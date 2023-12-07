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Выпуск системного менеджера systemd 255

07.12.2023 12:37

После четырёх месяцев разработки представлен релиз системного менеджера systemd 255. Среди наиболее важных улучшений: поддержка экспорта накопителей через NVMe-TCP, компонент systemd-bsod для полноэкранного вывода сообщений об ошибках, утилита systemd-vmspawn для запуска виртуальных машин, утилита varlinkctl для управления сервисами Varlink, утилита systemd-pcrlock для анализа регистров TPM2 PCR и генерации правил доступа, модуль аутентификации pam_systemd_loadkey.so.

Ключевые изменения в новом выпуске:

  • Добавлен компонент "systemd-storagetm", дающий возможность автоматически экспортировать все локальные блочные устройства при помощи драйвера NVMe-TCP (NVMe over TCP), позволяющего обращаться к NVMe-накопителям по сети (NVM Express over Fabrics), используя протокол TCP. За предоставление доступа в режиме NVMe over TCP отвечает новый юнит "storage-target-mode.target", который можно включить на стадии загрузки, указав в командной строке ядра "rd.systemd.unit=storage-target-mode.target", например, при необходимости удалённого обращения к накопителю в диагностических целях.
  • Добавлен компонент "systemd-bsod" с реализацией аналога "синего экрана смерти", позволяющего на этапе загрузки выводить сообщения о критических ошибках (LOG_EMERG) в форме полноэкранного уведомления.
  • Добавлена утилита "systemd-vmspawn", представляющая аналог утилиты systemd-nspawn для запуска образа операционной системы в виртуальной машине (утилита systemd-nspawn предназначена для запуска контейнеров, а systemd-vmspawn предоставляет похожий интерфейс для виртуальных машин). В настоящее время для запуска виртуальных машин доступен только бэкенд на базе QEMU.
  • Добавлена утилита "varlinkctl" для вызова и интроспекции сервисов, использующих протокол Varlink.
  • Добавлена утилита "systemd-pcrlock" для анализа и предсказания состояний регистров TPM2 PCR (Platform Configuration Register) и формирования сохраняемых в индексе TPM2 NV правил доступа, разрешающих обращение к объектам TPM2, таким как ключи шифрования диска, только из заверенных цифровой подписью компонентов, запускаемых на стадии верифицированной загрузки. В качестве входных данных для анализа может использоваться результат запроса состояния PCR в TPM2, выдаваемый прошивкой UEFI лог событий текущей загрузки (/sys/kernel/security/tpm0/binary_bios_measurements) или локально сохранённый лог TPM2 (/run/log/systemd/tpm2-measure.log). Поддержка сохраняемых правил доступа добавлена в systemd-cryptsetup, systemd-cryptenroll и systemd-repart.
  • Добавлен PAM-модуль pam_systemd_loadkey.so, предназначенный для автоматического извлечения из хранилища ключей в ядре (keyring) парольной фразы, используемой в cryptsetup для разблокировки зашифрованной корневой ФС, и выставления этой парольной фразы в качестве токена аутентификации (PAM authtok). Модуль может применяться, например, для настройки авторазблокировки доступа к GNOME Keyring и KDE Wallet при включении автоматического входа в систему.
  • Добавлена поддержка перехода в спящий режим (hibernation) с сохранением содержимого памяти в файлы подкачки, хранимые в ФС Btrfs.
  • В юниты добавлены свойства MemoryPeak, MemorySwapPeak, MemorySwapCurrent и MemoryZSwapCurrent, соответствующие доступным через cgroup v2 свойствам memory.peak, memory.swap.peak, memory.swap.current и memory.zswap.current. Информация о данных свойствах включена в вывод "systemctl status".
  • Переработан способ запуска сервисов, который переведён на использование вызова posix_spawn с опциями CLONE_VM и CLONE_VFORK для запуска процесса и применение отдельного исполняемого файла systemd-executor для настройки запускаемого процесса. Ранее процессы ответвлялись функцией fork с копированием памяти управляющего процесса в режиме copy-on-write и выполнением необходимых настроек (монтирование пространств имён и выставление CGroup) до запуска целевого исполняемого фала через вызов exec, что приводило к проблемам из-за невозможности обращения к некоторым API Glibc на стадии между выполнением функций fork и exec.
  • Код для отслеживания внутренних процессов переведён на использование PIDFD вместо PID в окружениях с ядром, поддерживающим PIDFD (PIDFD связывается с конкретным процессом и не меняется, в том время как PID может быть привязан к другому процессу после завершения текущего процесса, ассоциированного с этим PID). Реализована возможность создания scope-юнитов, используя PIDFD вместо PID для выбора процессов.
  • Прекращена поддержка раздельных иерархий каталогов (когда /usr монтируется отдельно от корня или разделены каталоги /bin и /usr/bin, /lib и /usr/lib). В будущем также решено прекратить поддержку cgroups v1, скриптов сервисов System V и EFI-переменных SystemdOptions.


