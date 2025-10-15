Фонд СПО раскрыл подробности о проекте Librephone

Фонд СПО официально ввёл в строй проект Librephone, анонсированный десять дней назад на мероприятии, посвящённом сорокалетию организации. В долгосрочной перспективе Librephone сосредоточен на обратном инжиниринге проприетарных блобов, отвечающих за взаимодействие с оборудованием мобильных устройств, а также разработке и продвижении свободных альтернатив для замены проприетарных компонентов, используемых в прошивках на базе Android.

Проект не будет заниматься разработкой новой свободной мобильной операционной системы или собственной редакции Android. В своей работе Librephone опирается на существующие открытые проекты и прошивки, но не станет присоединяться к ним, а будет использовать их в качестве базиса для расширения применения свободных технологий в мобильных устройствах. Инициатива преподносится как расширение ранее проводимой работы по продвижению свободного ПО для персональных компьютеров и серверов, которая теперь будет распространена и на мобильные устройства.

На первом этапе, который продлится примерно 6 месяцев, проект займётся исследованием проприетарных файлов, используемых в прошивках на базе платформы Android. Основное внимание будет уделяться проприетарным блобам, остающимся в открытых прошивках, таких как LineageOS. Исследование также позволит документировать то, как выявленные блобы используются ядром Linux, и понять как можно легально провести их обратный инжиниринг с использованием методологии "чистой комнаты".

На основании проведённых исследований будут сформулированы задачи проекта и подобрано лучшее устройство для дальнейшей работы. Идея в том, чтобы выявить смартфон с наименьшим числом блобов и наилучшей поддержкой свободных компонентов, после чего он будет использован в качестве эталона при разработке замены остающимся проприетарным компонентам.

В настоящее время участниками Librephone уже подготовлен инструментарий для извлечения проприетарных файлов, используемых для поддержки оборудования в прошивках LineageOS 22.2. Инструментарий задействован для анализа и сравнения применения проприетарных файлов в сборках для 210 устройств, поддерживаемых в LineageOS. В итоге формируется БД с метаданными о применении блобов во всех этих устройствах и набор скриптов для создания собственных сборок Lineage.

Первый этап работы профинансировал Джон Гилмор (John Gilmore), один из основателей правозащитной организации Electronic Frontier Foundation, учредитель компании Cygnus Solutions, создатель списка рассылки Cypherpunks и иерархии Usenet-конференций alt.*, один из авторов протокола DHCP, основатель свободных проектов Cygwin, GNU Radio, Gnash, GNU tar, GNU UUCP и FreeS/WAN, мэйнтейнер отладчика GDB. По словам Джона, он уже много лет использует смартфон с LineageOS, MicroG и F‑Droid, что избавляет от Spyware и дополнительного контроля со стороны Google. Так как при этом LineageOS продолжает использовать бинарные модули, копируемые из оригинальных Android-прошивок, Джон попытался найти единомышленников для замены подобных модулей на полностью свободные аналоги.

Для руководства проектом Librephone Фонд СПО трудоустроил Роба Савойа (Rob Savoye), обладателя премии за продвижение и развитие свободного ПО, создателя свободного Flash-плеера Gnash, участника разработки GCC, Debian, GDB, DejaGnu, Newlib, Cygwin, One Laptop Per Child и Expect.



