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Уязвимость в systemd-coredump, позволяющая определить содержимое памяти suid-программ

22.12.2022 11:25

В компоненте systemd-coredump, обеспечивающем обработку core-файлов, генерируемых после аварийного завершения процессов, выявлена уязвимость (CVE-2022-4415), позволяющая непривилегированному локальному пользователю определить содержимое памяти привилегированных процессов, запущенных с флагом suid root. Наличие проблемы в конфигурации по умолчанию подтверждено в дистрибутивах openSUSE, Arch, Debian, Fedora и SLES.

Уязвимость вызвана отсутствием корректной обработки sysctl-параметра fs.suid_dumpable в systemd-coredump, который при выставленном по умолчанию значении 2 разрешает генерацию core-дампов для процессов с флагом suid. Подразумевается, что на записываемые ядром core-файлы suid-процессов должны выставляться права доступа, разрешающие чтение только пользователю root. Утилита systemd-coredump, которая вызывается ядром для сохранения core-файлов, сохраняет core-файл под идентификатором root, но дополнительно предоставляет доступ к core-файлам на основе ACL, допускающий чтение на основе идентификатора владельца, изначально запустившего процесс.

Указанная особенность позволяет загружать core-файлы без оглядки на то, что программа может сменить идентификатор пользователя и выполняться с повышенными привилегиями. Атака сводится к тому, что пользователь может запустить suid-приложение и отправить ему сигнал SIGSEGV, после чего загрузить содержимое core-файла, включающего срез памяти процесса во время аварийного завершения.

Например, пользователь может запустить "/usr/bin/su" и в другом терминале завершить его выполнение командой "kill -s SIGSEGV `pidof su`", после чего systemd-coredump сохранит core-файл в каталоге /var/lib/systemd/coredump, выставив для него ACL, разрешающий чтение текущему пользователю. Так как suid-утилита 'su' читает в память содержимое /etc/shadow, атакующий может получить доступ к информации о хешах паролей всех пользователей в системе. Утилита sudo атаке не подвержена, так как запрещает генерацию core-файлов через ulimit.

По заявлению разработчиков systemd уязвимость проявляется, начиная с выпуска systemd 247 (ноябрь 2020 года), но по словам выявившего проблему исследователя уязвимости подвержен и выпуск 246. Уязвимость проявляется если systemd собран с библиотекой libacl (по умолчанию во всех популярных дистрибутивах). Исправление пока доступно в виде патча. Проследить за исправлением в дистрибутивах можно на следующих страницах: Debian, Ubuntu, Gentoo, RHEL, SUSE, Fedora, Gentoo, Arch. В качестве обходного пути защиты можно выставить sysctl fs.suid_dumpable в значение 0, отключающее передачу дампов обработчику systemd-coredump.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 252 с поддержкой UKI (Unified Kernel Image)
  3. OpenNews: Системный менеджер InitWare, форк systemd, портирован для OpenBSD
  4. OpenNews: В systemd-journald выявлены три уязвимости, позволяющие получить права root
  5. OpenNews: Уязвимость в systemd, потенциально позволяющая повысить свои привилегии
  6. OpenNews: Удалённая уязвимость в systemd-networkd
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58373-systemd
Ключевые слова: systemd, coredump
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 12:01, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > дистрибутивах можно на следующих страницах: Debian, Ubuntu, Gentoo, RHEL, SUSE, Fedora, Gentoo, Arch.

    я так и не понял, в генте исправили или нет?

     
     
  • 2.5, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (?), 12:12, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Открой ссылку и посмотри
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:13, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ссылку сложно кликнуть и прочитать ?
     
     
  • 3.12, pashev.ru (?), 12:24, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Только в Вайланде. В иксах небезопастно.
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 15:29, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отрицание
    Гнев <-- вы находитесь здесь
    Торг
    Депрессия
    Принятие
     
     
  • 5.40, pashev.ru (?), 15:46, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде, XWayland — это стадия торга была. Так что ты скорее в депрессии.
     
  • 2.21, Попандопала (?), 13:26, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ХЗ,не все же на Генту Системд используют. Аварийного завершения программ вообще не припомню.
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:07, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > systemd
     
  • 1.4, Аноним (6), 12:10, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    системГ как обычно.

    то этими корами весть корень системного раздела загадит и сам загрузиться не может, то дыр наплодит через эти коры...

     
  • 1.7, Аноним (7), 12:14, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Никогда такого не было!
     
  • 1.8, Аноним (8), 12:16, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему systemd не переписывают на более безопасный язык?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:05, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что такой язык, пока что никто не придумал.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 13:21, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    _более_ безопасных чем Си\плюсы придумали уже вагон и целую тележку, а вот _абсолютно_ безопасных - это да...
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 13:57, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И в чем критерии болеести? Даже если он более по какому-то лично тобой выдуманном критерию, но всё равно небезопасный нафиг он нужен?
     
  • 2.26, Аноним (26), 14:03, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ошибка логическая, а не языка программирования.

    Любители раста в очередной раз несут полный бред.

