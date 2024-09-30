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Выпуск Phosh 0.42.0, GNOME-окружения для смартфонов

30.09.2024 23:30

Опубликован релиз Phosh 0.42, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, Droidian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+.

В новом выпуске:

  • Выполнена адаптация экрана блокировки для более мелких экранов.
  • В плагин, информирующий о предстоящих событиях, добавлена настройка с числом дней.
  • В приложении "фонарик" скрыт ползунок для регулировки яркости на устройствах с одним уровнем свечения светодиода.
  • Улучшено оформление уведомлений при поступлении нескольких уведомлений от одного приложения.
  • В экранной клавиатуре squeekboard добавлена раскладка для белорусского языка. Обеспечена адаптация высоты панели к различным экранам (1/3 высоты экрана на большинстве экранов с горизонтальной ориентацией и максимально возможная высота для вертикальной ориентации). Добавлена возможность настройки высоты панели через GSettings.
  • Обновлены версии зависимостей: wlroots 0.17.4, GNOME 47, Calls 47.0, feedbackd 0.5.0, feedbackd-device-themes 0.4.0, callaudiod 0.1.10, wys 0.1.12 и mmsd-tng 2.6.1.

  1. Главная ссылка к новости (https://phosh.mobi/releases/re...)
  2. OpenNews: Выпуск Phosh 0.41.0, GNOME-окружения для смартфонов
  3. OpenNews: Опубликован Droidian 99, вариант Debian для смартфонов
  4. OpenNews: Опубликован postmarketOS 24.06, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61964-phosh
Ключевые слова: phosh, grnome
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 00:17, 01/10/2024 [ответить]  
    		• +2 +/
    А обычный гном не для смартфонов?
     
     
  • 2, 12yoexpert (ok), 00:51, 01/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    обычный гном просто не сможет тормозить на мобилках (ресурсов не хватит), а это сможет

    а по делу, имхо гном - единственный юзабельный DE, если есть ноут-трансформер с тачем. если нет тача - не вижу смысла срать на гном ресурсы и место на экране

     

  • 3, Anoni (?), 01:16, 01/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    Как то Phoshло вышло со сквиртбордом
     
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