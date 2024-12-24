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Опубликован postmarketOS 24.12, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств

24.12.2024 11:12

После 6 месяцев разработки представлен выпуск проекта postmarketOS 24.12, развивающего дистрибутив Linux для мобильных устройств, базирующийся на пакетной базе Alpine Linux, стандартной Си-библиотеке Musl и наборе утилит BusyBox. Целью проекта является предоставление Linux-дистрибутива для смартфонов и планшетов, не зависящего от жизненного цикла поддержки официальных прошивок и не привязанного к типовым решениям основных игроков индустрии. Сборки подготовлены для 54 устройств, включая PINE64 PinePhone, Purism Librem 5, OnePlus 6, Google Nexus 10, Nokia N900, Lenovo A6000, ASUS MeMo Pad 7, а также различные модели Samsung Galaxy и Xiaomi. Ограниченная экспериментальная поддержка предоставлена для более чем 500 устройств.

Окружение postmarketOS унифицировано и выносит все специфичные для конкретных устройств компоненты в отдельный пакет. Все остальные пакеты идентичны для всех устройств и основаны на пакетах из дистрибутива Alpine Linux. В сборках по возможности используется ванильное ядро Linux, а если это невозможно, то ядра из прошивок, подготовленных производителями устройств. В качестве основных пользовательских оболочек предлагаются KDE Plasma Mobile, Phosh, GNOME Mobile и Sxmo, но имеется возможность установки и других окружений, включая MATE и Xfce.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка смартфона Google Pixel 3A и устройств на платформе Qualcomm MSM8953 (Snapdragon 450/625/626/632), среди которых Xiaomi Mi A1, Xiaomi Mi A2 Lite, Xiaomi Redmi 4 Prime, Xiaomi Redmi 5 Plus, Xiaomi Redmi Note 4 и Xiaomi Redmi S2/Y2. Число готовых сборок уменьшилось с 54 до 53.
  • В состав релиза включено более 200 устройств из категории "testing", уровень поддержки которых варьируется от возможности загрузки до работоспособности почти всех функций. Сборки для данных устройств могут быть подготовлены при помощи инструментария pmbootstrap и готовых пакетов из репозитория проекта. Из новых устройств отмечается поддержка Fairphone 5 и TV-приставок Amlogic.
  • В порт "Generic x64 UEFI", предназначенный для установки дистрибутива на обычные ПК и ноутбуки, добавлена возможность использования открытого драйвера Nouveau на системах с GPU NVIDIA, а также добавлены прошивки для GPU Intel.
  • Пакетная база синхронизирована с Alpine Linux 3.21.
  • Оболочка KDE Plasma Mobile обновлена до версии 6.2.4 (ранее поставлялась версия 6.0.3). Задействован новый интерфейс для совершения звонков.
  • Обновлено пользовательское окружение GNOME Mobile, в котором задействована редакция оболочки GNOME Shell, адаптированная для использования на смартфонах и планшетах с сенсорным экраном. Компоненты GNOME Mobile переведены на ветку GNOME Shell 46. Внесены улучшение, связанные с оформлением, виртуальной клавиатурой и спящим/ждущим режимами.
  • Окружение Phosh, основанное на технологиях GNOME и развиваемое компанией Purism для смартфона Librem 5, обновлено до версии 0.43 (ранее использовался выпуск 0.39). Среди изменений: переработка панели быстрых настроек; быстрые настройки для активации тёмного режима оформления, включения/выключения передачи данных через сотовую сеть и включения Wi-Fi Hotspot; поддержка акцентных цветов; адаптация экрана блокировки для мелких экранов; улучшение системы вывода уведомлений.
  • Графическая оболочка Sxmo (Simple X Mobile), основанная на композитном менеджере Sway и придерживающаяся Unix-философии, обновлена до версии 1.17 (была 1.16.3), в которой предоставлена возможность использования меню приложений wofi вместо bemenu; задействован новый хранитель экрана (peanutbutter); добавлен режим "занят", отключающий звук звонка и вибросигнал; переписана система уведомлений; добавлен обработчик светодиодных индикаторов; в меню добавлен раздел со всеми установленными приложениями; реализована плавная прокрутка в меню.
  • Задействованы новые обои.
  • В сборки на технологиях GNOME по умолчанию включено приложение для работы с камерой Snapshot и интерфейс для просмотра прогноза погоды Weather. Просмотрщик PDF-документов Evince заменён на приложение Papers, а звуковой проигрыватель Lollypop заменён на Decibels.
  • Интерфейс на базе среды рабочего стола MATE адаптирован для управления с сенсорного экрана - увеличены отступы и задействован более крупный шрифт. Окружения с MATE и Xfce переведены на экран входа slick-greeter.
  • В менеджер приложений Discover, используемый в KDE, добавлен плагин для работы с пакетами в формате apk, применяемыми в Alpine Linux.
  • В образе RAM-диска initramfs, запускаемом ядром на ранней стадии загрузки для монтирования ФС, улучшено определение загрузочного раздела и добавлены дополнительные возможности для отладки, например, удержание кнопки увеличения громкости теперь включает ведение детального загрузочного лога.
  • Улучшена поддержка камер в сборках, применяющих ванильное ядро Linux вместо специфичного ядра из Android. Возможности по работе с камерой при использовании ванильного ядра пока заметно отстают от ядра из Android, но ситуация постепенно меняется. Например, в новой версии обеспечена поддержка передней и задней камер на смартфонах Pixel 3A и Fairphone 5, а также добавлена возможность использования одной из двух задних камер смартфона Pocophone F1.
  • При подключении через SSH обеспечена корректная настройка PAM (Pluggable Authentication Module), позволяющая запускать графические приложения и использовать pw-dump для отладки PipeWire при работе с камерами.
  • По умолчанию вместо утилиты sudo задействована программа doas (упрощённый аналог sudo от проекта OpenBSD) и прослойка doas-sudo-shim с реализацией команды sudo поверх doas.
  • Для сжатия прошивок linux-firmware задействован алгоритм ZSTD.
  • В поставку по умолчанию включены шрифты для языков на основе кириллицы и греческого языка.

