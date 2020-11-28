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Выпуск системного менеджера systemd 247

28.11.2020 14:32

После четырёх месяцев разработки представлен релиз системного менеджера systemd 247. В новом выпуске добавлен экспериментальный обработчик нехватки памяти, проведено нарушающее совместимость обновление правил udev, в systemd-homed по умолчанию задействована ФС Btrfs, предложен механизм для безопасной передачи конфиденциальных данных в сервисы, стабилизирована утилита systemd-dissect.

Основные изменения:

  • В правила udev внесены нарушающие обратную совместимость изменения, необходимые для корректной реализации в udev uevent-событий "bind" и "unbind", внесённых в модель устройств ядра Linux 4.14 и обычно генерируемых для USB-устройств и устройств для которых необходимо до начала работы загрузить прошивку. Для использования нового systemd-udevd дистрибутивам потребуется обновить правила udev, заменив вызовы 'ACTION!="add|change",GOTO="xyz_end"' на 'ACTION=="remove",GOTO="xyz_end"'. Помимо изменения поставляемых в разных пакетах правил udev, изменения также необходимо будет внести в различные программы мониторинга, библиотеки и утилиты, работающие с правилами udev.

    Утверждается, что необходимость подобного изменения обусловлена не проблемами в systemd или udev, а нарушающим совместимость изменением в ядре Linux, которое привело к тому, что всё больше и больше драйверов используют события "bind" и "unbind", для поддержки которых требуется кардинальное изменение логики обработки событий. В качестве решения в systemd-udevd полностью переработана концепция тегов, позволяющих помечать и фильтровать устройства в процессе их отслеживания. Теги udev теперь жёстко привязываются к устройству и не могут быть удалены до того, как само устройство будет удалено. Такая мера гарантирует, что приложения смогут получить uevent для тегов, после применения вызова "unbind", так как тег теперь связывается не с событием устройства, а с самим устройством, и не меняется после нового события.

  • Добавлена экспериментальная поддержка раннего реагирования на нехватку памяти в системе (systemd-oomd), реализованная на базе обработчика oomd, который развивает компания Facebook. Oomd использует подсистему ядра PSI (Pressure Stall Information), позволяющую в пространстве пользователя проанализировать информацию о времени ожидания получения различных ресурсов (CPU, память, ввод/вывод) для точной оценки уровня загруженности системы и характера замедления работы.

    PSI позволяет выявить начало возникновения задержек из-за нехватки ресурсов и выборочно завершить работу ресурсоёмких процессов на стадии, когда система ещё не находится в критическом состоянии и не начинает интенсивно урезать кэш и вытеснять данные в раздел подкачки. Для управления предложена утилита oomctl. В unit-ах, допускающих ограничение ресурсов (.service, .mount, .swap, .slice, .socket и .slice), реализованы настройки ManagedOOMSwap, ManagedOOMMemoryPressure и ManagedOOMMemoryPressureLimitPercent.

  • В системных сервисах предложена (задействована в systemd-nspawn) новая логика безопасной передачи конфиденциальных данных, таких как пароли и ключи шифрования, а также сопутствующей информации, например, имён пользователей и сертификатов. Для организации передачи данных предложено два параметра SetCredential и LoadCredential, а сами учётные данные передаются через промежуточные файлы в отдельном каталоге, определяемом через переменную окружения $CREDENTIALS_DIRECTORY.
  • При создании домашних каталогов в разделах LUKS при помощи сервиса systemd-homed, обеспечивающем управление переносимыми домашними каталогами, по умолчанию теперь используется файловая система Btrfs. Для изменения типа ФС можно воспользоваться параметром DefaultFileSystemType в homed.conf. Отмечается, что в отличие от ext4 и xfs, применение Btrfs позволяет не только увеличивать, но и уменьшать размер примонтированного раздела.
  • В JSON-профили пользователей systemd-homed добавлена поддержка ключей восстановления, включающих автоматически сгенерированные запасные парольные фразы для разблокировки учётной записи или домашнего каталога, на случай потери токена FIDO2 или PKCS#11. Для прикрепления ключа восстановления к учётной записи предложена опция "--recovery-key", а сам ключ отображается в форме QR-кода для его сканирования и сохранения в надёжном месте.
  • Для каждого шифрованного каталога LUKS в systemd-homed реализована обработка флага "dirty", который сигнализирует, что каталог не был отключён должным образом, т.е. перед отключением не была запущена чистка освобождённых блоков.
  • Стабилизирован и размещён в /usr/bin инструмент systemd-dissect, выполняющий работу по разбору дисковых образов в соответствии с Bootable Partition Specification, по аналогии с systemd-nspawn. systemd-dissect может применяться для монтирования в локальную директорию дисковых образов со сложной раскладкой разделов (например, включающих разделы LUKS и Verity). В новом выпуске systemd-dissect также предложен новый параметр "--mkdir", который при указании в комбинации с параметром "--mount" позволяет создавать каталоги для монтирования образов, если они не созданы заранее. Также добавлены параметры "--copy-from" и "--copy-to" для копирования файлов и каталогов в образы и из образов без их монтирования. Для вывода отчёта о проверке образа в формате JSON предложена опция "--json".
  • Библиотеки libqrencode, libpcre2, libidn/libidn2, libpwquality и libcryptsetup теперь загружаются динамически с использованием dlopen(), вместо жёсткого указания зависимостей в заголовке ELF. Изменение позволяет загружать указанные зависимости при необходимости и только если они доступны. Если библиотеки не найдены, привязанная к ним операция не выполняется или вызывается запасной обработчик. Например, для создания урезанных системных образов дистрибутивов можно минимизировать список зависимостей, которые требуются для пакета systemd, переведя дополнительные библиотеки из категории "required" в "recommended".


