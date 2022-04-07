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Первый выпуск атомарно обновляемого дистрибутива carbonOS

07.04.2022 10:01

Представлен первый выпуск пользовательского Linux-дистрибутива carbonOS, построенного с использованием модели атомарной компоновки системы, при которой базовое окружение поставляется как единое целое, не разбитое на отдельные пакеты. Дополнительные приложения устанавливаются в формате Flatpak и запускаются в изолированных контейнерах. Размер установочного образа 1.7 ГБ. Наработки проекта распространяются под лицензией MIT.

Содержимое базовой системы монтируется в режиме только для чтения для защиты от модификации в случае компрометации (дополнительно в будущем планируют встроить возможность шифрования данных и верификации целостности файлов по цифровым подписям). Раздел /usr/local доступен для записи. Процесс обновления системы сводится к фоновой загрузке нового системного образа и переключения на него после перезапуска. При этом старый системный образ сохраняется и при желании или возникновении проблем пользователь в любой момент может вернуться на прошлую версию. В процессе разработки дистрибутива начинка системного окружения собирается при помощи инструментария OSTree (образ формируется из Git-подобного хранилища) и сборочной системы BuildStream, без использования пакетов от других дистрибутивов.

Установленные пользователем приложения изолируются друг от друга в контейнерах. Кроме установки пакетов Flatpak дистрибутив также позволяет использовать инструментарий nsbox для создания произвольных контейнеров, в которых в том числе могут размещаться окружения традиционных дистрибутивов, таких как Arch Linux и Debian. Также предоставляется поддержка инструментария podman, обеспечивающего совместимость с контейнерами Docker. Для установки дистрибутива предлагается графический инсталлятор и интерфейс первоначальной настройки системы.

В качестве файловой системы применяется Btrfs с включением сжатия сохраняемых данных и активным применением снапшотов. Для обработки ситуаций нехватки памяти в системе задействован systemd-oomd, а вместо отдельного раздела подкачки применяется технология swap-on-zram, позволяющая хранить подлежащие вытеснению страницы памяти в сжатом виде. В дистрибутиве реализован централизованный механизм управления полномочий на базе Polkit - sudo не поддерживается и единственным способом выполнения команд с правами root является pkexec.

Проектом развивается собственное пользовательское окружение GDE (Graphite Desktop Environment), основанное на GNOME 42 и включающие приложения из поставки GNOME. Среди отличий от GNOME: модернизированные экран входа в систему, конфигуратор, индикаторы громкости и яркости, панель и оболочка Graphite Shell. Для управления установкой системных обновлений применяется менеджер приложений на основе GNOME Software. Для обработки мультимедийных потоков используется PipeWire. Предоставляется встроенная поддержка разнообразных мультимедийных кодеков.

  1. Главная ссылка к новости (https://carbon.sh/blog/2022-03...)
  2. OpenNews: Проект Silverblue будет развивать атомарно обновляемый вариант Fedora Workstation
  3. OpenNews: Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива Endless OS 4.0
  4. OpenNews: Первый стабильный выпуск Fedora CoreOS
  5. OpenNews: Microsoft опубликовал первый стабильный выпуск Linux-дистрибутива CBL-Mariner
  6. OpenNews: Доступен монолитный дистрибутив Ubuntu Core 20
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56981-carbonos
Ключевые слова: carbonos, ostree
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Козявка (?), 11:23, 07/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Крутяк!!!
     
  • 1.3, Жироватт (ok), 11:29, 07/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слишком хипстово
     
  • 1.4, AntonAlekseevich (ok), 11:37, 07/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ещё один дистриб для не серверного применения для класса систем серверного применения.

    Пусть количество таких дистрибутивов дойдет хоть до 5 миллиардов, это не пересадит пользователей Windows с их насиженного места. Серверные администраторы же не будут переделывать свою работу под Linux потому что зачем если и так все работает и никогда не сломается.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:45, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Шындоус ещё существует? Вау, много лет не слышал этого слова! Удивительно, какие только люди на этой планете не живут…
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:54, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Шындоус ещё существует?

    в твоем воображаемом мире возможно и нет, но в этом живёт и здравствует

     
     
  • 4.18, Аноним (6), 13:25, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в твоем воображаемом мире возможно и нет, но в этом живёт и
    > здравствует

    Да вроде, в реальном. Все, кого я встречал из вендузятников последние годы, остановились в развитии где-то на уровне 7 и жаловались, что софт теперь перестал поддерживать их ОС, искали какие альтернативы есть. С кем ни общаюсь, у всех линукс.

