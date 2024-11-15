Выпуск Phosh 0.43.0, GNOME-окружения для смартфонов

Опубликован релиз Phosh 0.43, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, Droidian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+. В новом выпуске: Улучшена панель быстрых настроек, в которой сокращены отступы между кнопками и реализована возможность отображения страниц статуса под настройками.

Добавлена новая быстрая настройка для управления временем методом помидора.

Добавлена поддержка акцентных цветов, применяемых для выделения активных элементов.

Улучшена система вывода уведомлений.

Включена анимация скрытия приложений в системном лотке.

Улучшена индикация о событиях, связанных с уведомлениями.

Добавлена настройка для отключения аутентификации для разблокировки экрана.

Обеспечено сохранение создаваемых скриншотов в отдельный каталог.

В композитный менеджер phoc добавлена поддержка тем оформления указателей курсора.

В экранной клавиатуре squeekboard добавлена настройка для заполнения всего свободного места в панели. Реализована возможность назначения кнопкам модификатора Shift. В раскладку для терминала добавлены кнопки Shift. Добавлены новые emoji, определённые в спецификации Unicode 16.0.

В конфигураторе phosh-mobile-settings предоставлена возможность указания горизонтального и вертикального размера во время использования виртуальной клавиатуры.

Обновлены версии зависимостей: wlroots 0.17.4, GNOME 47, Calls 47.0, feedbackd 0.5.0, feedbackd-device-themes 0.4.0, callaudiod 0.1.10, wys 0.1.12 и mmsd-tng 2.6.2.



