The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск композитного сервера Hyprland 0.53 и GUI-библиотеки Hyprtoolkit 0.5

29.12.2025 23:03

Доступен композитный сервер Hyprland 0.53, использующий протокол Wayland. Проект ориентирован на мозаичную (tiling) компоновку окон, но поддерживает и классическое произвольное размещение окон, группировку окон в форме вкладок, псевдомозаичный режим и полноэкранное раскрытие окон. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD.

Предоставляются возможности для создания визуально привлекательных интерфейсов: градиенты в обрамлении окон, размытие фона, анимационные эффекты и тени. Для расширения функциональности могут подключаться плагины, а для внешнего управления работой предоставляется IPC на базе сокетов. Настройка осуществляется через файл конфигурации, изменения в котором подхватываются на лету без перезапуска. Из функций также выделяются: динамически создаваемые виртуальные рабочие столы; режимы компоновки элементов на экране; глобальная обработка горячих клавиш; управление жестами на тачпаде/сенсорном экране.

В новой версии:

  • Полностью переделан синтаксис правил, определяющих поведение окон (windowrules). Заданные пользователями правила требуется переписать с использованием нового синтаксиса: 
    
   windowrule {
     name = apply-something
     match:class = my-window

     border_size = 10
   }

   windowrule = match:class my-window, border_size 10
  • Для запуска Hyprland предложена специальная утилита start-hyprland, отслеживающая состояние рабочего процесса и перезапускающая его в случае аварийного завершения. Утилита также позволяет запускать Hyprland в безопасном режиме (safe mode), при котором не загружаются файлы конфигурации, что может быть полезно для разбора причин повторяющегося аварийного завершения сеанса.
  • Добавлено новое приложение Welcome, запускаемое при первом входе и показывающее экран с ознакомительной информацией о Hyprland.
  • Менеджер обоев рабочего стола Hyprpaper переведён на использование библиотек hyprtoolkit и hyprwire, что привело к изменению IPC-протокола.
  • Добавлен новый инструментарий для локализации и перевода элементов интерфейса.
  • Добавлена опция для скрытия курсора при вводе с планшета.

Дополнительно можно отметить выпуск инструментария Hyprtoolkit 0.5, развиваемого разработчиками Hyprland для создания графических интерфейсов на языке C++, нативно поддерживающих Wayland. Из особенностей Hyprtoolkit заявлен простой C++ API для создания графических приложений, встроенная поддержка анимационных эффектов, завязка на Wayland и упрощённая система тем оформления.

<

  1. Главная ссылка к новости (https://hypr.land/news/update5...)
  2. OpenNews: Выпуск композитного сервера Hyprland 0.52 и GUI-библиотеки Hyprtoolkit 0.2
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив Nitrux 5.0, переведённый с NX Desktop на Hyprland
  4. OpenNews: Композитный сервер Hyprland удалён из Debian Testing и не войдёт в релиз Debian 13
  5. OpenNews: Выпуск miracle-wm 0.8, композитного менеджера на базе Wayland и Mir
  6. OpenNews: Выпуск композитного сервера Niri 25.11, использующего Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64526-hyprland
Ключевые слова: hyprland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1, СтсадминА (?), 23:36, 29/12/2025 [ответить]  
    		• +/
    За 2 дня использования 5 раз упал
     
  • 2, Деколонизации быть (?), 23:37, 29/12/2025 [ответить]  
    		• +2 +/
    Красивая демка, чтобы запостить скриншот с парой открытых терминалов. По факту не юзабельно.
     
     
  • 5, Аноним (5), 23:52, 29/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если к нему какой-нибудь Quickshell прикрутить?
     

  • 3, cnjzxir (?), 23:41, 29/12/2025 [ответить]  
    		• +/
    Конфиги переписывать с каждым обновлением - такое себе
     
  • 4, Аноним (4), 23:48, 29/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру