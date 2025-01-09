VLC достиг 6 миллиардов загрузок и реализовал автоматическую генерацию субтитров

Проект VideoLAN сообщил о преодолении рубежа в шесть миллиардов загрузок видеоплеера VLC, зафиксированных системой сбора статистики, работающей на серверах проекта с февраля 2005 года. Около 4.8 миллиардов загрузок приходится на сборку VLC для платформы Windows, 380 млн - macOS и 6.8 млн на архив с исходными текстами. Опубликованные данные не учитывают загрузку VLC для Linux, так как большинство Linux-пользователей VLC получает данный видеоплеер через штатные репозитории своих дистрибутивов. Наиболее популярной версией VLC является 3.0.16, которая была загружена 416 млн раз (для сравнения последний выпуск 3.0.21 был загружен 373 млн раз, 3.0.20 - 370 млн, 3.0.19 - 51 млн, а выпуск 3.0.0 - 6.8 млн).

Дополнительно опубликована демонстрация реализованной в VLC возможности автоматического формирования субтитров на основе распознавания звучащей речи и перевода текста субтитров на другой язык. Функциональность реализована с использованием открытых моделей машинного обучения, выполняемых на локальной системе пользователя.