  • Для сервисов, использующих параметры RootImage и RootDirectory, по умолчанию активирована настройка MountAPIVFS, включающая автоматическое подключение псевдо-ФС /proc/, /sys/ и /dev/.
  • PAM-настройки сервиса "systemd-user" перенесены из /etc/pam.d/ в каталог /usr/lib/pam.d/ (подразумевается, что в /usr/lib/pam.d/ размещены системные PAM-файлы, а /etc/pam.d/ позволяет их переопределить).
  • Для unit-файлов реализована настройка RootImageOptions, позволяющая переопределить параметры монтирования для любых ФС, монтируемых при обработке опции RootImage. Также добавлена настройка MountImages для монтирования дополнительных образов в доступное сервису дерево каталогов.
  • В таймеры добавлена настройка FixedRandomDelay, позволяющая при настройке случайной задержки через RandomizedDelaySec обеспечить стабильность данной задержки на указанной системе (но для разных юнитов задержки будут разными).
  • В сокеты добавлена настройка Timestamping для управления включением параметров SO_TIMESTAMP/SO_TIMESTAMPNS, которая может принимать значения "us", "ns" и "off".
  • В systemd-repart добавлена возможность генерации вывода в формате JSON (--json).
  • В systemd-tmpfiles добавлена опция "-E" для исключения служебных каталогов (эквивалентна набору "--exclude-prefix=/dev --exclude-prefix=/proc --exclude=/run --exclude=/sys"). Также добавлена опция "--image", которая похожа на "--root", но использует дисковый образ вместо каталога.
  • В journalctl добавлена опция "--image" для обращения к логам в дисковом образе. Обеспечена подсветка вывода в режиме "--output=cat".
  • В systemctl добавлен параметр "--timestamp", который можно использовать для настройки стиля выводимого времени (точность, часовой пояс).
  • В systemd-detect-virt и ConditionVirtualization реализовано определение системы управления контейнерами Pouch и виртуальных машин IBM PowerVM.
  • Systemd-nspawn переведён на использование каталога /run/host/incoming/ для проброса внешних точек монтирования в контейнеры, а также /run/host/notify для определения управляющих сокетов для контейнеров
  • Добавлен новый фильтр системных вызовов "@known", включающий все системные вызовы, известные на момент сборки systemd. Поведение списка "allow" фильтра системных вызовов немного изменено, и по умолчанию теперь допускаются (EPERM) только вызовы "@known", а для остальных выдаётся код ENOSYS. При выполнении команды "systemd-analyze syscall-filter" теперь выводятся две отдельные секции системными вызовами, известными на момент сборки, и системными вызовами, добавленными после. При установке переменной окружения $SYSTEMD_LOG_SECCOMP=1 в systemd-nspawn обеспечено отражение в логе аудита всех нарушений фильтра системных вызовов. Для отключения фильтра системных вызовов предложена переменная окружения $SYSTEMD_SECCOMP=0.
  • Для unit-файлов реализованы настройки ProtectProc и ProcSubset, включающие механизмы защиты procfs (hidepid и subset) для ограничения просмотра в /proc только своих процессов.
  • В сокеты добавлена настройка FlushPending для сброса всех ожидающих соединений после завершения связанного сервиса.
  • В systemd-repart добавлены настройки Format, Encrypt и CopyFiles для форматирования, LUKS-шифрования и заполнения любых новых разделов. В опции "--size" реализовано значение "auto" для автоматического выбора минимально возможного размера образа.
