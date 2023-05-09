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Леннарт Поттеринг предложил добавить в systemd режим мягкой перезагрузки

09.05.2023 07:51

Леннарт Поттеринг рассказал о подготовке к добавлению в системный менеджер systemd режима мягкой перезагрузки ("systemctl soft-reboot"), который приводит к перезапуску только компонентов пространства пользователя, не трогая ядро Linux. Предполагается, что по сравнению с обычной перезагрузкой мягкая перезагрузка сократит время простоя во время обновления окружений, использующих готовые системные образы.

Новый режим позволит завершить работу всех процессов в пространстве пользователя, после чего заменить образ корневой ФС на новую версию и запустить процесс инициализации системы, не перезагружая ядро. Кроме того, сохранение состояния работающего ядра при замене пользовательского окружения даст возможность реализовать обновление некоторых сервисов в live-режиме, организовав передачу файловых дескрипторов и слушающих сетевых сокетов для этих сервисов из старого окружения в новое. Таким образом, можно будет существенно сократить время замены одной версии системы на другую и обеспечить бесшовную передачу ресурсов наиболее важным сервисам, которые продолжат работать без остановки.

Ускорение перезапуска достигается за счёт исключения таких относительно длительных стадий, как инициализация оборудования, работа загрузчика, запуск ядра, инициализация драйверов, загрузка прошивок и обработка initrd. Для обновления ядра в сочетании с мягкой перезагрузкой предлагается использовать механизм livepatch для внесения исправлений в работающее ядро Linux без полной перезагрузки и без остановки работы приложений.

  1. Главная ссылка к новости (https://mastodon.social/@pid_e...)
  2. OpenNews: Леннарт Поттеринг предложил модернизировать разбивку загрузочных разделов
  3. OpenNews: Леннарт Поттеринг предложил новую архитектуру верифицированной загрузки Linux
  4. OpenNews: Выпуск CRIU 3.18, системы для сохранения и восстановления состояния процессов в Linux
  5. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 252 с поддержкой UKI (Unified Kernel Image)
  6. OpenNews: Представлен systemd-homed для управления переносимыми домашними каталогами
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59099-systemd
Ключевые слова: systemd, reboot, linux, live
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (125) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 09:29, 09/05/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +10 +/
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 09:50, 09/05/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.5, name (??), 09:33, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +38 +/
    Это как-то поможет с wait for shnyaga (228s/no limit)?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:37, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Теперь это время будет мягко размазано на 1 час.
     
  • 2.37, Sw00p aka Jerom (?), 10:39, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все как в винде должно быть
     
     
  • 3.124, пох. (?), 14:56, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но можно ж было какввенде хотя бы 2000 ? С wait for nothing висла в основном 95я.

     
  • 2.55, jdk (?), 11:23, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    you use a shnyaga on your localhost?
     
     
  • 3.126, Аноним (126), 15:21, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sure! Не на server же!
     
  • 3.141, нейм (?), 16:10, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    snhyagaD is included in most distros by default
     
  • 2.132, Oe (?), 15:41, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поставил ubuntu 22.04 на другой диск, теперь 18.04 виснет на полторы минуты при загрузке, какой то OS-probe раздела с ubuntu 22.04 выполняет, на кой черт она лезет в другие диски по время загрузки мне не понятно от слова совсем, мда, отключение физически дисков актуально и в 2023...
     
     
  • 3.142, Аноним (142), 16:11, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда будет, ибо как это оставить тебе возможность настраивать всё самостоятельно... Прямо крамола какая-то: отпусть пользователя самостоятельно действовать.
     

  • 1.7, soarin (ok), 09:38, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Вообще понятно какая тут будет реакция в среднем.
    А так звучит неплохо.
     
     
  • 2.92, Аноним (92), 13:28, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старт clamd занимает всё время загрузки. Остальное грузится быстро.
     
     
  • 3.133, Oe (?), 15:45, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже десяточка на hdd с отключенной быстрой загрузкой грузится быстрее чем clamd
     

  • 1.8, Ананимус (?), 09:41, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Годнота.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:46, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    А ведь это они ещё не переписали системд на Mojo. Вот когда годнота начнётся.
     
