Выпуск Phosh 0.50.0, GNOME-окружения для смартфонов

Опубликован релиз Phosh 0.50, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, Droidian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+. Среди изменений: Упрощён доступ к настройкам верхней панели.

Добавлена собственная реализация кода поддержки клавиш управления яркостью экрана. Ранее для управления яркостью использовался gnome-settings-daemon, но в выпуске GNOME 49 подобная функциональность была перенесена из gnome-settings-daemon в GNOME Shell.

Демонстрационные плагины помечены признаком NoDisplay, т.е. теперь не показываются в конфигураторе phosh-mobile-settings.

В композитном сервере Phoc добавлена начальная поддержка рабочих столов (Wayland-расширение ext-workspace).

В экранной клавиатуре Stevia реализована возможность удаления целых слов при удержании клавиши Backspace; обеспечено автоматическое удаление предшествующего проблема при вставке знаков препинания; изменён стиль всплывающей подсказки с вариантами символов; налажена отрисовка на системах с несколькими экранами; улучшено оформление клавиш; добавлен юнит systemd для gnome-session 49.

В конфигуратор phosh-mobile-settings добавлена поддержка корректировок настроек GSettings и XResources, используемых в postmarketOS. Добавлен демонстрационный плагин для плавного скрытия содержимого.

В gmobile, набор обработчиков для работы GNOME на мобильных устройствах, добавлена поддержка клавиши выхода из ждущего режима для устройств Fairphone 5 и FuriPhone FLX1.

В xdg-desktop-portal-phosh добавлен интерфейс выбора файлов.

Обновлены версии зависимостей: wlroots 0.19.1, GNOME 49, Calls 48.2, cellbroadcastd 0.0.2, feedbackd 0.8.6, feedbackd-device-themes 0.8.6, callaudiod 0.1.10, wys 0.1.12, mmsd-tng 2.6.3.



