Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.21

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|1.2, Лампочка (?), 17:50, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так вот что хотят поставить теперь на роутеры...
Не хватает какого-то пакета, взял содрал с альпинки поставил себе на роутер
Да что там, взял уже альпинку на роутер и поставил
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|3.9, Лампочка (?), 18:23, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне теперь стало интересно, пойду снапшот в виртуалку поставлю, покрайней мере x86/64 едина по пакетам
А я помню времена, когда в опенврт по приколу ставили альпинку тоже в корень...
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|2.7, Аноним (7), 18:08, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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OpenWrt берет только менеджер пакетов apk, да и то там сейчас столько с этим гемороя, что уже пожалели что это делают
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|2.14, Аноним (13), 18:41, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Да что там, взял уже альпинку на роутер и поставил
И получил неработающий WiFi.
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|2.15, Аноним (15), 19:13, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сказочник. На какой роутер ты поставил пакет с альпинки, если там musl?
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|1.4, Аноним (4), 17:54, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> KDE 6.2, GNOME 47, LXQt 2.1 и Sway 1.10
Ну и зачем это в дистре для докера?
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|3.8, Аноним (8), 18:16, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> designed for power users who appreciate security, simplicity and resource efficiency.
для докера и любителей показать, что они продвинутые пользователи
> минималистичного дистрибутива
угу, с кде или гномом. А без кде и гнома многие дистрибутивы не очень большие
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|4.12, Аноним (12), 18:39, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это дистр с musl и busybox из коробки, прежде всего. Очень компактный, простой, лаконичный и шустрый. Слака нового времени, но без патрега. Есть и для докера, и для одноплатников, и для пк.
Если кому–то такой нужен «для попонтоваться и показать что они продвинутые пользователи» — да и хвост с ними, пусть понтуются, не жалко. Хотя, такие обычно кали ставят.
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|5.16, freebzzZZZzzd (ok), 19:17, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>busybox
жутко неудобное гуано, причём всё ради экономии 20 мегабайт? на сервере бессмысленно-страдально.
про мусл молчу.
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|3.20, Аноним (20), 20:06, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Это не дистр для докера.
Когда под рукой нет ничего кроме молотка, всё вокруг кажется гвоздями.
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|3.11, Аноним (11), 18:28, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И вот интересно, куда все это пройдет лет через 20, не бесконечно же можно переливать из пустого в прожнее
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|1.18, Аноним (-), 19:49, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> подготовлены в шести вариантах: стандартном (240 МБ), загружаемом по сети (258 МБ), расширенном (953 МБ), для виртуальных машин (63 MB) и для гипервизора Xen (1 ГБ)
Уважаемая фабрика Alpine Linux, я каждый релиз считаю ваши подготовленные сборки и их то ли пять, то ли семь!
Вы там определитесь, пожалуйста!
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|1.19, Илья (??), 19:53, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С этим возможно работать? Надоела Федора 2 гигабайта на м старте жрет
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