Ожидавшаяся в postmarketOS 24.12 возможность использования системного менеджера systemd вместо системы инициализации OpenRC перенесена на выпуск 25.06. В качестве причины задействования systemd упоминается сложность сопровождения стека инициализации на базе OpenRC в условиях постоянно растущей зависимости GNOME и KDE от компонентов systemd.

  1. Главная ссылка к новости (https://postmarketos.org/blog/...)
  2. OpenNews: Опубликован postmarketOS 24.06, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
  3. OpenNews: Выпуск Phosh 0.43.0, GNOME-окружения для смартфонов
  4. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.21
  5. OpenNews: Проект postmarketOS представил сборки на базе systemd
  6. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62462-postmarketos
Ключевые слова: postmarketos
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:31, 24/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если не используете Sway на смартфоне, то зачем используете на десктопе? Наверное, вы не тру.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:42, 24/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Одноклассники давно выросли не перед кем понтоваться.
     
  • 2.9, Жироватт (ok), 12:05, 24/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для стабильной смеси софта с постоянным выводом в окно, на рабочем ПК, на мультимониторной сборке, в режиме "грузим все при запуске, остальное нужно только админу (на отдельном userspace), да и то не факт, у него есть ssh по локалке" тайлинг оправдывает себя.

    Sway на мобилке выше моего понимания

     
  • 2.21, Аноним (21), 14:08, 24/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, Аноним (2), 11:43, 24/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ктож в 1993 году знал что ядро Линукс быстрее захватит рынок мобилок чем десктопов.  
     
     
  • 2.6, Жироватт (ok), 12:02, 24/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Захватило не ядро, а опенсорцная платформа с i18n, которая уже на старте была много лучше китаянских поделий для MTK со всеми "ВСТАВЬТЕ СИМА" и бесплатной(*) для любого дядюшки Ляо aka вендора (привет, нокиевские поделия!) установкой
    Захватило не ядро, а то, что вендору, по факту оставалось только собрать блобы SoC - остальное дал гугл.
    Захватило не ядро, а наличие внятного SDK для "Developers-Developers-developers" (и, как следствие, приложений) на платформе.

    Захватил не линукс, захватил гугл. Но в основу к своему г-но эмулятору dalvick положив именно зрелое ядро линукса

     
     
  • 3.11, Аноним (2), 12:23, 24/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.14, 12yoexpert (ok), 12:26, 24/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы прочитали классическую проповедь от низшего РАБотника фаанга для работниц домашнего труда
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:54, 24/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Plasma - такой гадостью стала после 6й версии...

    Я вот сейчас попробовал сеанс с Wayland - наивно думал, что может поменьше памяти жрать будет, потому что грёбанный kded6 и plasmashell - самые жрущие процессы в системе.

    Ан нет. При загрузке в вейландовый сеанс...
    1. почему-то было через DDC изменена яркость. Если X11-сефнс просто читает значение яркости, то Wayland-сеанс его применяет! Это портит мониторы - они хранят эти значения в EEPROM, и каждое применение просто жжёт этот EEPROM! Я облазил все настройки - некотключаемо (применяет даже если виджет выключен). Они там о чём думают!

