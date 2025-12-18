The OpenNET Project / Index page

Выпуск медиаплеера VLC 3.0.23

18.12.2025 08:39

Опубликован выпуск мультимедийного проигрывателя VLC 3.0.23. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPLv2.1. Выпуск сформирован спустя две недели после релиза VLC 3.0.22 и включает в основном исправления ошибок и уязвимостей, выявленных по горячим следам.

В новой версии:

  • Устранены сбои при обработке некоторых JPEG-файлов с заголовками JFIF.
  • Решены проблемы с позиционированием строк при использовании WebVTT (Web Video Text Tracks).
  • В сборках для платформы Windows улучшен тёмный режим оформления в интерфейсе на базе Qt, решена проблемы с компиляцией модулей OpenGL и налажен показ изображений с использованием API D3D11.
  • Обеспечена передача дополнительных сведений о звуковом кодеке (для поддержки Flac 24bit).
  • Проведена подготовка к обеспечению совместимости с taglib 2.0, Qt6, FFmpeg8, mingw-w64 13, а также новыми версиями libplacebo и pupnp.
  • Устранены уязвимости: разыменование нулевого указателя в libass, неопределённый побитовый сдвиг в theora, целочисленное переполнение в daala, зацикливание при разборе h264, переполнение буфера в коде для работы с png и несколько переполнений из-за проблем с форматированием строк в различных компонентах.


  Главная ссылка к новости (https://code.videolan.org/vide...)
Ключевые слова: vlc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


  • 1.5, Аноним (5), 10:06, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Проведена подготовка к обеспечению совместимости с taglib 2.0, Qt6, FFmpeg8, mingw-w64 13, а также новыми версиями libplacebo и pupnp.

    Давайте уже переводите на ffmpeg 8, а не просто подготавливайте, у вас там до сих пор ffmpeg 4 с плеером идёт

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:10, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Она каждый месяц ломают совместимость. В 5 (в 6, в 5 портировали) сломали адекватную работу со склеенными mp4 (такие файлы получались при загрузке со стримингов). Бонусом сломали и воспроизведение mp4 файлов в браузерах.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 13:49, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему в mpv всё работает? Неужто там сделали какие-то костыли?
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 14:31, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да,в мпв нет горы костылей как в влс.
     
  • 4.24, Аноним (24), 14:32, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да даже в mplayer все работает
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:18, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тише, тише.. зачастили с релизами. Мы к такому VLC не привыкли. Обычно тухнет годами.
     
     
  • 2.8, nox. (?), 10:27, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Тише, тише.. зачастили с релизами.

    Выше был правильный вопрос и два тупых ответа. Релизы-то объявлены, но не сказано, когда их скачать можно будет. До сих пор 21 предлагается.

     
     
  • 3.13, opennetuser (ok), 12:25, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    3.0.22 можно тут скачать https://get.videolan.org/vlc/
    Ветки .23 нет пока.
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:40, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Fedora пока 3.0.22
     
  • 2.22, Ламер (??), 14:26, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >зачастили с релизами

    Вот что ИИ животпоррящщий (в кодинге), то делает).
    И купите этому челу две пиалы чая).

     

  • 1.9, Аноним (9), 10:40, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    А на сайте все 21-я и в автообновлении тоже 21-я. Классный проект, где обновления выпускаются, но нет никого, чтобы их опубликовать.
     
     
  • 2.18, Аноним (5), 13:33, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня на Винде стоит 3.0.20, обновлений не находит
     
     
  • 3.25, Аноним (20), 14:55, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже в Debian oldstable давно уже 3.0.22. Смените дистрибутив.
     

  • 1.10, Bottle (?), 10:42, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По крайней мере, он не глючит так жёстко, как КДЕшная Элиза и виндовый Грув.
     
     
  • 2.16, mos87 (ok), 13:15, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что все эти элизы суть наколенные поделки, технодемки всяких модных-молодёжных технологий в кедах, гномах и тд

    тотально бесполезные вещи при наличии нормальных плееров разрабатываемых десятилетиями.

     

  • 1.21, zionist (ok), 14:09, 18/12/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

