Выпуск медиаплеера VLC 3.0.22 и потоковых серверов DVBlast 3.5 и multicat 2.4

Сформирован выпуск мультимедийного проигрывателя VLC 3.0.22. Готовые сборки созданы для Windows и macOS. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPLv2.1. Ключевые изменения: В интерфейс на базе Qt добавлена поддержка сборки с Qt6 и реализована опция для включения тёмной темы оформления.

Началось формирование Windows-сборок для архитектуры ARM64. Возвращена поддержка Windows XP SP3 и старых версий macOS. В сборках для Windows разрешено переименование, перемещение и удаление воспроизводимого файла.

Добавлена поддержка звуковых файлов MUS (DMX audio).

Добавлена поддержка кодека Sony A_ATRAC/AT1 в мультимедийных контейнерах Matroska.

Улучшена визуализация низких частот на спекторграмме.

Добавлена поддержка увеличения частоты кадров на GPU AMD (GPU AMD Frame Rate Doubler).

Улучшена поддержка звукового кодека FLAC. Добавлена возможность обработки картинок, поставляемых в одном медиаконтейнере с FLAC.

Устранены аварийные завершения при распаковке различных медиаконтейнеров.

Отключено по умолчанию декодирование контента с использованием библиотек libdca, libmpeg2 и liba52, вместо которых задействована библиотека libavcodec.

Добавлены опции dav1d-all-layers и mkv-use-chapter-codec.

Устранены проблемы с управлением через протокол MPRIS в KDE.

Устранены уязвимости (CVE-идентификаторы пока не присвоены): Запись в область за пределы буфера в распаковщиках и декодировщиках RLE, MP4 и TX3G. Потенциально уязвимости могут привести к выполнению кода при обработке специально оформленного содержимого. Обращение к уже освобождённой области памяти (Use-after Free) в декодировщике SVG. Потенциально уязвимость может привести к выполнению кода при обработке специально оформленных SVG-изображений. Чтение из области за границей буфера в распаковщиках и декодировщиках TY, NSV, CVDsub, SPU, Subrip, TX3G, MPJEG, Oggspot и MP4. Аварийное завершение из-за срабатывания assert-проверок в распаковщиках AVI и MP4. Разыменование нулевого указателя в модулях CSS, Flac и VTT. Аварийные завершения при обработке некорректных субтитров и изображений jpeg2. Утечки памяти в распаковщиках MKV, ASF/WMV, CAF и PS, а также в декодировщиках Ogg, Theora, Vorbis, WebVTT и SVCD. Зацикливание в WebVTT.







Дополнительно проект VideoLAN опубликовал новые версии инструментариев DVBlast 3.5, multicat 2.4 и biTStream 1.6: DVBlast - потоковый сервер для организации RTP-вещания в сети с локальной DVB-карты. DVBlast поддерживает вещание с DVB-карт (DVB-ASI, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, DVB-T) и трансляцию принимаемых UDP или RTP потоков в режимах unicast или multicast. Среди особенностей DVBlast: легковесная архитектура для снижения потребления памяти и нагрузки на CPU; поддержка CAM-меню (MMI) через подключение внешних программ; возможность перезагрузки файла конфигурации без потери пакетов в потоке; поддержка фильтрации по PID (Packet ID, идентификатор DVB-потока) или сервисам; возможность демультиплексирования вывода в несколько RTP-потоков. В версии DVBlast 3.5 задействован новый API linux-dvb для получения статистики, добавлена опция "--udp-lock-timeout", обеспечен вывод информации о битрейте каждого устройства, добавлена поддержка карт расшифровки (дескрамблирования) TV‑сигнала и реализована возможность распаковки DVB-S2 raw BBFrame.

Multicat - инструментарий для манипулирования multicast-потоками, поддерживающий работу с MPEG-2 Transport Streams (ISO/IEC 13818-1). При помощи multicat можно проигрывать файлы в виде multicast-потока или наоборот записывать непрерывный входящий поток с автоматической ротацией файлов. В поставку также входят утилиты для манипуляции TS-файлами (ingests), разбиения или слияния RTP-потоков (aggregartp и reordertp) и создания отказоустойчивого вещания с нескольких серверов (multilive). В версии multicat 2.4 добавлена утилита smooths для синхронизации передачи по временным меткам из заголовков пакетов RTP для минимизации джиттера и корректного взаимодействия с анализаторами IAT (Inter-Arrival Time).

biTStream - набор заголовочных файлов для упрощения доступа к бинарным структурам, например, используемым в MPEG, DVB, IETF, SMPTE, IEEE, SCTE. В версии biTStream 1.6 добавлена поддержка форматов EBU BISS-CA, Haivision SRT, AIT и DVB-S2 BBFrames.



