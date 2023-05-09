Леннарт Поттеринг предложил добавить в systemd режим мягкой перезагрузки

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|3.124, пох. (?), 14:56, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, но можно ж было какввенде хотя бы 2000 ? С wait for nothing висла в основном 95я.
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|2.132, Oe (?), 15:41, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Поставил ubuntu 22.04 на другой диск, теперь 18.04 виснет на полторы минуты при загрузке, какой то OS-probe раздела с ubuntu 22.04 выполняет, на кой черт она лезет в другие диски по время загрузки мне не понятно от слова совсем, мда, отключение физически дисков актуально и в 2023...
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|3.142, Аноним (142), 16:11, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всегда будет, ибо как это оставить тебе возможность настраивать всё самостоятельно... Прямо крамола какая-то: отпусть пользователя самостоятельно действовать.
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|1.7, soarin (ok), 09:38, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Вообще понятно какая тут будет реакция в среднем.
А так звучит неплохо.
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|2.92, Аноним (92), 13:28, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Старт clamd занимает всё время загрузки. Остальное грузится быстро.
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|3.133, Oe (?), 15:45, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даже десяточка на hdd с отключенной быстрой загрузкой грузится быстрее чем clamd
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|2.11, Аноним (11), 09:46, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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А ведь это они ещё не переписали системд на Mojo. Вот когда годнота начнётся.
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|3.91, Аноним (91), 13:28, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты подожди. Для бенчмаркинга надо переписать на Pascal, Fortran, Rust, C++, D, Zig. Только затем переходить к Питону. Впрочем, Питон быстрее Баша, поэтому стоит использовать его.
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|1.9, Аноним (9), 09:44, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Вся ОС должна состоять только из ядра и системд. Которая скачивает образы или контейнеры или другие виды файловой системы и заменяет одни на другие. Так появляется пользовательское окружение. Так Линукс наконец сможет стать нормальный ОС, а не дистрибутивной лапшой.
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|3.20, Аноним (9), 09:57, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Если у тебя P1 133Mhz то у тебя любой современный дистр не полетит. Так что да такие как ты остались за бортом мирового прогресса это факт.
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|4.33, Аноним (3), 10:34, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как раз таки прогрессивные компании вкладываются для себя в оптимизацию на каждый герц, а обычный пользователям скармливают Hello World которому надо не менее 8 ядер.. утрирую, но это очевидно
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|5.51, Аноним (9), 11:16, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В твоём воображении только если. Завязывай с этими веществами они плохие.
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|4.54, Аноним (142), 11:23, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Шлюз на i386 грузился на холодную за 3-5 секунд. Вот ж времена были и люди. Целый шлюз, полная "холодная" загрузка 3-5 сек.
Сегодня так никакой роутер не умеет.
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|5.67, Аноним (67), 12:14, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Шлюз на i386 грузился на холодную за 3-5 секунд. Вот ж времена
> были и люди. Целый шлюз, полная "холодная" загрузка 3-5 сек.
> Сегодня так никакой роутер не умеет.
Глупости говоришь. Сравни нагрузки и требования тогда и сейчас.
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|6.79, Аноним (142), 13:06, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И железо сравни. И настоящие потребности.
Просто мало кто умеет по настоящему не брать стоковое ядро из популярного дистрибутива, не использовать второстепенные вещи.
Но зато и шлём пароль администрирования в роутер по воздуху по HTTP открытым текстом в красивый интерфейс.
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|7.85, Аноним (67), 13:15, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> И железо сравни. И настоящие потребности.
> Просто мало кто умеет по настоящему не брать стоковое ядро из популярного
> дистрибутива, не использовать второстепенные вещи.
> Но зато и шлём пароль администрирования в роутер по воздуху по HTTP
> открытым текстом в красивый интерфейс.
Настоящие потребности и сложность решаемых задач выросли намного больше, чем производительность железа. В этом всё дело. Кстати, второстепенные вещи не создают нагрузки, а стоковое ядро практически всегда лучше кастомного. Даже компиляция под core2 вместо native часто даёт большую производительность в попугаях, а ты говоришь. Не использовать сертификаты на роутерах это личный выбор каждого, у меня доступ к роутеру только по кабелю из внутренней сети и никакой проблемы в паролях открытым текстом нет.
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|8.90, Аноним (142), 13:25, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Так ведь и у меня веб интерфейс на роутере только через SSH туннель доступен Пр... текст свёрнут, показать
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|5.115, лютый арчешкольник (?), 14:20, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Шлюз на i386 грузился на холодную за 3-5 секунд
бред_оф_сив_кэйбл. может у тебя какой-то хитрый и386. обычные достаточно долго инициализировались, не меньше современных десктопов. что загрузка DOS или linux занимает 3-5 сек - поверю.
