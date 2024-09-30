Выпуск Phosh 0.42.0, GNOME-окружения для смартфонов

|
Опубликован релиз Phosh 0.42, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, Droidian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+.
В новом выпуске:
- Выполнена адаптация экрана блокировки для более мелких экранов.
- В плагин, информирующий о предстоящих событиях, добавлена настройка с числом дней.
- В приложении "фонарик" скрыт ползунок для регулировки яркости на устройствах с одним уровнем свечения светодиода.
- Улучшено оформление уведомлений при поступлении нескольких уведомлений от одного приложения.
- В экранной клавиатуре squeekboard добавлена раскладка для белорусского языка. Обеспечена адаптация высоты панели к различным экранам (1/3 высоты экрана на большинстве экранов с горизонтальной ориентацией и максимально возможная высота для вертикальной ориентации). Добавлена возможность настройки высоты панели через GSettings.
- Обновлены версии зависимостей:
wlroots 0.17.4,
GNOME 47,
Calls 47.0,
feedbackd 0.5.0,
feedbackd-device-themes 0.4.0,
callaudiod 0.1.10,
wys 0.1.12 и
mmsd-tng 2.6.1.