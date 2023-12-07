Выпуск системного менеджера systemd 255

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|2.57, crypt (ok), 14:07, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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One service to rule them all
Three daemons for Packaging-Kings under the corp,
Seven in the hands of Dev-lords to admin,
Nine for Power-users doomed to die,
One for the Dark Lord on his dark throne;
One service to rule them all, one service to find them,
One service to bring them up, and in the darkness bind them;
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|4.77, crypt (ok), 14:34, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> One for the SU on his dark throne
> Fixed, с твоего позволения.
речь об LP, а SU - это ничтожные рабы кольца, вынужденные админить под неусыпным оком
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|3.95, Аноним (95), 15:26, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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In the land of FIMAMG*, where attestations lie.
* Facebook (запрещённая в РФ организация), IBM, Micro$oft, Amazon, Mozilla, Googlag.
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|2.60, Lost Inside (ok), 14:11, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ни шагу назад! Ядер-паникеров - к стенке! Экраны смерти активировать! Победа будет за нами!
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|2.65, crypt (ok), 14:20, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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если бы... будет как с билд версиями винды... "Если у вас версия до 169432-ой, то у вас нет этой фичи, если между 169432-ой и 196956-ой, то она включается так, а если после 196956-ой, то необходимо указать новые параметры для запуска этой фичи..."
классика
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|1.4, Аноним (4), 12:47, 07/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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> Добавлен компонент "systemd-bsod" с реализацией аналога "синего экрана смерти", позволяющего на этапе загрузки выводить сообщения о критических ошибках (LOG_EMERG) в форме полноэкранного уведомления.
Ну всё, теперь винде точно капец!
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|2.70, Аноним (70), 14:27, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Толку от этих синих экранаов смерти, если всё равно не успеваешь QR код отсканиоровать.
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|1.9, Анонимуснастоящий (?), 12:51, 07/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Прекращена поддержка раздельных иерархий каталогов (когда /usr монтируется отдельно от корня или разделены каталоги /bin и /usr/bin, /lib и /usr/lib).
Кто-нибудь может это пояснить? Вроде бы, везде стремление к большей безопасности, а тут такое ограничение.
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|2.30, freehck (ok), 13:26, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Прекращена поддержка раздельных иерархий каталогов (когда /usr монтируется отдельно от корня или разделены каталоги /bin и /usr/bin, /lib и /usr/lib).
> Кто-нибудь может это пояснить? Вроде бы, везде стремление к большей безопасности, а тут такое ограничение.
Ты запоздал с вопросом лет на 10. Ладно, если тебе интересна историческая справка, я поясню.
Если ты 10 лет назад зашёл бы в Debian (или в ALT, кстати), и посмотрел на вывод ldd для каждого бинаря в /bin -- то ты не увидел бы там библиотек из /usr/lib. А вот если бы ты зашёл в RHEL, CentOS или Fedora посмотреть то же самое -- то увидел бы.
Иными словами мейнтейнеры в Red Hat запутались и всё перемешали. Поскольку данный факап исправлять трудно и долго, они решили сделать это фичой. И основной аргумент за /usr merge состоял в том, что "оно и так всё перемешано уже, так чего париться". Всё остальное -- вода.
upd: в ответе #39 Вы можете найти две ссылки, прекрасно это иллюстрирующие
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|3.50, Аноним (95), 13:58, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но ведь Дебиан тоже сделал usr merge, и объявил не-usr-merge неподдерживаемым.
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|4.61, freehck (ok), 14:13, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но ведь Дебиан тоже сделал usr merge, и объявил не-usr-merge неподдерживаемым.
Закономерный шаг после перехода на systemd.
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|3.71, crypt (ok), 14:27, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты запоздал с вопросом лет на 10.
На все 30 я бы сказал... для Linux это вообще никогда не играло роль. В старых _UNIX_ системах, где есть базовая система, которая обновляется одним образом-батчем, а все остальное идет из сторонних реп пакетами, имеет смысл разделять поставки. А Linux все из пакетов.
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|4.99, freehck (ok), 15:31, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В старых _UNIX_ системах, где есть базовая система, которая
> обновляется одним образом-батчем, а все остальное идет из сторонних реп пакетами,
> имеет смысл разделять поставки. А Linux все из пакетов.
Вы главное не забудьте сообщить, когда запланируете /opt merge.
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|5.104, crypt (ok), 15:46, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вы главное не забудьте сообщить, когда запланируете /opt merge.
А в чем отличие??? И кто "вы"?
p.s.
А дома я вообще на фряху перешел, чтобы в этом цирке не участвовать.
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|3.46, Аноним (95), 13:53, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зато отдельный /bin и /lib позволяет чинить систему, когда /usr нюкнут.
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|4.82, Аноним (95), 14:47, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Myth #9: The /usr split is useful to have a minimal rescue system on the root file system, and the rest of the OS on /usr.
