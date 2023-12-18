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Доступен postmarketOS 23.12, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств

18.12.2023 08:09

После 6 месяцев разработки представлен выпуск проекта postmarketOS 23.12, развивающего дистрибутив Linux для смартфонов, базирующийся на пакетной базе Alpine Linux, стандартной Си-библиотеке Musl и наборе утилит BusyBox. Целью проекта является предоставление Linux-дистрибутива для смартфонов, не зависящего от жизненного цикла поддержки официальных прошивок и не привязанного к типовым решениям основных игроков индустрии, задающих вектор развития. Сборки подготовлены для PINE64 PinePhone, Purism Librem 5 и 29 поддерживаемых сообществом устройств, включая Samsung Galaxy A3/A5/S4, Xiaomi Mi Note 2/Redmi 2, OnePlus 6, Lenovo A6000, ASUS MeMo Pad 7 и даже Nokia N900. Ограниченная экспериментальная поддержка предоставлена для более чем 300 устройств.

Окружение postmarketOS максимально унифицировано и выносит все специфичные для конкретных устройств компоненты в отдельный пакет, все остальные пакеты идентичны для всех устройств и основаны на пакетах Alpine Linux. В сборках по возможности используется ванильное ядро Linux, а если это невозможно, то ядра из прошивок, подготовленных производителями устройств. В качестве основных пользовательских оболочек предлагаются KDE Plasma Mobile, Phosh, GNOME Mobile и Sxmo, но имеется возможность установки и других окружений, включая MATE и Xfce.

В новом выпуске:

  • Число официально поддерживаемых сообществом устройств увеличено с 31 до 54. По сравнению с версией 23.06 добавлена поддержка ноутбуков Chromebook, платы ODROID XU4 и устройств Xiaomi на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953. Из-за отсутствия сопровождающего из стабильного выпуска исключена поддержка платы ODROID HC2, которая остаётся доступной в экспериментальной ветке postmarketOS edge.

    Добавленные устройства:

    • Xiaomi Mi A1
    • Xiaomi Mi A2 Lite
    • Xiaomi Redmi 4 Prime
    • Xiaomi Redmi 5 Plus
    • Xiaomi Redmi Note 4
    • Xiaomi Redmi S2/Y2
    • Google Chromebook c CPU x64
    • Google Gru Chromebook
    • Google Kukui Chromebook
    • Google Oak Chromebook
    • Google Trogdor Chromebook
    • Google Veyron Chromebook
    • Samsung Chromebook
    • Samsung Chromebook 2 11.6"
    • ODROID XU4
  • Пакетная база синхронизирована с Alpine Linux 3.19. Ядро Linux обновлено до выпуска 6.6.
  • Обновлено пользовательское окружение GNOME Mobile, в котором задействована редакция оболочки GNOME Shell, адаптированная для использования на смартфонах и планшетах с сенсорным экраном. Компоненты GNOME Mobile переведены на ветку GNOME Shell 45.
  • Окружение Phosh, основанное на технологиях GNOME и развиваемое компанией Purism для смартфона Librem 5, обновлено до версии 0.33 (ранее использовался выпуск 0.26). По сравнению с прошлым выпуском postmarketOS в Phosh добавлена опция для показа паролей в полях ввода, включён плагин для управления режимом блокировки экрана, добавлены настройки для xdg-desktop-portal, реализован переключатель для перехода в режим планшета, улучшены уведомления об активном вызове, добавлены расширенные настройки звука, добавлен эффект постепенного скрытия системных модальных диалогов, предоставлена возможность перезагрузки, завершения сеанса и перехода в спящий режим из меню, разрешено включение экрана при поступлении уведомлений, улучшена работа на устройствах с очень маленькими экранами, добавлена поддержка экстренных вызовов, встроена возможность создания полноэкранных скриншотов, обеспечено исключение области экрана, используемой под фронтальную камеру, реализовано меню, выводимое поверх содержимого при удержании кнопки включения.
  • Оболочка KDE Plasma Mobile обновлена до версии 5.27.10 (ранее поставлялась версия 5.27.8), подробный обзор которой публиковался ранее.
  • Графическая оболочка Sxmo (Simple X Mobile), основанная на композитном менеджере Sway и придерживающаяся Unix-философии, обновлена до версии 1.15, в которой проведён рефакторинг и добавлена поддержка устройств с экранами на основе электронной бумаги.
  • Для разблокировки установок на шифрованные разделы задействован интерфейс со встроенной экранной клавиатурой unl0kr, пришедший на смену osk-sdl и использующий вывод через фреймбуфер.
  • Применяемый по умолчанию модуль для организации доступа к сети через USB заменён с RNDIS (Remote Network Driver Interface Specification) на NCM (Network Control Model).
  • В окружениях на базе Phosh и GNOME по умолчанию предложен просмотрщик изображений Loupe, вместо ранее поставляемого Eye of GNOME (EoG).
  • Повышена надёжность процесса обновления до нового выпуска. Добавлены дополнительные проверки размера загрузочного раздела и наличия в системе пакетов, установленных через mrtest. Устранены проблемы с зеркалами, в URL которых отсутствует каталог "alpine/".
  • Удалены установочные образы, собираемые для PinePhone (Pro), Librem 5 и Pinebook Pro, и применявшиеся для установки с microSD-карты на внутренний носитель (используемый в данных образах инсталлятор ещё не готов и вместо него рекомендуется использовать собственные сборки на базе pmbootstrap).
  • Предоставлена возможность включения сжатия раздела подкачки при помощи технологии zRAM, используя команду "rc-update add zram-init default". В будущем zRAM планируют активировать автоматически.


  1. Главная ссылка к новости (https://postmarketos.org/blog/...)
  2. OpenNews: Доступен postmarketOS 23.06, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
  3. OpenNews: Выпуск Phosh 0.29, GNOME-окружения для смартфонов
  4. OpenNews: Проект Pine64 представил планшетный ПК PineTab2
  5. OpenNews: Продолжение развития GNOME Shell для мобильных устройств
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива для мобильных телефонов NemoMobile 0.7
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60302-postmarketos
Ключевые слова: postmarketos
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Обсуждение (2) RSS
  • 2, Высокоимпедансно (?), 10:24, 18/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    Я не понимаю, как они используют ядра из прошивок, если они не пригодны для запуска классического Linux?
     

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