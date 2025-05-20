В GDM по умолчанию отключён сеанс X11. В Fedora 43 в GNOME будет поддерживаться только Wayland

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|1.1, 12yoexpert (ok), 22:32, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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медленно варят лягушку. через пять лет в гноме будет реклама, и никто её не сможет выпилить, потому что всё будет на раст, в котором под силу разобраться только большим корпорациям (для чего он, собственно, и рекламируется - создать спрос на пустом месте)
запомните этот твит
UPD: и напоминаю, что гном - продукт (т.е. то, что покупают) IBM. эта та самая, где цпу в серверах работают по подписке
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|2.14, Омномномном (?), 22:54, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>где цпу в серверах работают по подписке
а где-то их в пожизненное пользование за единоразовую оплату отдают?
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|3.33, Аноним (-), 23:47, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а где-то их в пожизненное пользование за единоразовую оплату отдают?
В смысле? Купи себе сервак - и юзай его потом хоть столетие, если он не сдохнет. Ну или полгода, если тебя угораздит новые интелы купить сдуру, с их выгорающими процами.
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|2.28, чатжпт (?), 23:21, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> раст, в котором под силу разобраться только большим корпорациям
учебник прочитай, он в свободном доступе есть
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|2.38, Grand (?), 00:17, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поверь мне мальчик, выпилить рекламу ты не сможешь не потому что Rust, а потому , что всяким сервам запретят гонять неподписанные бинарники.Ради их же финансовой безопасности,бгг
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|2.11, Аноним (-), 22:51, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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> Если они не осилили иксы
Они их до сих пор фиксят, так что осилили. Просто мало кому хочется копаться в этой зловонной куче даже за деньги.
> как они могут создать что-то лучше?
Так уж! Они создали вейланд и вернули свободу в застойное болото линукс десктопа!
Сейчас есть как минимум три основных реализации + еще референсная. Они соревнуются друг другом, как в старые добрые времена.
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|2.12, Аноним (-), 22:52, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Что значит не осилили?
Они его выкинули)
Это как ныть "БМВ начали делать турбомоторы, потому что не осилили карбюраторы от жигулей!"
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|1.7, АнонимЯ (?), 22:47, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не пойму, всё ПО как-то резко начало поддерживать этот вайланд или оно будет работать через прослойку/эмуляцию иксов?
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|2.9, name (??), 22:49, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Тулкиты стали поддерживать, а с ними и большинство ПО.
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|2.16, НяшМяш (ok), 22:59, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По-сути 99% софта на люлипсе это культи или жтк. Обои поддерживают вяленого, значит и софт тоже поддерживает. Редкие исключения (вроде старого скомпиленного проприетарного софта) чинятся иксвяленым.
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|3.26, ilyafedin (ok), 23:08, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По впечталению, учитывая нытье "99% софта работает через xwayland", 99% софта таки на электроне
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|4.30, Kerr (ok), 23:40, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Electron тоже поддерживает Wayland нативно если работает с включенной переменной окружения
ELECTRON_OZONE_PLATFORM_HINT=auto
Её нужно добавить в /etc/environment и после этого перезапустить вашу систему.
Ну, а вообще-то сегодня только проприетарный софт не поддерживает Wayland. А в свободном софте есть либо уже полная, либо хотя бы начальная поддержка Wayland, то есть пока в разработке, но есть.
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|5.32, ilyafedin (ok), 23:43, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Electron тоже поддерживает Wayland нативно если работает с включенной переменной окружения
> ELECTRON_OZONE_PLATFORM_HINT=auto
> Её нужно добавить в /etc/environment и после этого перезапустить вашу систему.
> Ну, а вообще-то сегодня только проприетарный софт не поддерживает Wayland. А в
> свободном софте есть либо уже полная, либо хотя бы начальная поддержка
> Wayland, то есть пока в разработке, но есть.
Ключевое слово тут "если". Это значит, что еще не готово для широкого применения. Да и учитывая, что люди постоянно жалуются на баги хрома с нативным Wayland, не зря оно так.
