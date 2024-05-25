Начальный прототип нового инсталлятора для GNOME OS

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|1.4, Аноним (4), 09:32, 25/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Опять этот инсталятор не будет влезать в экран 800x600 в виртуальной машине? А диалог выбора файла опять не поддерживает ввод пути руками даже после нажатия Ctrl+L?
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|2.5, Fracta1L (ok), 10:00, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Тебе нужен 4k-монитор, чтобы любоваться прекрасной белоснежной пустотой в окнах.
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|3.29, No_KDE (?), 13:16, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Использовать 4k-монитор нужно только с масштабированием, так что бесполезные многочисленные настройки все равно не влезут.
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|4.37, Fracta1L (ok), 13:59, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Использовать 4k-монитор нужно только с масштабированием
Кому нужно? Мне не нужно.
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|2.13, Аноним (-), 11:04, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Опять этот инсталятор не будет влезать в экран 800x600 в виртуальной машине?
Вы до сих по не научились настраивать разрешение на виртуалках?
Может стоит таки потрудиться и погуглить, а не требовать поддержки хлама из прошлого столетия?
Сейчас как бы 2024 на дворе... Сейчас даже смарт с таким экраном сложно найти.
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|3.22, Аноним (22), 12:24, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это всё круто, но зачем инсталлятору больше разрешение? Он же не порно в fullhd мне показывает. Информации там больше явно не стало.
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|4.25, Аноним (-), 12:57, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это всё круто, но зачем инсталлятору больше разрешение?
Потому что если делать для такого разрешения, то на нормальных вроде 1080, которые у юзеров в 99% случаев, он будет выглядеть как овно.
Там сейчас адаптивный лейаут, но ему тоже нужно задавать разумный минимум по разрешению.
Иначе нужно усложнять лейаут, напр. переносить кнопки, когда не влазит локализация, делать доп. скролы и тд.
Какой смысл делать доп работу, если этим будут пользоваться полторы калеки?
Вы бы еще 800×480 предложили как в eee pc. Или вообще 640х480))
> Он же не порно в fullhd мне показывает.
Кстати, неплохая идея "как развлечь юзера пока идет установка".
А то скрины про фичи системы как напр. в бубунте довольно унылы...
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|5.36, Аноним (36), 13:45, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так оно и так как овно выглядит, только как размазанное по экрану...
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|2.18, Аноним (18), 11:49, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Шоткаты для чего? Выбор файла руками для чего? Это инсталлятор, а не файловый менеджер.
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|2.12, n00by (ok), 10:55, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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RedHat не конкурирует с KDE, а оставляет им некоторую свободу действий. Это конкурент и будущая замена Fedora.
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|2.24, KhabMan (ok), 12:47, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Разве что ветке Unstable.
GNOME OS вообще нежизнеспособен в повседневном использовании.
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|3.30, No_KDE (?), 13:19, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может хватит гнать эту лабуду уже, годами в повседневном использовании у миллионов пользоваетлей.
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|4.32, KhabMan (ok), 13:28, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Может хватит гнать эту лабуду уже, годами в повседневном использовании у миллионов
> пользоваетлей.
Я про GNOME OS... Исправил, хотя и так очевидно было
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|4.40, KhabMan (ok), 14:12, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Про Линукс так же говорили.
1) GNOME OS - это, внезапно, линукс.
2) Про Линукс это отчасти тоже правда:) Большинство пользователей линукса даже не в курсе, что они используют линукс)
3) У GNOME OS в принципе никогда не было цели сделать полноценную ОС, это тупо тестовый полигон
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|1.8, Карлос Сношайтилис (ok), 10:14, 25/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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И ни на одном из экранов нет кнопки справки. Ведь, какие могут возникнуть вопросы у юзера в идеальном интерфейсе? И шорткаты нигде писать не надо, они сами в голове возникают при взгляде на экран.
Как-то печально
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|2.11, Анон666 (?), 10:40, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Может тебе еще конструкторскую документацию приложить? Это прототип инсталлера, а не рубка space x dragon.
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|1.14, Аноним (14), 11:10, 25/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Последнее время новости про гномов на опеннете публикуются почти каждые 2-3 дня. А можно про что-нибудь другое тоже часто? Просто уже грустно об этих гномах читать каждый заход.
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|2.15, Аноним (-), 11:22, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А можно про что-нибудь другое тоже часто?
Можно!
Тут есть кнопка "Добавить свою новость", ты ее нажимаешь и пишешь, оформляешь как положено и все будут тебе благодарны (на самом деле всем пофиг)
> Просто уже грустно об этих гномах читать каждый заход.
Так не читай ¯\_(ツ)_/¯
Видишь, что новость не интересная, просто проходи мимо, даже не открывая.
Но ты ж не поленился даже зайти и оставить свой крайне полезный комментарий.
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|1.17, Аноним (17), 11:39, 25/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> новые макеты оформления диалога открытия
Шо, опять "новые"?
Что на этот раз удалят?
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|1.19, Мммм. (?), 12:17, 25/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Потешная пародия на макось. Как у карго-культистов, которые однажды увидели самолёт и сделали нéчто похожее, но из г..на и веток.
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|2.39, Аноним (38), 14:07, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут примерно 0 элементов, похожих на макось. Эта постоянная чушь от людей, которые мак видели на картинках в 2005 году, уже порядком надоела.
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|1.21, Nick (??), 12:24, 25/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Когда Гном из коробки сделают удобным, более функциональным и кастомизированным, а так же не немного красивее, чтобы размытости были,так же чтобы ихние приложения были кроссплатформенные
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|1.23, kvant (??), 12:27, 25/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Красивый гном, а главное универсальный, под все устройства подходит, ну кроме телевизоров. Им необходимо стандарты авторизации и синхронизации добавить, чтобы игроки рынка предоставляющие почтовые службы, календари и тому подобное, могли конкурировать на основе своих экосистем используя одну ОС, но нужно чтобы эти игроки регулярно инвестировали в разработку, а значит необходимо что-то, что будет им доступно только по подписке, к примеру магазин приложений с эксклюзивным софтом. Наверное, это должен быть профессиональный софт для создания медиа в первую очередь. Иначе этот проект стухнет. Я бы ещё из xfce сделал классический рабочий стол на подобии Windows 7/10 для рабочих станций. У нас столько компаний, с огромными парками ПК, которые могли бы выделить по паре разработчиков и пилить одну ОС, иначе Microsoft входящая в Linux Foundation продолжит вставлять палки в колёса, как когда-то они вместе с Intel развалили Nokia. Я смотрел Linux Foundation, там просто деньги распиливают на никому не нужных проектах, при этом донатят им огромное количество компаний, Linux так на десктопах никогда не стрельнет, пока идиоты, тратящие на лицензии Microsoft и имеющие огромные парки ПК не объединятся.
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|3.35, kusb (?), 13:39, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне он кажется по своему красивым, кстати. Но оно слишком тупое.
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