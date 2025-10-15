Фонд СПО раскрыл подробности о проекте Librephone

|
1.1, Аноним (1), 09:34, 15/10/2025
–1
Давно пора выпускать опенсор телефон с железом млагмана, а не альфа версию какой-то гномОС
2.6, User (??), 09:58, 15/10/2025
+9
|
Самое главное вот уже сделали - проектный комитет, руководитель проекта, набор презентаций составлен, финансирование, опять же получено - можно CoC.md запилить "на все деньги" - а "когда-нибудь в долгосрочной перспективе" обязательно!
2.40, заполнить поле Name (?), 11:41, 15/10/2025
+3
|
Так где это железо взять? Если бы оно было давно бы выпустили 500 свободных телефонов, но этого железа нет ни у кого. Любой производитель телефонов получает вместе с флагманским SoC набор блобов. Даже гугл со своим soc получает блобы от арм на ГПУ и другие компоненты.
Возможно, единственный кто имеет весь исходный код от своего SoC это Эппл, но даже это не точно.
2.66, Аноним (66), 13:43, 15/10/2025
|+/–
|
Не нужен флагман. Нужен нормальный (НОРМАЛЬНЫЙ) бюджетный телефон, и по цене не ×3 от бюджетника на андроиде.
2.7, Аноним (7), 10:00, 15/10/2025
|+/–
|
Ну сделают тебе опенсорс-дрова все для того же Андроида. Что-то изменится? AOSP как стали редко обновлять, так и будут. F-Droid как начнут прижимать, так и будут. Кастомные прошивки как требовали разблокировки загрузчика, так и будут.
3.15, Ан339ним (?), 10:29, 15/10/2025
|+/–
|
Легче сказать, чем сделать. Вон Replicant до сих пор даже открытую прошивку для WiFi не сделал, usb-свисток предлагают втыкать.
В очередной раз, грантики попилят и утрутся.
3.18, Аноним (18), 10:38, 15/10/2025
+1
|
>Ну сделают тебе опенсорс-дрова все для того же Андроида. Что-то изменится?
Отсутствие дров как раз и мешает использовать gnu/linux на смартфонах. Ведь без дров не будет ни аппаратного ускорения графики, ни использования железа вроде lte модемов, камер и так далее.
4.46, Аноним (7), 12:14, 15/10/2025
|+/–
|
Использовать GNU/Linux на смартфонах мешает полная неюзабельность его экосистемы, начиная с графических оболочек.
5.49, Аноним (49), 12:18, 15/10/2025
|+/–
|
Графических оболочек есть, как минимум две: Plasma mobile, Posh.
3.22, Аноним (-), 10:43, 15/10/2025
+2
|
> Ну сделают тебе опенсорс-дрова все для того же Андроида.
Вы хотели сказать "не сделают"))?
Посмотри на линухлибре и прочие коребуты.
Результат будет примерно такой же.
2.10, Bob (??), 10:22, 15/10/2025
|+/–
|
Они тратят время и деньги на то, чего /e/ OS уже давным давно достигла.
Вместо того, чтобы примкнуть к ним и уже перейти к работе с китайскими ODM (смарт с вашим ПО за копейки под ключь), имея готовую ОС с экосистемой и начать давить Гугл за монопольные действия - они, с ноля, только пол года собираются осваивать средсва на том, что можно узнать за 6 часов (какой мобильник более всего открыт и с наименьшем к-вом блобов).
Очередной бред для пиара.
3.29, Аноним (-), 10:55, 15/10/2025
+1
|
> с наименьшем к-вом блобов
Так это же фанатики.
Для них любой блоб - это уже блокер.
А кто им откроет блобы на камеры или модемы?
А что делать, если завтра выйдет новая камера?
С другой стороны продвигать китайский ОДМ на американском рынке в нынешней ситуации будет весьма сложно.
3.51, Аноним (49), 12:21, 15/10/2025
|+/–
|
Если бы они сказали что начинают делать смартфон на RISC-V Soc со своей собственной ОС, тогда ещё можно было похвалить, а пока что да, не берут высоких целей, для попила хватит и блобов Андроид.
2.13, Аноним (13), 10:25, 15/10/2025
+1
|
> Из-за действий гугла этот проект выглядит на удивление привлекательно
А что привлекательного, если "проект не будет заниматься разработкой новой свободной мобильной операционной системы или собственной редакции Android", а просто реверс-инженерить прошивки?
Ну будет у вас еще одна вечно недоделанная и плетущаяся на несколько лет позади фирмварь для горстки давно неактуальных устройств. И как это поможет в связи с "действиями Гугла"?
3.16, Ан339ним (?), 10:34, 15/10/2025
+1
|
Точно так же как linux-libre помогает в борьбе с блобами - выпиливает их нахрен, чтобы ничего не работало. Тем временем, вендоры тихо ржут над фанатиками.
4.63, ананим.orig (?), 13:22, 15/10/2025
|+/–
|
Ведоры видимо более здравомыслящие, чем вы и поэтому строем записываются спонсорами в сабжевый фонд.
