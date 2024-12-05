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Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.21

05.12.2024 17:47

Доступен релиз Alpine Linux 3.21, минималистичного дистрибутива, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox. Дистрибутив отличается повышенными требованиями к обеспечению безопасности и собран с защитой SSP (Stack Smashing Protection). В качестве системы инициализации используется OpenRC, для управления пакетами применяется собственный пакетный менеджер apk. Alpine применяется для формирования официальных образов контейнеров Docker и используется в проекте PostmarketOS. Загрузочные iso-образы (x86_64, x86, armhf, aarch64, armv7, ppc64le, s390x, riscv64 и loongarch64) подготовлены в шести вариантах: стандартном (240 МБ), загружаемом по сети (258 МБ), расширенном (953 МБ), для виртуальных машин (63 MB) и для гипервизора Xen (1 ГБ).

В новом выпуске:

  • Добавлена начальная поддержка архитектуры Loongarch64.
  • Предложены пакеты с новыми версиями графических окружений KDE 6.2, GNOME 47, LXQt 2.1 и Sway 1.10.
  • Обновлены версии пакетов, среди прочего доступны выпуски ядра Linux 6.12, GCC 14, LLVM 19, Node.js 22.11, Rust 1.83, Crystal 1.14, Go 1.23, PHP 8.4, Qt 6.8, .NET 9.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://alpinelinux.org/posts/...)
  2. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.20
  3. OpenNews: Опубликован postmarketOS 24.06, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
  4. OpenNews: Доступен маршрутизатор OpenWrt One, развиваемый сообществами OpenWrt и Banana Pi
  5. OpenNews: Дистрибутив OpenWrt переходит на пакетный менеджер APK
  6. OpenNews: Microsoft представил обновление WSL, прослойки для запуска Linux в Windows
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62350-alpine
Ключевые слова: alpine, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:49, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А разработчик же вроде говорил, что он устал и уходит
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 18:39, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А это не Д. Роббинс (Funtoo) был?
     
     
  • 3.21, Аноним (-), 20:33, 05/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Лампочка (?), 17:50, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Так вот что хотят поставить теперь на роутеры...
    Не хватает какого-то пакета, взял содрал с альпинки поставил себе на роутер
    Да что там, взял уже альпинку на роутер и поставил
     
     
  • 2.6, Anonymous Farts (?), 17:59, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не возьмёшь пакета с "альпинки". У openwrt будет все сильно отличаться в плане пакетной сборки. Другие опции, названия пакетов, иными словами не совместимые зависимости.

    Архитектуры openwrt сильно дробленные https://downloads.openwrt.org/releases/23.05.5/packages/

     
     
  • 3.9, Лампочка (?), 18:23, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне теперь стало интересно, пойду снапшот в виртуалку поставлю, покрайней мере x86/64 едина по пакетам
    А я помню времена, когда в опенврт по приколу ставили альпинку тоже в корень...
     
     
  • 4.23, Лампочка (?), 20:38, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отвечу самому себе. Пакет скушал, но потребовал зависимости. Непорядок.
     
  • 2.7, Аноним (7), 18:08, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenWrt берет только менеджер пакетов apk, да и то там сейчас столько с этим гемороя, что уже пожалели что это делают
     
  • 2.14, Аноним (13), 18:41, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Да что там, взял уже альпинку на роутер и поставил

    И получил неработающий WiFi.

     
  • 2.15, Аноним (15), 19:13, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сказочник. На какой роутер ты поставил пакет с альпинки, если там musl?
     
     
  • 3.22, Лампочка (?), 20:37, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где там? Проект опенврт давно юзает мюсли уже, как и альпайн
     

  • 1.4, Аноним (4), 17:54, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > KDE 6.2, GNOME 47, LXQt 2.1 и Sway 1.10

    Ну и зачем это в дистре для докера?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:58, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это не дистр для докера.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 18:16, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > designed for power users who appreciate security, simplicity and resource efficiency.

    для докера и любителей показать, что они продвинутые пользователи

    > минималистичного дистрибутива

    угу, с кде или гномом. А без кде и гнома многие дистрибутивы не очень большие

     
     
  • 4.12, Аноним (12), 18:39, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это дистр с musl и busybox из коробки, прежде всего. Очень компактный, простой, лаконичный и шустрый. Слака нового времени, но без патрега. Есть и для докера, и для одноплатников, и для пк.

    Если кому–то такой нужен «для попонтоваться и показать что они продвинутые пользователи» — да и хвост с ними, пусть понтуются, не жалко. Хотя, такие обычно кали ставят.

     
     
  • 5.16, freebzzZZZzzd (ok), 19:17, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >busybox

    жутко неудобное гуано, причём всё ради экономии 20 мегабайт? на сервере бессмысленно-страдально.
    про мусл молчу.

     
  • 3.20, Аноним (20), 20:06, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Это не дистр для докера.

    Когда под рукой нет ничего кроме молотка, всё вокруг кажется гвоздями.

     
  • 2.10, Василий Топоров (?), 18:25, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внезапно! https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Desktop_environments_and_Window_managers
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 18:28, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вот интересно, куда все это пройдет лет через 20, не бесконечно же можно переливать из пустого в прожнее
     
  • 2.17, chdlb (?), 19:42, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну и зачем нам докер? пфф
     

  • 1.18, Аноним (-), 19:49, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > подготовлены в шести вариантах: стандартном (240 МБ), загружаемом по сети (258 МБ), расширенном (953 МБ), для виртуальных машин (63 MB) и для гипервизора Xen (1 ГБ)

    Уважаемая фабрика Alpine Linux, я каждый релиз считаю ваши подготовленные сборки и их то ли пять, то ли семь!
    Вы там определитесь, пожалуйста!

     
  • 1.19, Илья (??), 19:53, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С этим возможно работать? Надоела Федора 2 гигабайта на м старте жрет
     

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