Опубликован postmarketOS 25.06, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств

После 6 месяцев разработки представлен выпуск проекта postmarketOS 25.06, развивающего дистрибутив Linux для мобильных устройств, базирующийся на пакетной базе Alpine Linux, стандартной Си-библиотеке Musl и наборе утилит BusyBox. Целью проекта является предоставление Linux-дистрибутива для смартфонов и планшетов, не зависящего от жизненного цикла поддержки официальных прошивок и не привязанного к типовым решениям основных игроков индустрии. Сборки подготовлены для 57 устройств, включая PINE64 PinePhone Pro, Purism Librem 5, OnePlus 6, Fairphone 5, Google Nexus 10, Google Pixel 3a, Nokia N900, Lenovo A60xx, ASUS MeMo Pad 7, а также различные модели Samsung Galaxy и Xiaomi. Ограниченная экспериментальная поддержка предоставлена для более чем 600 устройств. Окружение postmarketOS унифицировано и выносит все специфичные для конкретных устройств компоненты в отдельный пакет. Все остальные пакеты идентичны для всех устройств и основаны на пакетах из дистрибутива Alpine Linux. В сборках по возможности используется ванильное ядро Linux, а если это невозможно, то ядра из прошивок, подготовленных производителями устройств. В качестве основных пользовательских оболочек предлагаются KDE Plasma Mobile, Phosh, GNOME Mobile и Sxmo, но имеется возможность установки и других окружений, включая MATE, COSMIC и Xfce. В новом выпуске: Добавлена возможность использования системного менеджера systemd вместо системы инициализации OpenRC. Systemd задействован в сборках c GNOME Mobile, KDE Plasma Mobile и Phosh. OpenRC оставлен в сборке с Sxmo. Причиной добавления поддержки systemd является усложнение сопровождения стека инициализации на базе OpenRC в условиях постоянно растущей зависимости GNOME и KDE от компонентов systemd. Имеющиеся прослойки для работы GNOME и KDE без systemd не поддерживают некоторых необходимые функции и имеют проблемы с сопровождением. При задействовании systemd в дистрибутиве можно будет реализовать новые возможности для гранулированного управления привилегиями, обеспечения безопасности, управления зависимостями между сервисами, поддержки cgroups и использования активации сервисов по сокету.

Число готовых сборок увеличилось с 53 до 57. Добавлена поддержка смартфонов Google Pixel 3A XL, Motorola Moto G5 Plus, Xiaomi Redmi 7, Xiaomi Mi 9T, Redmi K20, Xiaomi POCO X3 NFC и Xiaomi Mi Pad 5 Pro.

Реализована поддержка камеры для смартфонов OnePlus 6, Motorola Moto E5 Plus, Motorola Moto G5s, Xiaomi Redmi 3S, Xiaomi Redmi 4 Standard и Xiaomi Redmi 4A.

Для устройств на чипах Qualcomm Snapdragon 425/427/430/435 (MSM89x7 ), таких как Motorola Moto E5 Plus, Motorola Moto G5s, Xiaomi Redmi 3S и Xiaomi Redmi 4 включена поддержка звуковой подсистемы и управления зарядкой.

Пакетная база синхронизирована с Alpine Linux 3.22.

Оболочка KDE Plasma Mobile обновлена до версии 6.3.5 (ранее поставлялась версия 6.2.4). По сравнению с прошлым выпуском модернизирован интерфейс переключения между задачами, расширены возможности управления окнами, внесены улучшения в панель быстрых настроек, добавлена поддержка ручного переключения ориентации экрана, добавлен интерфейс отслеживания трафика, улучшен виджет управления громкостью.

Обновлено пользовательское окружение GNOME Mobile, в котором задействована редакция оболочки GNOME Shell, адаптированная для использования на смартфонах и планшетах с сенсорным экраном. Компоненты GNOME Mobile переведены на ветку GNOME 48 (в прошлом выпуске использовался GNOME 46). Из изменений отмечается задействование динамической тройной буферизации при выводе, стековая компоновка уведомлений, новый шрифт и расширение средств управления окнами.

Окружение Phosh, основанное на технологиях GNOME и развиваемое компанией Purism для смартфона Librem 5, обновлено до версии 0.47 (ранее использовался выпуск 0.43). Среди изменений: возможность установки обоев для экрана блокировки, расширение возможностей панели быстрого запуска, поддержка поиска в интерфейсе выбора файлов, настройка силы тактильной обратной связи, показ широковещательных сообщений сотового оператора. Вместо squeekboard по умолчанию задействована экранная клавиатура Stevia, поддерживающая автодополнение слов и всплывающее окно ввода дополнительных символов.

Графическая оболочка Sxmo (Simple X Mobile), основанная на композитном менеджере Sway и придерживающаяся Unix-философии, обновлена до версии 1.17.1 (была 1.17.0).

Предложен новый интерфейс в инсталляторе, упрощающий установку дистрибутива на ноутбуках. Интерфейс позволяет загрузившись в live-режиме выполнить установку на внутренний накопитель, осуществить начальную настройку и произвести установку дополнительных пакетов.

В состав включён пакет mobile-config-thunderbird меняющий настройки десктоп-версии почтового клиента Thunderbird для использования в качестве мобильного приложения.

Улучшен пакет mobile-config-firefox, позволяющий использовать обычных Firefox на мобильных устройствах.

Прекращена поставка по умолчанию пакета openssh-client, который теперь нужно устанавливать вручную. Пакет также ставится как зависимость при установке набора для разработчиков postmarketos-dev, включающего alpine-sdk, bash и coreutils.