  • В systemd-resolved в дополнение к D-Bus и локального DNS (127.0.0.53) добавлен ещё один IPC-интерфейс - Varlink, который позволяет определять имена в initrd и на раннем этапе загрузки, когда D-Bus ещё недоступен. Добавлен параметр DNSStubListenerExtra для указания дополнительных IP для приёма запросов, в дополнение к 127.0.0.53:53. При обработке запросов через D-Bus и Varlink указание точки после имени хоста теперь воспринимается как отключение проверки с доменом, указанным в параметре "search", т.е. вызов "resolvectl query foo." эквивалентен "resolvectl query --search=off foo.".
  • В systemd-tmpfiles при автоматической чистке старых файлов в /tmp/ и /var/tmp/, помимо atime, mtime и ctime теперь учитывается и btime ("birth time").
  • В systemd-logind добавлена обработка клавиши KEY_RESTART и выполнение перезагрузки при её нажатии, по аналогии с обработкой клавиш KEY_POWER, KEY_SUSPEND и KEY_SLEEP. Для переопределения обработчика предложены настройки HandleRebootKey и RebootKeyIgnoreInhibited.
  • В systemd-nspawn и systemd-machined обеспечена реконструкция жёстких ссылок при копировании содержимого OSTree.
  • В systemd-networkd в файлах .netdev появилась возможность создания туннелей "BareUDP". В файлах .network в параметр Gateway добавлена поддержка специальных значений "_dhcp4" и "_ipv6ra для настройки дополнительных локально определённых маршрутов к шлюзу при помощи DHCP и IPv6 Router Advertisement. Настройка и секция IPv6PrefixDelegation переименованы в IPv6SendRA.
  • В systemd-shutdown на последней стадии завершения работы реализована попытка отсоединения MD-устройств (программные RAID) по аналогии с отключением блочных устройств loopback и DM, в качестве подстраховки на случай если ранее подсистема хранения корректно их не отключила.
  • Изменена логика вызова обработчиков многостраничного просмотра (autopaging) - при запуске с использованием утилиты "sudo" в less теперь включается режим "secure" ($LESSECURE=1), запрещающий вызов внешних программ.
  • В "systemctl edit" реализован вывод в комментарии оригинального содержимого редактируемого юнита.
  • Юниты в пользовательском режиме разделены на три части: session.slice (юниты базового графического сеанса), app.slice (обычные пользовательские приложения) и background.slice (низкоприоритетные задачи). В дальнейшем для данных наборов планируется реализовать раздельные ограничения и защиту от исчерпания ресурсов.
  • Добавлена поддержка нового типа GPT-разделов RISCV32/64, который можно использовать для корневого раздела и раздела /usr.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Представлен systemd-homed для управления переносимыми домашними каталогами
  3. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 246
  4. OpenNews: Доступен systemd 245 с реализацией переносимых домашних каталогов
  5. OpenNews: Уязвимость в systemd, потенциально позволяющая повысить свои привилегии
  6. OpenNews: В systemd ожидается включение обработчика нехватки памяти oomd, разработанного в Facebook
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54155-systemd
Ключевые слова: systemd
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Обсуждение (121) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 14:41, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Долгой жизни проекту, прекрасная вещь
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:43, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +20 +/
    Поддерживаю! А также желаю скорейшего отделения в отдельную ОС, чтобы не портил наши линуксы своей ненужностью!
     
