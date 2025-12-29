Выпуск композитного сервера Hyprland 0.53 и GUI-библиотеки Hyprtoolkit 0.5

|
Доступен композитный сервер Hyprland 0.53, использующий протокол Wayland. Проект ориентирован на мозаичную (tiling) компоновку окон, но поддерживает и классическое произвольное размещение окон, группировку окон в форме вкладок, псевдомозаичный режим и полноэкранное раскрытие окон. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD.
Предоставляются возможности для создания визуально привлекательных интерфейсов: градиенты в обрамлении окон, размытие фона, анимационные эффекты и тени. Для расширения функциональности могут подключаться плагины, а для внешнего управления работой предоставляется IPC на базе сокетов. Настройка осуществляется через файл конфигурации, изменения в котором подхватываются на лету без перезапуска. Из функций также выделяются: динамически создаваемые виртуальные рабочие столы; режимы компоновки элементов на экране; глобальная обработка горячих клавиш; управление жестами на тачпаде/сенсорном экране.
В новой версии:
Дополнительно можно отметить выпуск инструментария Hyprtoolkit 0.5, развиваемого разработчиками Hyprland для создания графических интерфейсов на языке C++, нативно поддерживающих Wayland. Из особенностей Hyprtoolkit заявлен простой C++ API для создания графических приложений, встроенная поддержка анимационных эффектов, завязка на Wayland и упрощённая система тем оформления.
