Начальный прототип нового инсталлятора для GNOME OS

2.5 , Fracta1L ( ok ), 10:00, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Тебе нужен 4k-монитор, чтобы любоваться прекрасной белоснежной пустотой в окнах.

3.29 , No_KDE ( ? ), 13:16, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Использовать 4k-монитор нужно только с масштабированием, так что бесполезные многочисленные настройки все равно не влезут.

4.37 , Fracta1L ( ok ), 13:59, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Использовать 4k-монитор нужно только с масштабированием Кому нужно? Мне не нужно. 2.13 , Аноним ( - ), 11:04, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Опять этот инсталятор не будет влезать в экран 800x600 в виртуальной машине? Вы до сих по не научились настраивать разрешение на виртуалках?

Может стоит таки потрудиться и погуглить, а не требовать поддержки хлама из прошлого столетия?

Сейчас как бы 2024 на дворе... Сейчас даже смарт с таким экраном сложно найти.

3.22 , Аноним ( 22 ), 12:24, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это всё круто, но зачем инсталлятору больше разрешение? Он же не порно в fullhd мне показывает. Информации там больше явно не стало.

4.25 , Аноним ( - ), 12:57, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это всё круто, но зачем инсталлятору больше разрешение? Потому что если делать для такого разрешения, то на нормальных вроде 1080, которые у юзеров в 99% случаев, он будет выглядеть как овно. Там сейчас адаптивный лейаут, но ему тоже нужно задавать разумный минимум по разрешению.

Иначе нужно усложнять лейаут, напр. переносить кнопки, когда не влазит локализация, делать доп. скролы и тд.

Какой смысл делать доп работу, если этим будут пользоваться полторы калеки?

Вы бы еще 800×480 предложили как в eee pc. Или вообще 640х480)) > Он же не порно в fullhd мне показывает. Кстати, неплохая идея "как развлечь юзера пока идет установка".

А то скрины про фичи системы как напр. в бубунте довольно унылы...

5.36 , Аноним ( 36 ), 13:45, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так оно и так как овно выглядит, только как размазанное по экрану...

2.18 , Аноним ( 18 ), 11:49, 25/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Шоткаты для чего? Выбор файла руками для чего? Это инсталлятор, а не файловый менеджер.

