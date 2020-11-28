Выпуск системного менеджера systemd 247

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|2.3, Аноним (3), 14:43, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+20 +/–
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Поддерживаю! А также желаю скорейшего отделения в отдельную ОС, чтобы не портил наши линуксы своей ненужностью!
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|3.11, Лёня Потный (?), 14:53, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так мы давным-давно отдельная ОС - Линукс называется, не слышали разьве?
А в _вашем_ линуксе скоро и usb-устройства перестанут работать. Кто, говорите, ненужно?!
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|4.37, Аноним (37), 15:35, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Udev вроде до сих пор заменяется на mdev, с возрождением consolekit возможно придётся немного попотеть. И флешки тоже подключаются. Вейланд я так понимаю не работает без dbus и loginctl, дальше будет сложнее, после его внедрения.
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|5.44, Аноним (44), 15:49, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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смотря какой вейланд. Sway например никак не использует dbus, а вместо systemd-logind там запилили собственный минималистичный демон seatd, который вроде как даже во фре работает.
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|6.63, Аноним (37), 17:05, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Consolekit не работает отлично. Elogind это часть systemd как и eudev, работает он очень не отлично, постоянно баги лезут. Есть ещё проблемы с pam, я так понимаю, у systemd их тоже нет.
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|7.68, Siborgium (ok), 17:15, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>не работает отлично
Чем подкрепите свои слова?
>Elogind это часть systemd как и eudev
Хотя их можно считать частью systemd, они являются самостоятельными частями, не привязанными к остальным частям systemd.
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|8.70, Аноним (37), 17:30, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Десятилетним опытом ежедневного использования генту Мне лень, если честно В лю... текст свёрнут, показать
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|5.117, псевдонимус (?), 20:40, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сам по себе должен работать. Программы под ним без дристошины этой вряд ли будут. Реально, тут только киллеры помочь могут.:-(
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|4.77, Аноним (77), 18:03, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лёня, ваша отдельная ОС называется ШляпоОС. Плохо не знать корпоративные стандарты.
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|4.22, user90 (?), 15:09, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем же так сразу-то признавать, что сам - махровый мейнстримщик?
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|7.113, Аноним (113), 20:31, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да, код задорого не продашь. Маловато SLOC по сравнению c плюсам и жабами, например.
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|4.106, Аноним (113), 20:02, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты форт не трожь! Он у меня влезал в авээрку 8515 с внешней 32K RAM. Безо всякой кросс-компиляции, полноценная система была через UART. Сейчас такое не делают, даже я.
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|4.119, псевдонимус (?), 20:44, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Форт гениален. И работает. И кушать непрочитанных, а главное горшочниковы в него не могут, он сходу выявляет их профнепригодность.
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|2.9, leibniz (ok), 14:53, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> прекрасная вещь
прекрасная, перегруженная сверху всем и вся
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|3.18, Fracta1L (ok), 15:01, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ты ведь уже выпилил из своей системы xorg, борец с перегруженностью?
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|3.65, Dzen Python (ok), 17:12, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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...универсальная, с наименьшим костылизмом, нормальной архитектурной частью (юнит-таймер-сокет).
Но ананас на опеннете знает лучше, поэтому прячась за размытыми формулировками хает то, что принято здесь хаять
|
|2.74, Хвала Линусу Поттерингу (?), 17:55, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Полностью поддерживаю! Недаром чудное творение Линуса Поттеринга приняли во все ведущие дистрибутивы Линукс - профессиональные разработчики видят, кто лучше!
|
|2.78, Аноним (77), 18:13, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Фрокталушка, да оно ж сплошная сишная дыра. Куда ни ткни - "not a bug". Как можно-то?
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|2.118, псевдонимус (?), 20:42, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там же сплошные сишные дырени. Поставил, провалился и ногу подвернул. Пришлось снести:-(
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|1.2, Аноним (-), 14:43, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не прошло и недели, как opennet разродился новостью. Поздравляю всех любителей Linux-без-костылей!
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|2.5, Аноньимъ (ok), 14:46, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Без рук без ног, без коляски и даже, без костылей. Зато у него есть СистемД!
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|3.10, Аноним (-), 14:53, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Один только systemd-homed оправдывает существование systemd. А завистники могут и дальше источать злобу.
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|4.15, Аноним (4), 15:00, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Это такая ирония? Или следствие стремительной деградации умственных способностей среднестатистического анона? Не могу понять, придётся задавать уточняющий вопрос: так зачем, говоришь, нужен системд-хомд?