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|6.36, Kerr (ok), 00:11, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Честно говоря, да, вы правы. Google всё это время не рассматривал Wayland всерёз и не участвовал в разработке самого протокола, а также в добавлении его поддержки в Chromium, на котором основан Electron. По всей видимости, всё это время патчи в Chromium для добавления поддержки Wayland присылали только энтузиасты из сообщества, а не сами работники Google. Google лишь около пары месяцев назад присоединился к разработке Wayland и, видимо, к улучшению поддержки Wayland в Chromium. Как мы видим, X11 скоро будет полностью удалён из всех ключевых дистрибутивов GNU/Linux. Я имею ввиду, что самые популярные дистрибутивы используют GNOME или KDE Plasma по умолчанию. Та же Ubuntu, например, на GNOME по умолчанию. GNOME менее чем через год полностью удалит код для работы X11. Ubuntu 26.04-LTS будет работать как раз на таком. В Plasma 7 тоже полностью удалят поддержку X11. Как вы думаете, будет ли в таких условиях Google и дальше медлить с развитием поддержки Wayland в Chromium, как и все остальные?
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|7.43, Аноним (43), 00:39, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Большинство проблем на уровне протокола Wayland. Так что разрабам придётся либо протаскивать в него свои расширения, либо по тихому включать XWayland. Вон валвы вообще решили его форкнуть. Так что учитывая ресурсы гугля, они к этому тоже рано или поздно придут.
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|8.47, Kerr (ok), 00:54, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Valve не решили форкнуть Wayland, а решили принять участие в его разработке Но ... текст свёрнут, показать
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|2.23, Аноним (-), 23:05, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут скорее вопрос "когда тулкиты начнут дропать иксы"
И думаю это только вопрос времени, причем не такого далекого.
Вот тогда точно начнется содом и гомора от нытья луддитов.
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|4.34, Аноним (34), 23:56, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну, так уже разработчики GTK объявили, что GTK5 будет поддерживать только Wayland.
Мнение маководов-виндузятников[1], усиленно "дропающих" все "ненужное в гноме" с третьей версии (в результате чего, ну или по чистому совпадению - софта на GTK4, вне гнумовской экосистемы - теперь раз-два и обчелся) конечно очень важно, ага!
[1]"скриншоты" их "линуксового" тулкита:
https://www.gtk.org/features/ - "Adobe ImageReady"
и
> GTK 4 switched to grayscale antialiasing without hinting when rendering fonts. A setting is available that will restore some of the GTK 3 behavior. It is on by default for non-HiDPI screens (as of August, 2023), which should produce good results for most users. Subpixel antialiasing is not available.
>
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|6.41, Аноним (43), 00:33, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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7-я плазма будет лет через 10. К тому времени могут и вяленого прикопать по причине банкротства проталкивающих корпораций.
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|7.48, Kerr (ok), 00:58, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я ставлю на выход Plasma 7 в 2027 или в 2028 году, ни на чём не основываясь, кроме моего личного чутья.
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|2.35, Аноним (43), 00:04, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>всё ПО как-то резко начало поддерживать этот вайланд или оно будет работать через прослойку/эмуляцию иксов?
Разрабы подсуетились и втихую включают поддержку XWayland незаметно для пользователя. Например, так делает QtCreator.
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|2.53, freehck (ok), 02:41, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не пойму, всё ПО как-то резко начало поддерживать этот вайланд или оно будет работать через прослойку/эмуляцию иксов?
Да нет, конечно не начало. Специально поддерживается XWayland в качестве прослойки для X11-приложений. Впрочем, поддерживается до того плохо, что можно в принципе считать, что их дропают.
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|1.22, Аноним (22), 23:04, 20/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Может перестанут поганить иксы хоть, за 6 лет больше проблем чем за прошлые 30 лет создали.
