только как-то невзначай до меня вдруг дошло, что я при редактировании всегда убираю пустую строку в конце. Ну а нахер она нужна? Некрасиво же. А вот невменяемому линуксу оказывается она жизненно необходима! И смех и грех.
     
     
  • 3.11, Карлос Сношайтилис (ok), 23:48, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты будешь смеяться, но это пофиксили. Буквально пару недель назад

    https://github.com/lipnitsk/libcue/commit/11e006a9a086e312a0414890735a06db7d38

     
  • 3.12, Аноним (12), 23:49, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем тут Linux?
     

  • 1.2, Простой Пользователь (?), 23:03, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что ни день, то новая уязвимость.

    Терпим.

     
  • 1.3, Аноним (3), 23:20, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зато как мы треклятые иксы победили!
     
  • 1.4, Карлос Сношайтилис (ok), 23:21, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Господи, это же просто тестовый файл! Как можно написать кривой код, его читающий?!

    Надо проверить как они строки читают, нет ли там кастомной либы для преобразования строк. Это в стиле сишников – изобретать своё уникальное решение на каждую задачу...

     
     
  • 2.5, Аноним (1), 23:29, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там сгенерированный си-парсер. Т.е. дело не в си, а в том, как этот парсер описан в большей мере. На деле это намного хуже, чем звучит. Но довольно эфективно, этого не отнять.
     
     
  • 3.9, Карлос Сношайтилис (ok), 23:42, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там грамматика для бизона, насколько я понимаю
     
  • 3.10, Анонин (?), 23:42, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело и в криворуких кодерах, которые в парсере использовали signed int, а в track_set_index не добавили проверку "i >= 0". И в сишке, которая не проверяет выход за границы массива.
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:35, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    C 76.5%
    Не удивительно. Типичное integer overflow.

    С ядерным Ганди, это было веселее, а тут как-то грустно((

     
  • 1.8, Анонин (?), 23:38, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нафига они вообще использовали int для INDEX?
    Разве cue sheet допускает там отрицательные индексы?
    Чем им unsigned не подошел?
     
     
  • 2.13, Карлос Сношайтилис (ok), 23:53, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ошиблись. Идеальных разработчиков не бывает. Кто-то чаще лажает, кто-то реже.
    Проблема в языке, который позволяет такие примитивные ошибки
     
     
  • 3.15, Аноним (7), 00:11, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так водителей всех идеальных тоже не бывает.
    Зато как получат штраф в 5-10% от средней зарплаты, сразу улучшаются навыки и распознавания знаков, и внимательность для всех цветов светофоров.

    Но да, заборчики отделяющие проезжую часть от тротуара тоже важны.

     
  • 3.17, Аноним (17), 00:14, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем не менее, использование signed int налево и направо — ужасно плохая практика. Это только вопрос времени, когда она вылезет где-нибудь боком.
     

  • 1.16, Аноним (16), 00:12, 10/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вы обратили внимание сколько сервисов надо остановить чтобы это отключить? Systemd развращает и поощряет, если ты сделал софтину и не создал для нее 15 сервисов, то потратил время зря. С баш-портянками никто такого бы не наворотил. Ну если и наворотил, то оно само по себе сломалось бы.
     
     
  • 2.18, Аноним (7), 00:26, 10/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это же unix way для каждой мелочи делать свою программу

    Write programs that do one thing and do it well.

    Так и тут, каждый сервис делает что-то одно.

     

  • 1.19, Анонимусс (?), 01:03, 10/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Эксплоит стабилен в работе

    ну хоть что-то стабильно и работает!

     

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