     
  • 3.91, Аноним (91), 13:28, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты подожди. Для бенчмаркинга надо переписать на Pascal, Fortran, Rust, C++, D, Zig. Только затем переходить к Питону. Впрочем, Питон быстрее Баша, поэтому стоит использовать его.
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:44, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Вся ОС должна состоять только из ядра и системд. Которая скачивает образы или контейнеры или другие виды файловой системы и заменяет одни на другие. Так появляется пользовательское окружение. Так Линукс наконец сможет стать нормальный ОС, а не дистрибутивной лапшой.
     
     
  • 2.14, name (??), 09:50, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    640 GiB хватит всем?
     
     
  • 3.20, Аноним (9), 09:57, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Если у тебя P1 133Mhz то у тебя любой современный дистр не полетит. Так что да такие как ты остались за бортом мирового прогресса это факт.
     
     
  • 4.23, name (??), 10:03, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Если под современным дистром предполагается дистр с системд - ты прав. https://www.youtube.com/watch?v=4qSziR6sD8Q
     
  • 4.33, Аноним (3), 10:34, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как раз таки прогрессивные компании вкладываются для себя в оптимизацию на каждый герц, а обычный пользователям скармливают Hello World которому надо не менее 8 ядер.. утрирую, но это очевидно
     
     
  • 5.51, Аноним (9), 11:16, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В твоём воображении только если. Завязывай с этими веществами они плохие.
     
  • 5.122, Советский инженер (?), 14:49, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это наверное поэтому ютуб досихпор на питоне?
     
  • 4.54, Аноним (142), 11:23, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Шлюз на i386 грузился на холодную за 3-5 секунд. Вот ж времена были и люди. Целый шлюз, полная "холодная" загрузка 3-5 сек.

    Сегодня так никакой роутер не умеет.

     
     
  • 5.67, Аноним (67), 12:14, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Шлюз на i386 грузился на холодную за 3-5 секунд. Вот ж времена
    > были и люди. Целый шлюз, полная "холодная" загрузка 3-5 сек.
    > Сегодня так никакой роутер не умеет.

    Глупости говоришь. Сравни нагрузки и требования тогда и сейчас.

     
     
  • 6.79, Аноним (142), 13:06, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И железо сравни. И настоящие потребности.

    Просто мало кто умеет по настоящему не брать стоковое ядро из популярного дистрибутива, не использовать второстепенные вещи.

    Но зато и шлём пароль администрирования в роутер по воздуху по HTTP открытым текстом в красивый интерфейс.

     
     
  • 7.85, Аноним (67), 13:15, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > И железо сравни. И настоящие потребности.
    > Просто мало кто умеет по настоящему не брать стоковое ядро из популярного
    > дистрибутива, не использовать второстепенные вещи.
    > Но зато и шлём пароль администрирования в роутер по воздуху по HTTP
    > открытым текстом в красивый интерфейс.

    Настоящие потребности и сложность решаемых задач выросли намного больше, чем производительность железа. В этом всё дело. Кстати, второстепенные вещи не создают нагрузки, а стоковое ядро практически всегда лучше кастомного. Даже компиляция под core2 вместо native часто даёт большую производительность в попугаях, а ты говоришь. Не использовать сертификаты на роутерах это личный выбор каждого, у меня доступ к роутеру только по кабелю из внутренней сети и никакой проблемы в паролях открытым текстом нет.

     
     
  • 8.90, Аноним (142), 13:25, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ведь и у меня веб интерфейс на роутере только через SSH туннель доступен Пр... текст свёрнут, показать
     
  • 5.115, лютый арчешкольник (?), 14:20, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Шлюз на i386 грузился на холодную за 3-5 секунд

    бред_оф_сив_кэйбл. может у тебя какой-то хитрый и386. обычные достаточно долго инициализировались, не меньше современных десктопов. что загрузка DOS или linux занимает 3-5 сек - поверю.

     
     
  • 6.134, Аноним (142), 15:46, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, именно системы. Для BIOS отдельное время.
     
  • 3.48, Аноним (11), 11:13, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем тебе 640? Слой со старой убунтой 20.04 снес новый 22.04 скачал. Хомяк у тебя всегда свой. Проги в списке пакетов, на новый слой над новой системой скачал все красота. Сиди работай зачем тебе 640 решительно не понятно. Перестань чтоли порно качать в оперативную память.  
     