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|5.19, Fracta1L (ok), 15:02, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> так зачем, говоришь, нужен системд-хомд?
> Не могу понять
> следствие стремительной деградации умственных способностей среднестатистического анона
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|7.39, mikevmk (??), 15:40, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Это не модно. Теперь новости проекта будут для вашего удобства публиковаться только в TikTok
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|4.48, Аноньимъ (ok), 16:07, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Наши systemd-homed самые красивые!
ПАМ ПАМ РАМ ПАМ ПАРАМ ПАРАМ!
ПАМ ПАРАМ ПАРАМ ПАМ ПАРАМ!
А не толерантные, не системдутые!
Кричат и давятся слюной!
А Поттер в Редхата бункере гордится святой системдой!
Наша ОС лучше чем виндовс!
Потому что толерантнеее.
ПАМ ПА РАМ ПАМ ПАРАМ ПАРАМ!
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|2.114, псевдонимус (?), 20:34, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"с нарушением обратной совместимости.."
Системднище такое днище.
"Пока дбус ещё недоступен"
Гнилые костыли и фридрисктопная калошина такие убогие.
"Обработчик нехватки памяти"
Линукс за 20 с лишним лет так и не научился вменяемому управлению памятью. И не научится. Иначе весь его такой модульный-премодцльный код рассыпется, как карточный домик.
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|3.14, MasterSlave (?), 14:57, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пони, полёт твоей мысли так высок, что заурядному обывателю опеннета недостижим практически... Объясни, пожалуйста, черни, что серьезней?..
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|5.57, КО (?), 16:41, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поэтому их стараются выкинуть?
Серьёзный подход.
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|5.83, Аноним (77), 18:24, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Systemd и PulseAudio - разницы в значимости не заметил. Видно, не дорос ещё до высоких мыслёв иПони.
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|6.99, iPony129412 (?), 19:36, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> разницы в значимости не заметил
Ну это расписка в своей глупости.
> PulseAudio is currently maintained by three volunteer developers on their free time (probably amounting to less than one full time developer), which is not really enough, given the project size and scope.
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|6.101, iPony129412 (?), 19:40, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну и PulseAudio сейчас будет уходить на свалку, с замещением на PipeWire.
И то понятно мало кого волнует, ибо это десктоп.
А если бы такое с Systemd было бы, тут уж очень многие напряглись бы.
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|1.12, Аноним (12), 14:54, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ни одного изменения, которое бы могло быть мне полезно, не заметил.
Скажите, кто-нибудь вот этим всем пользуется?
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|2.49, Аноним (49), 16:07, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне полезно Я пользуюсь. Пользуюсь тем что креденшелы теперь будут "безопасно" через файл передаваться. Теперь этот файл будет безопасно на наши сервера передаваться. Очень удобно.
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|2.67, Олег (??), 17:13, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Видимо, современные одмины из хипстеров. Лично знаю людей, которые познакомились с linux-дистрами недавно и как оно без systemd они просто не знают. Печаль.
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|1.20, Аноним (-), 15:03, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"Добавлена экспериментальная поддержка раннего реагирования на нехватку памяти в системе (systemd-oomd)"
а когда systemd начнёт управлять устройствами системы?
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|1.21, Аноним (21), 15:06, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Использую системдос -- норм штука, юнит-файлы так и вообще не такие сложные, как пугают местные любители давно умерших ___проприетарных___ операционных систем типа UNIX©. Ну, скажем, какой-нибудь i3wm настраивать дольше и сложнее, чем написать с нуля свой юнит-файл. Таймеры из коробки, декларативные зависимости, единый лог отовсюду, а также пользовательские юниты прямо у себя в ~/.config/systemd. Эх, вот бы еще в RHEL по умолчанию шел божественный systemd-networkd вместо пихоновского nm-комбайна...
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|2.26, Аноним (4), 15:12, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
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"Создайте систему, которой сможет пользоваться дурак, и только дурак захочет ею пользоваться".
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|3.30, an0nymous (?), 15:21, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надо быть очень талантливым чтобы понять ца и умудриться сделать для них удобную систему. И если даже дурак может ею пользоваться то это ца будет больше
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|4.89, Лёня (?), 18:44, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вот я почему-то не могу пользоваться Windows. Не потому, что не умею, а просто не могу, воротит.
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|2.29, user90 (?), 15:20, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> чем написать с нуля свой юнит-файл
И необходимо его писать в случае ..?
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|2.69, Олег (??), 17:17, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Таймеры из коробки
Что за таймеры?
