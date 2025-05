В GDM по умолчанию отключён сеанс X11. В Fedora 43 в GNOME будет поддерживаться только Wayland

> Ну, так уже разработчики GTK объявили, что GTK5 будет поддерживать только Wayland. Мнение маководов-виндузятников[1], усиленно "дропающих" все "ненужное в гноме" с третьей версии (в результате чего, ну или по чистому совпадению - софта на GTK4, вне гнумовской экосистемы - теперь раз-два и обчелся) конечно очень важно, ага!

[1]"скриншоты" их "линуксового" тулкита:

https://www.gtk.org/features/ - "Adobe ImageReady"

и

> GTK 4 switched to grayscale antialiasing without hinting when rendering fonts. A setting is available that will restore some of the GTK 3 behavior. It is on by default for non-HiDPI screens (as of August, 2023), which should produce good results for most users. Subpixel antialiasing is not available.

>