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|2.24, 12yoexpert (ok), 23:08, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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пользователи винды хаваяют 10-ку, почему бы и не схавать намеренно испорченные иксы
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|3.44, cheburnator9000 (ok), 00:44, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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windows 10 самая лучшая венда.
работает быстрее 11.
нет никакой AI дрысни.
проводник открывает каталоги моментально, а не грузит cpu что-то там вычисляя.
прямые углы окон вместо принудительного округления.
нет по сути никакой EdgeWebView2 интеграции в десктоп виджеты панели.
и много чего еще что сразу и не вспомнить.
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|2.25, Аноним (-), 23:08, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хе, а кто тогда будет исправлять баги и вычищать какахи, оставленные дидами в 80-90х?
Надеяться на Сообщество™ бессмысленно, они даже форк ХОрга не смогли сделать.
Их удел - жаловаться)
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|3.29, Аноним (29), 23:37, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>они даже форк ХОрга не смогли сделать.
А чего там делать то, берешь открываешь терминал и просто: git clone xorg
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|2.40, Аноним (-), 00:19, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Может перестанут поганить иксы хоть, за 6 лет больше проблем чем за прошлые 30 лет создали.
А у тебя какие-то проблемы с тем чтобы скахать git checkout <коммит 6-летней давности>? Можешь счекаутить Xorg в виде как он был 6 лет назад - и показать им всем мастеркласс. Но ты же этого делать не будешь, правда? Почему-то когда встает вопрос в том чтобы эту тонну навоза раскидать самому - у всех находятся неотложные дела :)
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|3.42, Аноним (43), 00:35, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Успокойся, мальчик. Никаких проблем. Иксы можно хоть 10 летней давности забирать, всё и так работает. Чинить там абсолютно нечего.
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|4.45, Аноним (-), 00:48, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Успокойся, мальчик. Никаких проблем. Иксы можно хоть 10 летней давности забирать, всё
> и так работает. Чинить там абсолютно нечего.
Тогда какие проблемы? Кушай свой идеальный десктоп мечты, не обляпайся. А если вдруг окажется что осталные мечтали о графике с HDR, FreeSync, разным FPS на разных мониторах, без тиринга, лагов и падений долбаного оверинженернутого монстра уносящего за собой всю сессию с всеми программами... ну... значит вы и будете софт себе девелопать заодно. Или юзать вечно старые версии дистро, где всегда полшестого и всегда зашибись работает ваш S3 Virge или что там у вас.
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|5.50, Аноним (50), 01:35, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>мечтали о графике с HDR
Монитор не треснет твой, с 6-битной матрицей?
>FreeSync
Гамать надо на предназначенных для этого устройствах.
>разным FPS на разных мониторах
Месье тонкий знаток извращений.
>без тиринга
Невидия-проблемы. Кстати, они поддержку этого вашего вяленого допилили, или как всегда?
>лагов
То есть невидия у тебя ещё и древняя...
>падений долбаного оверинженернутого монстра уносящего за собой всю сессию с всеми программами
...а остальное железо не иначе с алиэкспресса.
Прогресс как он есть, да. Ты меня убедил.
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|1.51, Аноним (51), 02:19, 21/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Прекращение поддержки ... снизит трудозатраты на сопровождение и высвободит ресурсы, которые можно будет направить на улучшения ...
Дежурная фраза, как мантра уже... Реально работает?
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|2.54, freehck (ok), 02:47, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Прекращение поддержки ... снизит трудозатраты на сопровождение и высвободит ресурсы, которые можно будет направить на улучшения ...
> Дежурная фраза, как мантра уже... Реально работает?
Ну судя по всему работает. Они ж пишут "направить на улучшения", а не "на стабилизацию" или "на доведение до состояния пригодности к использованию"... А улучшения-то они клепают дай боже...
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|1.55, Аноним (55), 02:56, 21/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хозяин-барин, что хочет то и делает. Я в своем дистрибе иксы оставлю. Рекламировать не буду в чебурнете у него не будет альтернатив.
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