     
  • 4.56, Аноним (142), 11:25, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да под те самые слои. Отчего ж ещё минимальные требования к диску для свежей установке увеличились на 7-9Гб за 2-4 года.
     
     
  • 5.62, Аноним (11), 11:51, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бро, ну серьёзно у меня приложения на электроне в несколько раз больше съест. Бывают конечно серьёзные проблемы, но это не она.
     
     
  • 6.75, Аноним (75), 12:36, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорят сейчас сервера работают на электроне..

    *trollface*

     
     
  • 7.76, Аноним (11), 13:01, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А ты думал поп проводам ходят пакеты? Нет там ходят электроны.
     
     
  • 8.81, Аноним (142), 13:09, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запомоенность - проблема серьёзная Повторяющиеся сущности, сложно запутанные св... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.89, Аноним (11), 13:22, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изменить принцип работы пространство пока никому не удалось Пространственноврем... текст свёрнут, показать
     
  • 6.83, Аноним (142), 13:11, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Бро, ну серьёзно у меня приложения на электроне в несколько раз больше съест. Бывают конечно серьёзные проблемы, но это не она.

    Да вроде, что именно она: приложения на платформе с временной поддержкой единственным вендором. Выбросят Электрон и выбросишь свои решения на базе твоего софта - выбросишь всё полезное.

    Это не то что нужно конечному пользаку, умеющему делать своё.

     
     
  • 7.88, Аноним (11), 13:21, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И хорошо будет новый электрон. Будем юзать его. Мне не шашечки мне ехать. Если быстро, удобно, много фич и просто работает то добро пожаловать.

    Те кто делают своё это IBM они делают все от своего процессора до ОС хоть AIX, хоть IBM i и всех приложение в них. А толку? Точно так же выкидывают и цены у них конь. Так что этих производителей которые делают своё на мороз. Пусть ищут себе клиентов в другом месте. Нам не надо.

     
     
  • 8.94, Аноним (142), 13:30, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совсем не будет, нового Электрона Если вендор был единственный Ни ехать, ни ша... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.109, Аноним (11), 14:03, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И что ты собрался делать со старыми программами солить Нафиг они не нужны Если... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.136, Аноним (142), 15:52, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бывают люди, которые делают вещи, используемые годами Умеют придумать настолько... текст свёрнут, показать
     
  • 4.74, Аноним (75), 12:34, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лучше уж порно в оперативную память чем бесполезные клочки и мусорные лохмотья сайтов, js и т.д.
     
     
  • 5.77, Аноним (11), 13:03, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Системд администрирующий образы файловой системы это не лохмотья сайтов это нужно. Уже есть Fedora Silveblue её надо просто доделать до приличного состояния и сделать чтобы всё зависело от системд.
     
  • 2.25, Срыватель покровов (?), 10:11, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну вообще мы близки к идеалу. Осталось подождать, когда KDE поборет гнилой GNOME (это уже происходит). Затем останется лишь немногочисленные приложения вроде GIMP & Firefox портировать с GTK на Qt.
     
     
  • 3.59, Аноним (59), 11:35, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > это уже происходит

    Где об этом можно почитать?

     
     
  • 4.93, Аноним (91), 13:30, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Изучи дистрибутив KaOS.
     
  • 3.63, шмякшмяк (?), 11:55, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Красношляп наверняка тихо смеётся с вашего комментария.
     
     
  • 4.143, нейм (?), 16:12, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оно и неудивительно, в загончике красношляпов все не как у людей. одно диверсити вместо грамотных технических решений
     
  • 3.71, Аноним (71), 12:20, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для исполнения твоей фантазии у Qt лицензию менять нужно, а это произойдет примерно никогда.
     
     
  • 4.95, Аноним (91), 13:30, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    QT под LGPL.
     
  • 2.112, Assador (ok), 14:08, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ви шо, таки не знаете, что ядро — это часть системды? Лёня просто очень скромный, но скоро правда всплывёт!
     

  • 1.12, Аноним (15), 09:47, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    новость должна начинаться так: Сотрудник Microsoft Леннарт Поттеринг предложил ...
     
     
  • 2.18, ИмяХ (?), 09:54, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лучше так: 42-летний немецкий бездетный программист, родом из Рио-Де-Жанейро предложил..."
     