> декларативные зависимости, единый лог отовсюду
Вау! Системы без системд в шоке! Единый лог и зависимости это уже вау оказывается. А динамические зависимости, как в openrc, оно умеет?
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|1.27, nrndda (ok), 15:14, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> * KERNEL API INCOMPATIBILITY: Linux 4.14 introduced two new uevents "bind" and "unbind" to the Linux device model. When this kernel change was made, systemd-udevd was only minimally updated to handle and propagate these new event types. The introduction of these new uevents (which are typically generated for USB devices and devices needing a firmware upload before being functional) resulted in a number of issues which we so far didn't address. We hoped the kernel maintainers would themselves address these issues in some form, but that did not happen. To handle them properly, many (if not most) udev rules files shipped in various packages need updating, and so do many programs that monitor or enumerate devices with libudev or sd-device, or otherwise process uevents. Please note that this incompatibility is not fault of systemd or udev, but caused by an incompatible kernel change that happened back in Linux 4.12, but is becoming more and more visible as the new uevents are generated by more kernel drivers.
Какие же разрабы ядра плохие, что не исправили ошибку в systemd силами ядра.
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|2.36, nrndda (ok), 15:32, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хотя, вот тут (https://lwn.net/SubscriberLink/837033/432efd8f4095d556/) пишут что да, это регрессия в ядре.
Добавили новые события, которые попали в старые правила udev с маской (ACTION!="add|change"). Из-за того, что правила слишком широкие, они стали срабатывать на новые события. К тому же новые события приводили к сбросу устройства.
В целом, да, изменения в ядре привели к ошибкам в userspace.
Первый багрепорт был про подключение MTP устройства (android).
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|1.28, user90 (?), 15:14, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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"Золотые времена" линукса кончились еще тогда, когда и Суся прогнулась под сабж, отлично помню сей момент. А какой был дистрибутив!..
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|2.42, крокодил мимо.. (?), 15:49, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Золотые времена"™ кончились, когда в этот ваш-няш линакс вложились корпы со своими интересами, которые, внезапно и неожиданно, на 99.9% отличны то того, что нужно уставшему со самые гланды от корпорашивных макак и окошек Пользователю.. и заверте.. на оптимизации забили буй (ибо надо продавать новые процы и Больше памяти), только-только начавший приобретать какое-то "лицо" десктоп (да, ска, с gtk2 и тем-самым kde3) решительно и бесповоротно выкинули на мороз, а предсказуемое и хорошо документированное поведение системы "пофиксили" системдой (ибо опыт "пш-пш аудио" и прочих поделок ушлёпка как-бэ неиллюзорно намекал на неизбежное).. и вроде пох, ибо есть Ѣ Хрюкс, mutt, w3m, screen/tmux, mpv/mplayer и прочая консоль и ncurces.. но, чсбх, Карл, порой оч досадно и обидно в очередной раз наблюдать, как что-то хорошее стремительно закапывают в угоду корпам (и всем тем, у кого "больше прав"™).. ¯\_(ツ)_/¯ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
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|1.35, YetAnotherOnanym (ok), 15:31, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> добавлен экспериментальный обработчик нехватки памяти
Дозрели разродиться тем функционалом, который в сабже должен был быть изначально.
Версии где-то к пятисотой, возможно, станет тем, чем должен был бы быть с самого начала.
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|2.52, Аноним (52), 16:27, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Версии где-то к пятисотой...
На 499-ой выкинут, как пульсу.
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|2.64, Анонимчжан (?), 17:10, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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на 500 будет просто новая система систиемдикс называется))) системда уже рулит всей системой. это слишком опасно уже стало , а все радуются. онаж должна была быть быстрым менеджером-пускалкой, а стала почти королевской основой))) и вроде бы пользователи должны воспротивиться, а все хлопают в ладоши.
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|3.96, Аноним (52), 19:13, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а стала почти королевской основой
Свинцовым шлакоблоком она стала, привязанным к ногам. Плавайте с наслаждением!
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|1.40, Аноним (38), 15:41, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Жду следующую новость: для использования systemd требуется обязательное использование btrfs.
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|1.41, mikevmk (??), 15:46, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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У меня как админа от системд чувства противоречивые. Сервис-менеджмент, юниты, слайсы - скорее ок, чем нет. Если немного знать как только готовить
Всякие локальные резольверы, подсистема авторизации, нетворкд - ну такоэ. Что можно выпиливаю на своем, слишком говна много производят. Невыпиливоемое потребляю без радости
Отношение к hier - вообще швах, поубивав бы
Может лет через 10 устаканится.
