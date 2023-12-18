Доступен postmarketOS 23.12, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств

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После 6 месяцев разработки представлен выпуск проекта postmarketOS 23.12, развивающего дистрибутив Linux для смартфонов, базирующийся на пакетной базе Alpine Linux, стандартной Си-библиотеке Musl и наборе утилит BusyBox. Целью проекта является предоставление Linux-дистрибутива для смартфонов, не зависящего от жизненного цикла поддержки официальных прошивок и не привязанного к типовым решениям основных игроков индустрии, задающих вектор развития. Сборки подготовлены для PINE64 PinePhone, Purism Librem 5 и 29 поддерживаемых сообществом устройств, включая Samsung Galaxy A3/A5/S4, Xiaomi Mi Note 2/Redmi 2, OnePlus 6, Lenovo A6000, ASUS MeMo Pad 7 и даже Nokia N900. Ограниченная экспериментальная поддержка предоставлена для более чем 300 устройств.
Окружение postmarketOS максимально унифицировано и выносит все специфичные для конкретных устройств компоненты в отдельный пакет, все остальные пакеты идентичны для всех устройств и основаны на пакетах Alpine Linux. В сборках по возможности используется ванильное ядро Linux, а если это невозможно, то ядра из прошивок, подготовленных производителями устройств. В качестве основных пользовательских оболочек предлагаются KDE Plasma Mobile, Phosh, GNOME Mobile и Sxmo, но имеется возможность установки и других окружений, включая MATE и Xfce.
В новом выпуске:
- Число официально поддерживаемых сообществом устройств увеличено с 31 до 54. По сравнению с версией 23.06 добавлена поддержка ноутбуков Chromebook, платы ODROID XU4 и устройств Xiaomi на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953. Из-за отсутствия сопровождающего из стабильного выпуска исключена поддержка платы ODROID HC2, которая остаётся доступной в экспериментальной ветке postmarketOS edge.
Добавленные устройства:
- Xiaomi Mi A1
- Xiaomi Mi A2 Lite
- Xiaomi Redmi 4 Prime
- Xiaomi Redmi 5 Plus
- Xiaomi Redmi Note 4
- Xiaomi Redmi S2/Y2
- Google Chromebook c CPU x64
- Google Gru Chromebook
- Google Kukui Chromebook
- Google Oak Chromebook
- Google Trogdor Chromebook
- Google Veyron Chromebook
- Samsung Chromebook
- Samsung Chromebook 2 11.6"
- ODROID XU4
- Пакетная база синхронизирована с Alpine Linux 3.19. Ядро Linux обновлено до выпуска 6.6.
- Обновлено пользовательское окружение GNOME Mobile, в котором задействована редакция оболочки GNOME Shell, адаптированная для использования на смартфонах и планшетах с сенсорным экраном. Компоненты GNOME Mobile переведены на ветку GNOME Shell 45.
- Окружение Phosh, основанное на технологиях GNOME и развиваемое компанией Purism для смартфона Librem 5, обновлено до версии 0.33 (ранее использовался выпуск 0.26). По сравнению с прошлым выпуском postmarketOS в Phosh добавлена опция для показа паролей в полях ввода, включён плагин для управления режимом блокировки экрана, добавлены настройки для xdg-desktop-portal, реализован переключатель для перехода в режим планшета, улучшены уведомления об активном вызове, добавлены расширенные настройки звука, добавлен эффект постепенного скрытия системных модальных диалогов, предоставлена возможность перезагрузки, завершения сеанса и перехода в спящий режим из меню, разрешено включение экрана при поступлении уведомлений, улучшена работа на устройствах с очень маленькими экранами, добавлена поддержка экстренных вызовов, встроена возможность создания полноэкранных скриншотов, обеспечено исключение области экрана, используемой под фронтальную камеру, реализовано меню, выводимое поверх содержимого при удержании кнопки включения.
- Оболочка KDE Plasma Mobile обновлена до версии 5.27.10 (ранее поставлялась версия 5.27.8), подробный обзор которой публиковался ранее.
- Графическая оболочка Sxmo (Simple X Mobile), основанная на композитном менеджере Sway и придерживающаяся Unix-философии, обновлена до версии 1.15, в которой проведён рефакторинг и добавлена поддержка устройств с экранами на основе электронной бумаги.
- Для разблокировки установок на шифрованные разделы задействован интерфейс со встроенной экранной клавиатурой unl0kr, пришедший на смену osk-sdl и использующий вывод через фреймбуфер.
- Применяемый по умолчанию модуль для организации доступа к сети через USB заменён с RNDIS (Remote Network Driver Interface Specification) на NCM (Network Control Model).
- В окружениях на базе Phosh и GNOME по умолчанию предложен просмотрщик изображений Loupe, вместо ранее поставляемого Eye of GNOME (EoG).
- Повышена надёжность процесса обновления до нового выпуска. Добавлены дополнительные проверки размера загрузочного раздела и наличия в системе пакетов, установленных через mrtest. Устранены проблемы с зеркалами, в URL которых отсутствует каталог "alpine/".
- Удалены установочные образы, собираемые для PinePhone (Pro), Librem 5 и Pinebook Pro, и применявшиеся для установки с microSD-карты на внутренний носитель (используемый в данных образах инсталлятор ещё не готов и вместо него рекомендуется использовать собственные сборки на базе pmbootstrap).
- Предоставлена возможность включения сжатия раздела подкачки при помощи технологии zRAM, используя команду "rc-update add zram-init default". В будущем zRAM планируют активировать автоматически.