Выпуск медиаплеера VLC 3.0.23

Опубликован выпуск мультимедийного проигрывателя VLC 3.0.23. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPLv2.1. Выпуск сформирован спустя две недели после релиза VLC 3.0.22 и включает в основном исправления ошибок и уязвимостей, выявленных по горячим следам. В новой версии: Устранены сбои при обработке некоторых JPEG-файлов с заголовками JFIF.

Решены проблемы с позиционированием строк при использовании WebVTT (Web Video Text Tracks).

В сборках для платформы Windows улучшен тёмный режим оформления в интерфейсе на базе Qt, решена проблемы с компиляцией модулей OpenGL и налажен показ изображений с использованием API D3D11.

Обеспечена передача дополнительных сведений о звуковом кодеке (для поддержки Flac 24bit).

Проведена подготовка к обеспечению совместимости с taglib 2.0, Qt6, FFmpeg8, mingw-w64 13, а также новыми версиями libplacebo и pupnp.

Устранены уязвимости: разыменование нулевого указателя в libass, неопределённый побитовый сдвиг в theora, целочисленное переполнение в daala, зацикливание при разборе h264, переполнение буфера в коде для работы с png и несколько переполнений из-за проблем с форматированием строк в различных компонентах.