     
  • 3.24, Аноним (15), 10:06, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    нет, переход на личное с упоминанием возраста, плодовитости и местонахождение тушки малоинтерестно, но вот интересы какой компании он представляет это да, должно быть упомянуто.
     
     
  • 4.27, Аноним (67), 10:15, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    По-моему, это прозрачный намёк на голубизну. Достаточно релевантно для тех, кто знаком с продукцией эпл.
     
     
  • 5.35, Аноним (35), 10:36, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> нет, переход на личное
    > По-моему, это прозрачный намёк на голубизну. Достаточно релевантно для тех, кто знаком с продукцией эпл.

    Ага, переход на личное с притягиванием за уши фантазий опеннетных анонимов - это конечно же другое.

      

     
     
  • 6.65, Аноним (67), 12:10, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> нет, переход на личное
    >> По-моему, это прозрачный намёк на голубизну. Достаточно релевантно для тех, кто знаком с продукцией эпл.
    > Ага, переход на личное с притягиванием за уши фантазий опеннетных анонимов -
    > это конечно же другое.

    А чего притягиванием? Лоровские аналитики всё правильно предсказали, ещё когда он только всплыл.

     
     
  • 7.73, Аноним (35), 12:24, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Достаточно релевантно для тех, кто знаком с продукцией эпл.
    > А чего притягиванием? Лоровские аналитики всё правильно предсказали, ещё когда он только всплыл.

    Ты хочешь сказать, что в "загнивающей" то ли каждый третий:
    https://www.opennet.ru/cgi-bin/openforum/vsluhboard.cgi?quote=not_empty&az=pos
    то ли каждый второй:
    https://gs.statcounter.com/os-market-share/all/united-states-of-america
    "голубоват"?

     
  • 4.34, Аноним (34), 10:35, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > с упоминанием возраста, плодовитости и местонахождение тушки малоинтерестно

    почему неинтересно очень даже интересно

    адрес проживания, возможные маршруты отхода, почем на местном рынке си четыре, где там можно недорого купить бу снайперку думаю многие заинтересуются

     
     
  • 5.40, Dzen Python (ok), 11:01, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зачем так грубо, фу.
    Достаточно просто среди местных чёрных распространить, что на коленях перед BLM'щиками он стоял неискренне и вообще, готов снова их отправлять на systemd-плантации...
     

  • 1.13, Шарп (ok), 09:49, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Полезная фича. Лёня инноватор. Без него деды до сих пор баш портняками обматывались. А теперь у нас трекинговые носки с мембраной.
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 10:58, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Я кстати перешёл с трекинговых носков на портянки. И даже проверил идею на зимнем Эльбрусе.
    Носки рвутся за пару рабочих дней, плохо сохнут. Давят на ногу, на высоте из-за этого ноги сильнее устают и больше мёрзнут. Носков нужно два или три, а портянка одна - выигрыш по весу примерно 50г с ноги. Портянки можно сделать из любой тряпки, а носки себе пошить даже в городе сможет не каждый.
    И с системг в целом такая же ситуация. Очень удачный пример.
     
     
  • 3.53, Аноним (142), 11:19, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тока надо уметь наматывать. И всё хорошо. Тоже пробовал.
     
  • 3.60, ИТурист (?), 11:44, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я думал, что один такой. Лет 5 уже хожу в горы в портянках.
     
  • 3.70, beck (??), 12:20, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аналогично скажу за портянки. Ничего лучше не придумано для полевых условий.
     
  • 3.108, Tron is Whistling (?), 14:02, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И даже проверил идею на зимнем Эльбрусе

    Это чо, e2k надо покрыхи с лета на зиму и обратно менять? Шипы, бсдм, все дела?

     
  • 3.123, Анон2 (?), 14:50, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже портянщик :-) , нас много, не парьтесь.
     
  • 3.125, Анон2 (?), 14:56, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по постам на дебиан.ру армия портянщиков уверенно растёт, надоели людям носки садящиеся и садящиеся непредсказуемо после каждой стирки :-)
     
  • 2.72, Аноним (35), 12:20, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А теперь у нас трекинговые носки с мембраной.

    Но только трех типовых размеров и толщины. Кому не подходит - предлагают засунуть ногу в специальный автомат для "стандартизации размера ног".

     

  • 1.16, Пенгуин (?), 09:51, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно больше, будут ли это использовать дистрибутивы 🤔

    Например Fedora постоянно требует перезагрузку после обновления системы, это может раздражать.