  • Команда "systemctl switch-root" ограничена для применения только в initrd. Для замены корневой ФС в обычном окружении следует использовать "systemctl soft-reboot".
  • Объявлены устаревшими параметры SuspendMode, HybridSleepMode, HibernateStat и HybridSleepState в секции "[Sleep]" файла systemd-sleep.conf. Данные параметры теперь игнорируются и могут принимать только значения по умолчанию.
  • В юниты добавлена опция SurviveFinalKillSignal, позволяющая игнорировать финальный сигнал SIGTERM/SIGKILL, выдаваемый во время завершения работы, что может оказаться полезным для оставления запущенным юнита во время мягкой перезагрузки системы в режиме soft-reboot.
  • Добавлена настройка NFTSet, позволяющая использовать идентификаторы cgroup для переключения логики в правилах межсетевого экрана.
  • Добавлена опция ConditionSecurity=measured-uki, гарантирующая, что юнит может быть запущен только в системе, загруженной с верифицированного образа ядра в формате UKI.
  • В systemd-boot добавлены новые горячие клавиши "B" и "O" для перезагрузки и выключения системы из загрузочного меню. Добавлена настройка "menu-disabled" для отключения показа загрузочного меню.
  • В утилиту systemd-repart добавлены новые опции "--copy-from" для получения описаний раздела из указанного образа ФС, "--copy-source" для указания базового каталога для параметра CopyFiles, "--make-ddi=confext", "--make-ddi=sysext" и "--make-ddi=portable" для генерации разных типов DDI, и "--tpm2-device-key" для привязки диска к определённому открытому ключу TPM2.
  • В утилиту journalctl в параметр "--lines" добавлено значение "+N" для вывода N старейших записей.
  • В udevadm добавлен флаг "--json" для вывода в формате JSON.
  • В утилиты systemd-analyze, systemd-tmpfiles, systemd-sysusers, systemd-sysctl и systemd-binfmt добавлена опция "--tldr" для вывода только фактических параметров конфигурации без пробелов и комментариев.
  • В подсистему seccomp добавлена поддержка архитектуры LoongArch64. Разрешено использование seccomp для фильтрации системных вызовов в сервисах, выполняемых не под пользователем root без включения настройки NoNewPrivileges=yes.
  • В утилиту systemd-mount добавлена опция "--tmpfs" для монтирования нового экземпляра 'tmpfs'.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 254 с поддержкой мягкой перезагрузки
  3. OpenNews: Леннарт Поттеринг предложил добавить в systemd режим мягкой перезагрузки
  4. OpenNews: Уязвимость в systemd-coredump, позволяющая определить содержимое памяти suid-программ
  5. OpenNews: Системный менеджер InitWare, форк systemd, портирован для OpenBSD
  6. OpenNews: Леннарт Поттеринг предложил модернизировать разбивку загрузочных разделов
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60248-systemd
Ключевые слова: systemd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (81) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, scriptkiddis (?), 12:42, 07/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    systemd-bsod - ясно, понятно.
     
     
  • 2.57, crypt (ok), 14:07, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    One service to rule them all

    Three daemons for Packaging-Kings under the corp,
    Seven in the hands of Dev-lords to admin,
    Nine for Power-users doomed to die,
    One for the Dark Lord on his dark throne;

    One service to rule them all, one service to find them,
    One service to bring them up, and in the darkness bind them;

     
     
  • 3.62, Lost Inside (ok), 14:17, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > One for the SU on his dark throne

    Fixed, с твоего позволения.

     
     
  • 4.77, crypt (ok), 14:34, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> One for the SU on his dark throne
    > Fixed, с твоего позволения.

    речь об LP, а SU - это ничтожные рабы кольца, вынужденные админить под неусыпным оком

     
  • 3.95, Аноним (95), 15:26, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    In the land of FIMAMG*, where attestations lie.