    2. Полазил в вейландовых настройках. Color Management через colord почему-то вообще не видит монитор (в отличие от X11-сессии). Зато в другом месте вылезло поле для пути к файлу ICC-профиля. Ну ладно, кинул туда путь к профилю ... и всё изображение на экране превратилось вообще в сдвинутое и перемешанное рагу.

    3. Потому что разрабы двинутые:

    >Nothing is ever as easy as one hopes it to be. A substantial redesign of the settings page would require rewriting the UI with modern Qt Quick / QML code, as opposed to the rather unwieldy Qt Widgets that the old UI was using at the time

    Ещё раз - "существенный" (на самом деле нифига, как были ползунки и поля, так и остались, у них там картика есть, полюбуйтесь https://blogs.kde.org/2024/04/23/powerdevil-in-plasma-6.0-and-beyond/ ) редизайн требует переписывания интерфейса на JavaScript! Как же раньше интерфейсы делали?!

    Вот и причина того, что жрать всё стало больше. QMeLectron головного мозга. Свалить бы с кед, да некуда. Это единственное живое DE.

     
     
  • 2.5, Аноним (4), 12:01, 24/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >kded6 consolidates several small services in one process. These are mostly D-Bus services provided by KDED modules, but it also manages sycoca (a binary cache of servicetypes, MIME types and services used by KService) and KConfig update scripts as needed.

    Ни слова о раскладке клавиатуры. А ведь если его сделать chmod -x, то перестануть переключаться раскладки.

    >kded6 can be configured with the kded6rc ini-style configuration file. On UNIX® systems, this can be found at $XDG_CONFIG_HOME/kded6rc; if $XDG_CONFIG_HOME is not set, this defaults to ~/.config/kded6rc.

    Как это должно быть у здорового человека - дефолтный конфиг в /etc. Или хотя-бы возможность сгенерировать дефолтный конфиг. А а так ни дефолтного конфига, не документации. Иди исходники читай, чтобы понять, что к чему. Я уверен, что это намеренно, чтобы грязные руки пользователи не совали и что нужно не отключали. Не тянет комп их QMeLectron - иди новый комп покупай, чудила!

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 13:40, 24/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Как это должно быть у здорового человека - дефолтный конфиг в /etc. Или хотя-бы возможность сгенерировать дефолтный конфиг.

    GNOME даже здесь демонстрирует свое превосходство: дефолтные значения dconf вполне могут быть сгенерированы и вставлены куда надо за пределы $HOME. Причем все хорошо задокументировано на уровне схемы, сидишь наслаждаешься, просматривая гуйный dconf-editor.

     
  • 2.8, Ru_G (?), 12:05, 24/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гном получше будет с CMS, хотя недостатки тоже пока есть.
     
  • 2.16, myster (ok), 13:36, 24/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > грёбанный kded6 и plasmashell - самые жрущие процессы в системе.

    Враньё. Только что отфильтровал в htop проверил
    kded 129M
    plasma 516M

    тебя почитать оно гигабайтища жрёт, железо давно обновлял?

     

  • 1.7, Аноним (4), 12:02, 24/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Nokia N900

    Там нет требуемых 4 гигов RAM.

     
  • 1.10, Аноним (10), 12:18, 24/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В качестве причины задействования systemd упоминается сложность сопровождения стека инициализации на базе OpenRC в условиях постоянно растущей зависимости GNOME и KDE от компонентов systemd.

    Вот диверсанты в кедах и гноме завелись..

     
     
  • 2.12, Аноним (2), 12:24, 24/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Комментаторы лпеннета давно предупреждали о таком эффекте.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 13:35, 24/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И растущая зависимость KDE от systend - явное преувеличение. На десктопе без НенужноД KDE вообще без вопросов работает.
     

  • 1.13, Аноним (10), 12:25, 24/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Alpine и postmarketOS надо jami.net добавить.
     
  • 1.17, myster (ok), 13:38, 24/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на странице поддерживаемых устройств идеальной поддержки нет не у одного смартфона
    https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices

    буква P означает, что поддержка частична

     
  • 1.19, Аноним (21), 14:02, 24/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.20, Аноним (-), 14:06, 24/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка ... устройств на платформе Qualcomm MSM8953
    > (Snapdragon 450/625/626/632), среди которых ... Xiaomi Mi A2 Lite ...

    Это шутка такая?
    Там Partial support у таких "минорных" фич как:
      Camera
      GPS
      Calls
      Mobile data
    wiki.postmarketos.org/wiki/Xiaomi_Mi_A2_Lite_(xiaomi-daisy)

    Кто вообще пользуется этим убогим недовасяноподелием? Типа сиди на вайфае и отправляй смски?))
    Вот линейка хотя бы просто васяноподелие, но там оно хотя бы работает.

     

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