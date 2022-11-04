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Леннарт Поттеринг предложил модернизировать разбивку загрузочных разделов

04.11.2022 08:50

Леннарт Поттеринг продолжил публикацию идей по переработке компонентов для загрузки Linux и рассмотрел ситуацию с дублированием загрузочных разделов. Недовольство вызвало использование для организации начальной загрузки двух дисковых разделов с разными ФС, которые монтируются вложенно - раздела /boot/efi на базе ФС VFAT с компонентами прошивки EFI (EFI System Partition) и раздела /boot на базе ФС ext4, btrfs или xfs, на котором размещаются образы ядра Linux и initrd, а также настройки загрузчика.

Ситуация усугубляется тем, что раздел EFI является общим для всех систем, а загрузочный раздел с ядром и initrd создаётся отдельно для каждого установленного дистрибутива Linux, что приводит к необходимости создания лишних разделов при установке в системе нескольких дистрибутивов. В свою очередь необходимость поддержки разных ФС приводит к усложнению загрузчика, а использование вложенного размещения разделов мешает реализации автоматического монтирования (раздел /boot/efi может быть примонтирован только после монтирования раздела /boot).

Леннарт предложил по возможности использовать только один загрузочный раздел и на системах с EFI по умолчанию размещать образы с ядром и initrd в VFAT-разделе /efi. На системах без EFI или если во время установки раздел EFI уже существует (параллельно используется ещё одна ОС) и в нём недостаточно свободного места, можно использовать отдельный раздел /boot с типом XBOOTLDR (раздел /efi в таблице разделов имеет тип ESP). Разделы ESP и XBOOTLDR предлагается создавать в отдельных каталогах (раздельное монтирование /efi и /boot вместо вложенного монтирования /boot/efi), сделать их автоопределяемыми и автомонтируемыми через идентификацию по типу XBOOTLDR в таблице разделов (без прописывания раздела в /etc/fstab).

Раздел /boot будет общим для всех установленных на компьютере дистрибутивов Linux, а разделение специфичных для дистрибутивов файлов будет осуществляться на уровне подкаталогов (для каждого установленного дистрибутива свой подкаталог). В соответствии со сложившейся практикой и требованиями спецификации UEFI в разделе с компонентами EFI используется только файловая система VFAT. Для унификации и избавления загрузчика от усложнений, связанных с поддержкой разных ФС, предлагается использовать VFAT и в качестве файловой системы для раздела /boot, что значительно упростит реализацию работающих на стороне загрузчика компонентов, осуществляющих доступ к данным в разделах /boot и /efi. Унификация позволит равноценно поддерживать оба раздела (/boot и /efi) для загрузки образов ядра и initrd.

  1. Главная ссылка к новости (https://0pointer.net/blog/linu...)
  2. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 252 с поддержкой UKI (Unified Kernel Image)
  3. OpenNews: Леннарт Поттеринг представил свой новый проект Casync
  4. OpenNews: Леннарт Поттеринг представил mkosi, инструмент для генерации образов ОС
  5. OpenNews: Представлен systemd-homed для управления переносимыми домашними каталогами
  6. OpenNews: Леннарт Поттеринг предложил новую архитектуру верифицированной загрузки Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58045-boot
Ключевые слова: boot, efi, systemd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.8, Аноним (8), 09:46, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > предлагается использовать VFAT и в качестве файловой системы для раздела /boot

    и NTFS для /, а то существующий зоопарк уже реально задолбал

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 09:57, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну как M$ выпустит дрова и утилиты в опенсорс, так почти сразу.
     
  • 2.51, nebularia (ok), 10:59, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чём проблема с FAT? Простая как палка файловая система, самое то чтобы фирмварью UEFI разбирать.
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:46, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В чём предложение-то? У меня вообще /boot -- это часть /

    Или Лёнька обнаружил, что его бутлоадер не умеет грузить ядра с других разделов?

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:48, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня вообще /boot -- это часть /

    и чё, ты типа хвастаешь этим или чё

     
  • 2.39, Аноним (39), 10:30, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Не знаю почему минусуют этого анонима. Каждый новый раздел убивает часть полезного дискового пространства, я бы даже от /home отказался если бы не приходилось периодически ставить линукс с нуля.
     
     
  • 3.44, Аноним (13), 10:36, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ну как же тут без нщеброда, экономящего драгоценные КБты своего WD на 160ГБ
     
  • 3.47, Аноним (47), 10:43, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >периодически ставить линукс с нуля

    Школьник?

     

  • 1.12, Аноним (12), 09:47, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Кажется первый момент от лёни, с которым можно согласиться.

    Ну, с фактом наличия проблемы.Аутофелляция с отдельным разделом порядком надоела.

    А вот вариант решения, в стиле леонида, фекальный. Прыгать с FAT на линуксовых системах - шибко такое себе. Очередной костыль и замазывание, вместо пушинга поддержки какого-нибудь ext(2-4)

     
     
  • 2.29, Хороший друг (?), 10:10, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а это нормально — мастурбировать холодными тёмными вечерами на его фотографии? в смысле, которые он снял как фотограф?

    простите за откровенность, я просто беспокоюсь о своем друге и наконец-то появилась возможность уточнить вопрос у онанистов-экспертов

     

  • 1.14, pashev.ru (?), 09:49, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И это ещё без raid и шифрования!
     
     
  • 2.15, Аноним (13), 09:53, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    как без клоуна-то в треде опеннет
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 09:59, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Клоун в самой новости, а не в треде...
     