     

  • 1.9, Michael Shigorin (ok), 12:18, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Надо написать systemd-secured и объявить всех не-пользователей маргиналами.  Точно поможет.
     
     
  • 2.14, bircoph (ok), 12:38, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше сразу systemd-microsoftd и systemd-nsad.
     
     
  • 3.15, Аноним (3), 12:45, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    systemd-ciad
     
  • 3.28, Ананоним (?), 14:37, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше рядом запустить процесс systemd-nkvdd и тогда остальные процессы systemd расслабляться не будут!
     
  • 2.31, user32.dll (?), 14:52, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь маргиналы останутся без смысла существования, т.к. станут мейнстримом
     
  • 2.32, Admino (ok), 14:54, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы б для начала проверили, подвержен ли альт. И быстрофикс выпустили.

    Заранее спасибо, благодарные непользователи.

     
     
  • 3.36, Анонимм (??), 15:15, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подвержен, но кто не надо альтом и не пользуется, а кто пользуется тот в безопасности.
     

  • 1.11, Аноним (37), 12:21, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поэтому coredump должен быть отключен на уровне ядра.
     
     
  • 2.20, PnD (??), 13:25, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут двухходовка. У меня ещё с предыдущего раза осело:
    # Systemd since v.246 brings exploit-friendly fs.suid_dumpable=2!!!
    fs.suid_dumpable = 0

    Но большинство же используют систему "искаропки".
    И им на следующем ходу заезжает вот это.

    А чтобы было совсем не скучно, во всех oracle linux (v.7,8) вписано вот так прямо в /etc/sudo.conf:
    Set disable_coredump false

    Про оригинальный RHEL не скажу, но подозреваю что сиё 1:1 оттуда.

    * Там правда ещё не дозрела версия systemd. Если только сбэкпортили.
    Дозреть должно в 9-й ветке. Или в debian-11. Но там хотя бы sudo не трогали столь откровенно.

     
     
  • 3.41, Аноним (37), 15:51, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это все полумеры. Coredump должен быть не просто выключен - само ядро должно быть скомпилено без его поддержки. Вообще там также и в куче других настроек следует отклониться от дефолта, чтобы получить безопасное unbreakable-ядро https://github.com/a13xp0p0v/kconfig-hardened-check/blob/8877e263e1801802f54db

    Ведь есть простые истины: io_uring чаще используется для уязвимостей, чем для софта (для него и софта-то нет в юзерспейсе). То же касается и coredump.

     

  • 1.13, Аноним (16), 12:37, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Уязвимость внутри одной большой уязвимости? Вот это новость, кто бы мог подумать.  
     
  • 1.17, Аноним (-), 13:05, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в баш портянках есть возможность получить рут права универсальным образом на большинстве систем?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:25, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тв либо совсем дурак, либо притворяешься. Баш-портянки никуда не делись, теперь баш-портянки запускаются из systemd. Т.е. стало хуже, чем было.
     
     
  • 3.24, Аноним (23), 13:59, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это ты системд неправильно готовишь. Системд сам всё умеет.
     
     
  • 4.25, Аноним (19), 14:02, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я его ваще не использую, но лично видел как в него пихают баш-портянки
     
     
  • 5.33, Аноним (16), 15:07, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я его ваще не использую, но лично видел как в него пихают
    > баш-портянки

    Это конечно можно, но не нужно.

     
  • 2.30, Максим (??), 14:44, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На bash можно всё, потому что это полноценный язык программирования. Максимальная гибкость и прозрачность. И нефиг городить зоопарк систем. Достаточно отладить до совершенства одну систему и тогда не будет страха перед "баш портянками".
     
     
  • 3.34, Аноним (16), 15:08, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > На bash можно всё, потому что это полноценный язык программирования. Максимальная гибкость
    > и прозрачность. И нефиг городить зоопарк систем. Достаточно отладить до совершенства
    > одну систему и тогда не будет страха перед "баш портянками".

    Будь в тренде переходи на Питон портянки.

     
     
  • 4.38, . (?), 15:36, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  И нефиг городить зоопарк систем.
     

  • 1.22, EULA (?), 13:32, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эко бэкдор от Лео и тех, кому надо.
     
  • 1.27, Аноним (27), 14:12, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >выставив для него ACL, разрешающий чтение текущему пользователю

    Какая прекрасная идея, разработчики такие молодцы! Про то, что coredump файлы прекрасно служат каналом утечки секретных данных было известно всегда. Уязвимость создана, очевидно, намеренно.

     
  • 1.29, Максим (??), 14:42, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто-то ещё пользуется этой шарманкой, после того, как её создатель - агент мелкомягких сбросил маску?
     
     
  • 2.35, Аноним (16), 15:08, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Кто-то ещё пользуется этой шарманкой, после того, как её создатель - агент
    > мелкомягких сбросил маску?

    Примерно все. И вот не надо тут Маска приплетать, пожалуйста.

     
     
  • 3.39, Максим (??), 15:37, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все это значит никто. Например, Патрик Фолькердинг не пользуется.
     

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