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|2.47, Fracta1L (ok), 16:05, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Отношение к hier - вообще швах, поубивав бы
Сорян, но hier уже давно превратился в алогичную помойку с бинарниками в lib и библиотеками в share. Впрочем, алогичным он изначально был, типичное сиемоментное тяп-ляп.
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|3.54, Аноним (37), 16:34, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это-то ладно, но вот 32 и 64 битные файлы вперемешку это какой-то позор. Раньше генту выделялась однозначным разделением: 32 битные и 64-32 битные файлы шли отдельно от основных 64 битных, но тоже переделали всё по образцу федоры — всё в кучу теперь.
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|2.103, Аноним (113), 19:47, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не надейся. Не устаканится.
Я перестал пользоваться всем, что делает редхат года с 2003-го емнип. Бывали, конечно, в жизни черные полосы в виде Qubes, плюс всякие dm которые не успевали i/o на Allwinner. Да и вряд-ли теперь избавишься от всего накоммиченного всеми этими... Только хардкор, только FreeBSD
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|1.43, вопль_в_пустыне (?), 15:49, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Да нормальная вещь этот системд, не понятно нытье некотрорых неосилянтов. Вполне удобная вещь свои цели и задачи выполняет на все 100% стоит просто ознакомиться с документацией и понять как оно работает и тогда поймете насколько гибкий инструмент этот системд.
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|2.50, Аноним (49), 16:09, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так оно с ней быстрее грузиться чем без неё или нет? Меня лично только это волнует
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|3.66, Анонимчжан (?), 17:12, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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на первых ерсиях да, но сейчас она сама отжирает столько, что медленнее старого инита, но уже все приплыли фиг выкинешь.
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|3.104, Аноним (113), 19:53, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никто уже не может осилить чтобы было быстрее. Особенно shutdown, а не загрузка!!!
И все это благодаря багам systemd. Которые можно как-то обойти, знать бы как.
Сейчас, например, devuan грузится намного быстрее debian.
|
|1.45, Х (?), 15:50, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Они так любят каждый релизом что-то, да ломать в совместимости, что страшно обновлять ОС штатными методами. Не то чтобы есть что ломать, но это до поры так - мало ли что обновится "само собой"?
Хоть бы по установке ОС делали hold таким "знаковым" пакетам, что ли!
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|2.88, Лёня (?), 18:42, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Работаем над этим. Гновмеры оболочку к ней клепают systemd-gnomed.
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|1.56, Аноним (-), 16:37, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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JSON???????????? Они там совсем уже, может им еще Web парсер туда запихать, чтобы формошлепщикам удобнее было?!?!?
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|3.94, Аноним (52), 19:09, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А оракл туда Поттеринги ещё не вкомпилили? Мне надо веб и оракл, тогда кроме системды ничего больше не нужно.
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|1.58, NotaBug (ok), 16:42, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Нет ну чего, товарищи из Red Hat идут своим путём, на всех кладут как в малом, так и в великом. Банальный пример заголовки окон в gtk3, их ненавидят буквально все, даже гномопони, и что? Да хоть бы что, жрите. Особенно радуют хомячки из партии "продакшен".
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|2.61, Аноним (52), 17:00, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Помнится, как пропихивали кастомную декорацию: "Стандартные заголовки слишком толстые, мы хотим сами рисовать...". В итоге нарисовали даже толще, чем было, а кнопки сделали ещё меньше...
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|1.71, Аноним (72), 17:37, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> PAM-настройки сервиса "systemd-user" перенесены из /etc/pam.d/ в каталог /usr/lib/pam.d/
Какое досадное упущение! Почему до сих пор не заменили PAM на systemd-authd?
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|2.84, Анонимчжан (?), 18:25, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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не спеши они ещё не дорвались. скоро доберутся. я вообще предложил бы потерингу или кто там ща всем рулит запилить свою ось на системде, а сообществу оставить урезанный вариант с системдой, которая выполняет только строго функции пускалки и контроля-перезапуска сервисов, как было в ините.
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|1.98, Аноним (113), 19:35, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для просвещения восторженных масс оставлю сдесь https://unixsheikh.com/articles/systemd-isnt-safe-to-run-anywhere.html
Конечно, я не фанат sysvinit и производных. Говно мамонта - оно и есть говно. Предпочитаю babysitter идеологию. Хрен с ней, что как в винде, зато толку больше. Мне непонятно только почему не подхватили upstart. Вполне годная весчь была, ну, забил калноникал на нее, но почему никто не поднял упавшее знамя?
Или я что-то упускаю?
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