    * Facebook (запрещённая в РФ организация), IBM, Micro$oft, Amazon, Mozilla, Googlag.

     
  • 2.60, Lost Inside (ok), 14:11, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ни шагу назад! Ядер-паникеров - к стенке! Экраны смерти активировать! Победа будет за нами!
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:47, 07/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Следующая версия будет номер 0?
     
     
  • 2.65, crypt (ok), 14:20, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    если бы... будет как с билд версиями винды... "Если у вас версия до 169432-ой, то у вас нет этой фичи, если между 169432-ой и 196956-ой, то она включается так, а если после 196956-ой, то необходимо указать новые параметры для запуска этой фичи..."

    классика

     
  • 2.72, Минона (ok), 14:28, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это безразмерный тип.
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:47, 07/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > Добавлен компонент "systemd-bsod" с реализацией аналога "синего экрана смерти", позволяющего на этапе загрузки выводить сообщения о критических ошибках (LOG_EMERG) в форме полноэкранного уведомления.

    Ну всё, теперь винде точно капец!

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:22, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Пал последний бастион, где Винда была непокорима!
     
  • 2.70, Аноним (70), 14:27, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Толку от этих синих экранаов смерти, если всё равно не успеваешь QR код отсканиоровать.
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:51, 07/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как-то слишком часто релизы.
     
  • 1.8, xsignal (ok), 12:51, 07/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > systemd-bsod

    В винду превращается...

     
  • 1.9, Анонимуснастоящий (?), 12:51, 07/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Прекращена поддержка раздельных иерархий каталогов (когда /usr монтируется отдельно от корня или разделены каталоги /bin и /usr/bin, /lib и /usr/lib).

    Кто-нибудь может это пояснить? Вроде бы, везде стремление к большей безопасности, а тут такое ограничение.

     
     
  • 2.14, Аноним (27), 13:03, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Платиновый спонсор и работодатель на этом настаивает.
     
  • 2.30, freehck (ok), 13:26, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Прекращена поддержка раздельных иерархий каталогов (когда /usr монтируется отдельно от корня или разделены каталоги /bin и /usr/bin, /lib и /usr/lib).
    > Кто-нибудь может это пояснить? Вроде бы, везде стремление к большей безопасности, а тут такое ограничение.

    Ты запоздал с вопросом лет на 10. Ладно, если тебе интересна историческая справка, я поясню.

    Если ты 10 лет назад зашёл бы в Debian (или в ALT, кстати), и посмотрел на вывод ldd для каждого бинаря в /bin -- то ты не увидел бы там библиотек из /usr/lib. А вот если бы ты зашёл в RHEL, CentOS или Fedora посмотреть то же самое -- то увидел бы.

    Иными словами мейнтейнеры в Red Hat запутались и всё перемешали. Поскольку данный факап исправлять трудно и долго, они решили сделать это фичой. И основной аргумент за /usr merge состоял в том, что "оно и так всё перемешано уже, так чего париться". Всё остальное -- вода.

    upd: в ответе #39 Вы можете найти две ссылки, прекрасно это иллюстрирующие

     
     
  • 3.50, Аноним (95), 13:58, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь Дебиан тоже сделал usr merge, и объявил не-usr-merge неподдерживаемым.
     
     
  • 4.61, freehck (ok), 14:13, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но ведь Дебиан тоже сделал usr merge, и объявил не-usr-merge неподдерживаемым.

    Закономерный шаг после перехода на systemd.

     
  • 3.71, crypt (ok), 14:27, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты запоздал с вопросом лет на 10.

    На все 30 я бы сказал... для Linux это вообще никогда не играло роль. В старых _UNIX_ системах, где есть базовая система, которая обновляется одним образом-батчем, а все остальное идет из сторонних реп пакетами, имеет смысл разделять поставки. А Linux все из пакетов.

     
     
  • 4.99, freehck (ok), 15:31, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В старых _UNIX_ системах, где есть базовая система, которая
    > обновляется одним образом-батчем, а все остальное идет из сторонних реп пакетами,
    > имеет смысл разделять поставки. А Linux все из пакетов.

    Вы главное не забудьте сообщить, когда запланируете /opt merge.

     
     
  • 5.104, crypt (ok), 15:46, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы главное не забудьте сообщить, когда запланируете /opt merge.

    А в чем отличие??? И кто "вы"?


    p.s.

    А дома я вообще на фряху перешел, чтобы в этом цирке не участвовать.

