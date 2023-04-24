Выпуск CRIU 3.18, системы для сохранения и восстановления состояния процессов в Linux

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|2.2, Аноним (2), 23:11, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какое именно? И зачем именно в девопсе? Как мне видится невозможность сдампить GUI приложения несколько ограничивает применимость на десктопе, но всё же. Да и вроде говорили что для иксов анриал, но для вейланда возможно. Так уж получается, что какой-нибудь блендер иногда неплохо бы остановить по разным причинам.
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|2.7, Аноним (7), 23:42, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Было бы неплохо смигрировать вживую контейнер с одной машины на другую, например.
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|3.12, Dzen Python (ok), 23:57, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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М?
Прикладники научились писать софт, который не требует перезапусков раз в эн времени?
Или 640 петабайт оперативы уж точно должно хватить всем?
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|4.14, 48 (?), 00:40, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что драйверов на расте писать не собираются? или системы не состоят из контейнеров внутри виртуалок, потому что никто низачто не отвечает?
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|1.3, Аноним (3), 23:26, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мао умер, но дело его живёт. Призрак бродит по Европе, это призрак - отец Гамлета. Чисто филосовски это возможность выполнить процесс (Волю) через время, включив intel stic в телевизор. Информационный детонатор. Обучаешь ИИ матриться, выключаешь и включить через 25 лет. И через 25 лет каак жахнет по матери. В сочетании с ИИ - довольно опасная штука, КМК. Или нет?
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|3.9, Dzen Python (ok), 23:50, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня такое тоже бывает - когда очень долго и в цейтноте кодишь на низком уровне.
Помогает простой сон и принудительный отдых.
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|1.4, Аноним (4), 23:38, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я minecraft приостанавливал посылая SIGSTOP через htop, чтоб проц не грузил, когда на паузе
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|1.6, Аноним (7), 23:41, 24/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что происходит с файловыми дескрипторами? Например, программа пишет что-то в файл на нфс-шаре, мы её резко снэпшотим. Потом - восстанавливаем на другой машине с такой же нфс-шарой. Сможет ли она продолжить писать в тот же файл?
Также сокеты иксов и пульсов. Допустим я хочу перенести граф-приложение с машины на машину. Persistent storage - тот же нфс.
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|2.11, Dzen Python (ok), 23:56, 24/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отслеживание открытых файлов и маппинг на удаленной машине?
Дамп небольших файлов целиком с переносом образа процесса на удаленную машину?
Резолв соединений к БД на уровне внешних процессов-брокеров?
> Потом - восстанавливаем на другой машине с такой же нфс-шарой. Сможет ли она продолжить писать в тот же файл?
Если пути и окружение совпадает - то почему бы и нет? Главное - синхронизировать состояние целефого файла, гарантируя, что не было разрушающих формат дозаписей, т.к. снять мы можем в произвольный момент времени.
> А что происходит с файловыми дескрипторами?
Это как раз наименьшая проблема. Тут гораздо большая проблема с окружением (которое по умолчанию может быть очень отличным от машины, на которой сняли снапшот).
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|1.16, Аноним (16), 01:06, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в том числе после перезагрузки системы или на другом сервере без разрыва уже установленных сетевых соединений.
Это что за чёрная магия? Как это работает?
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|2.17, Аноним (2), 01:43, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> в том числе после перезагрузки системы или на другом сервере без разрыва уже установленных сетевых соединений.
> Это что за чёрная магия? Как это работает?
За натом работает, видимо. У меня отваливались по таймауту. Если программа рассчитана на обновление соединения то всё будет работать при этом, а так вообще никто ничего не заметит.
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