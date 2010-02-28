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Оценка влияния оптимизаций в GNOME 46 на эффективность работы эмуляторов терминала

08.04.2024 17:07

Опубликованы результаты проверки эффективности оптимизаций, добавленных в библиотеку VTE (Virtual TErminal library) и вошедших в состав релиза GNOME 46. При тестировании измерена отзывчивость интерфейса в эмуляторах терминала Alacritty, Console (GTK 4), GNOME Terminal (GTK 3 и 4) и VTE Test App (пример из репозитория VTE), при их запуске в Fedora 39 с GNOME 45 и в Fedora 40-beta с GNOME 46. Приложение Alacritty не использует библиотеку VTE и выбрано в качестве эталона, так как, судя по прошлым тестам, является одним из наиболее быстрых эмуляторов терминалов. Для измерения использовался аппаратный датчик на базе платы Teensy, измеряющий время между нажатием кнопки и появлением информации на экране.

Библиотека VTE предоставляет готовый виджет GTK, используемый в различных эмуляторах терминала для GNOME, среди которых GNOME Terminal, Console, Black Box, Tilix, Terminator и Ptyxis. В версии GNOME 46 в VTE существенно переработаны внутренние структуры, что, по оценке разработчиков, привело ускорению операций, прирост производительности которых достигал в тестах 40%. C практической стороны оптимизации привели к снижению задержек при отрисовке в конфигурациях с GTK 4. Ранее задержки при вводе с клавиатуры в Console и GNOME Termina были ощутимы, что отталкивало многих пользователей от использования штатных эмуляторов терминала для GNOME. При использовании версии VTE 0.76 эта проблема решена.

Проведённое независимое тестирование подтвердило заметное снижение задержек ввода данных в приложениях на базе VTE, которое наблюдается не только в простых, но и в сложных сценариях использования терминалов. Например, при использовании neovim задержки ввода эмуляторов терминала на базе VTE сократились до уровня наиболее быстрого терминала Alacritty. В частности в тесте, связанном с использование утилиты "cat", реакция на нажатие клавиш в Console и GNOME Terminal снизились до 40 до 12 мс, а в тесте прокрутки в neovim - с 45 до 23 мс.







Ускорение работы при использовании новой версии библиотеки VTE также отмечено в тестовом наборе vtebench, который измеряет не задержки ввода, а время чтения из устройства PTY и производительность разбора (тесты скорости прокрутки и перемещения курсора). При этом в большинстве тестов vtebench терминал Alacritty обгоняет Console и GNOME Terminal, но отставание последних уже не так ярко выражено как раньше. Отчасти отставание GNOME Terminal объясняется накладными расходами на поддержку средств для людей с ограниченными возможностями (accessibility).



  1. Главная ссылка к новости (https://bxt.rs/blog/just-how-m...)
  2. OpenNews: Опубликована среда рабочего стола GNOME 46
  3. OpenNews: В GTK добавлены новые движки отрисовки для OpenGL и Vulkan
  4. OpenNews: cool-retro-term - эмулятор терминала, симулирующий вывод на ретро дисплеях
  5. OpenNews: Доступен графический тулкит GTK 4.14 с новыми движками для OpenGL и Vulkan
  6. OpenNews: Уязвимость, позволяющая подставить escape-последовательности в чужие терминалы
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60952-gnome
Ключевые слова: gnome, terminal, benchmark
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 17:47, 08/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 1.2, n00by (ok), 17:51, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Серьезно подошли к вопросу измерений. Дёшево и сердито. Это не камерой снимать устройство ввода одновременно с экраном, а потом разбирать видеоряд и получить бóльшую погрешность. Жаль, пока не понятно, сколько потребуется сенсоров, что бы замерять инпут-лаг в игрушках.
     

  • 1.3, Аноним (3), 17:53, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    А этот терминал Alacritty оказался весьма крут.
    С другой стороны, не удивительно, тк он написан на Расте.
    Вот тебе скорость и безопасность в одном флаконе)
     
  • 1.7, Аноним (7), 17:56, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    7ms задержка на frame и у вас сверху ещё столько же?

    Жесть. Почему в следующий frame нельзя успеть?