     
  • 3.11, Лёня Потный (?), 14:53, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так мы давным-давно отдельная ОС - Линукс называется, не слышали разьве?

    А в _вашем_ линуксе скоро и usb-устройства перестанут работать. Кто, говорите, ненужно?!

     
     
  • 4.37, Аноним (37), 15:35, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Udev вроде до сих пор заменяется на mdev, с возрождением consolekit возможно придётся немного попотеть. И флешки тоже подключаются. Вейланд я так понимаю не работает без dbus и loginctl, дальше будет сложнее, после его внедрения.
     
     
  • 5.44, Аноним (44), 15:49, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    смотря какой вейланд. Sway например никак не использует dbus, а вместо systemd-logind там запилили собственный минималистичный демон seatd, который вроде как даже во фре работает.
     
  • 5.62, Siborgium (ok), 17:00, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Wayland отлично работает с consolekit и elogind в Gentoo и FreeBSD.
     
     
  • 6.63, Аноним (37), 17:05, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Consolekit не работает отлично. Elogind это часть systemd как и eudev, работает он очень не отлично, постоянно баги лезут. Есть ещё проблемы с pam, я так понимаю, у systemd их тоже нет.
     
     
  • 7.68, Siborgium (ok), 17:15, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >не работает отлично

    Чем подкрепите свои слова?

    >Elogind это часть systemd как и eudev

    Хотя их можно считать частью systemd, они являются самостоятельными частями, не привязанными к остальным частям systemd.

     
     
  • 8.70, Аноним (37), 17:30, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Десятилетним опытом ежедневного использования генту Мне лень, если честно В лю... текст свёрнут, показать
     
  • 5.117, псевдонимус (?), 20:40, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам по себе должен работать. Программы под ним без дристошины этой вряд ли будут. Реально, тут только киллеры помочь могут.:-(
     
  • 4.77, Аноним (77), 18:03, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лёня, ваша отдельная ОС называется ШляпоОС. Плохо не знать корпоративные стандарты.
     
  • 4.116, псевдонимус (?), 20:37, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За поломку этого следовало бы четвертовать.
     
  • 3.16, Fracta1L (ok), 15:00, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Для маргиналов есть генты, крюксы и прочие слаквари, наслаждайтесь
     
     
  • 4.22, user90 (?), 15:09, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем же так сразу-то признавать, что сам - махровый мейнстримщик?
     
     
  • 5.59, Dzen Python (ok), 16:51, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Как будто что-то плохое.
     
     
  • 6.76, user90 (?), 17:59, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Примерно как петон ;)
     
     
  • 7.113, Аноним (113), 20:31, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, код задорого не продашь. Маловато SLOC по сравнению c плюсам и жабами, например.
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:43, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Вот бы такой же, но на Расте, да?
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 14:55, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Растоманы могут лишь мечтать.
     
  • 3.17, Fracta1L (ok), 15:00, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     
  • 3.25, zshfan (ok), 15:10, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше на JS!!!
     
     
  • 4.31, morruth (?), 15:21, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На мейболге!
     
     
  • 5.79, Аноним (77), 18:14, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это что такое, круче Брейнфака?
     
  • 4.90, Лёня (?), 18:47, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не просто на JS, а на Electron!
     
  • 4.105, Аноним (113), 19:58, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нах%й ты им это подсказал?
     
  • 3.38, Аноним (38), 15:39, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Но форте запили, да?
     
     
  • 4.106, Аноним (113), 20:02, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты форт не трожь! Он у меня влезал в авээрку 8515 с внешней 32K RAM. Безо всякой кросс-компиляции, полноценная система была через UART. Сейчас такое не делают, даже я.
     
  • 4.119, псевдонимус (?), 20:44, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Форт гениален. И работает. И кушать непрочитанных, а главное горшочниковы в него не могут, он сходу выявляет их профнепригодность.
     
  • 3.53, Я (??), 16:29, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так написали уже..
     
  • 3.60, Dzen Python (ok), 16:52, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем rust?

    Надо сделать все на 1С. Говорю, тема.

     
  • 2.9, leibniz (ok), 14:53, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > прекрасная вещь

    прекрасная, перегруженная сверху всем и вся

     
     
  • 3.18, Fracta1L (ok), 15:01, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ты ведь уже выпилил из своей системы xorg, борец с перегруженностью?
     
     
  • 4.80, Аноним (77), 18:16, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Xorg - то, что надо. Не то, что эти ваши недо-вялнды.
     
     
  • 5.87, Fracta1L (ok), 18:41, 28/11/2020 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 6.97, Аноним (97), 19:31, 28/11/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 7.102, Fracta1L (ok), 19:42, 28/11/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.65, Dzen Python (ok), 17:12, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...универсальная, с наименьшим костылизмом, нормальной архитектурной частью (юнит-таймер-сокет).
    Но ананас на опеннете знает лучше, поэтому прячась за размытыми формулировками хает то, что принято здесь хаять
     
  • 2.74, Хвала Линусу Поттерингу (?), 17:55, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полностью поддерживаю! Недаром чудное творение Линуса Поттеринга приняли во все ведущие дистрибутивы Линукс - профессиональные разработчики видят, кто лучше!
     
     
  • 3.81, Аноним (77), 18:18, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ведущие куда?
     
  • 2.78, Аноним (77), 18:13, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Фрокталушка, да оно ж сплошная сишная дыра. Куда ни ткни - "not a bug". Как можно-то?
     
  • 2.112, псевдонимус (?), 20:28, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прекрасная вещь по сравнению с гонореей.
     
