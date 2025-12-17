The OpenNET Project / Index page

Обновление почтового сервера Exim 4.99.1 с устранением уязвимости

17.12.2025 23:09

Опубликован корректирующий выпуск почтового сервера Exim 4.99.1, в котором устранена уязвимость (CVE-2025-67896), позволяющая удалённому атакующему повредить содержимое памяти вне выделенного буфера. Потенциально проблема может использоваться для удалённого выполнения кода на сервере, но рабочий эксплоит пока не подготовлен.

Уязвимость присутствует в коде для работы с внутренней БД (Hints DB) на базе SQLite, используемой для хранения временной информации, состояния доставки сообщений и сведений об интенсивности отправки писем. Проблема вызвана тем, что записи из БД напрямую преобразовывались во внутреннюю структуру "dbdata_ratelimit_unique" без надлежащей проверки. Возникала ситуация, когда создавался фиксированный массив "bloom", размером 40 байт, а содержимое поля "bloom_size", определяющего число записываемых в массив элементов, зависело от размера данных в БД. Атакующий мог организовать запись за пределы выделенного буфера, разместив в БД данные (используя ещё одну уязвимость), при которых поле "bloom_size" принимало значение, заведомо большее, чем размер массива.

Проблема проявляется в выпусках Exim 4.99 и 4.98.2, и затрагивает только конфигурации с ACL ratelimit, в которых используются параметры "unique" или "per_addr" (например, "warn ratelimit = 100 / 1h / per_addr / $sender_address" или "warn ratelimit = 100 / 1h / per_rcpt / unique=$sender_address"). Кроме того, для совершения атаки Exim должен быть собран с поддержкой SQLite (USE_SQLITE=yes), активированной в файле конфигурации (hints_database = sqlite). В уязвимых конфигурация при запуске "exim -bV" выводится "Hints DB: Using sqlite3".

Из крупных дистрибутивов проблемные версии использовались в Debian 13, Ubuntu 25.10, SUSE/openSUSE, Arch Linux, Fedora и FreeBSD. RHEL и производные дистрибутивы проблеме не подвержены, так как Exim не входит в их штатный репозиторий пакетов (в EPEL обновление к пакету exim пока не опубликовано).

Также отмечается выявление нового вектора для эксплуатации уязвимости CVE-2025-26794, устранённой в февральском выпуске Exim 4.98.1. Уязвимость позволяет осуществить подстановку SQL-кода во внутреннюю БД (Hints DB). Ранее добавленное исправление не экранировало одиночные кавычки. Пример команды MAIL FROM, приводящей к подстановке SQL-кода: "MAIL FROM:<"x'/**/UNION/**/SELECT/**/X'<hex_blob>'--"@attacker.com>". Данная уязвимость может использоваться в качестве начального звена для создания условий возникновения описанного выше переполнения буфера.

Обсуждение
  1 (??), 23:23, 17/12/2025  
    		• +/
    Реестровые проекты на exim не встречал. Не спроста это, видимо.
     
     
  12yoexpert (ok), 23:32, 17/12/2025  
    		• +/
    я не встречал новостей про exim, не связанных с уязвимостями
     

  Аноним (-), 23:29, 17/12/2025  
    		• +1 +/
    > позволяющая удалённому атакующему повредить содержимое памяти вне
    > выделенного буфера. Потенциально проблема может использоваться для
    > удалённого выполнения кода на сервере

    Хехехе :)
    А могло бы просто безопасно падать. Как в соседней новости))

     
  Фонтимос (?), 23:38, 17/12/2025  
    		• +/
    Сабж неписан на безoпаcном языке? Неделю как знакомый возился с ratelimit, узнаю как у него дела. Попробую ломануть его.
     
  Аноним (5), 23:55, 17/12/2025  
    		• –2 +/
    > создавался фиксированный массив "bloom", размером 40 байт
    > содержимое поля "bloom_size" [...] зависело от размера данных в БД

    Господи, ну и стыд.

    Очередной ответ на вопрос местным любителям технологий из 70х, зачем в языке нужны нормальные контейнеры/строки - чтобы не было соблазна вот так сношаться с фиксированными буферами и вылазить за их пределы.

    Тем временем шел шестой десяток языку...

     
     
  Аноним (10), 00:24, 18/12/2025  
    		• +/
    ты что урак? ни разу бд не встречал?
     

  Аноним (6), 00:03, 18/12/2025  
    		• +/
    Это тот самый почтовый сервер, который сразу надо заменить на nullmailer после накатки дистра?
     

  Аноним (8), 00:13, 18/12/2025  
    		• +/
    Ну и зачем было для Hints DB прикручивать SQLite? С лихвой хватало tdb, на крайняк - gdbm. SQLite в роли Hints DB имеет безумную избыточность. Вот и получили CVE.
    Замечательная иллюстрация "бритвы Оккама".
     
  Аноним (-), 00:20, 18/12/2025  
    		• +/
    > выявление нового вектора для эксплуатации уязвимости CVE-2025-26794, устранённой в февральском выпуске Exim 4.98.1. Уязвимость позволяет осуществить подстановку SQL-кода во внутреннюю БД (Hints DB). Ранее добавленное исправление не экранировало одиночные кавычки.

    Ахаха!
    Код не только пишут профи, но даже баги фиксят самые лучшие)

     
  Стакан Васяныч (-), 01:20, 18/12/2025  
    		• +/
    Кому и зачем нужна почта в почти 2к26 году? Не помню когда в постедний раз кому-то что-то писал по емейл. Для остального яндекс и гугл мейлов достаточно.
     
  Аноним (12), 01:49, 18/12/2025  
    		• +/
    единственный софт через который поймал на сервере майнер. снес и больше про него не вспоминаю, как оказалось не зря.
     