     
  • 1.8, Fyjy (-), 17:59, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мат бот ты пьян, иди домой (с)
    Неужели в наше продвинутое время, когда на марс летают ракеты, а нейросети рисуют кошкодевочек, нельзя прикрутить нормальную проверку?
    Которая не будет удалять сообщения вообще от фонаря.
     
  • 1.9, Аноним (-), 17:59, 08/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 1.10, anonymous (??), 18:04, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я всю жизнь пользуюсь rxvt и не понимаю, зачем что-то в этом менять?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 18:07, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    уууу, не отрисовываешь на gpu вывод README.md? ну ты и луддит.
    бейте его, насмехайтесь над ним.
     
  • 2.14, Аноним (14), 18:12, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем хтерм не устроил то???
     
     
  • 3.22, Аноним (12), 18:27, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А чем хтерм не устроил то???

    я не он, но отвечу за него как юзер urxvt'a: расширениями и документацией. свой плагин пишется за 10 минут.

     
  • 2.21, Аноним (21), 18:27, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я всю жизнь пользуюсь rxvt

    И как вам? Баг с мусорными escape- последовательностями в tmux'е уже починили? А артефакты рендеринга шрифтов?

     

  • 1.11, Аноним (14), 18:06, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно бы было посмотреть на аналогичное сравнение, но с участием не только гномотерминалов, а еще xterm, konsole и т.д.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 18:24, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    yakuake же
     
     
  • 3.23, Аноним (14), 18:28, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тогда еще и QTerminal до кучи
     

  • 1.13, Аноним (-), 18:09, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Оценка влияния оптимизаций в GNOME 46 на эффективность работы эмуляторов терминала
    @
    реакция на нажатие клавиш в Console и GNOME Terminal снизились до 40 до 12 мс, а в тесте прокрутки в neovim - с 45 до 23 мс.
    @
    А ТЕПЕРЬ ПРОВЕРЯЕМ KDE и KONSOLE
    @
    НУЖНАЯ БУКВА РИСУЕТСЯ НА ЭКРАНЕ ЕЩЁ ДО ТОГО, КАК АНОН УСПЕЛ НАЖАТЬ КЛАВИШУ
     
  • 1.15, крокодил мимо.. (-), 18:16, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    когда устал от gtk3+, собрал
    vte-0.28.2.tar.xz
    и пересобрал всё, что смог, на gtk2.. если вдруг кому нужен по-настоящему отзывчивый терминал на vte..
     
  • 1.16, cat666 (ok), 18:20, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня дома и на работе 1050Ti гномовский терминал после последних обновлений тормозят так что даже работать невозможно, причем тормоза исключительно в терминале. Vim превращается в убогое тормозное чмо. Это они всех заболтать так хотят?
     
     
  • 2.18, Fyjy (-), 18:23, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > У меня дома и на работе 1050Ti гномовский терминал после последних обновлений
    > тормозят так что даже работать невозможно, причем тормоза исключительно в терминале.
    > Vim превращается в убогое тормозное чмо. Это они всех заболтать так
    > хотят?

    УМВР, хотя гном последней версии.
    Возможно стоит взять линейку и проверить насколько прямые твои руки.
    Если они прямы как березки, то придется читать форумы и пердолиться, потому что у лапчатых есть только один путь.
    "Работает из коробки" за этим на винду, маскось или хромось.

     
     
  • 3.24, _kp (ok), 18:40, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>пердолиться

    Это уместно когда альтернатив нет, а их на Линукс полно, и практически все работают хорошо.
    Так, что с подролиться, это без нас.

     
  • 2.20, _kp (ok), 18:24, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Ранее задержки при вводе с клавиатуры в Console и GNOME Termina были ощутимы, что отталкивало многих пользователей"

    В общем, я как и упомянутые многие пользователи, посмотрел, и переключился на альтернативы.

     

  • 1.17, _kp (ok), 18:21, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>оптимизации привели к снижению задержек при отрисовке в конфигурациях с GTK 4.

    Если с гадкими шрифтами ещё и стало бы медленнее, то объяснения, зачем так, потянули бы сказку.

     
  • 1.25, Аноним (-), 18:49, 08/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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