Лидер VLC стал лауреатом премии European SFS Award 2025

Европейский фонд СПО объявил о присуждении премии European SFS Award 2025 Жану-Батисту Кемпфу (Jean-Baptiste Kempf), лидеру сообщества VideoLAN и одному из ключевых разработчиков мультимедийного проигрывателя VLC. Премия присуждена в знак признания выдающегося вклада в свободное программное обеспечение и за многолетнюю преданность проекту VLC. Благодаря Жану VLC вырос из студенческой инициативы, основанной в 1996 году, в один из популярнейших мультимедийных проигрывателей, насчитывающий 6.5 миллиардов загрузок.

Премия вручается с 2023 года людям, внёсшим значительный вклад в продвижение свободного программного обеспечения в Европе. В 2023 году премию получил Фрэнк Карличек (Frank Karlitschek), создатель облачной платформы NextCloud, а в 2024 году премия была присуждена посмертно Браму Моленару (Bram Moolenaar), автору текстового редактора Vim.



