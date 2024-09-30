Выпуск Phosh 0.42.0, GNOME-окружения для смартфонов

Опубликован релиз Phosh 0.42, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, Droidian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+. В новом выпуске: Выполнена адаптация экрана блокировки для более мелких экранов.

В плагин, информирующий о предстоящих событиях, добавлена настройка с числом дней.

В приложении "фонарик" скрыт ползунок для регулировки яркости на устройствах с одним уровнем свечения светодиода.

Улучшено оформление уведомлений при поступлении нескольких уведомлений от одного приложения.

В экранной клавиатуре squeekboard добавлена раскладка для белорусского языка. Обеспечена адаптация высоты панели к различным экранам (1/3 высоты экрана на большинстве экранов с горизонтальной ориентацией и максимально возможная высота для вертикальной ориентации). Добавлена возможность настройки высоты панели через GSettings.

Обновлены версии зависимостей: wlroots 0.17.4, GNOME 47, Calls 47.0, feedbackd 0.5.0, feedbackd-device-themes 0.4.0, callaudiod 0.1.10, wys 0.1.12 и mmsd-tng 2.6.1.