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|3.48, Аноним (11), 11:13, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем тебе 640? Слой со старой убунтой 20.04 снес новый 22.04 скачал. Хомяк у тебя всегда свой. Проги в списке пакетов, на новый слой над новой системой скачал все красота. Сиди работай зачем тебе 640 решительно не понятно. Перестань чтоли порно качать в оперативную память.
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|4.56, Аноним (142), 11:25, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да под те самые слои. Отчего ж ещё минимальные требования к диску для свежей установке увеличились на 7-9Гб за 2-4 года.
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|5.62, Аноним (11), 11:51, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бро, ну серьёзно у меня приложения на электроне в несколько раз больше съест. Бывают конечно серьёзные проблемы, но это не она.
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|7.76, Аноним (11), 13:01, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А ты думал поп проводам ходят пакеты? Нет там ходят электроны.
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|8.81, Аноним (142), 13:09, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Запомоенность - проблема серьёзная Повторяющиеся сущности, сложно запутанные св... текст свёрнут, показать
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|9.89, Аноним (11), 13:22, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Изменить принцип работы пространство пока никому не удалось Пространственноврем... текст свёрнут, показать
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|6.83, Аноним (142), 13:11, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Бро, ну серьёзно у меня приложения на электроне в несколько раз больше съест. Бывают конечно серьёзные проблемы, но это не она.
Да вроде, что именно она: приложения на платформе с временной поддержкой единственным вендором. Выбросят Электрон и выбросишь свои решения на базе твоего софта - выбросишь всё полезное.
Это не то что нужно конечному пользаку, умеющему делать своё.
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|7.88, Аноним (11), 13:21, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И хорошо будет новый электрон. Будем юзать его. Мне не шашечки мне ехать. Если быстро, удобно, много фич и просто работает то добро пожаловать.
Те кто делают своё это IBM они делают все от своего процессора до ОС хоть AIX, хоть IBM i и всех приложение в них. А толку? Точно так же выкидывают и цены у них конь. Так что этих производителей которые делают своё на мороз. Пусть ищут себе клиентов в другом месте. Нам не надо.
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|8.94, Аноним (142), 13:30, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Совсем не будет, нового Электрона Если вендор был единственный Ни ехать, ни ша... текст свёрнут, показать
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|9.109, Аноним (11), 14:03, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
И что ты собрался делать со старыми программами солить Нафиг они не нужны Если... текст свёрнут, показать
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|4.74, Аноним (75), 12:34, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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лучше уж порно в оперативную память чем бесполезные клочки и мусорные лохмотья сайтов, js и т.д.
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|5.77, Аноним (11), 13:03, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Системд администрирующий образы файловой системы это не лохмотья сайтов это нужно. Уже есть Fedora Silveblue её надо просто доделать до приличного состояния и сделать чтобы всё зависело от системд.
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|2.25, Срыватель покровов (?), 10:11, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну вообще мы близки к идеалу. Осталось подождать, когда KDE поборет гнилой GNOME (это уже происходит). Затем останется лишь немногочисленные приложения вроде GIMP & Firefox портировать с GTK на Qt.
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|4.143, нейм (?), 16:12, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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оно и неудивительно, в загончике красношляпов все не как у людей. одно диверсити вместо грамотных технических решений
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|3.71, Аноним (71), 12:20, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для исполнения твоей фантазии у Qt лицензию менять нужно, а это произойдет примерно никогда.
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|2.112, Assador (ok), 14:08, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ви шо, таки не знаете, что ядро — это часть системды? Лёня просто очень скромный, но скоро правда всплывёт!
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|1.12, Аноним (15), 09:47, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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новость должна начинаться так: Сотрудник Microsoft Леннарт Поттеринг предложил ...
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|2.18, ИмяХ (?), 09:54, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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лучше так: 42-летний немецкий бездетный программист, родом из Рио-Де-Жанейро предложил..."
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|3.24, Аноним (15), 10:06, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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нет, переход на личное с упоминанием возраста, плодовитости и местонахождение тушки малоинтерестно, но вот интересы какой компании он представляет это да, должно быть упомянуто.
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|4.27, Аноним (67), 10:15, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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По-моему, это прозрачный намёк на голубизну. Достаточно релевантно для тех, кто знаком с продукцией эпл.