>Fact: On Fedora ...
Я одного не понимаю, зачем Дебиан из этой наполненой помоями федоры кушает.
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|3.67, Аноним (67), 14:26, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а еще /var отделять плохо, т.к. journald не знает что делать с логами.
И / в ro никакого улучшения безопасности не дает, ведь без примонтированного /var journald не сможет сохранить свои подписанные логи, а если не монтировать /var, то journald все равно не сможет, т.к. / в ro
А еще монтировать / в ro плохо, т.к. злоумышленники не смогут использовать всякие там гонки при записи или особенности userns для изменения файлов на /
> ведь без примонтированного /usr современная система все равно бесполезна.
точнее сказать, что ее целенаправленно сделали бесполезной. Теперь там еще и конфиги, без которых ничего не запустится
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|4.73, crypt (ok), 14:30, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а еще /var отделять плохо, т.к. journald не знает что делать с
> логами.
поттер никогда не работал с логами, он же программер, а не админ, поэтому это пострадало больше всего.
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|5.83, Аноним (83), 14:56, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Почитаешь опеннет — может сложиться впечатление, что работа админов заключается в том, чтобы беспрерывно грепать гигабайтные текстовые логи.
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|6.89, crypt (ok), 15:07, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну.. обычное дело. со стороны ты вообще любую работу мало будешь понимать.
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|6.91, Аноним (67), 15:09, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> гигабайтные текстовые логи.
это на локалхосте что ли? У нас некоторые сервисы могут дать столько логов, что грепать нечего будет — journald подавится.
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|7.97, Аноним (97), 15:29, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А грепать на сервере то их с какой радости? Должен быть коллектор, который всё это складирует, сортирует, строит графики и эскалирует на группы ответственных. Если у вас не так - вашего техлида надо уволить с волчьим билетом.
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|8.107, User (??), 15:53, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вот сейчас бородачам в свитерах обидно стало Не успели они ripgrep смузихлебный... текст свёрнут, показать
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|1.12, Аноним (27), 13:00, 07/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>Добавлен компонент "systemd-bsod" с реализацией аналога "синего экрана смерти"
Пословица "С кем поведёшься, того и наберёшься" не врёт.
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|1.15, Аноним (27), 13:05, 07/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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>Прекращена поддержка раздельных иерархий каталогов (когда /usr монтируется отдельно от корня или разделены каталоги /bin и /usr/bin, /lib и /usr/lib).
Ждём, когда / переименуют в Disk C:
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|1.19, freehck (ok), 13:10, 07/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В будущем также решено прекратить поддержку cgroups v1, скриптов сервисов System V и EFI-переменных SystemdOptions.
Что они называют "поддержкой скриптов сервисов System V"?
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|2.101, Анониммус (?), 15:42, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так проблема что они то взлетят.
И большинство менйстримных ДЕ тоже.
А вот лимита и мелкие дистры - у них будет куча проблем.
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|1.21, Аноним (95), 13:14, 07/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Добавлен компонент "systemd-bsod" с реализацией аналога "синего экрана смерти"
Они там совсем долбанулись?!
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|1.25, Аноним (95), 13:20, 07/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Прекращена поддержка раздельных иерархий каталогов
По-моему это идиотизм. Отдельные /usr/lib /usr/bin позволяли нечаянно снести /usr/ и восстановиться после этого. Слитие этих каталогов приведёт к тому, что нюкнув систему, восстановиться можно будет только с загрузочного носителя. Который может быть недоступен.
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|2.29, Аноним (29), 13:24, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Остаётся только жаловаться. Системд пофиг на юзеров у него есть IBM.
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|4.66, Аноним (83), 14:20, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Костыль, заметим.
Было бы желание (просунуть кубик в треугольное отверстие), с правами su можно сделать что угодно.
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|2.38, freehck (ok), 13:34, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Прекращена поддержка раздельных иерархий каталогов
> Отдельные /usr/lib /usr/bin позволяли нечаянно снести /usr/ и восстановиться после этого.
Не "нечаянно снести", а "потерять вследствие повреждения диска".
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|3.45, Аноним (95), 13:49, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну я снёс именно нечаянно. Однажды мне срочно была нужна программа, она оказалась неопакетирована. Поэтому я решил "ффзвезду" и сделал 'make install' (checkinstall был неприменим). Потом я полез удалять эту программу вручную и нечаянно нажал enter, набрав rm -rf /usr/lib ... С тех пор у меня правило - как бы ни была тебе нужна программа - никаких make install.
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|4.54, freehck (ok), 14:01, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну я снёс именно нечаянно. <..> сделал 'make install' (checkinstall был неприменим) <...>
> полез удалять эту программу вручную и нечаянно нажал enter, набрав rm -rf /usr/lib <...>
Понимаю. Ну, ты не первый, кто так лоханулся, и точно не последний.
