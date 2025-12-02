The OpenNET Project / Index page

Выпуск медиаплеера VLC 3.0.22 и потоковых серверов DVBlast 3.5 и multicat 2.4

02.12.2025 16:16

Сформирован выпуск мультимедийного проигрывателя VLC 3.0.22. Готовые сборки созданы для Windows и macOS. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPLv2.1. Ключевые изменения:

  • В интерфейс на базе Qt добавлена поддержка сборки с Qt6 и реализована опция для включения тёмной темы оформления.
  • Началось формирование Windows-сборок для архитектуры ARM64. Возвращена поддержка Windows XP SP3 и старых версий macOS. В сборках для Windows разрешено переименование, перемещение и удаление воспроизводимого файла.
  • Добавлена поддержка звуковых файлов MUS (DMX audio).
  • Добавлена поддержка кодека Sony A_ATRAC/AT1 в мультимедийных контейнерах Matroska.
  • Улучшена визуализация низких частот на спекторграмме.
  • Добавлена поддержка увеличения частоты кадров на GPU AMD (GPU AMD Frame Rate Doubler).
  • Улучшена поддержка звукового кодека FLAC. Добавлена возможность обработки картинок, поставляемых в одном медиаконтейнере с FLAC.
  • Устранены аварийные завершения при распаковке различных медиаконтейнеров.
  • Отключено по умолчанию декодирование контента с использованием библиотек libdca, libmpeg2 и liba52, вместо которых задействована библиотека libavcodec.
  • Добавлены опции dav1d-all-layers и mkv-use-chapter-codec.
  • Устранены проблемы с управлением через протокол MPRIS в KDE.
  • Устранены уязвимости (CVE-идентификаторы пока не присвоены):
    • Запись в область за пределы буфера в распаковщиках и декодировщиках RLE, MP4 и TX3G. Потенциально уязвимости могут привести к выполнению кода при обработке специально оформленного содержимого.
    • Обращение к уже освобождённой области памяти (Use-after Free) в декодировщике SVG. Потенциально уязвимость может привести к выполнению кода при обработке специально оформленных SVG-изображений.
    • Чтение из области за границей буфера в распаковщиках и декодировщиках TY, NSV, CVDsub, SPU, Subrip, TX3G, MPJEG, Oggspot и MP4.
    • Аварийное завершение из-за срабатывания assert-проверок в распаковщиках AVI и MP4.
    • Разыменование нулевого указателя в модулях CSS, Flac и VTT.
    • Аварийные завершения при обработке некорректных субтитров и изображений jpeg2.
    • Утечки памяти в распаковщиках MKV, ASF/WMV, CAF и PS, а также в декодировщиках Ogg, Theora, Vorbis, WebVTT и SVCD.
    • Зацикливание в WebVTT.



Дополнительно проект VideoLAN опубликовал новые версии инструментариев DVBlast 3.5, multicat 2.4 и biTStream 1.6:

  • DVBlast - потоковый сервер для организации RTP-вещания в сети с локальной DVB-карты. DVBlast поддерживает вещание с DVB-карт (DVB-ASI, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, DVB-T) и трансляцию принимаемых UDP или RTP потоков в режимах unicast или multicast. Среди особенностей DVBlast: легковесная архитектура для снижения потребления памяти и нагрузки на CPU; поддержка CAM-меню (MMI) через подключение внешних программ; возможность перезагрузки файла конфигурации без потери пакетов в потоке; поддержка фильтрации по PID (Packet ID, идентификатор DVB-потока) или сервисам; возможность демультиплексирования вывода в несколько RTP-потоков.

    В версии DVBlast 3.5 задействован новый API linux-dvb для получения статистики, добавлена опция "--udp-lock-timeout", обеспечен вывод информации о битрейте каждого устройства, добавлена поддержка карт расшифровки (дескрамблирования) TV‑сигнала и реализована возможность распаковки DVB-S2 raw BBFrame.

  • Multicat - инструментарий для манипулирования multicast-потоками, поддерживающий работу с MPEG-2 Transport Streams (ISO/IEC 13818-1). При помощи multicat можно проигрывать файлы в виде multicast-потока или наоборот записывать непрерывный входящий поток с автоматической ротацией файлов. В поставку также входят утилиты для манипуляции TS-файлами (ingests), разбиения или слияния RTP-потоков (aggregartp и reordertp) и создания отказоустойчивого вещания с нескольких серверов (multilive).

    В версии multicat 2.4 добавлена утилита smooths для синхронизации передачи по временным меткам из заголовков пакетов RTP для минимизации джиттера и корректного взаимодействия с анализаторами IAT (Inter-Arrival Time).

  • biTStream - набор заголовочных файлов для упрощения доступа к бинарным структурам, например, используемым в MPEG, DVB, IETF, SMPTE, IEEE, SCTE.