     
  • 2.7, Аноним (7), 11:47, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > не пересадит пользователей Windows с их насиженного места

    а зачем их куда-то пересаживать? Пусть тусуются там, пусть большинство юзверей будут вантузоидами, тогда вирусописатели будут ориентироваться лишь на них. Линукс - он для нас, чисто для своих. Для тех, кто в теме.

    > Серверные администраторы же не будут переделывать свою работу под Linux

    А зачем ее переделывать? Дистры вроде этого в первую очередь для новых инсталляций. Никто не просит всех срочно обновить бабанту до карбонОси.

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:17, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> не пересадит пользователей Windows с их насиженного места
    > а зачем их куда-то пересаживать? Пусть тусуются там, пусть большинство юзверей будут
    > вантузоидами, тогда вирусописатели будут ориентироваться лишь на них. Линукс - он
    > для нас, чисто для своих. Для тех, кто в теме.

    И да и нет, лучше бы поднять процент пользователей до 10%  хотя бы, ну не прям на 10%, но чтобы было достаточно, чтобы производители железа не забивали на поддержку этого железа в линуксах. А так да, с остальным согласен, рядовым пользователям достаточно андроида и игрушечки запускать, но они то скоро на облачный гейминг переедут, скорее всего, основной массой, так что да, андроед их удел.
    >> Серверные администраторы же не будут переделывать свою работу под Linux
    > А зачем ее переделывать? Дистры вроде этого в первую очередь для новых
    > инсталляций. Никто не просит всех срочно обновить бабанту до карбонОси.

    Скоро эта самая "бабанта" и станет аналогом подобной вот карбоноси, как и silverblue туда ветер дует, атомарные обновления, переключение/чередование снапшотов, корень только в ro. 1 в 1, только вместо флатпака снап, возможно циклы релизов будут другие.

    У меня только один вопрос: нафейхоа нужны тогда будут эти дистры, если они все будут как один?!

     

  • 1.5, uis (ok), 11:39, 07/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Дополнительные приложения поставляются в формате Flatpak

    1.7 гигов базовой системы - это только начало

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:03, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    обратите внимание, все дистры разжирели до полторашки гигабайт спасибо обама
     

  • 1.10, Минона (ok), 12:13, 07/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем это отличается от Fedora Silverblue?
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 12:22, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Чем это отличается от Fedora Silverblue?

    А вот фиг знает, тем, что не на федоре? В недавних темах, тот же Nitrux, такое же омно, только на базе deb.
    Но своё DE и обои.
    Наверное с такими темпами всё к тому придёт, что будет как с андройдом, типа база у всех одна, а вот всякие гомнообёртки поверх будут от каждого вендора свои, причём именно формат пакетов и их версиии для всех будут одинаковые.

    Зато никакого "зоопарка", благодать для рвущихся дуп от "зоопарков", ничего что софтины будут каждая по 300мб и более весить и безопасность будет стремиться к нулю, привет гуглоплей!
    Зато один вождь, один народ, одна система!

     

  • 1.11, Карбони (?), 12:14, 07/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно срочно провести неделю декарбонизации!
     
  • 1.14, ананоша (?), 12:27, 07/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чего только не придумаешь, лишь бы не использовать nixos или guix
     
  • 1.15, Аноним (15), 12:41, 07/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Идею атомарного обновления сделали абсолютно неправильно. Надо чтобы вендор поставлял не read-only систему, а репозиторий с рецептами и может бинарный кеш какой, а пользователь мог на основе этого формировать себе атомарно обновляемую read-only систему как захочет. А то как-то контроль отжали настолько, что без флетпака даже пакет не поставить, это нехорошо. Кстати libostree вполне позволяет реализовать правильную систему, которую я описал в начале этого сообщения. Благодарю за внимание
     
  • 1.16, user90 (?), 12:46, 07/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Оверинжиниринг без цели и смысла, и еще Flatpak вишенкой на этом торте из понятно чего.
     
  • 1.17, Виталя (??), 13:09, 07/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Охуж этот повесточный диверсити "опенсурс".
    Сайт этих крабонов не открывается только из Крыма, или со всей РФ?
    О, еще и сарцы на гетьлабе. Комбо!
     

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