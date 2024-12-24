Опубликован postmarketOS 24.12, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств

Plasma - такой гадостью стала после 6й версии... Я вот сейчас попробовал сеанс с Wayland - наивно думал, что может поменьше памяти жрать будет, потому что грёбанный kded6 и plasmashell - самые жрущие процессы в системе. Ан нет. При загрузке в вейландовый сеанс...

1. почему-то было через DDC изменена яркость. Если X11-сефнс просто читает значение яркости, то Wayland-сеанс его применяет! Это портит мониторы - они хранят эти значения в EEPROM, и каждое применение просто жжёт этот EEPROM! Я облазил все настройки - некотключаемо (применяет даже если виджет выключен). Они там о чём думают! 2. Полазил в вейландовых настройках. Color Management через colord почему-то вообще не видит монитор (в отличие от X11-сессии). Зато в другом месте вылезло поле для пути к файлу ICC-профиля. Ну ладно, кинул туда путь к профилю ... и всё изображение на экране превратилось вообще в сдвинутое и перемешанное рагу. 3. Потому что разрабы двинутые: >Nothing is ever as easy as one hopes it to be. A substantial redesign of the settings page would require rewriting the UI with modern Qt Quick / QML code, as opposed to the rather unwieldy Qt Widgets that the old UI was using at the time Ещё раз - "существенный" (на самом деле нифига, как были ползунки и поля, так и остались, у них там картика есть, полюбуйтесь https://blogs.kde.org/2024/04/23/powerdevil-in-plasma-6.0-and-beyond/ ) редизайн требует переписывания интерфейса на JavaScript! Как же раньше интерфейсы делали?! Вот и причина того, что жрать всё стало больше. QMeLectron головного мозга. Свалить бы с кед, да некуда. Это единственное живое DE.

