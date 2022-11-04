Леннарт Поттеринг предложил модернизировать разбивку загрузочных разделов

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|1.8, Аноним (8), 09:46, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> предлагается использовать VFAT и в качестве файловой системы для раздела /boot
и NTFS для /, а то существующий зоопарк уже реально задолбал
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|2.20, Аноним (20), 09:57, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну как M$ выпустит дрова и утилиты в опенсорс, так почти сразу.
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|2.51, nebularia (ok), 10:59, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В чём проблема с FAT? Простая как палка файловая система, самое то чтобы фирмварью UEFI разбирать.
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|1.10, Аноним (10), 09:46, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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В чём предложение-то? У меня вообще /boot -- это часть /
Или Лёнька обнаружил, что его бутлоадер не умеет грузить ядра с других разделов?
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|2.13, Аноним (13), 09:48, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У меня вообще /boot -- это часть /
и чё, ты типа хвастаешь этим или чё
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|2.39, Аноним (39), 10:30, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Не знаю почему минусуют этого анонима. Каждый новый раздел убивает часть полезного дискового пространства, я бы даже от /home отказался если бы не приходилось периодически ставить линукс с нуля.
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|3.44, Аноним (13), 10:36, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ну как же тут без нщеброда, экономящего драгоценные КБты своего WD на 160ГБ
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|1.12, Аноним (12), 09:47, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Кажется первый момент от лёни, с которым можно согласиться.
Ну, с фактом наличия проблемы.Аутофелляция с отдельным разделом порядком надоела.
А вот вариант решения, в стиле леонида, фекальный. Прыгать с FAT на линуксовых системах - шибко такое себе. Очередной костыль и замазывание, вместо пушинга поддержки какого-нибудь ext(2-4)
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|2.29, Хороший друг (?), 10:10, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а это нормально — мастурбировать холодными тёмными вечерами на его фотографии? в смысле, которые он снял как фотограф?
простите за откровенность, я просто беспокоюсь о своем друге и наконец-то появилась возможность уточнить вопрос у онанистов-экспертов
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|3.24, pashev.ru (?), 10:03, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 32G 0 32G 0% /dev
tmpfs 6,3G 1,5M 6,3G 1% /run
/dev/mapper/croot 913G 311G 556G 36% /
tmpfs 32G 388K 32G 1% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
/dev/md126 543M 368M 148M 72% /boot
/dev/sdb1 952M 5,3M 946M 1% /boot/efi2
/dev/sda1 952M 3,5M 948M 1% /boot/efi
/dev/mapper/chome 1,8T 643G 1,1T 37% /home
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|1.16, Аноним (20), 09:54, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Леннарт предложил
, по факту между строк, использовать подписанный образ ядра + systrmd UKI (разумеется с lockdown и прочими продвинутыми DRM-компонентами), поставляемый Microsoft, как основу для всех дистров.
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|1.17, iCat (ok), 09:55, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А что если в бут-секторы прописывать загрузку загрузчика с microsoft.com?
Сразу.
А не вот это вот всё...
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|1.18, eganru (?), 09:55, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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По моему опыту всё, что связано с EFI - второсортное неподдерживаемое глючно говно. Обновлений минимум самых, даже если из-за efi система может грузиться перестать(с восстановлением прошивкой того же забагованного efi).
Днище и плохо.
Только проблемы от этого одни.
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|1.25, Аноним (25), 10:04, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А какой смысл в /boot на системах с efi в принципе? У меня /boot/efi монтируется сразу в /, не вижу смысла в дополнительных разделах.
Даже /boot изначально нужен был только лишь потому, что древние bios не поддерживали большие диски, и нужен был специальный раздел в начале диска.
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|1.26, ИмяХ (?), 10:05, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот оно - "развитие" Вместо того, чтобы избавиться от одного костыля под названием EFI, они городят ещё кучу костылей.
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|1.30, Аноним (30), 10:12, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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лучше бы он встроил efi, ОС, ИИ в системд, но похоже появилось свободное время и полез в темы, которые не понимает
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|1.32, Аноним (32), 10:13, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Традиционно какие-нибудь фортки будут портить этот раздел в хлам, а восстановить нормальную загрузку из под тех же форток иногда невозможно
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|1.36, Андрей (??), 10:15, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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в ручную зоопарк поддерживать - это тот ещё гемор. Если будет инструмент - почему бы и нет. И не обязательно UEFI
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|1.37, BrainFucker (ok), 10:26, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Кстати, помню они там что-то криво сделали в systemd что стало нельзя было переместить /usr на другой раздел, сделав /usr симлинком. До systemd это работало, а с systemd с этим возникли проблемы. Интересно это исправили с тех пор?
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|1.38, хрю (?), 10:26, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Зачем делать boot отдельным разделом?
Зачем кому-то несколько дистров?
Вообще "зачем" ключевой вопрос взрослого человека. Такое ощущение, что Лёне 20 лет. "Остап покурил, закинулся грибами и его куда-то понесло."
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|1.46, Anonymus (?), 10:41, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Опять у Леннарт что-то там с systemd и разделами не стыкуется, как в самом начале с отдельным /usr разделом. Пршло 12 лет, а проблемы все те же.
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|1.49, аНОНИМ (?), 10:51, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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а у меня было 2 дистрибутива (20.04 и 22.04) причем на 1 разделе. и /boot там же. А лёне видимо про btrfs не рассказали.
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|1.56, Аноним (45), 11:08, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Такое ощущение что Поттеринг один на себе тащит всё развитие линукса. Если бы не он, то линукс давно превратился бы в подобие illumos с 3,5 пользователями...
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|1.57, Аноним Ваноним (?), 11:08, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну все и так уже давно подписывают своими скриптами свои UKI(ucode+vmlinuz+initrd), да и папки так же монтируют. Однако если будет это стандартом во всех дистрах - будет круто!
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