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|5.35, Аноним (35), 10:36, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> нет, переход на личное
> По-моему, это прозрачный намёк на голубизну. Достаточно релевантно для тех, кто знаком с продукцией эпл.
Ага, переход на личное с притягиванием за уши фантазий опеннетных анонимов - это конечно же другое.
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|6.65, Аноним (67), 12:10, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> нет, переход на личное
>> По-моему, это прозрачный намёк на голубизну. Достаточно релевантно для тех, кто знаком с продукцией эпл.
> Ага, переход на личное с притягиванием за уши фантазий опеннетных анонимов -
> это конечно же другое.
А чего притягиванием? Лоровские аналитики всё правильно предсказали, ещё когда он только всплыл.
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|4.34, Аноним (34), 10:35, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> с упоминанием возраста, плодовитости и местонахождение тушки малоинтерестно
почему неинтересно очень даже интересно
адрес проживания, возможные маршруты отхода, почем на местном рынке си четыре, где там можно недорого купить бу снайперку думаю многие заинтересуются
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|5.40, Dzen Python (ok), 11:01, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Зачем так грубо, фу.
Достаточно просто среди местных чёрных распространить, что на коленях перед BLM'щиками он стоял неискренне и вообще, готов снова их отправлять на systemd-плантации...
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|1.13, Шарп (ok), 09:49, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Полезная фича. Лёня инноватор. Без него деды до сих пор баш портняками обматывались. А теперь у нас трекинговые носки с мембраной.
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|2.38, Аноним (38), 10:58, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Я кстати перешёл с трекинговых носков на портянки. И даже проверил идею на зимнем Эльбрусе.
Носки рвутся за пару рабочих дней, плохо сохнут. Давят на ногу, на высоте из-за этого ноги сильнее устают и больше мёрзнут. Носков нужно два или три, а портянка одна - выигрыш по весу примерно 50г с ноги. Портянки можно сделать из любой тряпки, а носки себе пошить даже в городе сможет не каждый.
И с системг в целом такая же ситуация. Очень удачный пример.
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|3.70, beck (??), 12:20, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Аналогично скажу за портянки. Ничего лучше не придумано для полевых условий.
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|3.108, Tron is Whistling (?), 14:02, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И даже проверил идею на зимнем Эльбрусе
Это чо, e2k надо покрыхи с лета на зиму и обратно менять? Шипы, бсдм, все дела?
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|3.125, Анон2 (?), 14:56, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Судя по постам на дебиан.ру армия портянщиков уверенно растёт, надоели людям носки садящиеся и садящиеся непредсказуемо после каждой стирки :-)
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|2.72, Аноним (35), 12:20, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А теперь у нас трекинговые носки с мембраной.
Но только трех типовых размеров и толщины. Кому не подходит - предлагают засунуть ногу в специальный автомат для "стандартизации размера ног".
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|1.16, Пенгуин (?), 09:51, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересно больше, будут ли это использовать дистрибутивы 🤔
Например Fedora постоянно требует перезагрузку после обновления системы, это может раздражать.
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|2.30, soarin (ok), 10:19, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Так это ты про десктоп с линуксом…
По умолчанию же более серьезные вещи.
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|3.36, Аноним (36), 10:39, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Например для меня, самая серьёзная вещь - это десктоп на линуксе. А на сервере, тем более в контейнере - может быть любой дистрибутив и работать как угодно. Это уже не так уж важно.
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|4.50, Аноним (142), 11:15, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отсюда два направления работ, проделываемых Убунту:
- изолировать систему от других пакетов,
- пакеты распространять из магазина, по проприетарному протоколу.
Чтобы и сервер/десктоп ты не мог дорабатывать чужим кодом, и контейнеры не мог свои сам просто так хостить.
См. про привязку Снэпа к Системде и способах использования.
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|6.84, Аноним (142), 13:14, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Протокол, всего лишь протокольчик... :)))) И как сразу иначе светит солнце.
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|3.49, Ананимус (?), 11:14, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда у тебя более серьезные вещи, у тебя нормальная резервация и на ребут одного сервера вообще пофиг.
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|1.17, Аноним (67), 09:53, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Какой в этом смысл? Перезагрузка и нужна, чтобы ядро обновить. Юзерспейс перезапустил и вот тебе новая версия, отправил команду на перезапуск иниту вот и у инита новая либц. Имеет смысл только в связке с kexec и criu, чтобы экономить на инициализации железа и процессы не убивать при перезапуске. Все эти костыли для горячего обновления ядра чуть более чем бесполезны и одна видимость работы.