Они ж им вон какую базу для 'инно-аваций' делают.
2.11, Bob (??), 10:24, 15/10/2025
+3
|
Ну, бабки распилят, при минимальном выхлопе. Всё)
Уж лучше бы антимонопольный иск против Гугла выкатили, за закручивание гаек.
3.19, Ан339ним (?), 10:38, 15/10/2025
–3
|
Любишь ставить маргинальщину из F-Droid? Страдай. Не нравится Google, всегда можно выбрать Apple, никакой монополии тут нет.
4.31, Аноним (31), 10:58, 15/10/2025
|+/–
|
Удовольствия и счастье - вещь слабо связанные друг с другом. Судя по видео разных путешественников самые счастливые люди живут в задрыпанных деспотиях Ближнего Востока.
5.36, Ан339ним (?), 11:14, 15/10/2025
–2
|
А корпорации и не должны плясать под дудку 1% любителей щв060дьки, так денег не заработаешь.
4.58, ананим.orig (?), 12:56, 15/10/2025
|+/–
|
https://ru.wikipedia.org/wiki/Монополия
>Виды экономических субъектов с привилегированным положением на рынке
> ...
> • Картель — договорённость (в том числе неформальная) о единой сбытовой и закупочной политике и, в большинстве случаев, коллективном лоббировании общих интересов предпринимателей, вошедших в объединение. Как правило эта договорённость существует в рамках одной отрасли производства.
.
2.68, Васян (?), 14:19, 15/10/2025
|+/–
|
---- Пожелаем удачи и конкретных успехов.
Ищо бы. На своих желаниях всякие аплы, гуглы и другие халяву имеют. Не, не так?
1.4, Аноним (4), 09:43, 15/10/2025
+1
|
сосредоточен на обратном инжиниринге проприетарных блобов
а чо так можно?
2.12, Виктор (??), 10:24, 15/10/2025
|+/–
|
Можно, если тот кто реверсит и тот кто пишет код это два разных человека.
3.25, Аноним (33), 10:51, 15/10/2025
|+/–
|
Почему именно так, если люди не имели доступа к оригинальным исходникам? Wine же, например, и пишут, и реверсят DLL-ки Винды одни и те же люди.
4.61, ананим.orig (?), 13:04, 15/10/2025
|+/–
|
winapi открыт, нафига его реверсить то?
а вот реализация этого winapi бесполезна, т.к. сисколы вантуза и линуха/бзд/.. уж сильно различны.
5.71, Аноним (71), 14:41, 15/10/2025
|+/–
|
Сливы сорцев не считаются открытыми %)
А реверс в wine... ой, там чистая комната и реализованные алгоритмы хуже того, что в винде.
2.27, Аноним (-), 10:51, 15/10/2025
–1
|
По схеме "чистая комната".
Один реверсит чужой код и пишет документацию.
Второй по документации пишет новый код.
Но это очень долго и сложно.
А еще требует высокую квалификацию, чего от FSF ожидать не приходится.
1.9, Аноним (-), 10:08, 15/10/2025
+2
|
> не будет заниматься разработкой новой свободной мобильной операционной
> системы или собственной редакции Android
> будет опирается на существующие открытые проекты и прошивки,
> но не станет присоединяться к ним
Хе-хе, вот прям вся суть FSF)))
Ставлю десятку на то, что приготовления у них займут кучу времени, после чего будет выбран один (ну макс. пара) девайс и еще пару лет к нему будут пилить какие-то дрова.
В итоге половина все равно будет не работать, а сам девайс устареет настолько, что его даже на авито будет сложно найти.
Впрочем они молодцы)
Такое начинание точно принесет грантики от различных бюрократов.
2.14, похнапоха. (?), 10:26, 15/10/2025
+2
|
> Ставлю десятку на то, что приготовления у них займут кучу времени, после чего будет
> выбран один (ну макс. пара) девайс и еще пару лет к нему будут пилить какие-то дрова.
> В итоге половина все равно будет не работать, а сам девайс устареет настолько, что его
> даже на авито будет сложно найти.
Хе-хе, вот прям вся суть любителей помочь открытым проектам. Зато как пользоваться открытыми проектами и работой других людей - это пожалуйста. А если еще можно и заработать на этой работе и ничего не отдать - супер!
3.17, Аноним (-), 10:35, 15/10/2025
|+/–
|
> Хе-хе, вот прям вся суть любителей помочь открытым проектам.
Помочь им делать неработоспособную х-ню?
Но зачем? Я не хочу ее делать. Плюс они и без меня справляются на отлично.
> Зато как пользоваться открытыми проектами и работой других людей - это пожалуйста.
Любой проект для начала должен работать. А уже потом всё остальное.
4.62, ананим.orig (?), 13:14, 15/10/2025
|+/–
|
да-да, именно поэтому весь линух как был обвешан гну так и остается, от серверов до рабочих станций.
ну попытайтесь хотя бы для приличия соблюдать объективность.