     
  • 2.37, Fyjy (?), 13:32, 07/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.39, Аноним (39), 13:34, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Практика отделения /usr была признана плохой и за последние лет 10 от нее отказались все известные дистрибутивы. Разве что в генту до сих пор можно, но версию с systemd сделали строго merged usr в этом году.

    И никакого улучшения безопасности оно не дает, ведь без примонтированного /usr современная система все равно бесполезна. Только больше причин для поломки. А злоумышленникам вообще все равно отдельный ли это раздел, когда имеется рут-доступ.

    Подробности почитать можно например тут:
    https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/TheCaseForTheUsrMerge/
    https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/separate-usr-is-broken/

     
     
  • 3.46, Аноним (95), 13:53, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зато отдельный /bin и /lib позволяет чинить систему, когда /usr нюкнут.
     
     
  • 4.82, Аноним (95), 14:47, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Myth #9: The /usr split is useful to have a minimal rescue system on the root file system, and the rest of the OS on /usr.
    >Fact: On Fedora ...

    Я одного не понимаю, зачем Дебиан из этой наполненой помоями федоры кушает.

     
  • 3.67, Аноним (67), 14:26, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а еще /var отделять плохо, т.к. journald не знает что делать с логами.
    И / в ro никакого улучшения безопасности не дает, ведь без примонтированного /var journald не сможет сохранить свои подписанные логи, а если не монтировать /var, то journald все равно не сможет, т.к. / в ro
    А еще монтировать / в ro плохо, т.к. злоумышленники не смогут использовать всякие там гонки при записи или особенности userns для изменения файлов на /

    > ведь без примонтированного /usr современная система все равно бесполезна.

    точнее сказать, что ее целенаправленно сделали бесполезной. Теперь там еще и конфиги, без которых ничего не запустится

     
     
  • 4.73, crypt (ok), 14:30, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а еще /var отделять плохо, т.к. journald не знает что делать с
    > логами.

    поттер никогда не работал с логами, он же программер, а не админ, поэтому это пострадало больше всего.

     
     
  • 5.81, Аноним (81), 14:44, 07/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• –3 +/
     
     
  • 6.86, crypt (ok), 15:05, 07/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +1 +/
     
  • 5.83, Аноним (83), 14:56, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почитаешь опеннет — может сложиться впечатление, что работа админов заключается в том, чтобы беспрерывно грепать гигабайтные текстовые логи.
     
     
  • 6.89, crypt (ok), 15:07, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну.. обычное дело. со стороны ты вообще любую работу мало будешь понимать.
     
  • 6.91, Аноним (67), 15:09, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > гигабайтные текстовые логи.

    это на локалхосте что ли? У нас некоторые сервисы могут дать столько логов, что грепать нечего будет — journald подавится.

     
     
  • 7.97, Аноним (97), 15:29, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А грепать на сервере то их с какой радости? Должен быть коллектор, который всё это складирует, сортирует, строит графики и эскалирует на группы ответственных. Если у вас не так - вашего техлида надо уволить с волчьим билетом.
     
     
  • 8.103, Аноним (67), 15:45, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так как они до коллектора дойдут, если journald записать их в полном объеме не в... текст свёрнут, показать
     
  • 8.107, User (??), 15:53, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот сейчас бородачам в свитерах обидно стало Не успели они ripgrep смузихлебный... текст свёрнут, показать
     

  • 1.12, Аноним (27), 13:00, 07/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >Добавлен компонент "systemd-bsod" с реализацией аналога "синего экрана смерти"

    Пословица "С кем поведёшься, того и наберёшься" не врёт.

     
  • 1.15, Аноним (27), 13:05, 07/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    >Прекращена поддержка раздельных иерархий каталогов (когда /usr монтируется отдельно от корня или разделены каталоги /bin и /usr/bin, /lib и /usr/lib).

    Ждём, когда / переименуют в Disk C:

     
  • 1.19, freehck (ok), 13:10, 07/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В будущем также решено прекратить поддержку cgroups v1, скриптов сервисов System V и EFI-переменных SystemdOptions.

    Что они называют "поддержкой скриптов сервисов System V"?

     
     
  • 2.74, Tron is Whistling (?), 14:31, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    /etc/init.d и содержимого
    Короче всё, классика остаётся в гаражах.
     

  • 1.20, Аноним (20), 13:13, 07/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "А теперь мы попробуем со всей этой фигнёй взлететь..."
     
