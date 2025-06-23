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Опубликован postmarketOS 25.06, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств

23.06.2025 11:34

После 6 месяцев разработки представлен выпуск проекта postmarketOS 25.06, развивающего дистрибутив Linux для мобильных устройств, базирующийся на пакетной базе Alpine Linux, стандартной Си-библиотеке Musl и наборе утилит BusyBox. Целью проекта является предоставление Linux-дистрибутива для смартфонов и планшетов, не зависящего от жизненного цикла поддержки официальных прошивок и не привязанного к типовым решениям основных игроков индустрии. Сборки подготовлены для 57 устройств, включая PINE64 PinePhone Pro, Purism Librem 5, OnePlus 6, Fairphone 5, Google Nexus 10, Google Pixel 3a, Nokia N900, Lenovo A60xx, ASUS MeMo Pad 7, а также различные модели Samsung Galaxy и Xiaomi. Ограниченная экспериментальная поддержка предоставлена для более чем 600 устройств.

Окружение postmarketOS унифицировано и выносит все специфичные для конкретных устройств компоненты в отдельный пакет. Все остальные пакеты идентичны для всех устройств и основаны на пакетах из дистрибутива Alpine Linux. В сборках по возможности используется ванильное ядро Linux, а если это невозможно, то ядра из прошивок, подготовленных производителями устройств. В качестве основных пользовательских оболочек предлагаются KDE Plasma Mobile, Phosh, GNOME Mobile и Sxmo, но имеется возможность установки и других окружений, включая MATE, COSMIC и Xfce.

В новом выпуске:

  • Добавлена возможность использования системного менеджера systemd вместо системы инициализации OpenRC. Systemd задействован в сборках c GNOME Mobile, KDE Plasma Mobile и Phosh. OpenRC оставлен в сборке с Sxmo. Причиной добавления поддержки systemd является усложнение сопровождения стека инициализации на базе OpenRC в условиях постоянно растущей зависимости GNOME и KDE от компонентов systemd. Имеющиеся прослойки для работы GNOME и KDE без systemd не поддерживают некоторых необходимые функции и имеют проблемы с сопровождением. При задействовании systemd в дистрибутиве можно будет реализовать новые возможности для гранулированного управления привилегиями, обеспечения безопасности, управления зависимостями между сервисами, поддержки cgroups и использования активации сервисов по сокету.
  • Число готовых сборок увеличилось с 53 до 57. Добавлена поддержка смартфонов Google Pixel 3A XL, Motorola Moto G5 Plus, Xiaomi Redmi 7, Xiaomi Mi 9T, Redmi K20, Xiaomi POCO X3 NFC и Xiaomi Mi Pad 5 Pro.
  • Реализована поддержка камеры для смартфонов OnePlus 6, Motorola Moto E5 Plus, Motorola Moto G5s, Xiaomi Redmi 3S, Xiaomi Redmi 4 Standard и Xiaomi Redmi 4A.
  • Для устройств на чипах Qualcomm Snapdragon 425/427/430/435 (MSM89x7 ), таких как Motorola Moto E5 Plus, Motorola Moto G5s, Xiaomi Redmi 3S и Xiaomi Redmi 4 включена поддержка звуковой подсистемы и управления зарядкой.
  • Пакетная база синхронизирована с Alpine Linux 3.22.
  • Оболочка KDE Plasma Mobile обновлена до версии 6.3.5 (ранее поставлялась версия 6.2.4). По сравнению с прошлым выпуском модернизирован интерфейс переключения между задачами, расширены возможности управления окнами, внесены улучшения в панель быстрых настроек, добавлена поддержка ручного переключения ориентации экрана, добавлен интерфейс отслеживания трафика, улучшен виджет управления громкостью.
  • Обновлено пользовательское окружение GNOME Mobile, в котором задействована редакция оболочки GNOME Shell, адаптированная для использования на смартфонах и планшетах с сенсорным экраном. Компоненты GNOME Mobile переведены на ветку GNOME 48 (в прошлом выпуске использовался GNOME 46). Из изменений отмечается задействование динамической тройной буферизации при выводе, стековая компоновка уведомлений, новый шрифт и расширение средств управления окнами.
  • Окружение Phosh, основанное на технологиях GNOME и развиваемое компанией Purism для смартфона Librem 5, обновлено до версии 0.47 (ранее использовался выпуск 0.43). Среди изменений: возможность установки обоев для экрана блокировки, расширение возможностей панели быстрого запуска, поддержка поиска в интерфейсе выбора файлов, настройка силы тактильной обратной связи, показ широковещательных сообщений сотового оператора. Вместо squeekboard по умолчанию задействована экранная клавиатура Stevia, поддерживающая автодополнение слов и всплывающее окно ввода дополнительных символов.
  • Графическая оболочка Sxmo (Simple X Mobile), основанная на композитном менеджере Sway и придерживающаяся Unix-философии, обновлена до версии 1.17.1 (была 1.17.0).
  • Предложен новый интерфейс в инсталляторе, упрощающий установку дистрибутива на ноутбуках. Интерфейс позволяет загрузившись в live-режиме выполнить установку на внутренний накопитель, осуществить начальную настройку и произвести установку дополнительных пакетов.
  • В состав включён пакет mobile-config-thunderbird меняющий настройки десктоп-версии почтового клиента Thunderbird для использования в качестве мобильного приложения.
  • Улучшен пакет mobile-config-firefox, позволяющий использовать обычных Firefox на мобильных устройствах.
  • Прекращена поставка по умолчанию пакета openssh-client, который теперь нужно устанавливать вручную. Пакет также ставится как зависимость при установке набора для разработчиков postmarketos-dev, включающего alpine-sdk, bash и coreutils.


