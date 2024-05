Начальный прототип нового инсталлятора для GNOME OS

2.12 , n00by ( ok ), 10:55, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – RedHat не конкурирует с KDE, а оставляет им некоторую свободу действий. Это конкурент и будущая замена Fedora.

2.24 , KhabMan ( ok ), 12:47, 25/05/2024
Разве что ветке Unstable.

GNOME OS вообще нежизнеспособен в повседневном использовании.

3.30 , No_KDE ( ? ), 13:19, 25/05/2024
Может хватит гнать эту лабуду уже, годами в повседневном использовании у миллионов пользоваетлей.

4.32 , KhabMan ( ok ), 13:28, 25/05/2024
> Может хватит гнать эту лабуду уже, годами в повседневном использовании у миллионов

> пользоваетлей.
Я про GNOME OS... Исправил, хотя и так очевидно было

3.38 , Аноним ( 38 ), 14:05, 25/05/2024
Посмотрим. Про Линукс так же говорили.

4.40 , KhabMan ( ok ), 14:12, 25/05/2024
> Про Линукс так же говорили.
1) GNOME OS - это, внезапно, линукс.

2) Про Линукс это отчасти тоже правда:) Большинство пользователей линукса даже не в курсе, что они используют линукс)

3) У GNOME OS в принципе никогда не было цели сделать полноценную ОС, это тупо тестовый полигон