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Выпуск Phosh 0.43.0, GNOME-окружения для смартфонов

15.11.2024 23:55

Опубликован релиз Phosh 0.43, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, Droidian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+.

В новом выпуске:

  • Улучшена панель быстрых настроек, в которой сокращены отступы между кнопками и реализована возможность отображения страниц статуса под настройками.
  • Добавлена новая быстрая настройка для управления временем методом помидора.
  • Добавлена поддержка акцентных цветов, применяемых для выделения активных элементов.
  • Улучшена система вывода уведомлений.
  • Включена анимация скрытия приложений в системном лотке.
  • Улучшена индикация о событиях, связанных с уведомлениями.
  • Добавлена настройка для отключения аутентификации для разблокировки экрана.
  • Обеспечено сохранение создаваемых скриншотов в отдельный каталог.
  • В композитный менеджер phoc добавлена поддержка тем оформления указателей курсора.
  • В экранной клавиатуре squeekboard добавлена настройка для заполнения всего свободного места в панели. Реализована возможность назначения кнопкам модификатора Shift. В раскладку для терминала добавлены кнопки Shift. Добавлены новые emoji, определённые в спецификации Unicode 16.0.
  • В конфигураторе phosh-mobile-settings предоставлена возможность указания горизонтального и вертикального размера во время использования виртуальной клавиатуры.
  • Обновлены версии зависимостей: wlroots 0.17.4, GNOME 47, Calls 47.0, feedbackd 0.5.0, feedbackd-device-themes 0.4.0, callaudiod 0.1.10, wys 0.1.12 и mmsd-tng 2.6.2.


  1. Главная ссылка к новости (https://phosh.mobi/releases/re...)
  2. OpenNews: Выпуск Phosh 0.42.0, GNOME-окружения для смартфонов
  3. OpenNews: В Fedora Linux 38 начнут формироваться сборки на базе пользовательской оболочки Phosh
  4. OpenNews: Продолжение развития GNOME Shell для мобильных устройств
  5. OpenNews: Опубликован postmarketOS 24.06, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
  6. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62239-phosh
Ключевые слова: phosh, gnome
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Обсуждение (3) RSS
  • 1.4, Аноним (4), 01:27, 16/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.5, Аноним (5), 02:13, 16/11/2024 [ответить]  
    		• +/
    В логе модepирования был шутливый вопрос. А я серьезно спрошу. Есть ли что-то подобное на базе xfce?
     
     
  • 2.6, gcn (?), 02:30, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть mousepad остальное создать можно как сайт в компьютере
     

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