  • 2.118, псевдонимус (?), 20:42, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там же сплошные сишные дырени. Поставил, провалился и ногу подвернул. Пришлось снести:-(
     

  • 1.2, Аноним (-), 14:43, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не прошло и недели, как opennet разродился новостью. Поздравляю всех любителей Linux-без-костылей!
     
     
  • 2.5, Аноньимъ (ok), 14:46, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Без рук без ног, без коляски и даже, без костылей. Зато у него есть СистемД!
     
     
  • 3.10, Аноним (-), 14:53, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Один только systemd-homed оправдывает существование systemd. А завистники могут и дальше источать злобу.
     
     
  • 4.15, Аноним (4), 15:00, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это такая ирония? Или следствие стремительной деградации умственных способностей среднестатистического анона? Не могу понять, придётся задавать уточняющий вопрос: так зачем, говоришь, нужен системд-хомд?
     
     
  • 5.19, Fracta1L (ok), 15:02, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > так зачем, говоришь, нужен системд-хомд?
    > Не могу понять
    > следствие стремительной деградации умственных способностей среднестатистического анона
     
  • 5.23, Аноним (23), 15:09, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отвечает Леннарт Поттеринг: https://www.youtube.com/watch?v=RG9rE1pcMcU
     
     
  • 6.32, YetAnotherOnanym (ok), 15:26, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чо, в текстовом виде Лёня это выложить не мог?
     
     
  • 7.39, mikevmk (??), 15:40, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Это не модно. Теперь новости проекта будут для вашего удобства публиковаться только в TikTok
     
     
  • 8.82, Аноним (77), 18:21, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в Твитор и Фасебук дублироваться будут ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.108, Аноним (113), 20:12, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как все это написать с планшета?
     
  • 4.48, Аноньимъ (ok), 16:07, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Наши systemd-homed самые красивые!
    ПАМ ПАМ РАМ ПАМ ПАРАМ ПАРАМ!
    ПАМ ПАРАМ ПАРАМ ПАМ ПАРАМ!

    А не толерантные, не системдутые!
    Кричат и давятся слюной!
    А Поттер в Редхата бункере гордится святой системдой!

    Наша ОС лучше чем виндовс!
    Потому что толерантнеее.
    ПАМ ПА РАМ ПАМ ПАРАМ ПАРАМ!

     
  • 3.107, Аноним (113), 20:05, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    -- я инвалид нулевой группы (с)
     
  • 2.114, псевдонимус (?), 20:34, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "с нарушением обратной совместимости.."

    Системднище такое днище.

    "Пока дбус ещё недоступен"

    Гнилые костыли и фридрисктопная калошина такие убогие.

    "Обработчик нехватки памяти"

    Линукс за 20 с лишним лет так и не научился вменяемому управлению памятью. И не научится. Иначе весь его такой модульный-премодцльный код рассыпется, как карточный домик.

     

  • 1.6, Аноним (6), 14:47, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже готово и стабильно? Пора выбрасывать!
     
     
  • 2.8, iPony129412 (?), 14:51, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это не про десктоп же...
    Тут всё серьезней 👌
     
     
  • 3.14, MasterSlave (?), 14:57, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пони, полёт твоей мысли так высок, что заурядному обывателю опеннета недостижим практически... Объясни, пожалуйста, черни, что серьезней?..
     
     
  • 4.34, iPony129412 (?), 15:30, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Подходы и вообще всё.
    Положи на весы Systemd и PulseAudio - разница очевидна.

     
     
  • 5.57, КО (?), 16:41, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому их стараются выкинуть?
    Серьёзный подход.
     
  • 5.83, Аноним (77), 18:24, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Systemd и PulseAudio - разницы в значимости не заметил. Видно, не дорос ещё до высоких мыслёв иПони.
     
     
  • 6.99, iPony129412 (?), 19:36, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > разницы в значимости не заметил

    Ну это расписка в своей глупости.

    > PulseAudio is currently maintained by three volunteer developers on their free time (probably amounting to less than one full time developer), which is not really enough, given the project size and scope.

     
  • 6.101, iPony129412 (?), 19:40, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и PulseAudio сейчас будет уходить на свалку, с замещением на PipeWire.
    И то понятно мало кого волнует, ибо это десктоп.

    А если бы такое с Systemd было бы, тут уж очень многие напряглись бы.

     

  • 1.7, Greeta (?), 14:47, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А вот всякие фейсбушные разработки тут ... гнильцо
     
     
  • 2.24, Аноним (4), 15:09, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно прогнило целиком раньше, чем стабилизировалось.
     

