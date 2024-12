Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.21

3.8 , Аноним ( 8 ), 18:16, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > designed for power users who appreciate security, simplicity and resource efficiency. для докера и любителей показать, что они продвинутые пользователи > минималистичного дистрибутива угу, с кде или гномом. А без кде и гнома многие дистрибутивы не очень большие

4.12 , Аноним ( 12 ), 18:39, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это дистр с musl и busybox из коробки, прежде всего. Очень компактный, простой, лаконичный и шустрый. Слака нового времени, но без патрега. Есть и для докера, и для одноплатников, и для пк. Если кому–то такой нужен «для попонтоваться и показать что они продвинутые пользователи» — да и хвост с ними, пусть понтуются, не жалко. Хотя, такие обычно кали ставят.

5.16 , freebzzZZZzzd ( ok ), 19:17, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >busybox жутко неудобное гуано, причём всё ради экономии 20 мегабайт? на сервере бессмысленно-страдально.

про мусл молчу.

3.20 , Аноним ( 20 ), 20:06, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Это не дистр для докера. Когда под рукой нет ничего кроме молотка, всё вокруг кажется гвоздями.