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|2.19, ИмяХ (?), 09:56, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>отправил команду на перезапуск иниту
А надо чтобы команда отправлялась в systemd и чтоб systemd перезапускал сессию и всё это контролировал
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|2.52, Аноним (142), 11:17, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Перекрытие альтернативного рынка созревших десктопов. Имеет смысл.
Пора развивать патчи КДЕ под FreeBSD... :)))))
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|1.28, Грудная Жаба (?), 10:18, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Это поделие научится когда-то перезагружать нормально сетевые интерфейсы?? Просто ручками вводишь ип адрес в етс, делаешь рестарт службы и комп получает апипу... Пока не ребутнешь всю систему - ничего не работает...
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|2.42, Аноним (142), 11:05, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они хотят быстро девелопить код и быстро заменять код на клиентах, а не заниматься скучным обдумыванием как сделать, чтобы работало, не беспокоило.
Увы.
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|2.43, Dzen Python (ok), 11:05, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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WONTFIX
А если серьёзно, корпораты за это не заплатят.
А вот мягкую перезагрузку с переизобретением рестарта инита, можно представить...хм, да, думаю уже слово вошло в русский язык под истинным своим значением... можно представить акционерам как ломающую *пэрэмоху*.
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|2.41, Аноним (142), 11:03, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Роллинг релиз обновления кончаются Андроидом. А это плохо.
Ведроид в итоге остался лочёным на вендоров, без возможности вноса изменений.
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|3.80, Аноним (9), 13:07, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И хорошо. Приложуньки работают топово и Игори тоже все идут. Никакой зависимости от репозиториев-шмазиториев. Не понятно что не так когда ругают Андроид? Ведь это же то как должна выглядеть любая нормальная операционная система.
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|4.86, Аноним (142), 13:18, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не понятно: что не так когда ругают Андроид?
У тебя полезные приложения внезапно теряют нужные функции, а ты за них уже заплатил. Деньги не возвращают. К оплаченной версии с нужным функционалом доступ отбирают.
Система, в которой в любой момент может исчезнуть нужное-полезное, и ты ничего сам не можешь с этим сделать. И в нормальной OS так быть не должно.
Это Андроид на смартфонах из магазина на сегодня.
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|5.128, Аноним (9), 15:24, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так это хорошо когда малварь исчезает сама собой. Это не Линукс у которого вирусов нет потому что антивирусов нет. Платные приложения на любой платформе много чего могут потерять. Вот как JetBrains и последний редизайн интерфейса и чего уже заплатил причём подписку, а назад кататься в конечном счёте себе дороже заплатил и сидишь в старом редакторе по подписке, как-то странно. Так что наброс на Андроид не засчитан.
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|6.138, Аноним (142), 16:01, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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JetBrains скачать можно и положить дистрибутив в папке. Можно в сети разыскать старую версию и поставить. Если старая версия лучше новой. Годная тема, годный подход.
Зачем подписку-то было покупать. Очевидно ж, риски ненужных изменений. Ну купил - сам себе злой Буратино, надо было без подписки брать, голову включать. Так тоже можно.
С Андроидом больше так не выходит. Просто так не найдёшь ту конкретную версию, после которой отключили нужное. И денег не вернут, и нужное оплаченное не получить никак.
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|6.144, нейм (?), 16:16, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот как JetBrains и последний редизайн интерфейса
Так ты залезь в настройке и включи старый дизигн, чо ты как этот то. Отдельный пункт New UI вытащили ажно, чтоб не проморгать
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|2.45, Аноним (142), 11:09, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Типа теперь заскриптовать, автоматизировать кучу малу из
systemctl list-units --type target
Пользоваться которой не очень ясно как, без сверки с документацией каждый раз.
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|1.57, Аноним (57), 11:31, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В кои-то веки Лёня запилил фичу, имеющую отношение к системе инициализации, а не очередной dns-резолвер или генератор qr-кодов.
Как пользователь openrc признаю, выглядит годно, по крайней мере на первый взгляд
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|1.66, Аноним (66), 12:11, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так... пожжите. Ведь когда всем насильно внедряли systemd, обещалось, что система будет грузиться за секунду. Что случилось?
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|2.82, Аноним (9), 13:09, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Случилось то что тебя обманули. А ты зачем то продолжаешь повторять эту глупость про секунду и верить что так они и хотели сделать. Они не собирались этого делать, это все равно чтобы они тебе пообещали звезду с неба, а ты приходишь и спрашиваешь где твоя звезда.