  • 1.12, Аноним (12), 14:54, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ни одного изменения, которое бы могло быть мне полезно, не заметил.
    Скажите, кто-нибудь вот этим всем пользуется?
     
     
  • 2.49, Аноним (49), 16:07, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне полезно Я пользуюсь. Пользуюсь тем что креденшелы теперь будут "безопасно" через файл передаваться. Теперь этот файл будет безопасно на наши сервера передаваться. Очень удобно.
     
  • 2.67, Олег (??), 17:13, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Видимо, современные одмины из хипстеров. Лично знаю людей, которые познакомились с linux-дистрами недавно и как оно без systemd они просто не знают. Печаль.
     

  • 1.20, Аноним (-), 15:03, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Добавлена экспериментальная поддержка раннего реагирования на нехватку памяти в системе (systemd-oomd)"

    а когда systemd начнёт управлять устройствами системы?

     
     
  • 2.46, protonesso (?), 15:53, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так udev же
     
  • 2.120, псевдонимус (?), 20:49, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже давно.
     

  • 1.21, Аноним (21), 15:06, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Использую системдос -- норм штука, юнит-файлы так и вообще не такие сложные, как пугают местные любители давно умерших ___проприетарных___ операционных систем типа UNIX©. Ну, скажем, какой-нибудь i3wm настраивать дольше и сложнее, чем написать с нуля свой юнит-файл. Таймеры из коробки, декларативные зависимости, единый лог отовсюду, а также пользовательские юниты прямо у себя в ~/.config/systemd. Эх, вот бы еще в RHEL по умолчанию шел божественный systemd-networkd вместо пихоновского nm-комбайна...
     
     
  • 2.26, Аноним (4), 15:12, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –11 +/
    "Создайте систему, которой сможет пользоваться дурак, и только дурак захочет ею пользоваться".
     
     
  • 3.30, an0nymous (?), 15:21, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо быть очень талантливым чтобы понять ца и умудриться сделать для них удобную систему. И если даже дурак может ею пользоваться то это ца будет больше
     
     
  • 4.89, Лёня (?), 18:44, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот я почему-то не могу пользоваться Windows. Не потому, что не умею, а просто не могу, воротит.
     
  • 3.33, Fracta1L (ok), 15:29, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дураки это те что пафосными цитатками разговаривают
     
  • 2.29, user90 (?), 15:20, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чем написать с нуля свой юнит-файл

    И необходимо его писать в случае ..?

     
  • 2.69, Олег (??), 17:17, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Таймеры из коробки

    Что за таймеры?

    > декларативные зависимости, единый лог отовсюду

    Вау! Системы без системд в шоке! Единый лог и зависимости это уже вау оказывается. А динамические зависимости, как в openrc, оно умеет?

     
     
  • 3.72, Аноним (72), 17:40, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Что за таймеры?

    Это как crontab, но не crontab.

     
  • 3.122, псевдонимус (?), 20:51, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Редкая гадость.

    Умеет. Через..Жозефину Павловну, гы.

     

  • 1.27, nrndda (ok), 15:14, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > * KERNEL API INCOMPATIBILITY: Linux 4.14 introduced two new uevents "bind" and "unbind" to the Linux device model. When this kernel change was made, systemd-udevd was only minimally updated to handle and propagate these new event types. The introduction of these new uevents (which are typically generated for USB devices and devices needing a firmware upload before being functional) resulted in a number of issues which we so far didn't address. We hoped the kernel maintainers would themselves address these issues in some form, but that did not happen. To handle them properly, many (if not most) udev rules files shipped in various packages need updating, and so do many programs that monitor or enumerate devices with libudev or sd-device, or otherwise process uevents. Please note that this incompatibility is not fault of systemd or udev, but caused by an incompatible kernel change that happened back in Linux 4.12, but is becoming more and more visible as the new uevents are generated by more kernel drivers.

    Какие же разрабы ядра плохие, что не исправили ошибку в systemd силами ядра.

     
     
  • 2.36, nrndda (ok), 15:32, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя, вот тут (https://lwn.net/SubscriberLink/837033/432efd8f4095d556/) пишут что да, это регрессия в ядре.
    Добавили новые события, которые попали в старые правила udev с маской (ACTION!="add|change"). Из-за того, что правила слишком широкие, они стали срабатывать на новые события. К тому же новые события приводили к сбросу устройства.
    В целом, да, изменения в ядре привели к ошибкам в userspace.
    Первый багрепорт был про подключение MTP устройства (android).
     