     
  • 2.101, Анониммус (?), 15:42, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так проблема что они то взлетят.
    И большинство менйстримных ДЕ тоже.
    А вот лимита и мелкие дистры - у них будет куча проблем.
     

  • 1.21, Аноним (95), 13:14, 07/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Добавлен компонент "systemd-bsod" с реализацией аналога "синего экрана смерти"

    Они там совсем долбанулись?!

     
  • 1.23, Аноним (95), 13:15, 07/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена утилита "systemd-vmspawn"

    А как же ... libvirt ...

     
     
  • 2.108, Аноним (67), 15:53, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там xml вместо ini
     

  • 1.25, Аноним (95), 13:20, 07/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Прекращена поддержка раздельных иерархий каталогов

    По-моему это идиотизм. Отдельные /usr/lib /usr/bin позволяли нечаянно снести /usr/ и восстановиться после этого. Слитие этих каталогов приведёт к тому, что нюкнув систему, восстановиться можно будет только с загрузочного носителя. Который может быть недоступен.

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 13:24, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Остаётся только жаловаться. Системд пофиг на юзеров у него есть IBM.
     
     
  • 3.36, Аноним (27), 13:32, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Неа, теперь у него Micro$oft!
     
  • 2.31, Аноним (83), 13:27, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > нечаянно снести /usr/

    А что не / сразу?

     
     
  • 3.44, Аноним (95), 13:46, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От / в rm есть защита.
     
     
  • 4.66, Аноним (83), 14:20, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Костыль, заметим.
    Было бы желание (просунуть кубик в треугольное отверстие), с правами su можно сделать что угодно.
     
  • 2.38, freehck (ok), 13:34, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Прекращена поддержка раздельных иерархий каталогов
    > Отдельные /usr/lib /usr/bin позволяли нечаянно снести /usr/ и восстановиться после этого.

    Не "нечаянно снести", а "потерять вследствие повреждения диска".

     
     
  • 3.45, Аноним (95), 13:49, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну я снёс именно нечаянно. Однажды мне срочно была нужна программа, она оказалась неопакетирована. Поэтому я решил "ффзвезду" и сделал 'make install' (checkinstall был неприменим). Потом я полез удалять эту программу вручную и нечаянно нажал enter, набрав rm -rf /usr/lib ... С тех пор у меня правило - как бы ни была тебе нужна программа - никаких make install.
     
     
  • 4.54, freehck (ok), 14:01, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну я снёс именно нечаянно. <..> сделал 'make install' (checkinstall был неприменим) <...>
    > полез удалять эту программу вручную и нечаянно нажал enter, набрав rm -rf /usr/lib <...>

    Понимаю. Ну, ты не первый, кто так лоханулся, и точно не последний.

    Вообще странно, что с checkinstall возникли проблемы, но я вполне допускаю такую вероятность. В последние годы использования десктопного линукса лично я всё чаще использовал docker-контейнеры для изоляции подобного софта, возможно и тебе стоило бы. Впрочем, они тоже не панацея.

     
  • 4.64, Аноним (83), 14:18, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Никаких rm -rf из консоли. Забавно, но от таких ляпов практически 100% помогают нормальные файловые менеджеры, где ты не только знаешь (думаешь, что знаешь), что делаешь, но и ВИДИШЬ, что делаешь.
     
  • 2.75, Tron is Whistling (?), 14:31, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ты сносил /usr?
     
     
  • 3.84, Аноним (67), 14:56, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    кто сказал nvidia?
     
     
  • 4.92, Аноним (95), 15:11, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не невидия. Как снёс - описано выше.
     
     
  • 5.96, Аноним (67), 15:27, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я видел, но мой ответ про то, что без /usr можно остаться и без деструктивных действий со стороны пользователя и невидия тому пример
     
     
  • 6.100, Аноним (100), 15:36, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это был Яндекс. А Бумблби -- васянская поделка, к НВИДИА никакого отношения не имеет. Ну, тогда не было прайма, теперь вроде вообще не актуально. Но на то, чтобы сделать нормально, потребовалось время. За которое Васяны с rm -rf всплыли на поверхность.
     
     
  • 7.106, Аноним (67), 15:52, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ок, был не прав. Меня это обошло стороной, запомнилось только, что было связано с драйверами

    > теперь вроде вообще не актуально

    сама проблема со сносом чего-то скриптами по прежнему актуальна, если пользоваться ppa, aur'ом, sid'ом, коммерческими пакетами (хотя эти чаще в /opt ставят и не так страшно) и т.д.

