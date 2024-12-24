Опубликован postmarketOS 24.12, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств

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|1.1, Аноним (1), 11:31, 24/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если не используете Sway на смартфоне, то зачем используете на десктопе? Наверное, вы не тру.
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|2.9, Жироватт (ok), 12:05, 24/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для стабильной смеси софта с постоянным выводом в окно, на рабочем ПК, на мультимониторной сборке, в режиме "грузим все при запуске, остальное нужно только админу (на отдельном userspace), да и то не факт, у него есть ssh по локалке" тайлинг оправдывает себя.
Sway на мобилке выше моего понимания
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|1.3, Аноним (2), 11:43, 24/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ктож в 1993 году знал что ядро Линукс быстрее захватит рынок мобилок чем десктопов.
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|2.6, Жироватт (ok), 12:02, 24/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Захватило не ядро, а опенсорцная платформа с i18n, которая уже на старте была много лучше китаянских поделий для MTK со всеми "ВСТАВЬТЕ СИМА" и бесплатной(*) для любого дядюшки Ляо aka вендора (привет, нокиевские поделия!) установкой
Захватило не ядро, а то, что вендору, по факту оставалось только собрать блобы SoC - остальное дал гугл.
Захватило не ядро, а наличие внятного SDK для "Developers-Developers-developers" (и, как следствие, приложений) на платформе.
Захватил не линукс, захватил гугл. Но в основу к своему г-но эмулятору dalvick положив именно зрелое ядро линукса
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|3.14, 12yoexpert (ok), 12:26, 24/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вы прочитали классическую проповедь от низшего РАБотника фаанга для работниц домашнего труда
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|1.4, Аноним (4), 11:54, 24/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Plasma - такой гадостью стала после 6й версии...
Я вот сейчас попробовал сеанс с Wayland - наивно думал, что может поменьше памяти жрать будет, потому что грёбанный kded6 и plasmashell - самые жрущие процессы в системе.
Ан нет. При загрузке в вейландовый сеанс...
1. почему-то было через DDC изменена яркость. Если X11-сефнс просто читает значение яркости, то Wayland-сеанс его применяет! Это портит мониторы - они хранят эти значения в EEPROM, и каждое применение просто жжёт этот EEPROM! Я облазил все настройки - некотключаемо (применяет даже если виджет выключен). Они там о чём думают!
2. Полазил в вейландовых настройках. Color Management через colord почему-то вообще не видит монитор (в отличие от X11-сессии). Зато в другом месте вылезло поле для пути к файлу ICC-профиля. Ну ладно, кинул туда путь к профилю ... и всё изображение на экране превратилось вообще в сдвинутое и перемешанное рагу.
3. Потому что разрабы двинутые:
>Nothing is ever as easy as one hopes it to be. A substantial redesign of the settings page would require rewriting the UI with modern Qt Quick / QML code, as opposed to the rather unwieldy Qt Widgets that the old UI was using at the time
Ещё раз - "существенный" (на самом деле нифига, как были ползунки и поля, так и остались, у них там картика есть, полюбуйтесь https://blogs.kde.org/2024/04/23/powerdevil-in-plasma-6.0-and-beyond/ ) редизайн требует переписывания интерфейса на JavaScript! Как же раньше интерфейсы делали?!
Вот и причина того, что жрать всё стало больше. QMeLectron головного мозга. Свалить бы с кед, да некуда. Это единственное живое DE.
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|2.5, Аноним (4), 12:01, 24/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>kded6 consolidates several small services in one process. These are mostly D-Bus services provided by KDED modules, but it also manages sycoca (a binary cache of servicetypes, MIME types and services used by KService) and KConfig update scripts as needed.
Ни слова о раскладке клавиатуры. А ведь если его сделать chmod -x, то перестануть переключаться раскладки.
>kded6 can be configured with the kded6rc ini-style configuration file. On UNIX® systems, this can be found at $XDG_CONFIG_HOME/kded6rc; if $XDG_CONFIG_HOME is not set, this defaults to ~/.config/kded6rc.
Как это должно быть у здорового человека - дефолтный конфиг в /etc. Или хотя-бы возможность сгенерировать дефолтный конфиг. А а так ни дефолтного конфига, не документации. Иди исходники читай, чтобы понять, что к чему. Я уверен, что это намеренно, чтобы грязные руки пользователи не совали и что нужно не отключали. Не тянет комп их QMeLectron - иди новый комп покупай, чудила!
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|3.18, Аноним (18), 13:40, 24/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как это должно быть у здорового человека - дефолтный конфиг в /etc. Или хотя-бы возможность сгенерировать дефолтный конфиг.
GNOME даже здесь демонстрирует свое превосходство: дефолтные значения dconf вполне могут быть сгенерированы и вставлены куда надо за пределы $HOME. Причем все хорошо задокументировано на уровне схемы, сидишь наслаждаешься, просматривая гуйный dconf-editor.
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|2.8, Ru_G (?), 12:05, 24/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гном получше будет с CMS, хотя недостатки тоже пока есть.
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|2.16, myster (ok), 13:36, 24/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> грёбанный kded6 и plasmashell - самые жрущие процессы в системе.
Враньё. Только что отфильтровал в htop проверил
kded 129M
plasma 516M
тебя почитать оно гигабайтища жрёт, железо давно обновлял?
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|1.10, Аноним (10), 12:18, 24/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В качестве причины задействования systemd упоминается сложность сопровождения стека инициализации на базе OpenRC в условиях постоянно растущей зависимости GNOME и KDE от компонентов systemd.
Вот диверсанты в кедах и гноме завелись..
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|3.15, Аноним (15), 13:35, 24/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И растущая зависимость KDE от systend - явное преувеличение. На десктопе без НенужноД KDE вообще без вопросов работает.
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|1.20, Аноним (-), 14:06, 24/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена поддержка ... устройств на платформе Qualcomm MSM8953
> (Snapdragon 450/625/626/632), среди которых ... Xiaomi Mi A2 Lite ...
Это шутка такая?
Там Partial support у таких "минорных" фич как:
Camera
GPS
Calls
Mobile data
wiki.postmarketos.org/wiki/Xiaomi_Mi_A2_Lite_(xiaomi-daisy)
Кто вообще пользуется этим убогим недовасяноподелием? Типа сиди на вайфае и отправляй смски?))
Вот линейка хотя бы просто васяноподелие, но там оно хотя бы работает.
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