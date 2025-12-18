Выпуск медиаплеера VLC 3.0.23

|
1.5, Аноним (5), 10:06, 18/12/2025
> Проведена подготовка к обеспечению совместимости с taglib 2.0, Qt6, FFmpeg8, mingw-w64 13, а также новыми версиями libplacebo и pupnp.
Давайте уже переводите на ffmpeg 8, а не просто подготавливайте, у вас там до сих пор ffmpeg 4 с плеером идёт
2.6, Аноним (6), 10:10, 18/12/2025
Она каждый месяц ломают совместимость. В 5 (в 6, в 5 портировали) сломали адекватную работу со склеенными mp4 (такие файлы получались при загрузке со стримингов). Бонусом сломали и воспроизведение mp4 файлов в браузерах.
3.20, Аноним (20), 13:49, 18/12/2025
Почему в mpv всё работает? Неужто там сделали какие-то костыли?
1.7, Аноним (7), 10:18, 18/12/2025
Тише, тише.. зачастили с релизами. Мы к такому VLC не привыкли. Обычно тухнет годами.
2.8, nox. (?), 10:27, 18/12/2025
> Тише, тише.. зачастили с релизами.
Выше был правильный вопрос и два тупых ответа. Релизы-то объявлены, но не сказано, когда их скачать можно будет. До сих пор 21 предлагается.
2.22, Ламер (??), 14:26, 18/12/2025
>зачастили с релизами
Вот что ИИ животпоррящщий (в кодинге), то делает).
И купите этому челу две пиалы чая).
1.9, Аноним (9), 10:40, 18/12/2025
А на сайте все 21-я и в автообновлении тоже 21-я. Классный проект, где обновления выпускаются, но нет никого, чтобы их опубликовать.
1.10, Bottle (?), 10:42, 18/12/2025
По крайней мере, он не глючит так жёстко, как КДЕшная Элиза и виндовый Грув.
2.16, mos87 (ok), 13:15, 18/12/2025
потому что все эти элизы суть наколенные поделки, технодемки всяких модных-молодёжных технологий в кедах, гномах и тд
тотально бесполезные вещи при наличии нормальных плееров разрабатываемых десятилетиями.
|