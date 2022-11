Леннарт Поттеринг предложил модернизировать разбивку загрузочных разделов

2.15 , Аноним ( 13 ), 09:53, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – как без клоуна-то в треде опеннет

3.22 , Аноним ( 22 ), 09:59, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Клоун в самой новости, а не в треде...

4.52 , Аноним ( 52 ), 11:02, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – зачем ты залез в новость?

5.58 , Аноним ( 58 ), 11:13, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем Поттеринг залез в разработку линукса?

3.24 , pashev.ru ( ? ), 10:03, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – # df -h

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on

udev 32G 0 32G 0% /dev

tmpfs 6,3G 1,5M 6,3G 1% /run

/dev/mapper/croot 913G 311G 556G 36% /

tmpfs 32G 388K 32G 1% /dev/shm

tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock

/dev/md126 543M 368M 148M 72% /boot

/dev/sdb1 952M 5,3M 946M 1% /boot/efi2

/dev/sda1 952M 3,5M 948M 1% /boot/efi

/dev/mapper/chome 1,8T 643G 1,1T 37% /home