     
     
  • 2.30, soarin (ok), 10:19, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Так это ты про десктоп с линуксом…
    По умолчанию же более серьезные вещи.
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 10:39, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например для меня, самая серьёзная вещь - это десктоп на линуксе. А на сервере, тем более в контейнере - может быть любой дистрибутив и работать как угодно. Это уже не так уж важно.
     
     
  • 4.50, Аноним (142), 11:15, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отсюда два направления работ, проделываемых Убунту:
    - изолировать систему от других пакетов,
    - пакеты распространять из магазина, по проприетарному протоколу.

    Чтобы и сервер/десктоп ты не мог дорабатывать чужим кодом, и контейнеры не мог свои сам просто так хостить.

    См. про привязку Снэпа к Системде и способах использования.

     
     
  • 5.58, Ананимус (?), 11:34, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ubuntu
    > проприетарным

    U mad bruh.

     
     
  • 6.84, Аноним (142), 13:14, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Протокол, всего лишь протокольчик... :)))) И как сразу иначе светит солнце.
     
  • 3.49, Ананимус (?), 11:14, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда у тебя более серьезные вещи, у тебя нормальная резервация и на ребут одного сервера вообще пофиг.
     
  • 2.61, Вы забыли заполнить поле Name (?), 11:46, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так графический сенс ты в любом случае потеряешь, а на десктопе все ценное имеено там.
     

  • 1.17, Аноним (67), 09:53, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Какой в этом смысл? Перезагрузка и нужна, чтобы ядро обновить. Юзерспейс перезапустил и вот тебе новая версия, отправил команду на перезапуск иниту вот и у инита новая либц. Имеет смысл только в связке с kexec и criu, чтобы экономить на инициализации железа и процессы не убивать при перезапуске. Все эти костыли для горячего обновления ядра чуть более чем бесполезны и одна видимость работы.
     
     
  • 2.19, ИмяХ (?), 09:56, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>отправил команду на перезапуск иниту

    А надо чтобы команда отправлялась в systemd и чтоб systemd перезапускал сессию и всё это контролировал

     
  • 2.52, Аноним (142), 11:17, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Перекрытие альтернативного рынка созревших десктопов. Имеет смысл.

    Пора развивать патчи КДЕ под FreeBSD... :)))))

     

  • 1.28, Грудная Жаба (?), 10:18, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Это поделие научится когда-то перезагружать нормально сетевые интерфейсы?? Просто ручками вводишь ип адрес в етс, делаешь рестарт службы и комп получает апипу... Пока не ребутнешь всю систему - ничего не работает...
     
     
  • 2.42, Аноним (142), 11:05, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они хотят быстро девелопить код и быстро заменять код на клиентах, а не заниматься скучным обдумыванием как сделать, чтобы работало, не беспокоило.

    Увы.

     
  • 2.43, Dzen Python (ok), 11:05, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WONTFIX
    А если серьёзно, корпораты за это не заплатят.
    А вот мягкую перезагрузку с переизобретением рестарта инита, можно представить...хм, да, думаю уже слово вошло в русский язык под истинным своим значением... можно представить акционерам как ломающую *пэрэмоху*.
     

  • 1.31, Хз (?), 10:20, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хочу systemd OS, без сарказма
     
     
  • 2.41, Аноним (142), 11:03, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Роллинг релиз обновления кончаются Андроидом. А это плохо.

    Ведроид в итоге остался лочёным на вендоров, без возможности вноса изменений.

     
     
  • 3.80, Аноним (9), 13:07, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И хорошо. Приложуньки работают топово и Игори тоже все идут. Никакой зависимости от репозиториев-шмазиториев. Не понятно что не так когда ругают Андроид? Ведь это же то как должна выглядеть любая нормальная операционная система.
     
     
  • 4.86, Аноним (142), 13:18, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Не понятно: что не так когда ругают Андроид?

    У тебя полезные приложения внезапно теряют нужные функции, а ты за них уже заплатил. Деньги не возвращают. К оплаченной версии с нужным функционалом доступ отбирают.

    Система, в которой в любой момент может исчезнуть нужное-полезное, и ты ничего сам не можешь с этим сделать. И в нормальной OS так быть не должно.