  1. Главная ссылка к новости (https://postmarketos.org/blog/...)
  2. OpenNews: Опубликован postmarketOS 24.12, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
  3. OpenNews: Прогресс в разработке мобильной платформы KDE Plasma Mobile
  4. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.22
  5. OpenNews: В postmarketOS и Alpine добавлена поддержка среды рабочего стола COSMIC
  6. OpenNews: Проект postmarketOS представил сборки на базе systemd
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63446-postmarketos
Ключевые слова: postmarketos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:50, 23/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    >Nokia N900

    Многие легендарные модели (2011-2014) не поддерживаются, а этот кусок окаменелости пожалуйста.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:11, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это опенсорс, а не бюро волшебников на голубом вертолете, которые должны тебе сделать кино.
     
     
  • 3.9, Аноним (1), 12:38, 23/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 12:50, 23/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 4.26, я (?), 15:13, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > А мы с Вами разве на ты? (с)

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82

     
  • 4.30, Аноним (30), 15:48, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Похоже, этому деду только вчера Интернет подключили.
     
  • 2.6, Аноним (-), 12:15, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Даже в этом легендарном эпичном копролите поддержка....
    Camera - Partial
    Calls - Partial

    Частично работают звонки.
    Здорово правда! (с)

     
     
  • 3.31, aaa (??), 15:51, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для телефонов на базе Qualcomm, возможно, скоро и нормальные появятся.
    Собрали финансирование одному разработчику (Alexander 'lynxis' Couzens) для реверс-инжиниринга 4G/VoiceOverLTE
    https://postmarketos.org/blog/2025/06/17/volte-project-qmi-sniffing-with-frida
    https://nlnet.nl/project/VoLTE-Qualcom/
    Если у него терпения и задора хватит.
     
  • 2.23, IMBird (ok), 14:27, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все нокии на meego/maemo те ещё куски того самого.
     

  • 1.2, aname (?), 11:56, 23/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На Huawei MediaPad 2011 года встанет нормально?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 14:16, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет. Разве что сам портировать будешь
     
  • 2.32, Василий (??), 16:10, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты про MediaPad T3 10 (ags-l09)(huawei-agassi), то встанет. Говрю, как мейнтейнер этого древнего копролита
     

  • 1.3, Аноним (-), 11:59, 23/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Сборки подготовлены для 57 устройств, включая ... OnePlus 6

    О, интересно, это же мой девайс

    > Ограниченная экспериментальная поддержка предоставлена для более чем 600 устройств.

    Ну раз на остальных поддержка "экспериментальная", то он наверняка работает отлично!
    Правда же?

    https://wiki.postmarketos.org/wiki/OnePlus_6_(oneplus-enchilada)
        Connectivity
      Camera - Partial
      WiFi   - Partial
      GPS    - Partial
    ээээ....
    ну ладно камера мне не сильно нужна, и без самых последних стандартов ВиФи тоже можно прожить

             Modem
      Calls       - Partial
      SMS         - Partial
      Mobile data - Partial
    О_о
    а что тогда вообще работает?

