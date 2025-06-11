"В GNOME будет усилена зависимость от systemd"

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|1.1, Аноним (1), 17:41, 11/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Правильно. Не на шабаш портянки же полагаться, это же не девуан какой-то.
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|2.21, Аноним (-), 18:16, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Правильно. Не на шабаш портянки же полагаться, это же не девуан какой-то.
Они просто решили что #$%ться с чужики проблемами при ограниченном ресурсе - не их прерогатива. И теперь нетакусики желающие изобрести квадратное колесо - будут тратить на это свое время, а не их. По моему так честнее, а?
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|3.25, Аноним (25), 18:21, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> #$%ться с чужики проблемами при ограниченном ресурсе - не их прерогатива
И правильно сделали, ато например если бы они были тренерами по бодибилдингу, то просили бы подкачаться за них.
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|3.32, Аноним (32), 18:26, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Простите пожалуйста, а с каких пор нетакусикам не по-боку на гном?
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|1.3, nebularia (ok), 17:45, 11/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> При этом GDM может выводить одновременно несколько экранов входа для запуска одновременно нескольких графических сеансов, что применяется при удалённом доступе к рабочему столу и на multiseat-системах с несколькими мониторами и устройствами ввода
Где они вообще это нашли?
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|2.8, Аноним (8), 17:52, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В kde же завязали на systemd, но работает как-то без. Патчи разные есть для всяких exbsd, опять же.
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|3.28, Аноним (25), 18:22, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Патчи разные есть для всяких exbsd, опять же.
Патчи, патчи, патчи, это все костыли.
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|2.9, Аноним (-), 17:52, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Дистрибутивам без systemd будет проще выкинуть гном.
А кто-то из маргиналов его использует?
Обычно такие дистры тянуть какие-то нискучные DE от васянов.
Так что все счастливы - гномерам меняьше работы, а для нитакусиков ничего не изменится.
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|1.13, Аноним (-), 17:59, 11/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С каждым годом я убеждаюсь каким мудрым человеком является Патрик Фолькердинг. Он ведь в своё время выпилил из своего дистрибутива GNOME, он ведь что-то чувствовал. Уже тогда это был тревожный звонок, но никто на это не обратил внимания. Просто некоторые недалёкие люди по этому поводу зубоскалили. Патрик реально имеет шестое чувство.
Гвоздями прибивать целый DE к systemD, глупо и негибко. Уже не шучу: "Да. Патрег, бох".
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|2.22, Аноним (22), 18:18, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> С каждым годом я убеждаюсь каким мудрым человеком является Патрик Фолькердинг.
Настолько мудрым, что его поделка никому нафиг не нужна?
Потратить годы жизни на бесполезную фигню? Надеюсь ему хоть было весело)
До уровня Терренса Эндрю Дэвиса ему еще далеко, может в старости впадет в маразм.
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|2.31, Аноним (25), 18:24, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Гвоздями прибивать целый DE к systemD, глупо и негибко.
Насамом деле правильно, расплрдили стстем инициализации, а так же как x11, Wayland, а так же кучу файловых систем.
Лучше делать что то более концентрическое но качественно.
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|3.39, Аноним (39), 18:41, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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GNOME? Да бог с ним. Сила GNU/Linux в разнообразии. она такой родилась это её природа! Для GNU/Linux монокультура типа Windows OS, macOS губительна. С точки зрения логики, рассуждения типа когда "надо всем миром навалится", только кажутся правильным. Но на самом деле такие рассуждения неверны, в корне не верны. Попытка унифицировать Linux, к которому так стремятся разработчики systemd для самой экосистемы GNU/Linux губительна. Разработчики systemd не понимают этого.
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|1.18, Аноним (18), 18:06, 11/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Недавно попробовал использовать гном, потому что его композитор хорошо работает с ускорителем intel GVT-g, и это просто кошмар, вернулся на кеды с иксами (в вяленном в этом сетапе артефакты): невозможно нормально настроить панель задач, невозможно нормально настроить тему и цвета, системный трей не показывает фоновые приложения и нет даже микшера громкости для разных приложений. Когда нужно просто найти нужное приложение открывается на весь экран (как в неудачной восьмерке) какой то бред ненужный, настроек дефолтных вообще нет, оказывается нужно ставить отдельное приложение Tweaks, где оказывается есть всего лишь часть базового функционала.
Как этим не то что программисту, а обычному пользователю пользоваться, естественно 2% десктопа когда такой бред по умолчанию поставляется. Но я думаю что это специльный заговор майкрософт которая доплачивает IBM, владелице шляпы, чтобы рабочее окружение оставалось на таком уровне.
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|1.19, Аноним (-), 18:10, 11/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"В GNOME будет усилена зависимость от systemd"
Как-то очень кликбейтно написан заголовок.
Нужно что-то такое:
"GNOME отказывается от велосипедов и костылей 15летней давности и переходит на признанные индустрией компоненты"
Совсем другое дело, не правда ли?))
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|2.23, Аноним (22), 18:20, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Совсем другое дело, не правда ли?))
Конечно)
Но так комментариев было бы существенно меньше.
Но если бы в соседней теме заголовок был "убунта выкидывает технологии 80х которые могут шпионить за вами" - то было бы больше.
В заголовке важен баланс)
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|2.27, dannyD (?), 18:22, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>признанные индустрией компоненты
так понимаю Индустрия это такая тётка с косой?
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|3.33, Аноним (-), 18:28, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага.
Изображается с факелом просвещения в одной руке и серпом в другой (им она луддитам по причинному месту бьет).
А если серьезно, то в индустрии парад велосипедов случается только по какой-то существенной причине, например патентным ограничениям.
Поэтому на мнение меньшинств староверов: которым новое НЕНУЖНО, а вот портянку в баше навернуть - это с радостью, нужно относиться с легким пренебрежением.
Все равно сами они код не напишут)
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|4.36, Аноним (32), 18:36, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну почему же новое не нужно, вот mdev - отличная новая замена udev. s6 тоже поновее systemd будет например.
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|2.30, Аноним (-), 18:24, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вендорлок всё ближе.
Вендорлок открытого кода?
Или лучше сказать "у неосилаторов ручки из дупки"?
Но! Не все так плохо!
У нас есть пример форка Х11!
Сейчас это фрикшоу покажет, как нужно вести разработку)
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|3.34, Аноним (32), 18:29, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, вендорлок спагетти-кода который никто кроме команды его написавшей не способен править и поддерживать. Точно так же как случился вендор лок веба на браузер с открытым кодом, форки которого заканчиваются на изменении названия sed'ом или изменения цвета интерфейса.
Номинальный опенсорс.
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|4.35, Аноним (-), 18:33, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что мешает собрать команду и разобраться?
Может даже отрефакторить?
Или как вообще тысячи глаз собирались исправлять баги и искать бекдоры и ошибки?
> Номинальный опенсорс.
Почему номинальные?
Код открыт? да! Всё)
То что кто-то его не поймет или не осилит, ну так это не проблема кода.
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|5.38, Аноним (32), 18:40, 11/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>То что кто-то его не поймет или не осилит, ну так это не проблема кода.
Да, это не проблема кода - это проблема тех кто такой код использует.
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|1.26, prokoudine (ok), 18:21, 11/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Moreover: we’d like to implement a session save/restore feature, but the builtin service manager interferes with that.
Вот это всё-таки стоило упомянуть в новости. Потому что фича полезная.
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