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Проект postmarketOS представил сборки на базе systemd

06.03.2024 09:30

Разработчики проекта postmarketOS, развивающего дистрибутив Linux для смартфонов, базирующийся на пакетной базе Alpine Linux, стандартной Си-библиотеке Musl и наборе утилит BusyBox, объявили о предоставлении возможности использования системного менеджера systemd. В результате работы по реализации поддержки systemd, которая велась около года, подготовлен и доступен для тестирования прототип сборки, в которой вместо системы инициализации OpenRC задействован systemd.

Поддержка создания сборок на базе OpenRC будет сохранена, по крайней мере до тех пор, пока данная система используется в Alpine Linux. При сборке образов postmarketOS оставлена возможность выбора OpenRC в pmbootstrap. Среди прочего, OpenRC планируют продолжить использовать разработчики сборок с графической оболочкой Sxmo (Simple X Mobile), основанной на композитном менеджере Sway.

Cборки с systemd как и раньше будут формироваться на пакетной базе Alpine Linux, несмотря на то, что данный дистрибутив не поддерживает systemd и использует Си-библиотеку Musl. Systemd официально поддерживает только Си-библиотеку Glibc и разработчикам postmarketOS приходится использовать дополнительные патчи, которые со временем планируют интегрировать в основной состав systemd (совместно с разработчиками systemd ведётся работа по упрощению интеграции).

В качестве причины реализации поддержки systemd называется сложность сопровождения стека инициализации на базе OpenRC в условиях постоянно растущей зависимости GNOME и KDE от компонентов systemd. Для обеспечения работы возможностей GNOME и KDE, завязанных на systemd, приходилось использовать различные прослойки, и ценой работы без systemd была необходимость поддержания в должном виде данных прослоек и синхронизации с разработкой GNOME и KDE, в условиях отсутствия в прослойках некоторых необходимых функций и непредсказуемости продолжения сопровождения разработчиками.

Например, для совместимости с сервисами hostnamed, localed и timedated применялась прослойка openrc-settingsd, вместо udev был задействован пакет eudev, вместо logind - elogind, вместо journald - logbookd, для обеспечения функциональности "systemd --user" применялся пакет superd, а в качестве замены systemd.timer использовался waked.

Из используемых прослоек должное сопровождение и уровень поддержки необходимой функциональности обеспечен только в openrc-settingsd и eudev. Проекты elogind, logbookd и superd продолжают сопровождаться, но требуют доработки, так как в них отсутствуют некоторые необходимые возможности, а waked около года остаётся без сопровождения. Кроме того, разработчики KDE Plasma Mobile хотели бы использовать для упрощения отладки сервис systemd-coredumpd, но его замена corecollector остаётся без сопровождения с 2020 года.

Что касается, необходимости использования данных сервисов, то D-Bus API, предоставляемые hostnamed, localed и timedated, применяются в GNOME для изменения локалей, параметров системы и часовых поясов; udev необходим для управления подключаемыми устройствами; logind, "systemd --user" и journald задействованы при управлении сеансами пользователей в gnome-session; systemd.timer используется в GNOME Clock.

Из новых возможностей, которые можно будет реализовать в сборках на базе systemd, отмечается гранулированное управление привилегиями, задействование расширенных возможностей для обеспечения безопасности и управления зависимостями между сервисами, полноценная интеграция с cgroups, использование активации по сокету (например, CUPS можно запускать только при обращении к сетевому порту), наличие встроенных инструментов для анализа процесса загрузки.

  1. Главная ссылка к новости (https://postmarketos.org/blog/...)
  2. OpenNews: Доступен postmarketOS 23.12, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
  3. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.19
  4. OpenNews: Ключевой разработчик postmarketOS покинул проект Pine64 из-за проблем в сообществе
  5. OpenNews: Леннарт Поттеринг предложил добавить в systemd режим мягкой перезагрузки
  6. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 255
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60737-postmarketos
Ключевые слова: postmarketos, systemd, init, boot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (??), 10:17, 06/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поглядел список девайсов. Довольно грустненько. Сонь, казалось бы, много. Но у кучи просто "does not boot". Хотя, казалось бы - AOSP + SODP. :(

    > в условиях постоянно растущей зависимости GNOME и KDE от компонентов systemd

    Да... как-то немодульно выглядит. Хотя, конечно, такой широкий компонент как ДЕ не может рано или поздно не залезть в системный слой.

     
  • 1.2, Стефания (?), 10:19, 06/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прекрасно. Вот бы ещё избавиться от musl, и получился бы прекрасный дистр.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:22, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таких ведро с горкой,можно устать перебирать обои.
     

  • 1.3, danonimous (?), 10:20, 06/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Печально всё это...
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:23, 06/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –4 +/
     
  • 1.9, iPony129412 (?), 10:55, 06/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А АврораОС с Systemd?
    Так то PulseAudio там есть.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:57, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, с системд, он там ещё с сэйлфиша остался.
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:56, 06/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Logbookd, superd, elogind - кто все эти люди? Зачем их позвали?!
     
     
  • 2.12, develop7 (ok), 11:21, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как зачем. Чтобы только не "раздутый" "блоб" systemd. А тут оно вон как вышло
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:37, 06/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Из используемых прослоек должное сопровождение и уровень поддержки необходимой функциональности обеспечен только в openrc-settingsd и eudev.

    Комиты в eudev имеются датированными last week, совсем непохоже на загибание. Не пора ли Gentoo вернуться на eudev?

     
  • 1.14, Аноним (14), 11:54, 06/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если вам дюже сложна сопровождать OpenRC, то накой продолжать использовать Alpine? Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть...
     
  • 1.16, Аноним (-), 12:09, 06/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в которой вместо системы инициализации OpenRC задействован systemd.

    Поздравляю, до них наконец дошла идея перестать страдать фигней и пытаться переизобрести вел с квадратными колесами.

     

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