Опубликован postmarketOS 25.06, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств

2.8 , Аноним ( 8 ), 12:23, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ха, умных много нынче развелось. Ну ты возьми полузакрытый, кривущий драйвер из доисторического андроид ядра, который не может без костылей работать в ванильном Linux окружении, и перепиши обратной разработкой в современном mainline ядре, да так чтобы его ещё и мержнули туда и все то в нем работало. Потом придёшь и напишешь: "Это какой-то позор (с)" Никто устанавливать и пользоваться тебя не заставляет, так что и плакать тут нечего.

3.10 , Аноним ( - ), 12:38, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Агрумент бы был принят, если бы этот девайс не был в секции Community

Devices that are relatively well maintained, with most important features (peripherals, modem, etc.) working. Если это значит "работает", то страшно представить что там в менее поддерживаемых.

4.12 , Аноним ( 12 ), 12:50, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что работать модем может и с 3G например, но при этом 4G поддерживаться не будет. Там же не написано что именно не поддерживается, может там не работает оповещение о чрезвычайных происшествиях которое и так никому не нужно, но не работает и поэтому Partial

4.13 , aname ( ? ), 12:50, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это многое говорит о нашем комунити

2.18 , Аноним ( - ), 14:14, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Реально можно работать на ~ 5 устройствах. Попробовать ещё ~ 5 устройств наберётся. https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/137140.html#111 Проблема драйверов нет для железа под GNU/Linux.