    В версии biTStream 1.6 добавлена поддержка форматов EBU BISS-CA, Haivision SRT, AIT и DVB-S2 BBFrames.



Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:56, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ничего интересного. Поддержка кодеков и шейдеров осуществляется на стороне ffmpeg и libplacebo. Чего конкретно от vlc тут разработано?
     
     
  • 2.14, Жироватт (ok), 17:54, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Либы могут поддерживать что угодно.
    Правда не во всех либах есть такой вызов, как
    PlayOcheshuenno(*TheBestAutoSettingsForThisDupbPC, *File, *Mlya, MutniyPeretsNaSozvone);
    , зачастую его делает как раз софт
     

  • 1.2, Аноним (2), 16:59, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Лучший проигрыватель.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:14, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Посмотрите Parole и MPV (мы же о Linux, да). Может, передумаете.
     
  • 2.8, Аноним (8), 17:36, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У вас ошибка в слове Лишний.
     
  • 2.10, Bob (??), 17:39, 02/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.11, Аноним (11), 17:46, 02/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 17:12, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сайт еще не обновился. Блин. А я только установил 3.0.21 на большое количество компов.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 17:39, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    2 компьютера это конечно серьёзный парк техники.
     
     
  • 3.15, Жироватт (ok), 17:54, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не. У него их пять - инфа соточка.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 18:11, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не. У него их пять - инфа соточка.

    Ну все, хватит завидовать, идите работайте, солнце еще высоко.

     

  • 1.4, Аноним (5), 17:13, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Готовые сборки созданы для Windows и macOS.

    Отличная фраза. В свете того, что под Linux сабж нормально работать перестал.

     
     
  • 2.6, НяшМяш (ok), 17:20, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот как раз и вопрос - поддержку свежих версий ffmpeg они завезли или нет. Тот же арч из-за него вынужден таскать пакет ffmpeg44. Собрать можно и с 8 версией, но придётся тогда отключить аппаратное ускорение ещё на этапе сборки.

    UPD: отвечаю на свой же вопрос:
    Changes between 3.0.21 and 3.0.22:
    * Update FFmpeg to 4.4.5

     
     
  • 3.12, Жироватт (ok), 17:49, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, это не тридцатидвухбитные библиотеки (как до недавнего времен для вица, где не было х64 only) и не пачка gir*-крапа.
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 18:00, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня вечно были сложности с компиляцией 32 битных зависимостей, только 64 битная версия компилировалась. Ну, к счастью, это всё в прошлом, 32 битных библиотек в системе не осталось.
     
  • 2.18, Аноним (16), 18:07, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последняя рабочая ffmpeg-5.1.3, последняя статическая была ffmpeg-5.1.1. Если не надо работать с mp4 файлами (и открывать их в браузере тоже), вполне можно использовать 7.1.3. При этом, в 6.1 добавили vulkan video, иными словами, все предыдущие версии не актуальны для, собственно, воспроизведения.
     

  • 1.7, Аноним (7), 17:20, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка звуковых файлов MUS (DMX audio).

    Тждридцать лет ждал!

     
     
  • 2.13, Жироватт (ok), 17:50, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > This library was used by id Software for Doom and several other games, so these all have background music in MUS format.

    Ну что, дождался?
    А мог бы слушать в специализированном проигрывателе, с нормальными банками, да с поддержкой демок и чисто трекерной музыки...

     

  • 1.17, Moomintroll (ok), 18:00, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ... добавлена поддержка сборки с Qt6 ...

    Врут:
    https://code.videolan.org/videolan/vlc/-/merge_requests/7754

     
  • 1.19, Аноним (19), 18:10, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Забыл о VLC сразу же как перешел на линуху (уже года 3) MPV и ffmpeg ничего больше не надо, но для виндовс ультимативная штука
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 18:52, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для Windows https://github.com/Aleksoid1978/MPC-BE/ а не вот это вот.
     

  • 1.21, Аноним (21), 18:23, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Возвращена поддержка Windows XP SP3

    За это разработчикам плюс в карму!

     
  • 1.22, Аноним (22), 18:24, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Релиз VLC 4 похоже планируется сразу после Half-Life 3.

    В целом он будто уже не нужен никому. Разве что кто-то по инерции продолжает им пользоваться. На винде щас MPC-HC, на линуксе mpv.

    Для непродвинутых юзеров на винде дефолтный проигрыватель большинство форматов хавает, разве что кодеки иногда нужно поставить. И то большинство фильмы и сериалы смотрят на стриминговых сервисах или пиратских сайтах.

     
  • 1.23, Аноним (23), 18:32, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Они настолько долго пилят Vlc 4 в которой должна была появится темная тема, что решили раньше сделать темную тему, ибо сами не знают, когда выпустят Vlc 4..
     