     
  • 4.52, Аноним (52), 11:02, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем ты залез в новость?
     
     
  • 5.58, Аноним (58), 11:13, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем Поттеринг залез в разработку линукса?
     
  • 3.24, pashev.ru (?), 10:03, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    # df -h
    Filesystem         Size  Used Avail Use% Mounted on
    udev                32G     0   32G   0% /dev
    tmpfs              6,3G  1,5M  6,3G   1% /run
    /dev/mapper/croot  913G  311G  556G  36% /
    tmpfs               32G  388K   32G   1% /dev/shm
    tmpfs              5,0M  4,0K  5,0M   1% /run/lock
    /dev/md126         543M  368M  148M  72% /boot
    /dev/sdb1          952M  5,3M  946M   1% /boot/efi2
    /dev/sda1          952M  3,5M  948M   1% /boot/efi
    /dev/mapper/chome  1,8T  643G  1,1T  37% /home
     

  • 1.16, Аноним (20), 09:54, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Леннарт предложил

    , по факту между строк, использовать подписанный образ ядра + systrmd UKI (разумеется с lockdown и прочими продвинутыми DRM-компонентами), поставляемый Microsoft, как основу для всех дистров.

     
  • 1.17, iCat (ok), 09:55, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А что если в бут-секторы прописывать загрузку загрузчика с microsoft.com?
    Сразу.
    А не вот это вот всё...
     
  • 1.18, eganru (?), 09:55, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    По моему опыту всё, что связано с EFI - второсортное неподдерживаемое глючно говно. Обновлений минимум самых, даже если из-за efi система может грузиться перестать(с восстановлением прошивкой того же забагованного efi).

    Днище и плохо.

    Только проблемы от этого одни.

     
  • 1.19, Fracta1L (ok), 09:56, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Нормальное предложение.
     
     
  • 2.43, Аноним (43), 10:35, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ты мог? Оно же не на расте!
     

  • 1.25, Аноним (25), 10:04, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А какой смысл в /boot на системах с efi в принципе? У меня /boot/efi монтируется сразу в /, не вижу смысла в дополнительных разделах.
    Даже /boot изначально нужен был только лишь потому, что древние bios не поддерживали большие диски, и нужен был специальный раздел в начале диска.
     
  • 1.26, ИмяХ (?), 10:05, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот оно - "развитие" Вместо того, чтобы избавиться от одного костыля под названием EFI, они городят ещё кучу костылей.
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 10:14, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им работать надо. И зарабатывать. На ком?
     

  • 1.27, vitalif (ok), 10:08, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну переход на FAT это конечно нереальный прогресс, да
     
  • 1.30, Аноним (30), 10:12, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лучше бы он встроил efi, ОС, ИИ в системд, но похоже появилось свободное время и полез в темы, которые не понимает
     
     
  • 2.54, Аноним (52), 11:06, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    доооо, зато ты-то уж точно понимаешь, в чем он не понимаешь
     

  • 1.32, Аноним (32), 10:13, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Традиционно какие-нибудь фортки будут портить этот раздел в хлам, а восстановить нормальную загрузку из под тех же форток иногда невозможно
     
  • 1.36, Андрей (??), 10:15, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    в ручную зоопарк поддерживать - это тот ещё гемор. Если будет инструмент - почему бы и нет. И не обязательно UEFI
     
  • 1.37, BrainFucker (ok), 10:26, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кстати, помню они там что-то криво сделали в systemd что стало нельзя было переместить /usr на другой раздел, сделав /usr симлинком. До systemd это работало, а с systemd с этим возникли проблемы. Интересно это исправили с тех пор?
     
  • 1.38, хрю (?), 10:26, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем делать boot отдельным разделом?
    Зачем кому-то несколько дистров?
    Вообще "зачем" ключевой вопрос взрослого человека. Такое ощущение, что Лёне 20 лет. "Остап покурил, закинулся грибами и его куда-то понесло."
     
  • 1.45, Аноним (45), 10:37, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ленард Поттеринг - Стивен Хокинг в мире linux. Настоящий гений!
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 10:45, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или Мерлин Шелдрейк.
     
     
  • 3.55, Самый Лучший Гусь (?), 11:07, 04/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или Юрий Спасокукоцкий
     

  • 1.46, Anonymus (?), 10:41, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Опять у Леннарт что-то там с systemd и разделами не стыкуется, как в самом начале с отдельным /usr разделом. Пршло 12 лет, а проблемы все те же.
     
  • 1.49, аНОНИМ (?), 10:51, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а у меня было 2 дистрибутива (20.04 и 22.04) причем на 1 разделе. и /boot там же. А лёне видимо про btrfs не рассказали.
     
  • 1.50, Аноним (50), 10:56, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Работает - НЕ ТРОГАЙ!!! А изобретать можно много чего.
     
  • 1.53, Аноним (52), 11:03, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    разрыв пятой точки у икспертов опеннет через 3.. 2.. 1..
     
  • 1.56, Аноним (45), 11:08, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такое ощущение что Поттеринг один на себе тащит всё развитие линукса. Если бы не он, то линукс давно превратился бы в подобие illumos с 3,5 пользователями...
     
  • 1.57, Аноним Ваноним (?), 11:08, 04/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну все и так уже давно подписывают своими скриптами свои UKI(ucode+vmlinuz+initrd), да и папки так же монтируют. Однако если будет это стандартом во всех дистрах - будет круто!
     

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