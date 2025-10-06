The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск Phosh 0.50.0, GNOME-окружения для смартфонов

06.10.2025 07:55

Опубликован релиз Phosh 0.50, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, Droidian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+.

Среди изменений:

  • Упрощён доступ к настройкам верхней панели.
  • Добавлена собственная реализация кода поддержки клавиш управления яркостью экрана. Ранее для управления яркостью использовался gnome-settings-daemon, но в выпуске GNOME 49 подобная функциональность была перенесена из gnome-settings-daemon в GNOME Shell.
  • Демонстрационные плагины помечены признаком NoDisplay, т.е. теперь не показываются в конфигураторе phosh-mobile-settings.
  • В композитном сервере Phoc добавлена начальная поддержка рабочих столов (Wayland-расширение ext-workspace).
  • В экранной клавиатуре Stevia реализована возможность удаления целых слов при удержании клавиши Backspace; обеспечено автоматическое удаление предшествующего проблема при вставке знаков препинания; изменён стиль всплывающей подсказки с вариантами символов; налажена отрисовка на системах с несколькими экранами; улучшено оформление клавиш; добавлен юнит systemd для gnome-session 49.
  • В конфигуратор phosh-mobile-settings добавлена поддержка корректировок настроек GSettings и XResources, используемых в postmarketOS. Добавлен демонстрационный плагин для плавного скрытия содержимого.
  • В gmobile, набор обработчиков для работы GNOME на мобильных устройствах, добавлена поддержка клавиши выхода из ждущего режима для устройств Fairphone 5 и FuriPhone FLX1.
  • В xdg-desktop-portal-phosh добавлен интерфейс выбора файлов.
  • Обновлены версии зависимостей: wlroots 0.19.1, GNOME 49, Calls 48.2, cellbroadcastd 0.0.2, feedbackd 0.8.6, feedbackd-device-themes 0.8.6, callaudiod 0.1.10, wys 0.1.12, mmsd-tng 2.6.3.


  1. Главная ссылка к новости (https://phosh.mobi/releases/re...)
  2. OpenNews: Выпуск Phosh 0.48.0, GNOME-окружения для смартфонов
  3. OpenNews: Опубликован Droidian 99, вариант Debian для смартфонов
  4. OpenNews: В postmarketOS и Alpine добавлена поддержка среды рабочего стола COSMIC
  5. OpenNews: Опубликован postmarketOS 25.06, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
  6. OpenNews: Смартфон FLX1s, поставляемый с Debian и оболочкой на базе GNOME
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64004-phosh
Ключевые слова: phosh, gnome, mobile
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (1) RSS
  • 1, 000110 (?), 08:09, 06/10/2025 [ответить]  
    		• +/
    Тоже на Javascript?
     
  • 2, Аноним (2), 08:24, 06/10/2025 [ответить]  
    		• +/
    AUR таки успешно завалили, второй день не встает
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру