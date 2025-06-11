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В GNOME будет усилена зависимость от systemd

11.06.2025 17:25

Адриан Вовк (Adrian Vovk), создатель атомарно обновляемого дистрибутива carbonOS и инсталлятора для GNOME OS, а также один из разработчиков systemd-homed и systemd-sysupdate, объявил о внесении в GNOME изменений, которые усилят зависимость проекта от systemd. В грядущих выпусках GNOME 49 и 50 некоторые собственные компоненты для запуска экрана входа в систему будут заменены на штатные возможности systemd, что потребует создания новых прослоек для поставки GNOME в дистрибутивах и операционных системах, не использующих systemd. Отмечается, что удаление старого кода в пользу штатных возможностей systemd упростит сопровождение, избавит проект от костылей и позволит реализовать желаемую функциональность.

С 2015 года в GNOME используется менеджер сеансов systemd-logind, пришедший на смену ConsoleKit. В дистрибутивах, не поддерживающих systemd, используется elogind, независимый от systemd урезанный вариант logind, или патчи, возвращающие поддержку ConsoleKit. При разработке GNOME подобные обходные пути работы без systemd не учитываются и не тестируются, поэтому их работоспособность зависит от сторонних энтузиастов.

В будущих выпусках GNOME в дисплейном менеджере GDM дополнительно будет задействована инфраструктура userdb, предоставляемая systemd, которая заменит собой собственный сервис AccountsService. GNOME и systemd сами по себе не поддерживают запуск более одного графического сеанса для одного и того же пользователя. При этом GDM может выводить одновременно несколько экранов входа для запуска одновременно нескольких графических сеансов, что применяется при удалённом доступе к рабочему столу и на multiseat-системах с несколькими мониторами и устройствами ввода. Подобная функциональность в GDM была реализована 15 лет назад как временный костыль и не совместима с современным dbus-broker, поэтому решено перейти на новую реализацию, использующую systemd-userdb для динамического выделения учётных записей и запуска каждого экземпляра экрана входа под уникальным пользователем.

Кроме того, решено удалить из GNOME реализацию собственного менеджера сервисов, который использовался в gnome-session в качестве запасного обработчика для запуска сервисов GNOME в окружениях без systemd. Встроенный менеджер сервисов функционировал на уровне запуска desktop-файлов и отслеживания работы связанных с ними сервисов. Данный менеджер сервисов почти не изменялся последние 17 лет и единственной причиной по которой он не был удалён оставалось его использование в GDM для запуска экрана входа в систему. После перевода GDM на использование systemd для запуска экрана входа в систему, у проекта не осталось причин поддерживать собственный примитивный менеджер сеансов.

Для упрощения адаптации к изменениям дистрибутивов, не использующих systmed, в GNOME 49 будет временно добавлена возможность запуска GDM без userdb с использованием фиксированного пользователя gdm-greeter для первого сеанса входа, gdm-greeter-2 для второго и т.п. В GNOME 50 подобную возможность, а также встроенный менеджер сервисов планируют удалить, поэтому разработчикам дистрибутивов без systemd в срочном порядке необходимо разработать прослойки для замены systemd-userdb (io.systemd.Multiplexer, userdb Varlink API) и процесса запуска сеанса (session leader), взаимодействующего с применяемым в дистрибутиве сервисным менеджером.

Также потребуется замена исполняемого файла gnome-session-ctl, координирующего взаимодействие между процессом запуска сеанса, сервисом D-Bus и systemd. Замену gnome-session-ctl необходимо разработать до выпуска GNOME 49.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/adrian...)
  2. OpenNews: В GDM по умолчанию отключён сеанс X11
  3. OpenNews: Разработчики GNOME опровергли информацию, что проект становится зависимым от systemd
  4. OpenNews: Для BSD-систем подготовлены аналоги компонентов systemd, востребованных в GNOME
  5. OpenNews: GNOME 3.20 адаптирован для работы в Gentoo без systemd
  6. OpenNews: GNOME адаптирован для управления через systemd
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63391-gnome
Ключевые слова: gnome, systemd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:41, 11/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Правильно. Не на шабаш портянки же полагаться, это же не девуан какой-то.
     
