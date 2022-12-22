Уязвимость в systemd-coredump, позволяющая определить содержимое памяти suid-программ

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|1.1, Аноним (1), 12:01, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> дистрибутивах можно на следующих страницах: Debian, Ubuntu, Gentoo, RHEL, SUSE, Fedora, Gentoo, Arch.
я так и не понял, в генте исправили или нет?
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|4.37, Аноним (37), 15:29, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отрицание
Гнев <-- вы находитесь здесь
Торг
Депрессия
Принятие
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|2.21, Попандопала (?), 13:26, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ХЗ,не все же на Генту Системд используют. Аварийного завершения программ вообще не припомню.
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|1.4, Аноним (6), 12:10, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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системГ как обычно.
то этими корами весть корень системного раздела загадит и сам загрузиться не может, то дыр наплодит через эти коры...
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|3.18, Аноним (18), 13:21, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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_более_ безопасных чем Си\плюсы придумали уже вагон и целую тележку, а вот _абсолютно_ безопасных - это да...
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|4.23, Аноним (23), 13:57, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И в чем критерии болеести? Даже если он более по какому-то лично тобой выдуманном критерию, но всё равно небезопасный нафиг он нужен?
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|2.26, Аноним (26), 14:03, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ошибка логическая, а не языка программирования.
Любители раста в очередной раз несут полный бред.
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|3.28, Ананоним (?), 14:37, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше рядом запустить процесс systemd-nkvdd и тогда остальные процессы systemd расслабляться не будут!
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|2.32, Admino (ok), 14:54, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы б для начала проверили, подвержен ли альт. И быстрофикс выпустили.
Заранее спасибо, благодарные непользователи.
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|3.36, Анонимм (??), 15:15, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подвержен, но кто не надо альтом и не пользуется, а кто пользуется тот в безопасности.
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|2.20, PnD (??), 13:25, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут двухходовка. У меня ещё с предыдущего раза осело:
# Systemd since v.246 brings exploit-friendly fs.suid_dumpable=2!!!
fs.suid_dumpable = 0
Но большинство же используют систему "искаропки".
И им на следующем ходу заезжает вот это.
А чтобы было совсем не скучно, во всех oracle linux (v.7,8) вписано вот так прямо в /etc/sudo.conf:
Set disable_coredump false
Про оригинальный RHEL не скажу, но подозреваю что сиё 1:1 оттуда.
* Там правда ещё не дозрела версия systemd. Если только сбэкпортили.
Дозреть должно в 9-й ветке. Или в debian-11. Но там хотя бы sudo не трогали столь откровенно.
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|3.41, Аноним (37), 15:51, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это все полумеры. Coredump должен быть не просто выключен - само ядро должно быть скомпилено без его поддержки. Вообще там также и в куче других настроек следует отклониться от дефолта, чтобы получить безопасное unbreakable-ядро https://github.com/a13xp0p0v/kconfig-hardened-check/blob/8877e263e1801802f54db
Ведь есть простые истины: io_uring чаще используется для уязвимостей, чем для софта (для него и софта-то нет в юзерспейсе). То же касается и coredump.
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|1.13, Аноним (16), 12:37, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Уязвимость внутри одной большой уязвимости? Вот это новость, кто бы мог подумать.
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|1.17, Аноним (-), 13:05, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А в баш портянках есть возможность получить рут права универсальным образом на большинстве систем?
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|2.19, Аноним (19), 13:25, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тв либо совсем дурак, либо притворяешься. Баш-портянки никуда не делись, теперь баш-портянки запускаются из systemd. Т.е. стало хуже, чем было.
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|4.25, Аноним (19), 14:02, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я его ваще не использую, но лично видел как в него пихают баш-портянки
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|5.33, Аноним (16), 15:07, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я его ваще не использую, но лично видел как в него пихают
> баш-портянки
Это конечно можно, но не нужно.
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|2.30, Максим (??), 14:44, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На bash можно всё, потому что это полноценный язык программирования. Максимальная гибкость и прозрачность. И нефиг городить зоопарк систем. Достаточно отладить до совершенства одну систему и тогда не будет страха перед "баш портянками".
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|3.34, Аноним (16), 15:08, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На bash можно всё, потому что это полноценный язык программирования. Максимальная гибкость
> и прозрачность. И нефиг городить зоопарк систем. Достаточно отладить до совершенства
> одну систему и тогда не будет страха перед "баш портянками".
Будь в тренде переходи на Питон портянки.
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|1.27, Аноним (27), 14:12, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>выставив для него ACL, разрешающий чтение текущему пользователю
Какая прекрасная идея, разработчики такие молодцы! Про то, что coredump файлы прекрасно служат каналом утечки секретных данных было известно всегда. Уязвимость создана, очевидно, намеренно.
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|1.29, Максим (??), 14:42, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кто-то ещё пользуется этой шарманкой, после того, как её создатель - агент мелкомягких сбросил маску?
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|2.35, Аноним (16), 15:08, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кто-то ещё пользуется этой шарманкой, после того, как её создатель - агент
> мелкомягких сбросил маску?
Примерно все. И вот не надо тут Маска приплетать, пожалуйста.
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|3.39, Максим (??), 15:37, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все это значит никто. Например, Патрик Фолькердинг не пользуется.
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