    Ну ладно подрублю внешний модем...
      USB OTG - Partial

    Это какой-то позор (с)

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:23, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ха, умных много нынче развелось. Ну ты возьми  полузакрытый, кривущий драйвер из доисторического андроид ядра, который не может без костылей работать в ванильном Linux окружении, и перепиши обратной разработкой в современном mainline ядре, да так чтобы его ещё и мержнули туда и все то в нем работало. Потом придёшь и напишешь: "Это какой-то позор (с)"

    Никто устанавливать и пользоваться тебя не заставляет, так что и плакать тут нечего.

     
     
  • 3.10, Аноним (-), 12:38, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Агрумент бы был принят, если бы этот девайс не был в секции Community
    Devices that are relatively well maintained, with most important features (peripherals, modem, etc.) working.

    Если это значит "работает", то страшно представить что там в менее поддерживаемых.

     
     
  • 4.12, Аноним (12), 12:50, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что работать модем может и с 3G например, но при этом 4G поддерживаться не будет. Там же не написано что именно не поддерживается, может там не работает оповещение о чрезвычайных происшествиях которое и так никому не нужно, но не работает и поэтому Partial
     
  • 4.13, aname (?), 12:50, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это многое говорит о нашем комунити
     
  • 2.18, Аноним (-), 14:14, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реально можно работать на ~ 5 устройствах. Попробовать ещё ~ 5 устройств наберётся.

    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/137140.html#111

    Проблема драйверов нет для железа под GNU/Linux.

     

  • 1.5, Аноним (4), 12:13, 23/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужен проект, который будет прошивки для актуальных моделей делать. Чтобы купить и сразу накатить чистую прошивку без предустановленных троянов от яндекса.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:21, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >проект для актуальных моделей

    https://opennet.ru/63388-android

     
     
  • 3.21, Аноним (-), 14:19, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не путай грешное с праведным.

    На новое железо сразу прошивку накатить не получится -- нет для нового железа драйверов в мейнлайн Linux.

    Драйвера пишутся ~ 5 лет при хорошей поддержки от производителя: платы девбоард, полная техническая документация, сотрудники которые занимаются поддержкой Linux.

    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/137140.html#116

     

  • 1.11, Аноним (7), 12:41, 23/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Бонус от Минцифры:
    https://habr.com/ru/news/920832/
     
     
  • 2.17, Аноним (-), 14:09, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если речь о привязке:

    Лицо -> паспорт -> номер телефона + SIM + IMEI

    То в текущей ситуации наверно выход хороший. Если белые списки для своих IMEI организуют без сбоев!

    А вот отпечаток OS или юзерагент браузера это незачем. Перепрошивка телефонов запрещать не надо.

     
     
  • 3.19, Аноним (7), 14:14, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И, что хорошего ?
     
     
  • 4.22, Аноним (-), 14:25, 23/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.15, Аноним (15), 13:17, 23/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Куплю трубу с установленным Gnome Mobile 48, киньте ссылку.
     
     
  • 2.16, Аноним (14), 13:24, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покупать от неизвестного кого? Замучеешься от блекдоров и закладок трубу чистить.
    К слову, официальные розничные сети тоже этим страдают.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 15:47, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как ты их будешь чистить? Касперский поставишь? Так он сам бекдор.
     
  • 2.24, Аноним (-), 14:57, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старые Б/У телефоны:
    OnePlus 6T
    OnePlus 6
    Xiaomi Mi 9T / Redmi K20
    На них можноодновременнт держать 3 разных операционки: Android, Любой GNU/Linux с Gnome 48, M$ Windows 11 и вибирать любую OS при загрузке.

    Цена мобилы + пересылка мне + моя работа + пересылка вам.

     
     
  • 3.25, Аноним (7), 15:11, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58613
     

  • 1.27, Аноним (27), 15:28, 23/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Судя из новости, где-то камера не работает, где-то - звук, а где-то зарядка... А так прикольная поделка.
     
     
  • 2.28, Аноним (29), 15:47, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плата за свободу.
     
  • 2.33, Аноним (30), 16:11, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как зарядка может не работать?
     

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