     
  • 2.21, Аноним (-), 18:16, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Правильно. Не на шабаш портянки же полагаться, это же не девуан какой-то.

    Они просто решили что #$%ться с чужики проблемами при ограниченном ресурсе - не их прерогатива. И теперь нетакусики желающие изобрести квадратное колесо - будут тратить на это свое время, а не их. По моему так честнее, а?

     
     
  • 3.25, Аноним (25), 18:21, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > #$%ться с чужики проблемами при ограниченном ресурсе - не их прерогатива

    И правильно сделали, ато например если бы они были тренерами по бодибилдингу, то просили бы подкачаться за них.

     
  • 3.32, Аноним (32), 18:26, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Простите пожалуйста, а с каких пор нетакусикам не по-боку на гном?
     

  • 1.3, nebularia (ok), 17:45, 11/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > При этом GDM может выводить одновременно несколько экранов входа для запуска одновременно нескольких графических сеансов, что применяется при удалённом доступе к рабочему столу и на multiseat-системах с несколькими мониторами и устройствами ввода

    Где они вообще это нашли?

     
  • 1.5, troizet (ok), 17:47, 11/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Дистрибутивам без systemd будет проще выкинуть гном.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 17:52, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В kde же завязали на systemd, но работает как-то без. Патчи разные есть для всяких exbsd, опять же.
     
     
  • 3.14, Аноним (-), 18:00, 11/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.28, Аноним (25), 18:22, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Патчи разные есть для всяких exbsd, опять же.

    Патчи, патчи, патчи, это все костыли.

     
  • 2.9, Аноним (-), 17:52, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дистрибутивам без systemd будет проще выкинуть гном.

    А кто-то из маргиналов его использует?
    Обычно такие дистры тянуть какие-то нискучные DE от васянов.
    Так что все счастливы - гномерам меняьше работы, а для нитакусиков ничего не изменится.

     
  • 2.17, Мимокрокодил (?), 18:05, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык не поверишь!))
     

  • 1.13, Аноним (-), 17:59, 11/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С каждым годом я убеждаюсь каким мудрым человеком является Патрик Фолькердинг. Он ведь в своё время выпилил из своего дистрибутива GNOME, он ведь что-то чувствовал. Уже тогда это был тревожный звонок, но никто на это не обратил внимания. Просто некоторые недалёкие люди по этому поводу зубоскалили. Патрик реально имеет шестое чувство.

    Гвоздями прибивать целый DE к systemD, глупо и негибко. Уже не шучу: "Да. Патрег, бох".

     
     
  • 2.16, Аноним (-), 18:02, 11/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.22, Аноним (22), 18:18, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С каждым годом я убеждаюсь каким мудрым человеком является Патрик Фолькердинг.

    Настолько мудрым, что его поделка никому нафиг не нужна?
    Потратить годы жизни на бесполезную фигню? Надеюсь ему хоть было весело)

    До уровня Терренса Эндрю Дэвиса ему еще далеко, может в старости впадет в маразм.

     
  • 2.31, Аноним (25), 18:24, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Гвоздями прибивать целый DE к systemD, глупо и негибко.

    Насамом деле правильно, расплрдили стстем инициализации, а так же как x11, Wayland, а так же кучу файловых систем.
    Лучше делать что то более концентрическое но качественно.

     
     
  • 3.37, Аноним (-), 18:37, 11/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.39, Аноним (39), 18:41, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GNOME? Да бог с ним. Сила GNU/Linux в разнообразии. она такой родилась это её природа! Для GNU/Linux монокультура типа Windows OS, macOS губительна. С точки зрения логики, рассуждения типа когда "надо всем миром навалится", только кажутся правильным. Но на самом деле такие рассуждения неверны, в корне не верны. Попытка унифицировать Linux, к которому так стремятся разработчики systemd для самой экосистемы GNU/Linux губительна. Разработчики systemd не понимают этого.
     

  • 1.15, Мимокрокодил (?), 18:01, 11/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А от нее лечат?
     