     

  • 1.28, Аноним (29), 13:22, 07/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Прекращена поддержка раздельных иерархий каталогов (когда /usr монтируется отдельно от корня или разделены каталоги /bin и /usr/bin, /lib и /usr/lib). В будущем также решено прекратить поддержку cgroups v1, скриптов сервисов System V и EFI-переменных SystemdOptions.

    То чего мы все так ждали.

     
  • 1.32, Ненужные_нужники_дедогрантеры (?), 13:27, 07/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Деньги победят , как вариант что бы самому победить то надо их же и печатать и уже рулить как сделать систему по своему , а пока есть только компилятор от griggorii
     
     
  • 2.105, Анониммус (?), 15:51, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ха, ты видел сколько донатов скинули мозилле на фаерфокс?
    9.5 лимонов на 190 миллионов юзеров.
    Т.е каждый 20й юзер щедро кидал бакс.
    "Сними шляпу, это же целый доллар! ©"

    Так что на победу денег я бы не расчитывал.
    Народ привык к тому что открытое == бесплатное. Пока это не изменится - все будет по прежнему.

     

  • 1.43, Fyjy (?), 13:43, 07/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > В будущем также решено прекратить поддержку cgroups v1, скриптов сервисов System V и EFI-переменных SystemdOptions.

    System V - один из последних выпусков 4.1.4 - 1994 год. Думаю половина посетителей этого сайта родились позже.
    Оно настолько древнее, что можно смело дропать. (и надо было сделать лет 10 назад)

     
     
  • 2.48, Аноним (100), 13:56, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, sysvinit вполне актуален, так что, получается, ещё один гроб в крышку забили. А вы спрашиваете, чем вендор-лок вреден, вот, отличная демонстрация.
     
  • 2.49, Аноним (49), 13:58, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не надо путать _систему_ UNIX SystemV и _стандарт_ SystemV services.
     
  • 2.58, Аноним (58), 14:07, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    До сих пор работает  и в ус не дует между прочим. СистемД это приходящие.
     
     
  • 3.63, Анонимм (??), 14:18, 07/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
     
  • 4.102, freehck (ok), 15:43, 07/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 3.69, Аноним (69), 14:26, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно. Кондей нужен,а цетральное отопление или даже печь устарели. Экологичненько так.
     
     
  • 4.76, Tron is Whistling (?), 14:32, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Центральное отопление - это вообще злющее зло, от которого надо бы избавляться.
    Когда откажет - поймёте, почему.
     
     
  • 5.85, Аноним (83), 15:00, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отказ ладно, это форс-мажор, а вот когда сидишь в шубе, а отопление не включают «потому что иди ты …, вот почему» — тут прочувствуешь точно.
     
  • 3.80, Аноним (83), 14:41, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже почти четырнадцать лет как «приходящие». Не удивлюсь, если старше некоторых местных комментаторов.
     

  • 1.51, Аноним (51), 13:58, 07/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > systemd-pcrlock, varlinkctl, systemd-vmspawn, systemd-bsod, systemd-storagetm...

    Ёпрст, как это все выучить?.. И это ж только в этой новости. А сколько всего этих утилит и команд! Где-то курсы хоть есть администрирования этого вашего systemd?

     
     
  • 2.78, kafka (?), 14:35, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже есть у платинового спонсора.
     

  • 1.52, Аноним (52), 14:00, 07/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    systemctl disable --now systemd-bsod.service
    systemctl mask systemd-bsod.service
     
     
  • 2.55, 1 (??), 14:02, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это если ты его при загрузке не увидишь ...
     

  • 1.68, Аноним (70), 14:26, 07/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жириновский: подлость, гадость, преступники - ненавижу вас!
     
     
  • 2.90, Аноним (95), 15:09, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У сабжа весьма широкая программа... Частью уже выполнена :)
     

  • 1.93, Аноним (95), 15:16, 07/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вангую
    >systemd 26x
    >прекращена поддержка initramfs/initrd. Пользователям предписано перейти на "универсальные образы ядра".
    >Debian переходит на UKI вслед за systemd, так как ни развивать форк systemd и фиксить его баги, ни сидеть на старой версии, ни переходить обратно смузихлёбам не хочется

    Будет очень прискорбно.

     

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