    Это Андроид на смартфонах из магазина на сегодня.

     
     
  • 5.128, Аноним (9), 15:24, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это хорошо когда малварь исчезает сама собой. Это не Линукс у которого вирусов нет потому что антивирусов нет. Платные приложения на любой платформе много чего могут потерять. Вот как JetBrains и последний редизайн интерфейса и чего уже заплатил причём подписку, а назад кататься в конечном счёте себе дороже заплатил и сидишь в старом редакторе по подписке, как-то странно. Так что наброс на Андроид не засчитан.
     
     
  • 6.138, Аноним (142), 16:01, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    JetBrains скачать можно и положить дистрибутив в папке. Можно в сети разыскать старую версию и поставить. Если старая версия лучше новой. Годная тема, годный подход.

    Зачем подписку-то было покупать. Очевидно ж, риски ненужных изменений. Ну купил - сам себе злой Буратино, надо было без подписки брать, голову включать. Так тоже можно.

    С Андроидом больше так не выходит. Просто так не найдёшь ту конкретную версию, после которой отключили нужное. И денег не вернут, и нужное оплаченное не получить никак.

     
  • 6.144, нейм (?), 16:16, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот как JetBrains и последний редизайн интерфейса

    Так ты залезь в настройке и включи старый дизигн, чо ты как этот то. Отдельный пункт New UI вытащили ажно, чтоб не проморгать

     

  • 1.39, Ю.Т. (?), 10:59, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Это init 1 , init 3  и т.д., что ли?
     
     
  • 2.44, Dzen Python (ok), 11:07, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У них был найден ФАТАЛЬНЫЙ НЕДОСТАТОК...
     
     
  • 3.46, Аноним (142), 11:09, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... сложность и молодость.
     
  • 2.45, Аноним (142), 11:09, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа теперь заскриптовать, автоматизировать кучу малу из
    systemctl list-units --type target


    Пользоваться которой не очень ясно как, без сверки с документацией каждый раз.

     
  • 2.47, Аноним (11), 11:10, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Системд и конфеты вместо тебя будет есть, за ним не заржавеет.
     

  • 1.57, Аноним (57), 11:31, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В кои-то веки Лёня запилил фичу, имеющую отношение к системе инициализации, а не очередной dns-резолвер или генератор qr-кодов.
    Как пользователь openrc признаю, выглядит годно, по крайней мере на первый взгляд
     
  • 1.64, Аноним (64), 12:08, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вспоминаю Windows 95/98/Me где было то же самое :-)
     
  • 1.66, Аноним (66), 12:11, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так... пожжите. Ведь когда всем насильно внедряли systemd, обещалось, что система будет грузиться за секунду. Что случилось?
     
     
  • 2.82, Аноним (9), 13:09, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Случилось то что тебя обманули. А ты зачем то продолжаешь повторять эту глупость про секунду и верить что так они и хотели сделать. Они не собирались этого делать, это все равно чтобы они тебе пообещали звезду с неба, а ты приходишь и спрашиваешь где твоя звезда.
     
     
  • 3.120, ivan_erohin (?), 14:27, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тебя обманули. [...] Они не собирались этого делать

    конспирология какая-то. неужели будущий сотрудник Microsoft уже тогда
    имел хитрый долгосрочный план ? не может такого быть,
    не будет же он гадить сообществу так нагло и открыто.

     
     
  • 4.129, Аноним (9), 15:31, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пришло время для тебя столкнутся с жестокой действительностью. Он не гадит сообществу, ему на него пофиг. Он просто делает своё дело, а майкрософт лишь инструмент, которые помогает ему достичь своей цели.
     

  • 1.68, Аноним (68), 12:17, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Во FreeBSD такое было всегда.
     
     
  • 2.131, Аноним (9), 15:36, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ФриБсд прост как Жигули его можно на скрутке запустить, а так же просто перезагрузить.
     

  • 1.87, verh010m (?), 13:18, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просветите меня неразумного: killall systemd из-под пользователя не поможет?

    Ну и systemctl --user restart ....

     
  • 1.97, Аноним (97), 13:35, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая фича
     
  • 1.98, Аноним (98), 13:48, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Перезагрузка не нужна.
    С другой стороны без пользовательского пространства особой разницы что с перезагрузкой что без нет (ну полминуты сэкономится), а этот монстр системд ещё больше усложнится (в нем итак никто не разбирается).
     
