Доступен postmarketOS 23.12, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств

После 6 месяцев разработки представлен выпуск проекта postmarketOS 23.12, развивающего дистрибутив Linux для смартфонов, базирующийся на пакетной базе Alpine Linux, стандартной Си-библиотеке Musl и наборе утилит BusyBox. Целью проекта является предоставление Linux-дистрибутива для смартфонов, не зависящего от жизненного цикла поддержки официальных прошивок и не привязанного к типовым решениям основных игроков индустрии, задающих вектор развития. Сборки подготовлены для PINE64 PinePhone, Purism Librem 5 и 29 поддерживаемых сообществом устройств, включая Samsung Galaxy A3/A5/S4, Xiaomi Mi Note 2/Redmi 2, OnePlus 6, Lenovo A6000, ASUS MeMo Pad 7 и даже Nokia N900. Ограниченная экспериментальная поддержка предоставлена для более чем 300 устройств. Окружение postmarketOS максимально унифицировано и выносит все специфичные для конкретных устройств компоненты в отдельный пакет, все остальные пакеты идентичны для всех устройств и основаны на пакетах Alpine Linux. В сборках по возможности используется ванильное ядро Linux, а если это невозможно, то ядра из прошивок, подготовленных производителями устройств. В качестве основных пользовательских оболочек предлагаются KDE Plasma Mobile, Phosh, GNOME Mobile и Sxmo, но имеется возможность установки и других окружений, включая MATE и Xfce. В новом выпуске: Число официально поддерживаемых сообществом устройств увеличено с 31 до 54. По сравнению с версией 23.06 добавлена поддержка ноутбуков Chromebook, платы ODROID XU4 и устройств Xiaomi на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953. Из-за отсутствия сопровождающего из стабильного выпуска исключена поддержка платы ODROID HC2, которая остаётся доступной в экспериментальной ветке postmarketOS edge. Добавленные устройства: Xiaomi Mi A1 Xiaomi Mi A2 Lite Xiaomi Redmi 4 Prime Xiaomi Redmi 5 Plus Xiaomi Redmi Note 4 Xiaomi Redmi S2/Y2 Google Chromebook c CPU x64 Google Gru Chromebook Google Kukui Chromebook Google Oak Chromebook Google Trogdor Chromebook Google Veyron Chromebook Samsung Chromebook Samsung Chromebook 2 11.6" ODROID XU4

Пакетная база синхронизирована с Alpine Linux 3.19. Ядро Linux обновлено до выпуска 6.6.

Обновлено пользовательское окружение GNOME Mobile, в котором задействована редакция оболочки GNOME Shell, адаптированная для использования на смартфонах и планшетах с сенсорным экраном. Компоненты GNOME Mobile переведены на ветку GNOME Shell 45.

Окружение Phosh, основанное на технологиях GNOME и развиваемое компанией Purism для смартфона Librem 5, обновлено до версии 0.33 (ранее использовался выпуск 0.26). По сравнению с прошлым выпуском postmarketOS в Phosh добавлена опция для показа паролей в полях ввода, включён плагин для управления режимом блокировки экрана, добавлены настройки для xdg-desktop-portal, реализован переключатель для перехода в режим планшета, улучшены уведомления об активном вызове, добавлены расширенные настройки звука, добавлен эффект постепенного скрытия системных модальных диалогов, предоставлена возможность перезагрузки, завершения сеанса и перехода в спящий режим из меню, разрешено включение экрана при поступлении уведомлений, улучшена работа на устройствах с очень маленькими экранами, добавлена поддержка экстренных вызовов, встроена возможность создания полноэкранных скриншотов, обеспечено исключение области экрана, используемой под фронтальную камеру, реализовано меню, выводимое поверх содержимого при удержании кнопки включения.

Оболочка KDE Plasma Mobile обновлена до версии 5.27.10 (ранее поставлялась версия 5.27.8), подробный обзор которой публиковался ранее.

Графическая оболочка Sxmo (Simple X Mobile), основанная на композитном менеджере Sway и придерживающаяся Unix-философии, обновлена до версии 1.15, в которой проведён рефакторинг и добавлена поддержка устройств с экранами на основе электронной бумаги.

Для разблокировки установок на шифрованные разделы задействован интерфейс со встроенной экранной клавиатурой unl0kr, пришедший на смену osk-sdl и использующий вывод через фреймбуфер.

Применяемый по умолчанию модуль для организации доступа к сети через USB заменён с RNDIS (Remote Network Driver Interface Specification) на NCM (Network Control Model).

В окружениях на базе Phosh и GNOME по умолчанию предложен просмотрщик изображений Loupe, вместо ранее поставляемого Eye of GNOME (EoG).

Повышена надёжность процесса обновления до нового выпуска. Добавлены дополнительные проверки размера загрузочного раздела и наличия в системе пакетов, установленных через mrtest. Устранены проблемы с зеркалами, в URL которых отсутствует каталог "alpine/".

Удалены установочные образы, собираемые для PinePhone (Pro), Librem 5 и Pinebook Pro, и применявшиеся для установки с microSD-карты на внутренний носитель (используемый в данных образах инсталлятор ещё не готов и вместо него рекомендуется использовать собственные сборки на базе pmbootstrap).

Предоставлена возможность включения сжатия раздела подкачки при помощи технологии zRAM, используя команду "rc-update add zram-init default". В будущем zRAM планируют активировать автоматически.