  • 1.18, Аноним (18), 18:06, 11/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Недавно попробовал использовать гном, потому что его композитор хорошо работает с ускорителем intel GVT-g, и это просто кошмар, вернулся на кеды с иксами (в вяленном в этом сетапе артефакты): невозможно нормально настроить панель задач, невозможно нормально настроить тему и цвета, системный трей не показывает фоновые приложения и нет даже микшера громкости для разных приложений. Когда нужно просто найти нужное приложение открывается на весь экран (как в неудачной восьмерке) какой то бред ненужный, настроек дефолтных вообще нет, оказывается нужно ставить отдельное приложение Tweaks, где оказывается есть всего лишь часть базового функционала.
    Как этим не то что программисту, а обычному пользователю пользоваться, естественно 2% десктопа когда такой бред по умолчанию поставляется. Но я думаю что это специльный заговор майкрософт которая доплачивает IBM, владелице шляпы, чтобы рабочее окружение оставалось на таком уровне.
     
  • 1.19, Аноним (-), 18:10, 11/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "В GNOME будет усилена зависимость от systemd"

    Как-то очень кликбейтно написан заголовок.
    Нужно что-то такое:

    "GNOME отказывается от велосипедов и костылей 15летней давности и переходит на признанные индустрией компоненты"

    Совсем другое дело, не правда ли?))

     
     
  • 2.23, Аноним (22), 18:20, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Совсем другое дело, не правда ли?))

    Конечно)
    Но так комментариев было бы существенно меньше.

    Но если бы в соседней теме заголовок был "убунта выкидывает технологии 80х которые могут шпионить за вами" - то было бы больше.
    В заголовке важен баланс)


     
  • 2.27, dannyD (?), 18:22, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>признанные индустрией компоненты

    так понимаю Индустрия это такая тётка с косой?

     
     
  • 3.33, Аноним (-), 18:28, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага.
    Изображается с факелом просвещения в одной руке и серпом в другой (им она луддитам по причинному месту бьет).

    А если серьезно, то в индустрии парад велосипедов случается только по какой-то существенной причине, например патентным ограничениям.
    Поэтому на мнение меньшинств староверов: которым новое НЕНУЖНО, а вот портянку в баше навернуть - это с радостью, нужно относиться с легким пренебрежением.
    Все равно сами они код не напишут)

     
     
  • 4.36, Аноним (32), 18:36, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему же новое не нужно, вот mdev - отличная новая замена udev. s6 тоже поновее systemd будет например.
     

  • 1.24, Skullnet (ok), 18:21, 11/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вендорлок всё ближе.
     
     
  • 2.30, Аноним (-), 18:24, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вендорлок всё ближе.

    Вендорлок открытого кода?
    Или лучше сказать "у неосилаторов ручки из дупки"?

    Но! Не все так плохо!
    У нас есть пример форка Х11!
    Сейчас это фрикшоу покажет, как нужно вести разработку)

     
     
  • 3.34, Аноним (32), 18:29, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, вендорлок спагетти-кода который никто кроме команды его написавшей не способен править и поддерживать. Точно так же как случился вендор лок веба на браузер с открытым кодом, форки которого заканчиваются на изменении названия sed'ом или изменения цвета интерфейса.

    Номинальный опенсорс.

     
     
  • 4.35, Аноним (-), 18:33, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что мешает собрать команду и разобраться?
    Может даже отрефакторить?

    Или как вообще тысячи глаз собирались исправлять баги и искать бекдоры и ошибки?

    > Номинальный опенсорс.

    Почему номинальные?
    Код открыт? да! Всё)

    То что кто-то его не поймет или не осилит, ну так это не проблема кода.

     
     
  • 5.38, Аноним (32), 18:40, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >То что кто-то его не поймет или не осилит, ну так это не проблема кода.

    Да, это не проблема кода - это проблема тех кто такой код использует.

     

  • 1.26, prokoudine (ok), 18:21, 11/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Moreover: we’d like to implement a session save/restore feature, but the builtin service manager interferes with that.

    Вот это всё-таки стоило упомянуть в новости. Потому что фича полезная.

     

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