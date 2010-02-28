Оценка влияния оптимизаций в GNOME 46 на эффективность работы эмуляторов терминала

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|1.2, n00by (ok), 17:51, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Серьезно подошли к вопросу измерений. Дёшево и сердито. Это не камерой снимать устройство ввода одновременно с экраном, а потом разбирать видеоряд и получить бóльшую погрешность. Жаль, пока не понятно, сколько потребуется сенсоров, что бы замерять инпут-лаг в игрушках.
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|1.3, Аноним (3), 17:53, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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А этот терминал Alacritty оказался весьма крут.
С другой стороны, не удивительно, тк он написан на Расте.
Вот тебе скорость и безопасность в одном флаконе)
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|1.7, Аноним (7), 17:56, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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7ms задержка на frame и у вас сверху ещё столько же?
Жесть. Почему в следующий frame нельзя успеть?
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|1.8, Fyjy (-), 17:59, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мат бот ты пьян, иди домой (с)
Неужели в наше продвинутое время, когда на марс летают ракеты, а нейросети рисуют кошкодевочек, нельзя прикрутить нормальную проверку?
Которая не будет удалять сообщения вообще от фонаря.
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|2.12, Аноним (12), 18:07, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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уууу, не отрисовываешь на gpu вывод README.md? ну ты и луддит.
бейте его, насмехайтесь над ним.
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|3.22, Аноним (12), 18:27, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А чем хтерм не устроил то???
я не он, но отвечу за него как юзер urxvt'a: расширениями и документацией. свой плагин пишется за 10 минут.
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|2.21, Аноним (21), 18:27, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я всю жизнь пользуюсь rxvt
И как вам? Баг с мусорными escape- последовательностями в tmux'е уже починили? А артефакты рендеринга шрифтов?
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|1.11, Аноним (14), 18:06, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересно бы было посмотреть на аналогичное сравнение, но с участием не только гномотерминалов, а еще xterm, konsole и т.д.
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|1.13, Аноним (-), 18:09, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Оценка влияния оптимизаций в GNOME 46 на эффективность работы эмуляторов терминала
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реакция на нажатие клавиш в Console и GNOME Terminal снизились до 40 до 12 мс, а в тесте прокрутки в neovim - с 45 до 23 мс.
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А ТЕПЕРЬ ПРОВЕРЯЕМ KDE и KONSOLE
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НУЖНАЯ БУКВА РИСУЕТСЯ НА ЭКРАНЕ ЕЩЁ ДО ТОГО, КАК АНОН УСПЕЛ НАЖАТЬ КЛАВИШУ
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|1.15, крокодил мимо.. (-), 18:16, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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когда устал от gtk3+, собрал
vte-0.28.2.tar.xz
и пересобрал всё, что смог, на gtk2.. если вдруг кому нужен по-настоящему отзывчивый терминал на vte..
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|1.16, cat666 (ok), 18:20, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У меня дома и на работе 1050Ti гномовский терминал после последних обновлений тормозят так что даже работать невозможно, причем тормоза исключительно в терминале. Vim превращается в убогое тормозное чмо. Это они всех заболтать так хотят?
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|2.18, Fyjy (-), 18:23, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> У меня дома и на работе 1050Ti гномовский терминал после последних обновлений
> тормозят так что даже работать невозможно, причем тормоза исключительно в терминале.
> Vim превращается в убогое тормозное чмо. Это они всех заболтать так
> хотят?
УМВР, хотя гном последней версии.
Возможно стоит взять линейку и проверить насколько прямые твои руки.
Если они прямы как березки, то придется читать форумы и пердолиться, потому что у лапчатых есть только один путь.
"Работает из коробки" за этим на винду, маскось или хромось.
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|3.24, _kp (ok), 18:40, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>пердолиться
Это уместно когда альтернатив нет, а их на Линукс полно, и практически все работают хорошо.
Так, что с подролиться, это без нас.
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|2.20, _kp (ok), 18:24, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Ранее задержки при вводе с клавиатуры в Console и GNOME Termina были ощутимы, что отталкивало многих пользователей"
В общем, я как и упомянутые многие пользователи, посмотрел, и переключился на альтернативы.
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|1.17, _kp (ok), 18:21, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>оптимизации привели к снижению задержек при отрисовке в конфигурациях с GTK 4.
Если с гадкими шрифтами ещё и стало бы медленнее, то объяснения, зачем так, потянули бы сказку.
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