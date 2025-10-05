The OpenNET Project / Index page

Фонд свободного ПО отметил сорокалетие и представил проект LibrePhone

05.10.2025 08:17

Фонд свободного ПО отпраздновал своё сорокалетие. В 1985 году, спустя год после основания проекта GNU, Ричард Столлман учредил организацию Free Software Foundation. Организация была создана с целью защиты от компаний с сомнительной репутацией, уличённых в присвоении кода и пытающихся продавать некоторые из первых инструментов проекта GNU, разработанных Столлманом и его товарищами. Спустя три года после основания организации, Столлманом была подготовлена первая версия лицензии GPL, определившая юридические рамки модели распространения свободного программного обеспечения.

17 сентября 2019 года Столлман покинул пост президента Фонда СПО и на его место в 2020 году был избран Джеффри Кнаут, которого несколько дней назад сменил Ян Келлинг. Отвечая на вопрос о планах, новый президент упомянул укрепление возможностей Фонда СПО противостоять новыми угрозами свободе пользователей и привлечение к движению свободного ПО новых сторонников.

На посвящённом сорокалетию мероприятии Зои Койман (Zoë Kooyman), исполнительный директор Фонда СПО, представила новый проект - LibrePhone, нацеленный на предоставление полной свободы вычислений в мобильных устройствах. Подробности об инициативе пока не приводятся, упоминается только то, что она позволит донести до пользователей мобильных устройств базовые понятия свободы ПО, такие как право запускать, копировать, распространять, изучать, изменять и улучшать программное обеспечение. Проект курирует Роб Савой (Rob Savoye), обладатель премии за продвижение и развитие свободного ПО, создатель свободного Flash-плеера Gnash, участник разработки GCC, Debian, GDB, DejaGnu, Newlib, Cygwin, One Laptop Per Child и Expect.

    С праздником, товарищи!
     
     
    Ричард сделал из Линуса человека! А без него мы бы сейчас сидели в платном интернет, который бы был по карточкам и все сервера были бы проприетарные ibm power, которые позволит себе могут только мегакорпарации и государства.
     
     
    > Ричард сделал из Линуса человека! А без него мы бы сейчас сидели в платном интернет,

    А я бы юзал какую-нибудь бццкую винду, унизительно клацая Agree на том булшите который в EULA написан, что я согласен с анa^W досмо^W отправкой нажатий моих клавиш на сервера майкрософт, рекламу, отправку текста AI "для улучшения качества обслуживания" и прочие онлайн акаунты.

    А из средств девелопа - MS VS какой, ставящийся полдня, пихающий unique ID машины в бинарники (man "Rich header") и еще и за кучу денег в общем случае. И я б верил что есть только Wintel. И большая часть того о чем я мечтал осталась бы без реализации - потому что в винде такие сценарии не предусмотрены. Вот отстой был бы!

     

    Не грех и... 🥂
    По поводу LibrePhone — двойственные ощущения. Раньше бы просто поржал, но после последних инициатив Гугла идея уже не кажется никчёмной. Неосуществимой, да. Но не никчёмной.
     
     
    > Раньше бы просто поржал

    Со времён "раньше" кардинально ничего не поменялось. Это просто ты повзрослел.

     
     
    И кому-то выгодно продал свой смех.

    P.S. но в целом да, надо плакать. Уж если за дело взялся фсф - значит проекту точно хана.

     
     
    > P.S. но в целом да, надо плакать. Уж если за дело взялся фсф - значит проекту точно хана.

    Ну ты то как профессиональный раб (почти ПроРаб) - привычно предложишь пойти пятки целовать очередному хозяину. Еще блин начни экскурсии в зидан водить...

     
    > По поводу LibrePhone — двойственные ощущения. Раньше бы просто поржал,
    > но после последних инициатив Гугла идея уже не кажется никчёмной. Неосуществимой,
    > да. Но не никчёмной.

    Люди так устроены что для того чтобы понять насколько ты что-то ценил - надо это потерять. Гугл очень доступно недавно напомнил нам что от полупроериатарных мегакорпораций, особенно размахивающих MIT/BSD/Apache - ничего кроме гадостей и кидков ожидать не приходится. А под их слоганами борьбы за свободу понимается - свобода сильного делать с более слабыми все что им хочется. Вот только зачем пользователям или девам такая "свобода" имени гугла нужна - это отдельный вопрос. Гуглу то понятно зачем - чем сильнее прищемишь и отдоишь, тем больше денег.

     

    Открытый лазерный принтер они представили? Или хотя бы сканер не фотоаппарат?
     
    > не обманывай себя - люди взрослеют только в паспорте.

    Стареют.Это как рыба с головой, хвостом и др. молоками.¯\_(ツ)_/¯

     
     
    > Стареют.Это как рыба с головой, хвостом и др. молоками.¯\_(ツ)_/¯

    В смысле, ты имел в виду - с наддгробием и эпитафиеем, если повезет?

     

    Лично для меня СПО закончилось после того как пытались отменить Столлмана. Кучка неблагодарных идиотов.
     