  • 1.28, user90 (?), 15:14, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    "Золотые времена" линукса кончились еще тогда, когда и Суся прогнулась под сабж, отлично помню сей момент. А какой был дистрибутив!..
     
     
  • 2.42, крокодил мимо.. (?), 15:49, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Золотые времена"™ кончились, когда в этот ваш-няш линакс вложились корпы со своими интересами, которые, внезапно и неожиданно, на 99.9% отличны то того, что нужно уставшему со самые гланды от корпорашивных макак и окошек Пользователю..  и заверте.. на оптимизации забили буй (ибо надо продавать новые процы и Больше памяти), только-только начавший приобретать какое-то "лицо" десктоп (да, ска, с gtk2 и тем-самым kde3) решительно и бесповоротно выкинули на мороз, а предсказуемое и хорошо документированное поведение системы "пофиксили" системдой (ибо опыт "пш-пш аудио" и прочих поделок ушлёпка как-бэ неиллюзорно намекал на неизбежное).. и вроде пох, ибо есть Ѣ Хрюкс, mutt, w3m, screen/tmux, mpv/mplayer и прочая консоль и ncurces.. но, чсбх, Карл, порой оч досадно и обидно в очередной раз наблюдать, как что-то хорошее стремительно закапывают в угоду корпам (и всем тем, у кого "больше прав"™).. ¯\_(ツ)_/¯   ( ͡° ͜ʖ ͡°)  
     

  • 1.35, YetAnotherOnanym (ok), 15:31, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > добавлен экспериментальный обработчик нехватки памяти

    Дозрели разродиться тем функционалом, который в сабже должен был быть изначально.
    Версии где-то к пятисотой, возможно, станет тем, чем должен был бы быть с самого начала.

     
     
  • 2.52, Аноним (52), 16:27, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Версии где-то к пятисотой...

    На 499-ой выкинут, как пульсу.

     
  • 2.64, Анонимчжан (?), 17:10, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    на 500 будет просто новая система систиемдикс называется))) системда уже рулит всей системой. это слишком опасно уже стало , а все радуются. онаж должна была быть быстрым менеджером-пускалкой, а стала почти королевской основой))) и вроде бы пользователи должны воспротивиться, а все хлопают в ладоши.
     
     
  • 3.96, Аноним (52), 19:13, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а стала почти королевской основой

    Свинцовым шлакоблоком она стала, привязанным к ногам. Плавайте с наслаждением!

     
     
  • 4.111, анонимуслинус (?), 20:24, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    системду в утиль!!!
     

  • 1.40, Аноним (38), 15:41, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Жду следующую новость: для использования systemd требуется обязательное использование btrfs.
     
     
  • 2.91, Аноним (91), 18:51, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и фреймворка Electron.
     
     
  • 3.95, Аноним (52), 19:12, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    внутри pid 0
     

  • 1.41, mikevmk (??), 15:46, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У меня как админа от системд чувства противоречивые. Сервис-менеджмент, юниты, слайсы - скорее ок, чем нет. Если немного знать как только готовить

    Всякие локальные резольверы, подсистема авторизации, нетворкд - ну такоэ. Что можно выпиливаю на своем, слишком говна много производят. Невыпиливоемое потребляю без радости

    Отношение к hier - вообще швах, поубивав бы

    Может лет через 10 устаканится.

     
     
  • 2.47, Fracta1L (ok), 16:05, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Отношение к hier - вообще швах, поубивав бы

    Сорян, но hier уже давно превратился в алогичную помойку с бинарниками в lib и библиотеками в share. Впрочем, алогичным он изначально был, типичное сиемоментное тяп-ляп.

     
     
  • 3.54, Аноним (37), 16:34, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это-то ладно, но вот 32 и 64 битные файлы вперемешку это какой-то позор. Раньше генту выделялась однозначным разделением: 32 битные и 64-32 битные файлы шли отдельно от основных 64 битных, но тоже переделали всё по образцу федоры — всё в кучу теперь.
     
  • 2.103, Аноним (113), 19:47, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надейся. Не устаканится.
    Я перестал пользоваться всем, что делает редхат года с 2003-го емнип. Бывали, конечно, в жизни черные полосы в виде Qubes, плюс всякие dm которые не успевали i/o на Allwinner. Да и вряд-ли теперь избавишься от всего накоммиченного всеми этими... Только хардкор, только FreeBSD
     

  • 1.43, вопль_в_пустыне (?), 15:49, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Да нормальная вещь этот системд, не понятно нытье некотрорых неосилянтов. Вполне удобная вещь свои цели и задачи выполняет на все 100% стоит просто ознакомиться с документацией и понять как оно работает и тогда поймете насколько гибкий инструмент этот системд.
     
