Опубликован postmarketOS 25.06, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств

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|1.1, Аноним (1), 11:50, 23/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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>Nokia N900
Многие легендарные модели (2011-2014) не поддерживаются, а этот кусок окаменелости пожалуйста.
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|2.4, Аноним (4), 12:11, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это опенсорс, а не бюро волшебников на голубом вертолете, которые должны тебе сделать кино.
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|2.6, Аноним (-), 12:15, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Даже в этом легендарном эпичном копролите поддержка....
Camera - Partial
Calls - Partial
Частично работают звонки.
Здорово правда! (с)
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|2.32, Василий (??), 16:10, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если ты про MediaPad T3 10 (ags-l09)(huawei-agassi), то встанет. Говрю, как мейнтейнер этого древнего копролита
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|1.3, Аноним (-), 11:59, 23/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Сборки подготовлены для 57 устройств, включая ... OnePlus 6
О, интересно, это же мой девайс
> Ограниченная экспериментальная поддержка предоставлена для более чем 600 устройств.
Ну раз на остальных поддержка "экспериментальная", то он наверняка работает отлично!
Правда же?
https://wiki.postmarketos.org/wiki/OnePlus_6_(oneplus-enchilada)
Connectivity
Camera - Partial
WiFi - Partial
GPS - Partial
ээээ....
ну ладно камера мне не сильно нужна, и без самых последних стандартов ВиФи тоже можно прожить
Modem
Calls - Partial
SMS - Partial
Mobile data - Partial
О_о
а что тогда вообще работает?
Ну ладно подрублю внешний модем...
USB OTG - Partial
Это какой-то позор (с)
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|2.8, Аноним (8), 12:23, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ха, умных много нынче развелось. Ну ты возьми полузакрытый, кривущий драйвер из доисторического андроид ядра, который не может без костылей работать в ванильном Linux окружении, и перепиши обратной разработкой в современном mainline ядре, да так чтобы его ещё и мержнули туда и все то в нем работало. Потом придёшь и напишешь: "Это какой-то позор (с)"
Никто устанавливать и пользоваться тебя не заставляет, так что и плакать тут нечего.
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|3.10, Аноним (-), 12:38, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Агрумент бы был принят, если бы этот девайс не был в секции Community
Devices that are relatively well maintained, with most important features (peripherals, modem, etc.) working.
Если это значит "работает", то страшно представить что там в менее поддерживаемых.
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|4.12, Аноним (12), 12:50, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что работать модем может и с 3G например, но при этом 4G поддерживаться не будет. Там же не написано что именно не поддерживается, может там не работает оповещение о чрезвычайных происшествиях которое и так никому не нужно, но не работает и поэтому Partial
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|1.5, Аноним (4), 12:13, 23/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нужен проект, который будет прошивки для актуальных моделей делать. Чтобы купить и сразу накатить чистую прошивку без предустановленных троянов от яндекса.
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|2.17, Аноним (-), 14:09, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если речь о привязке:
Лицо -> паспорт -> номер телефона + SIM + IMEI
То в текущей ситуации наверно выход хороший. Если белые списки для своих IMEI организуют без сбоев!
А вот отпечаток OS или юзерагент браузера это незачем. Перепрошивка телефонов запрещать не надо.
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|2.16, Аноним (14), 13:24, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Покупать от неизвестного кого? Замучеешься от блекдоров и закладок трубу чистить.
К слову, официальные розничные сети тоже этим страдают.
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|3.29, Аноним (29), 15:47, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И как ты их будешь чистить? Касперский поставишь? Так он сам бекдор.
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|2.24, Аноним (-), 14:57, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Старые Б/У телефоны:
OnePlus 6T
OnePlus 6
Xiaomi Mi 9T / Redmi K20
На них можноодновременнт держать 3 разных операционки: Android, Любой GNU/Linux с Gnome 48, M$ Windows 11 и вибирать любую OS при загрузке.
Цена мобилы + пересылка мне + моя работа + пересылка вам.
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|1.27, Аноним (27), 15:28, 23/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Судя из новости, где-то камера не работает, где-то - звук, а где-то зарядка... А так прикольная поделка.
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