Вообще странно, что с checkinstall возникли проблемы, но я вполне допускаю такую вероятность. В последние годы использования десктопного линукса лично я всё чаще использовал docker-контейнеры для изоляции подобного софта, возможно и тебе стоило бы. Впрочем, они тоже не панацея.
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|4.64, Аноним (83), 14:18, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Никаких rm -rf из консоли. Забавно, но от таких ляпов практически 100% помогают нормальные файловые менеджеры, где ты не только знаешь (думаешь, что знаешь), что делаешь, но и ВИДИШЬ, что делаешь.
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|5.96, Аноним (67), 15:27, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я видел, но мой ответ про то, что без /usr можно остаться и без деструктивных действий со стороны пользователя и невидия тому пример
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|6.100, Аноним (100), 15:36, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это был Яндекс. А Бумблби -- васянская поделка, к НВИДИА никакого отношения не имеет. Ну, тогда не было прайма, теперь вроде вообще не актуально. Но на то, чтобы сделать нормально, потребовалось время. За которое Васяны с rm -rf всплыли на поверхность.
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|7.106, Аноним (67), 15:52, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ок, был не прав. Меня это обошло стороной, запомнилось только, что было связано с драйверами
> теперь вроде вообще не актуально
сама проблема со сносом чего-то скриптами по прежнему актуальна, если пользоваться ppa, aur'ом, sid'ом, коммерческими пакетами (хотя эти чаще в /opt ставят и не так страшно) и т.д.
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|1.28, Аноним (29), 13:22, 07/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Прекращена поддержка раздельных иерархий каталогов (когда /usr монтируется отдельно от корня или разделены каталоги /bin и /usr/bin, /lib и /usr/lib). В будущем также решено прекратить поддержку cgroups v1, скриптов сервисов System V и EFI-переменных SystemdOptions.
То чего мы все так ждали.
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|2.105, Анониммус (?), 15:51, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ха, ты видел сколько донатов скинули мозилле на фаерфокс?
9.5 лимонов на 190 миллионов юзеров.
Т.е каждый 20й юзер щедро кидал бакс.
"Сними шляпу, это же целый доллар! ©"
Так что на победу денег я бы не расчитывал.
Народ привык к тому что открытое == бесплатное. Пока это не изменится - все будет по прежнему.
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|1.43, Fyjy (?), 13:43, 07/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> В будущем также решено прекратить поддержку cgroups v1, скриптов сервисов System V и EFI-переменных SystemdOptions.
System V - один из последних выпусков 4.1.4 - 1994 год. Думаю половина посетителей этого сайта родились позже.
Оно настолько древнее, что можно смело дропать. (и надо было сделать лет 10 назад)
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|2.48, Аноним (100), 13:56, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, sysvinit вполне актуален, так что, получается, ещё один гроб в крышку забили. А вы спрашиваете, чем вендор-лок вреден, вот, отличная демонстрация.
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|2.49, Аноним (49), 13:58, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не надо путать _систему_ UNIX SystemV и _стандарт_ SystemV services.
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|2.58, Аноним (58), 14:07, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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До сих пор работает и в ус не дует между прочим. СистемД это приходящие.
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|3.69, Аноним (69), 14:26, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Правильно. Кондей нужен,а цетральное отопление или даже печь устарели. Экологичненько так.
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|4.76, Tron is Whistling (?), 14:32, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Центральное отопление - это вообще злющее зло, от которого надо бы избавляться.
Когда откажет - поймёте, почему.
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|5.85, Аноним (83), 15:00, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Отказ ладно, это форс-мажор, а вот когда сидишь в шубе, а отопление не включают «потому что иди ты …, вот почему» — тут прочувствуешь точно.
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|3.80, Аноним (83), 14:41, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уже почти четырнадцать лет как «приходящие». Не удивлюсь, если старше некоторых местных комментаторов.
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|1.51, Аноним (51), 13:58, 07/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> systemd-pcrlock, varlinkctl, systemd-vmspawn, systemd-bsod, systemd-storagetm...
Ёпрст, как это все выучить?.. И это ж только в этой новости. А сколько всего этих утилит и команд! Где-то курсы хоть есть администрирования этого вашего systemd?
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|1.52, Аноним (52), 14:00, 07/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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systemctl disable --now systemd-bsod.service
systemctl mask systemd-bsod.service
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|2.55, 1 (??), 14:02, 07/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это если ты его при загрузке не увидишь ...
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|1.93, Аноним (95), 15:16, 07/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вангую
>systemd 26x
>прекращена поддержка initramfs/initrd. Пользователям предписано перейти на "универсальные образы ядра".
>Debian переходит на UKI вслед за systemd, так как ни развивать форк systemd и фиксить его баги, ни сидеть на старой версии, ни переходить обратно смузихлёбам не хочется
Будет очень прискорбно.
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