Фонд свободного ПО отметил сорокалетие и представил проект LibrePhone

Фонд свободного ПО отпраздновал своё сорокалетие. В 1985 году, спустя год после основания проекта GNU, Ричард Столлман учредил организацию Free Software Foundation. Организация была создана с целью защиты от компаний с сомнительной репутацией, уличённых в присвоении кода и пытающихся продавать некоторые из первых инструментов проекта GNU, разработанных Столлманом и его товарищами. Спустя три года после основания организации, Столлманом была подготовлена первая версия лицензии GPL, определившая юридические рамки модели распространения свободного программного обеспечения.

17 сентября 2019 года Столлман покинул пост президента Фонда СПО и на его место в 2020 году был избран Джеффри Кнаут, которого несколько дней назад сменил Ян Келлинг. Отвечая на вопрос о планах, новый президент упомянул укрепление возможностей Фонда СПО противостоять новыми угрозами свободе пользователей и привлечение к движению свободного ПО новых сторонников.

На посвящённом сорокалетию мероприятии Зои Койман (Zoë Kooyman), исполнительный директор Фонда СПО, представила новый проект - LibrePhone, нацеленный на предоставление полной свободы вычислений в мобильных устройствах. Подробности об инициативе пока не приводятся, упоминается только то, что она позволит донести до пользователей мобильных устройств базовые понятия свободы ПО, такие как право запускать, копировать, распространять, изучать, изменять и улучшать программное обеспечение. Проект курирует Роб Савой (Rob Savoye), обладатель премии за продвижение и развитие свободного ПО, создатель свободного Flash-плеера Gnash, участник разработки GCC, Debian, GDB, DejaGnu, Newlib, Cygwin, One Laptop Per Child и Expect.



