Выпуск медиаплеера VLC 3.0.22 и потоковых серверов DVBlast 3.5 и multicat 2.4

|1.1, Аноним (1), 16:56, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ничего интересного. Поддержка кодеков и шейдеров осуществляется на стороне ffmpeg и libplacebo. Чего конкретно от vlc тут разработано?
|2.14, Жироватт (ok), 17:54, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Либы могут поддерживать что угодно.
Правда не во всех либах есть такой вызов, как
PlayOcheshuenno(*TheBestAutoSettingsForThisDupbPC, *File, *Mlya, MutniyPeretsNaSozvone);
, зачастую его делает как раз софт
|2.5, Аноним (5), 17:14, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Посмотрите Parole и MPV (мы же о Linux, да). Может, передумаете.
|1.3, Аноним (3), 17:12, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Сайт еще не обновился. Блин. А я только установил 3.0.21 на большое количество компов.
|4.20, Аноним (20), 18:11, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Не. У него их пять - инфа соточка.
Ну все, хватит завидовать, идите работайте, солнце еще высоко.
|1.4, Аноним (5), 17:13, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> Готовые сборки созданы для Windows и macOS.
Отличная фраза. В свете того, что под Linux сабж нормально работать перестал.
|2.6, НяшМяш (ok), 17:20, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Вот как раз и вопрос - поддержку свежих версий ffmpeg они завезли или нет. Тот же арч из-за него вынужден таскать пакет ffmpeg44. Собрать можно и с 8 версией, но придётся тогда отключить аппаратное ускорение ещё на этапе сборки.
UPD: отвечаю на свой же вопрос:
Changes between 3.0.21 and 3.0.22:
* Update FFmpeg to 4.4.5
|3.12, Жироватт (ok), 17:49, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ну, это не тридцатидвухбитные библиотеки (как до недавнего времен для вица, где не было х64 only) и не пачка gir*-крапа.
|4.16, Аноним (16), 18:00, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
У меня вечно были сложности с компиляцией 32 битных зависимостей, только 64 битная версия компилировалась. Ну, к счастью, это всё в прошлом, 32 битных библиотек в системе не осталось.
|2.18, Аноним (16), 18:07, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Последняя рабочая ffmpeg-5.1.3, последняя статическая была ffmpeg-5.1.1. Если не надо работать с mp4 файлами (и открывать их в браузере тоже), вполне можно использовать 7.1.3. При этом, в 6.1 добавили vulkan video, иными словами, все предыдущие версии не актуальны для, собственно, воспроизведения.
|1.7, Аноним (7), 17:20, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> Добавлена поддержка звуковых файлов MUS (DMX audio).
Тждридцать лет ждал!
|2.13, Жироватт (ok), 17:50, 02/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> This library was used by id Software for Doom and several other games, so these all have background music in MUS format.
Ну что, дождался?
А мог бы слушать в специализированном проигрывателе, с нормальными банками, да с поддержкой демок и чисто трекерной музыки...
|1.19, Аноним (19), 18:10, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Забыл о VLC сразу же как перешел на линуху (уже года 3) MPV и ffmpeg ничего больше не надо, но для виндовс ультимативная штука
|1.21, Аноним (21), 18:23, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
>Возвращена поддержка Windows XP SP3
За это разработчикам плюс в карму!
|1.22, Аноним (22), 18:24, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Релиз VLC 4 похоже планируется сразу после Half-Life 3.
В целом он будто уже не нужен никому. Разве что кто-то по инерции продолжает им пользоваться. На винде щас MPC-HC, на линуксе mpv.
Для непродвинутых юзеров на винде дефолтный проигрыватель большинство форматов хавает, разве что кодеки иногда нужно поставить. И то большинство фильмы и сериалы смотрят на стриминговых сервисах или пиратских сайтах.
|1.23, Аноним (23), 18:32, 02/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Они настолько долго пилят Vlc 4 в которой должна была появится темная тема, что решили раньше сделать темную тему, ибо сами не знают, когда выпустят Vlc 4..
