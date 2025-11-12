The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Лидер VLC стал лауреатом премии European SFS Award 2025

12.11.2025 22:42

Европейский фонд СПО объявил о присуждении премии European SFS Award 2025 Жану-Батисту Кемпфу (Jean-Baptiste Kempf), лидеру сообщества VideoLAN и одному из ключевых разработчиков мультимедийного проигрывателя VLC. Премия присуждена в знак признания выдающегося вклада в свободное программное обеспечение и за многолетнюю преданность проекту VLC. Благодаря Жану VLC вырос из студенческой инициативы, основанной в 1996 году, в один из популярнейших мультимедийных проигрывателей, насчитывающий 6.5 миллиардов загрузок.

Премия вручается с 2023 года людям, внёсшим значительный вклад в продвижение свободного программного обеспечения в Европе. В 2023 году премию получил Фрэнк Карличек (Frank Karlitschek), создатель облачной платформы NextCloud, а в 2024 году премия была присуждена посмертно Браму Моленару (Bram Moolenaar), автору текстового редактора Vim.

  1. Главная ссылка к новости (https://jbkempf.com/blog/2025/...)
  2. OpenNews: Фонд СПО раскрыл подробности о проекте Librephone
  3. OpenNews: Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО
  4. OpenNews: Фонд СПО утвердил трёх новых членов совета директоров
  5. OpenNews: VLC достиг 6 миллиардов загрузок и реализовал автоматическую генерацию субтитров
  6. OpenNews: Умер автор и ключевой разработчик Vim
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64234-fsfe
Ключевые слова: fsfe, award
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:04, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ... и дарим вам этот замечательный ..дорожный конус! Держите!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:19, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну не деньги же ему дарить. Он не заработал.
     
     
  • 3.6, Ан333ним (?), 00:04, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дети целый год голодали пока батя пытался конус выиграть...
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 00:27, 13/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:26, 12/11/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     

  • 1.7, Аноним (7), 00:24, 13/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    VLC конечно пользую, но премия то за что? За то, что последнее обновление от 2024-06-05?
     
  • 1.9, Аноним (9), 00:37, 13/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    MPG?
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 00:42, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    MPV?
     

  • 1.11, Аноним (11), 00:45, 13/11/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.12, Аноним (11), 00:46, 13/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В данном плеере даже повернуть видео через сочетание клавиш без "специфических настроек" не является возможным.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру