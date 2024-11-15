Выпуск Phosh 0.43.0, GNOME-окружения для смартфонов

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Опубликован релиз Phosh 0.43, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, Droidian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+.
В новом выпуске:
- Улучшена панель быстрых настроек, в которой сокращены отступы между кнопками и реализована возможность отображения страниц статуса под настройками.
- Добавлена новая быстрая настройка для управления временем методом помидора.
- Добавлена поддержка акцентных цветов, применяемых для выделения активных элементов.
- Улучшена система вывода уведомлений.
- Включена анимация скрытия приложений в системном лотке.
- Улучшена индикация о событиях, связанных с уведомлениями.
- Добавлена настройка для отключения аутентификации для разблокировки экрана.
- Обеспечено сохранение создаваемых скриншотов в отдельный каталог.
- В композитный менеджер phoc добавлена поддержка тем оформления указателей курсора.
- В экранной клавиатуре squeekboard добавлена настройка для заполнения всего свободного места в панели. Реализована возможность назначения кнопкам модификатора Shift. В раскладку для терминала добавлены кнопки Shift. Добавлены новые emoji, определённые в спецификации Unicode 16.0.
- В конфигураторе phosh-mobile-settings предоставлена возможность указания горизонтального и вертикального размера во время использования виртуальной клавиатуры.
- Обновлены версии зависимостей:
wlroots 0.17.4,
GNOME 47,
Calls 47.0,
feedbackd 0.5.0,
feedbackd-device-themes 0.4.0,
callaudiod 0.1.10,
wys 0.1.12 и
mmsd-tng 2.6.2.