  • 1.99, Аноним (99), 13:52, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так можно и до виндового fast startup докатиться...
     
     
  • 2.116, Аноним (9), 14:20, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не докатится, а достич.
     
     
  • 3.135, Аноним (135), 15:46, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого надо рабочего спящего режима хотя бы достичь, для начала.
     

  • 1.107, Аноним (107), 13:58, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    выражая мое мнение как виндовс-админа я должен заявить что эта концепция "мягкойперезагрузки" от поттерлинга как всегда звучит нелепо и непродуманно, всем известно что лучшим способом обеспечить целостность, надёжность и безопасность работы операционной системы и приложений является полный рестарт, это позволяет обнулить ресурсы, восстановить работоспособность файловых систем и перезапустить все процессы заново, пытаться обходить это избирательным перезапуском отдельных компонентов приведёт к накоплению ошибок, проблем с синхронизацией данных и несовместимости, давно пора от этих "инновационных" выдумок отказаться и вернуться к проверенным годами стандартам, какие любит майкрософт
     
     
  • 2.110, Аноним (11), 14:06, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так и занимайся перезагрузкой всего своего кластера из 1000 машин каждый день в ручную нажимая кнопку ресет.
     
  • 2.118, ivan_erohin (?), 14:24, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мое мнение как виндовс-админа

    понятно. перезагрузка - первый заход некомпетентной техподдержки.
    два других это:
    2) установлены ли последние обновления, в т.ч. на антивирус ?
    3) если ничего не помогает - переставим Windows.

     
     
  • 3.140, Аноним (142), 16:07, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чё такова...

    Люди написали специально специальный код, который приводит к появлению исправной системы на компьютере. Так надо использовать по максимому такой инсталлятор.

    20 лет назад на почивших в бозе форумах пробегал человек, у которого для бухгалтеров по сети с сервера разливались образа. Когда что-то ломалось в системе, они ему не звонили даже, а просто перезагружали компьютер и получали новую исправную систему.

    Гениально. Ещё до всяких ваших контейнеров давно всё придумано.

     

  • 1.111, Аноним (111), 14:06, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А что, в Linux файл rtf без wine не посмотреть?🙂
     
     
  • 2.114, Аноним (9), 14:19, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебе да. Для тебя специальный запрет для просмотра rtf остальным можно.
     

  • 1.113, kusb (?), 14:15, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А может Linux перезагружаться в стиле режима "перезагрузка ядра" из Kolibrios?
    Типа возврат в загрузчик какой-то, если не путаю, но ядро уже может быть загружено в память и запускаем снова. POST не проходим.
     
     
  • 2.137, ано (?), 16:00, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    kexec?
     
     
  • 3.139, Аноним (142), 16:03, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно, оно... В некотрых дистрах даже налажено как покупная фича.
     

  • 1.117, ivan_erohin (?), 14:21, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Ускорение перезапуска достигается

    я не понимаю. куда они торопятся все время ?
    1) р.станции перезагружаются максимум раз в сутки (когда офисный раб приходит на работу работать), серверы - раз в неделю (когда выходит новое ядро).
    2) если перезагружать 1000+ виртуальных машин, то да, можно что-то сэкономить. а у кого тут есть 1000+ виртуальных машин (не путать с 1000+ доскер-контейнеров, для которых быстрые перезагрузки вообще не актуальны) ?

     
     
  • 2.119, kusb (?), 14:24, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно сделать одну загрузку на одну задачу. Например контейнер загружается и передаёт управление микросервису, который принимает что-то на вход, выдаёт что-то на выход и завершается, вместе с ядром ОС.
     
     
  • 3.121, ivan_erohin (?), 14:38, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы описали какой-то апофеоз девляпс-подхода.
    в прочитанной мной книжке про микросервисную архитектуру такого экстремизма точно не было.
     

  • 1.127, Аноним (126), 15:24, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще, давно пора. Раз уж системд рулит и педалит теперь все в системе, то такая фишка нужна (не фанат, не юзер, но и не хейтер сего поделия, если что, чисто мнение со стороны)
     
     
  • 2.130, Аноним (9), 15:35, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда системд сам станет ядром он сможет перезагружать все в любой момент когда захочет.
     

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