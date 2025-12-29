Выпуск композитного сервера Hyprland 0.53 и GUI-библиотеки Hyprtoolkit 0.5

Доступен композитный сервер Hyprland 0.53, использующий протокол Wayland. Проект ориентирован на мозаичную (tiling) компоновку окон, но поддерживает и классическое произвольное размещение окон, группировку окон в форме вкладок, псевдомозаичный режим и полноэкранное раскрытие окон. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD. Предоставляются возможности для создания визуально привлекательных интерфейсов: градиенты в обрамлении окон, размытие фона, анимационные эффекты и тени. Для расширения функциональности могут подключаться плагины, а для внешнего управления работой предоставляется IPC на базе сокетов. Настройка осуществляется через файл конфигурации, изменения в котором подхватываются на лету без перезапуска. Из функций также выделяются: динамически создаваемые виртуальные рабочие столы; режимы компоновки элементов на экране; глобальная обработка горячих клавиш; управление жестами на тачпаде/сенсорном экране. В новой версии: Полностью переделан синтаксис правил, определяющих поведение окон (windowrules). Заданные пользователями правила требуется переписать с использованием нового синтаксиса: windowrule { name = apply-something match:class = my-window border_size = 10 } windowrule = match:class my-window, border_size 10

Для запуска Hyprland предложена специальная утилита start-hyprland, отслеживающая состояние рабочего процесса и перезапускающая его в случае аварийного завершения. Утилита также позволяет запускать Hyprland в безопасном режиме (safe mode), при котором не загружаются файлы конфигурации, что может быть полезно для разбора причин повторяющегося аварийного завершения сеанса.

Добавлено новое приложение Welcome, запускаемое при первом входе и показывающее экран с ознакомительной информацией о Hyprland.

Менеджер обоев рабочего стола Hyprpaper переведён на использование библиотек hyprtoolkit и hyprwire, что привело к изменению IPC-протокола.

Добавлен новый инструментарий для локализации и перевода элементов интерфейса.

Добавлена опция для скрытия курсора при вводе с планшета. Дополнительно можно отметить выпуск инструментария Hyprtoolkit 0.5, развиваемого разработчиками Hyprland для создания графических интерфейсов на языке C++, нативно поддерживающих Wayland. Из особенностей Hyprtoolkit заявлен простой C++ API для создания графических приложений, встроенная поддержка анимационных эффектов, завязка на Wayland и упрощённая система тем оформления.




