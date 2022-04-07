Первый выпуск атомарно обновляемого дистрибутива carbonOS

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|1.4, AntonAlekseevich (ok), 11:37, 07/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ещё один дистриб для не серверного применения для класса систем серверного применения.
Пусть количество таких дистрибутивов дойдет хоть до 5 миллиардов, это не пересадит пользователей Windows с их насиженного места. Серверные администраторы же не будут переделывать свою работу под Linux потому что зачем если и так все работает и никогда не сломается.
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|2.6, Аноним (6), 11:45, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Шындоус ещё существует? Вау, много лет не слышал этого слова! Удивительно, какие только люди на этой планете не живут…
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|3.8, Аноним (8), 11:54, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Шындоус ещё существует?
в твоем воображаемом мире возможно и нет, но в этом живёт и здравствует
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|4.18, Аноним (6), 13:25, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в твоем воображаемом мире возможно и нет, но в этом живёт и
> здравствует
Да вроде, в реальном. Все, кого я встречал из вендузятников последние годы, остановились в развитии где-то на уровне 7 и жаловались, что софт теперь перестал поддерживать их ОС, искали какие альтернативы есть. С кем ни общаюсь, у всех линукс.
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|2.7, Аноним (7), 11:47, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> не пересадит пользователей Windows с их насиженного места
а зачем их куда-то пересаживать? Пусть тусуются там, пусть большинство юзверей будут вантузоидами, тогда вирусописатели будут ориентироваться лишь на них. Линукс - он для нас, чисто для своих. Для тех, кто в теме.
> Серверные администраторы же не будут переделывать свою работу под Linux
А зачем ее переделывать? Дистры вроде этого в первую очередь для новых инсталляций. Никто не просит всех срочно обновить бабанту до карбонОси.
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|3.12, Аноним (12), 12:17, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> не пересадит пользователей Windows с их насиженного места
> а зачем их куда-то пересаживать? Пусть тусуются там, пусть большинство юзверей будут
> вантузоидами, тогда вирусописатели будут ориентироваться лишь на них. Линукс - он
> для нас, чисто для своих. Для тех, кто в теме.
И да и нет, лучше бы поднять процент пользователей до 10% хотя бы, ну не прям на 10%, но чтобы было достаточно, чтобы производители железа не забивали на поддержку этого железа в линуксах. А так да, с остальным согласен, рядовым пользователям достаточно андроида и игрушечки запускать, но они то скоро на облачный гейминг переедут, скорее всего, основной массой, так что да, андроед их удел.
>> Серверные администраторы же не будут переделывать свою работу под Linux
> А зачем ее переделывать? Дистры вроде этого в первую очередь для новых
> инсталляций. Никто не просит всех срочно обновить бабанту до карбонОси.
Скоро эта самая "бабанта" и станет аналогом подобной вот карбоноси, как и silverblue туда ветер дует, атомарные обновления, переключение/чередование снапшотов, корень только в ro. 1 в 1, только вместо флатпака снап, возможно циклы релизов будут другие.
У меня только один вопрос: нафейхоа нужны тогда будут эти дистры, если они все будут как один?!
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|1.5, uis (ok), 11:39, 07/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Дополнительные приложения поставляются в формате Flatpak
1.7 гигов базовой системы - это только начало
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|2.9, Аноним (9), 12:03, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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обратите внимание, все дистры разжирели до полторашки гигабайт спасибо обама
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|2.13, Аноним (12), 12:22, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чем это отличается от Fedora Silverblue?
А вот фиг знает, тем, что не на федоре? В недавних темах, тот же Nitrux, такое же омно, только на базе deb.
Но своё DE и обои.
Наверное с такими темпами всё к тому придёт, что будет как с андройдом, типа база у всех одна, а вот всякие гомнообёртки поверх будут от каждого вендора свои, причём именно формат пакетов и их версиии для всех будут одинаковые.
Зато никакого "зоопарка", благодать для рвущихся дуп от "зоопарков", ничего что софтины будут каждая по 300мб и более весить и безопасность будет стремиться к нулю, привет гуглоплей!
Зато один вождь, один народ, одна система!
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|1.15, Аноним (15), 12:41, 07/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Идею атомарного обновления сделали абсолютно неправильно. Надо чтобы вендор поставлял не read-only систему, а репозиторий с рецептами и может бинарный кеш какой, а пользователь мог на основе этого формировать себе атомарно обновляемую read-only систему как захочет. А то как-то контроль отжали настолько, что без флетпака даже пакет не поставить, это нехорошо. Кстати libostree вполне позволяет реализовать правильную систему, которую я описал в начале этого сообщения. Благодарю за внимание
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|1.16, user90 (?), 12:46, 07/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Оверинжиниринг без цели и смысла, и еще Flatpak вишенкой на этом торте из понятно чего.
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|1.17, Виталя (??), 13:09, 07/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Охуж этот повесточный диверсити "опенсурс".
Сайт этих крабонов не открывается только из Крыма, или со всей РФ?
О, еще и сарцы на гетьлабе. Комбо!
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