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|3.120, ivan_erohin (?), 14:27, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> тебя обманули. [...] Они не собирались этого делать
конспирология какая-то. неужели будущий сотрудник Microsoft уже тогда
имел хитрый долгосрочный план ? не может такого быть,
не будет же он гадить сообществу так нагло и открыто.
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|4.129, Аноним (9), 15:31, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пришло время для тебя столкнутся с жестокой действительностью. Он не гадит сообществу, ему на него пофиг. Он просто делает своё дело, а майкрософт лишь инструмент, которые помогает ему достичь своей цели.
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|2.131, Аноним (9), 15:36, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ФриБсд прост как Жигули его можно на скрутке запустить, а так же просто перезагрузить.
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|1.87, verh010m (?), 13:18, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Просветите меня неразумного: killall systemd из-под пользователя не поможет?
Ну и systemctl --user restart ....
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|1.98, Аноним (98), 13:48, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Перезагрузка не нужна.
С другой стороны без пользовательского пространства особой разницы что с перезагрузкой что без нет (ну полминуты сэкономится), а этот монстр системд ещё больше усложнится (в нем итак никто не разбирается).
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|3.135, Аноним (135), 15:46, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для этого надо рабочего спящего режима хотя бы достичь, для начала.
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|1.107, Аноним (107), 13:58, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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выражая мое мнение как виндовс-админа я должен заявить что эта концепция "мягкойперезагрузки" от поттерлинга как всегда звучит нелепо и непродуманно, всем известно что лучшим способом обеспечить целостность, надёжность и безопасность работы операционной системы и приложений является полный рестарт, это позволяет обнулить ресурсы, восстановить работоспособность файловых систем и перезапустить все процессы заново, пытаться обходить это избирательным перезапуском отдельных компонентов приведёт к накоплению ошибок, проблем с синхронизацией данных и несовместимости, давно пора от этих "инновационных" выдумок отказаться и вернуться к проверенным годами стандартам, какие любит майкрософт
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|2.110, Аноним (11), 14:06, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так и занимайся перезагрузкой всего своего кластера из 1000 машин каждый день в ручную нажимая кнопку ресет.
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|2.118, ivan_erohin (?), 14:24, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> мое мнение как виндовс-админа
понятно. перезагрузка - первый заход некомпетентной техподдержки.
два других это:
2) установлены ли последние обновления, в т.ч. на антивирус ?
3) если ничего не помогает - переставим Windows.
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|3.140, Аноним (142), 16:07, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чё такова...
Люди написали специально специальный код, который приводит к появлению исправной системы на компьютере. Так надо использовать по максимому такой инсталлятор.
20 лет назад на почивших в бозе форумах пробегал человек, у которого для бухгалтеров по сети с сервера разливались образа. Когда что-то ломалось в системе, они ему не звонили даже, а просто перезагружали компьютер и получали новую исправную систему.
Гениально. Ещё до всяких ваших контейнеров давно всё придумано.
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|2.114, Аноним (9), 14:19, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе да. Для тебя специальный запрет для просмотра rtf остальным можно.
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|1.113, kusb (?), 14:15, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А может Linux перезагружаться в стиле режима "перезагрузка ядра" из Kolibrios?
Типа возврат в загрузчик какой-то, если не путаю, но ядро уже может быть загружено в память и запускаем снова. POST не проходим.
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|1.117, ivan_erohin (?), 14:21, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Ускорение перезапуска достигается
я не понимаю. куда они торопятся все время ?
1) р.станции перезагружаются максимум раз в сутки (когда офисный раб приходит на работу работать), серверы - раз в неделю (когда выходит новое ядро).
2) если перезагружать 1000+ виртуальных машин, то да, можно что-то сэкономить. а у кого тут есть 1000+ виртуальных машин (не путать с 1000+ доскер-контейнеров, для которых быстрые перезагрузки вообще не актуальны) ?
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|2.119, kusb (?), 14:24, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно сделать одну загрузку на одну задачу. Например контейнер загружается и передаёт управление микросервису, который принимает что-то на вход, выдаёт что-то на выход и завершается, вместе с ядром ОС.
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|3.121, ivan_erohin (?), 14:38, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вы описали какой-то апофеоз девляпс-подхода.
в прочитанной мной книжке про микросервисную архитектуру такого экстремизма точно не было.
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|1.127, Аноним (126), 15:24, 09/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вообще, давно пора. Раз уж системд рулит и педалит теперь все в системе, то такая фишка нужна (не фанат, не юзер, но и не хейтер сего поделия, если что, чисто мнение со стороны)
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|2.130, Аноним (9), 15:35, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда системд сам станет ядром он сможет перезагружать все в любой момент когда захочет.
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