     
  • 2.50, Аноним (49), 16:09, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так оно с ней быстрее грузиться чем без неё или нет? Меня лично только это волнует
     
     
  • 3.66, Анонимчжан (?), 17:12, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    на первых ерсиях да, но сейчас она сама отжирает столько, что медленнее старого инита, но уже все приплыли фиг выкинешь.
     
  • 3.104, Аноним (113), 19:53, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто уже не может осилить чтобы было быстрее. Особенно shutdown, а не загрузка!!!
    И все это благодаря багам systemd. Которые можно как-то обойти, знать бы как.
    Сейчас, например, devuan грузится намного быстрее debian.
     

  • 1.45, Х (?), 15:50, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Они так любят каждый релизом что-то, да ломать в совместимости, что страшно обновлять ОС штатными методами. Не то чтобы есть что ломать, но это до поры так - мало ли что обновится "само собой"?

    Хоть бы по установке ОС делали hold таким "знаковым" пакетам, что ли!

     
  • 1.51, Аноним (52), 16:26, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Потеринг, успокойся, твои поделки всё равно выкинут, как пульсу.
     
  • 1.55, Аноним (55), 16:37, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лёня, не томи, когда там уже SystemDOS выйдет?
     
     
  • 2.88, Лёня (?), 18:42, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Работаем над этим. Гновмеры оболочку к ней клепают systemd-gnomed.
     

  • 1.56, Аноним (-), 16:37, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    JSON???????????? Они там совсем уже, может им еще Web парсер туда запихать, чтобы формошлепщикам удобнее было?!?!?
     
     
  • 2.86, Аноним (77), 18:40, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну вебсервер там уже давно есть.
     
     
  • 3.94, Аноним (52), 19:09, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А оракл туда Поттеринги ещё не вкомпилили? Мне надо веб и оракл, тогда кроме системды ничего больше не нужно.
     

  • 1.58, NotaBug (ok), 16:42, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Нет ну чего, товарищи из Red Hat идут своим путём, на всех кладут как в малом, так и в великом. Банальный пример заголовки окон в gtk3, их ненавидят буквально все, даже гномопони, и что? Да хоть бы что, жрите. Особенно радуют хомячки из партии "продакшен".
     
     
  • 2.61, Аноним (52), 17:00, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Помнится, как пропихивали кастомную декорацию: "Стандартные заголовки слишком толстые, мы хотим сами рисовать...". В итоге нарисовали даже толще, чем было, а кнопки сделали ещё меньше...
     
     
  • 3.75, NotaBug (ok), 17:59, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет слов)

    https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=b4bf6b2577c854fa34facac605958751

     

  • 1.71, Аноним (72), 17:37, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > PAM-настройки сервиса "systemd-user" перенесены из /etc/pam.d/ в каталог /usr/lib/pam.d/

    Какое досадное упущение! Почему до сих пор не заменили PAM на systemd-authd?

     
     
  • 2.84, Анонимчжан (?), 18:25, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не спеши они ещё не дорвались. скоро  доберутся. я вообще предложил бы потерингу или кто там ща всем рулит запилить свою ось на системде, а сообществу оставить урезанный вариант с системдой, которая выполняет только строго функции пускалки и контроля-перезапуска сервисов, как было в ините.
     
  • 2.93, Аноним (52), 19:04, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а с каких пор вообще настройки начали в либы толкать?!
     

  • 1.85, Аноним (77), 18:39, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    QR code, JSON в базовой системе - кошмар.
     
     
  • 2.92, Аноним (52), 19:02, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    systemwindowsd
     

  • 1.98, Аноним (113), 19:35, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Для просвещения восторженных масс оставлю сдесь https://unixsheikh.com/articles/systemd-isnt-safe-to-run-anywhere.html

    Конечно, я не фанат sysvinit и производных. Говно мамонта - оно и есть говно. Предпочитаю babysitter идеологию. Хрен с ней, что как в винде, зато толку больше. Мне непонятно только почему не подхватили upstart. Вполне годная весчь была, ну, забил калноникал на нее, но почему никто не поднял упавшее знамя?

    Или я что-то упускаю?

     
     
  • 2.110, Аноним (52), 20:22, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > почему не подхватили upstart.

    внезапно, хромоось

     
     
  • 3.115, Аноним (113), 20:35, 28/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    пля...
    внезапно - нафиг она мне?
     

  • 1.121, Аноним (121), 20:50, 28/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Призрак венды гуляет близко.
     

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