В GDM по умолчанию отключён сеанс X11. В Fedora 43 в GNOME будет поддерживаться только Wayland

2.9 , name ( ?? ), 22:49, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Тулкиты стали поддерживать, а с ними и большинство ПО.

2.16 , НяшМяш ( ok ), 22:59, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По-сути 99% софта на люлипсе это культи или жтк. Обои поддерживают вяленого, значит и софт тоже поддерживает. Редкие исключения (вроде старого скомпиленного проприетарного софта) чинятся иксвяленым.

3.26 , ilyafedin ( ok ), 23:08, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По впечталению, учитывая нытье "99% софта работает через xwayland", 99% софта таки на электроне

4.30 , Kerr ( ok ), 23:40, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Electron тоже поддерживает Wayland нативно если работает с включенной переменной окружения

ELECTRON_OZONE_PLATFORM_HINT=auto

Её нужно добавить в /etc/environment и после этого перезапустить вашу систему.

Ну, а вообще-то сегодня только проприетарный софт не поддерживает Wayland. А в свободном софте есть либо уже полная, либо хотя бы начальная поддержка Wayland, то есть пока в разработке, но есть.

5.32 , ilyafedin ( ok ), 23:43, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Electron тоже поддерживает Wayland нативно если работает с включенной переменной окружения

> ELECTRON_OZONE_PLATFORM_HINT=auto

> Её нужно добавить в /etc/environment и после этого перезапустить вашу систему.

> Ну, а вообще-то сегодня только проприетарный софт не поддерживает Wayland. А в

> свободном софте есть либо уже полная, либо хотя бы начальная поддержка

> Wayland, то есть пока в разработке, но есть. Ключевое слово тут "если". Это значит, что еще не готово для широкого применения. Да и учитывая, что люди постоянно жалуются на баги хрома с нативным Wayland, не зря оно так.

6.36 , Kerr ( ok ), 00:11, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Честно говоря, да, вы правы. Google всё это время не рассматривал Wayland всерёз и не участвовал в разработке самого протокола, а также в добавлении его поддержки в Chromium, на котором основан Electron. По всей видимости, всё это время патчи в Chromium для добавления поддержки Wayland присылали только энтузиасты из сообщества, а не сами работники Google. Google лишь около пары месяцев назад присоединился к разработке Wayland и, видимо, к улучшению поддержки Wayland в Chromium. Как мы видим, X11 скоро будет полностью удалён из всех ключевых дистрибутивов GNU/Linux. Я имею ввиду, что самые популярные дистрибутивы используют GNOME или KDE Plasma по умолчанию. Та же Ubuntu, например, на GNOME по умолчанию. GNOME менее чем через год полностью удалит код для работы X11. Ubuntu 26.04-LTS будет работать как раз на таком. В Plasma 7 тоже полностью удалят поддержку X11. Как вы думаете, будет ли в таких условиях Google и дальше медлить с развитием поддержки Wayland в Chromium, как и все остальные?

7.43 , Аноним ( 43 ), 00:39, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Большинство проблем на уровне протокола Wayland. Так что разрабам придётся либо протаскивать в него свои расширения, либо по тихому включать XWayland. Вон валвы вообще решили его форкнуть. Так что учитывая ресурсы гугля, они к этому тоже рано или поздно придут.

8.46 , NGAGE13 ( ok ), 00:51, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать что Вальв форкнули ... 8.47 , Kerr ( ok ), 00:54, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Valve не решили форкнуть Wayland, а решили принять участие в его разработке Но ... 9.49 , Аноним ( 49 ), 01:22, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Напиши скрипт на питоне вывода текста helloworld... 2.23 , Аноним ( - ), 23:05, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Тут скорее вопрос "когда тулкиты начнут дропать иксы"

И думаю это только вопрос времени, причем не такого далекого.

Вот тогда точно начнется содом и гомора от нытья луддитов.

3.27 , Kerr ( ok ), 23:15, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, так уже разработчики GTK объявили, что GTK5 будет поддерживать только Wayland. X11 там будет отсутствовать изначально.

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62658

4.34 , Аноним ( 34 ), 23:56, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну, так уже разработчики GTK объявили, что GTK5 будет поддерживать только Wayland. Мнение маководов-виндузятников[1], усиленно "дропающих" все "ненужное в гноме" с третьей версии (в результате чего, ну или по чистому совпадению - софта на GTK4, вне гнумовской экосистемы - теперь раз-два и обчелся) конечно очень важно, ага!

[1]"скриншоты" их "линуксового" тулкита:

https://www.gtk.org/features/ - "Adobe ImageReady"

и

> GTK 4 switched to grayscale antialiasing without hinting when rendering fonts. A setting is available that will restore some of the GTK 3 behavior. It is on by default for non-HiDPI screens (as of August, 2023), which should produce good results for most users. Subpixel antialiasing is not available.

> 5.39 , Kerr ( ok ), 00:18, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В KDE Plasma 7 будет полностью удалена поддержка X11. Это тоже "макаводы-вендузятники"?

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62868

6.41 , Аноним ( 43 ), 00:33, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 7-я плазма будет лет через 10. К тому времени могут и вяленого прикопать по причине банкротства проталкивающих корпораций.

7.48 , Kerr ( ok ), 00:58, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А я ставлю на выход Plasma 7 в 2027 или в 2028 году, ни на чём не основываясь, кроме моего личного чутья.

2.35 , Аноним ( 43 ), 00:04, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >всё ПО как-то резко начало поддерживать этот вайланд или оно будет работать через прослойку/эмуляцию иксов? Разрабы подсуетились и втихую включают поддержку XWayland незаметно для пользователя. Например, так делает QtCreator.

2.53 , freehck ( ok ), 02:41, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не пойму, всё ПО как-то резко начало поддерживать этот вайланд или оно будет работать через прослойку/эмуляцию иксов? Да нет, конечно не начало. Специально поддерживается XWayland в качестве прослойки для X11-приложений. Впрочем, поддерживается до того плохо, что можно в принципе считать, что их дропают.

