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Выпуск CRIU 3.18, системы для сохранения и восстановления состояния процессов в Linux

24.04.2023 22:19

Опубликован выпуск инструментария CRIU 3.18 (Checkpoint and Restore In Userspace), предназначенного для сохранения и восстановления процессов в пространстве пользователя. Инструментарий позволяет сохранить состояние одного или группы процессов, а затем возобновить работу с сохранённой позиции, в том числе после перезагрузки системы или на другом сервере без разрыва уже установленных сетевых соединений. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Из областей применения технологии CRIU отмечается обеспечение перезагрузки ОС без нарушения непрерывности выполнения длительно выполняемых процессов, Live-миграция изолированных контейнеров, ускорение запуска медленных процессов (можно начать работу с состояния, сохранённого после инициализации), проведение обновлений ядра без перезапуска сервисов, периодическое сохранение состояния долговыполняемых вычислительных задач для возобновления работы в случае краха, балансировка нагрузки на узлы в кластерах, дублирование процессов на другую машину (fork на удалённую систему), создание снапшотов пользовательских приложений в процессе работы для их анализа на другой системе или на случай если потребуется отменить дальнейшие действия в программе. CRIU применяется в таких системах управления контейнерами, как OpenVZ, LXC/LXD и Docker. Необходимые для работы CRIU изменения включены в основной состав ядра Linux.

В новом выпуске:

  • Предоставлена возможность использования CRIU без прав root.
  • Добавлена поддержка сигнала SIGTSTP (интерактивный сигнал приостановки выполнения, который в отличие от SIGSTOP может быть обработан и проигнорирован).
  • Добавлен параметр "--skip-file-rwx-check" для пропуска проверки прав доступа к файлу (r/w/x) при восстановлении.
  • Добавлена поддержка опций IP_PKTINFO и IPV6_RECVPKTINFO.
  • Для платформ ARM реализована поддержка аппаратных точек останова.
  • Добавлена оптимизация точек сохранения для сильно разреженных ghost-файлов (--ghost-fiemap).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/checkpoint-...)
  2. OpenNews: Выпуск системы управления контейнерами LXD 5.0
  3. OpenNews: Выпуск CRIU 3.16, системы для сохранения и восстановления состояния процессов в Linux
  4. OpenNews: Linux Foundation представил containerd 1.0, runtime для изолированных контейнеров
  5. OpenNews: Утверждена единая спецификация для образов и runtime изолированных контейнеров
  6. OpenNews: Выпуск OpenVZ 7.0, ставший итогом слияния проектов OpenVZ и Virtuozzo
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59024-criu
Ключевые слова: criu
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:03, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Каким образом это нововведение возможно применить в девопсе?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:11, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое именно? И зачем именно в девопсе? Как мне видится невозможность сдампить GUI приложения несколько ограничивает применимость на десктопе, но всё же. Да и вроде говорили что для иксов анриал, но для вейланда возможно. Так уж получается, что какой-нибудь блендер иногда неплохо бы остановить по разным причинам.
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:42, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Было бы неплохо смигрировать вживую контейнер с одной машины на другую, например.
     
     
  • 3.12, Dzen Python (ok), 23:57, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    М?
    Прикладники научились писать софт, который не требует перезапусков раз в эн времени?
    Или 640 петабайт оперативы уж точно должно хватить всем?
     
     
  • 4.14, 48 (?), 00:40, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что драйверов на расте писать не собираются? или системы не состоят из контейнеров внутри виртуалок, потому что никто низачто не отвечает?
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:26, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мао умер, но дело его живёт. Призрак бродит по Европе, это призрак - отец Гамлета. Чисто филосовски это возможность выполнить процесс (Волю) через время, включив intel stic в телевизор. Информационный детонатор. Обучаешь ИИ матриться, выключаешь и включить через 25 лет. И через 25 лет каак жахнет по матери. В сочетании с ИИ - довольно опасная штука, КМК.  Или нет?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:39, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я бы тоже щаз гребов навернул.
     
     
  • 3.9, Dzen Python (ok), 23:50, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня такое тоже бывает - когда очень долго и в цейтноте кодишь на низком уровне.

    Помогает простой сон и принудительный отдых.

     
  • 3.15, Аноним (15), 00:52, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это не грибы, это чатбот.
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:28, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глубоко копаешь!
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:38, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я minecraft приостанавливал посылая SIGSTOP через htop, чтоб проц не грузил, когда на паузе
     
     
  • 2.10, Dzen Python (ok), 23:51, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я майнкрафт остановлю
    И снова третье сентября...
     

  • 1.6, Аноним (7), 23:41, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что происходит с файловыми дескрипторами? Например, программа пишет что-то в файл на нфс-шаре, мы её резко снэпшотим. Потом - восстанавливаем на другой машине с такой же нфс-шарой. Сможет ли она продолжить писать в тот же файл?
    Также сокеты иксов и пульсов. Допустим я хочу перенести граф-приложение с машины на машину. Persistent storage - тот же нфс.
     
     
  • 2.11, Dzen Python (ok), 23:56, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отслеживание открытых файлов и маппинг на удаленной машине?
    Дамп небольших файлов целиком с переносом образа процесса на удаленную машину?
    Резолв соединений к БД на уровне внешних процессов-брокеров?

    > Потом - восстанавливаем на другой машине с такой же нфс-шарой. Сможет ли она продолжить писать в тот же файл?

    Если пути и окружение совпадает - то почему бы и нет? Главное - синхронизировать состояние целефого файла, гарантируя, что не было разрушающих формат дозаписей, т.к. снять мы можем в произвольный момент времени.

    > А что происходит с файловыми дескрипторами?

    Это как раз наименьшая проблема. Тут гораздо большая проблема с окружением (которое по умолчанию может быть очень отличным от машины, на которой сняли снапшот).

     

  • 1.8, Sw00p aka Jerom (?), 23:47, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фантом ОС изобретают :)
     
  • 1.16, Аноним (16), 01:06, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в том числе после перезагрузки системы или на другом сервере без разрыва уже установленных сетевых соединений.

    Это что за чёрная магия? Как это работает?

     
     
  • 2.17, Аноним (2), 01:43, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> в том числе после перезагрузки системы или на другом сервере без разрыва уже установленных сетевых соединений.
    > Это что за чёрная магия? Как это работает?

    За натом работает, видимо. У меня отваливались по таймауту. Если программа рассчитана на обновление соединения то всё будет работать при этом, а так вообще никто ничего не заметит.

     
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