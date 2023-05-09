Леннарт Поттеринг предложил добавить в systemd режим мягкой перезагрузки

2.41 , Аноним ( 142 ), 11:03, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Роллинг релиз обновления кончаются Андроидом. А это плохо. Ведроид в итоге остался лочёным на вендоров, без возможности вноса изменений.

3.80 , Аноним ( 9 ), 13:07, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И хорошо. Приложуньки работают топово и Игори тоже все идут. Никакой зависимости от репозиториев-шмазиториев. Не понятно что не так когда ругают Андроид? Ведь это же то как должна выглядеть любая нормальная операционная система.

4.86 , Аноним ( 142 ), 13:18, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Не понятно: что не так когда ругают Андроид? У тебя полезные приложения внезапно теряют нужные функции, а ты за них уже заплатил. Деньги не возвращают. К оплаченной версии с нужным функционалом доступ отбирают. Система, в которой в любой момент может исчезнуть нужное-полезное, и ты ничего сам не можешь с этим сделать. И в нормальной OS так быть не должно. Это Андроид на смартфонах из магазина на сегодня.

5.128 , Аноним ( 9 ), 15:24, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так это хорошо когда малварь исчезает сама собой. Это не Линукс у которого вирусов нет потому что антивирусов нет. Платные приложения на любой платформе много чего могут потерять. Вот как JetBrains и последний редизайн интерфейса и чего уже заплатил причём подписку, а назад кататься в конечном счёте себе дороже заплатил и сидишь в старом редакторе по подписке, как-то странно. Так что наброс на Андроид не засчитан.

6.138 , Аноним ( 142 ), 16:01, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – JetBrains скачать можно и положить дистрибутив в папке. Можно в сети разыскать старую версию и поставить. Если старая версия лучше новой. Годная тема, годный подход. Зачем подписку-то было покупать. Очевидно ж, риски ненужных изменений. Ну купил - сам себе злой Буратино, надо было без подписки брать, голову включать. Так тоже можно. С Андроидом больше так не выходит. Просто так не найдёшь ту конкретную версию, после которой отключили нужное. И денег не вернут, и нужное оплаченное не получить никак. 6.144 , нейм ( ? ), 16:16, 09/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вот как JetBrains и последний редизайн интерфейса Так ты залезь в настройке и включи старый дизигн, чо ты как этот то. Отдельный пункт New UI вытащили ажно, чтоб не проморгать