зыж
да-да, вот раст ка-а-ак заменит всё, так и заживем.
4.70, похнапоха. (?), 14:40, 15/10/2025
|+/–
|
Помоги сделать работоспособную. Ну или помоги сделать из неработоспособной - работоспособную.
Но есть и третий вариант: ты купишь х.ню, а потом будешь бегать по форумам и орать, мол, я заплатил денег, а х.ня оказалась неработоспособной, за что же я заплатил деньги, разрабы плохие, поддержка еще хуже.
Выбор за тобой.
1.32, Грека (?), 11:00, 15/10/2025
+2
|
Короче, пока они найдут подходящий телефон, пока начнут разработку, это пройдет год-два и этот телефон будет уже и по железу и морально устаревшим. А в конце концов им можно будет по факту только звонить.
2.35, Аноним (-), 11:05, 15/10/2025
+4
|
> А в конце концов им можно будет по факту только звонить.
Звонить??? Не, батенька, вы слишком много требуете.
Думаете они перепишут блоб радиомодуля?
Пусть хотя смс отправлять сможет - это уже будет победа.
3.60, NULL (??), 13:02, 15/10/2025
|+/–
|
С не сертифицированным модулем и прошивкой для него, могут посадить куда надо и на что надо, причем каждая страна этого захочет
2.56, Аноним (56), 12:39, 15/10/2025
|+/–
|
Ответ: 0
Новость прочитай, тут не про выпуск устройств, а про реверс инжиниринг бинарных фирмварей на смартах от сторонних производителей. Сейчас выберут какой-нибудь смарт с минимальным количеством фирмварей, и начнут реверсить, потом выберут следующий смарт, и так пока мы не достигнем светлого будущего где все фирмвари открыты.
1.45, Аноним (49), 12:13, 15/10/2025
+2
|
Вместо того взять и отказаться от проприетарного ARM SoC, проприетарного Baseband-процессора, они будут пились свой свободный Андроид с блекджеком и нескучными обоями. Как обычно, вместого того чтобы заниматься важными делами, будут заниматься тем на что хватает компетенций.
Достаточно прочитать краткий пересказ от нейросети это статьи, чтобы понять, что заявленные цели далеки от реальных задач.
Структура смартфона — иллюзия контроля
https://habr.com/ru/companies/timeweb/articles/590497/
2.57, Аноним (56), 12:47, 15/10/2025
|+/–
А у тебя хватит компетенций на разработку набора инструкций процессора, далее са... большой текст свёрнут, показать
3.65, Аноним (49), 13:37, 15/10/2025
|+/–
|
>вынесены в необязательные расширения
Ты так говоришь, как будто это что-то плохое. Это вполне логично. Не вижу причин почему это должно быть иначе.
>из-за чего под каждый набор расширений нужно компилировать программы отдельно,
Зачем компилировать под набор расширение, которых нет в RISC-V?
>или комплировать не учитывая эти расширения и в результате иметь ужасную производительность
Почему в результате должна быть ужасная производительность?
>RISC-V это набор инструкций для микроконтроллеров, который может мимикрировать под процессор общего назначения.
Китайцы на Алиэеспресс продают одноплатники на RISC-V не хуже малинки, даже ноутбук на RISC-V продавали, но тут приходит анонимный эксперт и заявляет что RISC-V не нужен, что я должен с нуля всё спроектировать.
4.67, Аноним (56), 14:16, 15/10/2025
|+/–
Ты меня не понял Базовый RISC-V умеет примерно ничего - всё вынесено в расширен... большой текст свёрнут, показать
5.69, Аноним (56), 14:23, 15/10/2025
|+/–
|
Можно конечно скомпилировать программу так чтобы при отсутствии нужных инструкций происходил fallback на реализацию без учета расширений, но это лишний overhead, который повлияет на производительность. И будь это 3-4 набора расширений как у x86, то почему бы и нет, но в случае когда есть 40+ этих расширений, удар по производительности будет серьезный.
1.47, freehck (ok), 12:15, 15/10/2025
|+/–
|
Однако. А этот Ян Келлинг неплохо так начал деятельность разводить в FSF. Энергичный. Свежая кровь.
1.48, Аноним (49), 12:16, 15/10/2025
|+/–
|
И вообще по хорошему, могли бы с нуля ОС собирать, как это делают PureOS или postmarketOS Mobian и т.д.
2.64, Аноним (56), 13:34, 15/10/2025
|+/–
|
Все эти postmarketOS и Ubuntu Touch используют закрытые блобы из андройда. А проект Librephone это именно чтобы зареверсить все эти проприетарные блобы. Это нужно не только для очистки андройда, но и чтобы всякие postmarketOS было легче портировать. А может и вовсе сделают какой-нибудь универсальный загрузчик для серии устройств чтобы любой мог поставить любую ось которую захочет, хоть Windows 11 ARM
1.53, Аноним (49), 12:27, 15/10/2025
|+/–
|
А в идеале для свободного смартфона операционку надо делать на основе GNU/Hurd!
|