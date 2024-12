Опубликован postmarketOS 24.12, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств

>kded6 consolidates several small services in one process. These are mostly D-Bus services provided by KDED modules, but it also manages sycoca (a binary cache of servicetypes, MIME types and services used by KService) and KConfig update scripts as needed. Ни слова о раскладке клавиатуры. А ведь если его сделать chmod -x, то перестануть переключаться раскладки. >kded6 can be configured with the kded6rc ini-style configuration file. On UNIX® systems, this can be found at $XDG_CONFIG_HOME/kded6rc; if $XDG_CONFIG_HOME is not set, this defaults to ~/.config/kded6rc. Как это должно быть у здорового человека - дефолтный конфиг в /etc. Или хотя-бы возможность сгенерировать дефолтный конфиг. А а так ни дефолтного конфига, не документации. Иди исходники читай, чтобы понять, что к чему. Я уверен, что это намеренно, чтобы грязные руки пользователи не совали и что нужно не отключали. Не тянет комп их QMeLectron - иди новый комп покупай, чудила!