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Опубликован Droidian 99, вариант Debian для смартфонов

10.09.2024 12:38

Доступен релиз проекта Droidian 99, развивающего сборку на основе пакетной базы Debian GNU/Linux, предназначенную для использования на смартфонах вместо платформы Android. В качестве графического окружения предлагается оболочка Phosh, основанная на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Системное и пользовательское окружение построены с использованием репозиториев Debian и Mobian. В отличие от дистрибутива Mobian, который нацелен на использование на платах и специализированных Linux-смартфонах, таких как PinePhone, Droidian ориентирован на установку на обычные Android-смартфоны.

Для обеспечения совместимости с аппаратным обеспечением смартфонов в Droidian задействовано ядро из платформы Android, набор системных компонентов от проекта Halium и прослойка libhybris, позволяющая применять драйверы, созданные для платформы Android и работающие в пространстве пользователя. Для запуска Android-приложений из окружения на базе Debian применяется платформа Waydroid. Для решения задач, связанных с телефонией и совершением звонков, задействован стек oFono2MM. Поддерживается установка дополнительных программ в формате Flatpak.

Проектом заявлена официальная поддержка установки на смартфоны Xiaomi Poco M2 Pro / Redmi Note 9 Pro / Pro Max / 9S, Fxtec Pro1, Sony Xperia 5, Google Pixel 3a/3a XL и Volla Phone. Отдельно сообществом формируются неофициальные прошивки для Sony Xperia 1, OnePlus 3/3T и Xiaomi Redmi Note 7 Pro.

В новой версии:

  • Пакетная база обновлена до Debian sid по состоянию на 21 августа.
  • Задействован новый графический стек, использующий протокол Wayland и такие компоненты, как wlroots 0.17.4, phosh 0.41.0, phoc 0.41.0, gtk 4.14.4, phosh-mobile-settings 0.41.0, libhybris 0.0.5.53 и feedbackd 0.4.1.
  • В телефонном стеке ofono2mm расширены возможности, связанные с ведением логов и отображением состояния модема.
  • Из GNOME 47 перенесены приложения Maps, Weather, Initial Setup и Eye of GNOME.
  • Для приложений на базе Qt5 реализован автоматический вызов экранной клавиатуры при установке фокуса на полях ввода.
  • Прослойка для запуска Android-приложений Waydroid обновлена до версии 1.4.3.
  • Ядро Linux обновлено до версии 5.10 из состава Android 12.
  • Для смартфона Google Pixel 3a в настройках реализована опция для выхода из ждущего режима двойным касанием.
  • Разрешено использование другого компилятора Clang и указание дополнительных блоков конфигурации.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/droidian-im...)
  2. OpenNews: Выпуск Armbian 24.8 и DietPi 9.7, дистрибутивов для одноплатных компьютеров
  3. OpenNews: Проект Halium нацелен на унификацию основы мобильных Linux-платформ, отличных от Android
  4. OpenNews: Mobian - проект по адаптации Debian для мобильных устройств
  5. OpenNews: libhybris - прослойка для выполнения поверх Glibc привязанных к Bionic компонентов Android
  6. OpenNews: Опубликован postmarketOS 24.06, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61839-droidian
Ключевые слова: droidian, mobian, halium, mobile, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 13:13, 10/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мы принесли тебе ГНОМ на телефон!
    Оцени о-круглость нашего дизайна и отсутствие настроек!

    ps кол-во поддерживаемых девайсов впечатляет

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:18, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За бесплатно помоему очень даже неплохо. Я бы даже не стал думать в этом направлении,
    а тут протип и даже рабочий.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 14:20, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а тут протип и даже рабочий

    - Прототип?
    - Прототип. Но рабочий.
    - Рабочий?
    - Да, рабочий. Но прототип

    :)

     
     
  • 4.28, КО (?), 15:07, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На телефоне разраба запускается? Запускается! Что же тебе ещё надо, собака?
     
     
  • 5.29, Аноним (29), 15:26, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     

  • 1.3, Shura (??), 13:21, 10/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И что, оно даже звонить может?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:27, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже больше, может и в мобильный интернет, и в смс, и в звонки, и даже зачем-то waydroid
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:46, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, оно только притворяется. На том конце говорят "выброси это, оно даже передать твой голос без искажений и эха не может, т.е. не дотягивает даже до уровня самой дешевой кнопочной звонилки".
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:48, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И что, оно даже звонить может?

    Драйвера не будут функционировать кроме перечисленых моделей. Быть может не будет работать камера. Быть может какие то функциональные клавиши или дополнительные функции.

     
  • 2.16, Аноним (16), 14:01, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зондам уметь звонить необязательно.
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:21, 10/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Пакетная база обновлена до Debian sid

    И сразу тем самым похоронили проект. Смартфон с несталильной веткой, серьёзно?

     
     
  • 2.7, Drodianshick (?), 13:29, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно... Благодарное сообщество как пользовалось Drodian, так и будет продолжать пользоваться... Все 8 челоовек...
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 13:30, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А остальные 7 кто?
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 14:20, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно, владельцы поддерживаемых аппаратов.
     
  • 2.8, Аноним (9), 13:29, 10/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.21, Аноним (21), 14:15, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    То, что в дебиане считают экспериментальным называется oldstable в других дистрах.
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:21, 10/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    phosh тормознуто отрисовывается
     
  • 1.10, Аноним (10), 13:31, 10/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Осталось найти на барахолке один из этих древних девайсов, ушатанных в хлам
     
  • 1.11, Аноним (11), 13:38, 10/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Неповеришь, я всякие такие ресурсы типа храбра и оупеннет в туалете с Redmi Note 9 Pro и читаю.
    Вот и сейчас, кстати.
    А ушатанность телефона зависит исключительно от уровня развития владельца: битый экран, поцарапанное и т.д.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 14:33, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я конечно знал что бывают отморозки. Но ты походу самый конченый.
     

  • 1.17, Аноним (21), 14:06, 10/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зонды есть?
     
  • 1.18, Аноним (18), 14:09, 10/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Телефоны непригодны для любого десктопного софта: оный софт не стесняется писать на диск временные файлы, тучу их. Если для HDD это выгодная стратегия экономить память, то для флеш-памяти это могила.
     
     
  • 2.20, Иван_Лох (?), 14:12, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого существует tmpfs. А в этих дистрах и логи на flash сбрасываются раз в сутки
     
     
  • 3.25, Аноним (24), 14:35, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они хоть что то успевают сбросить до того как разрядятся?
     

  • 1.19, Аноним (19), 14:10, 10/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    они хотя бы на пиксели по новее сделали порт
    сейчас на дворе восьмые и девятые пиксели, явно не третьи
     
  • 1.26, Анон1110м (?), 14:40, 10/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.27, Аноним (27), 14:53, 10/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все бы ничего, но тут почти все железо лютейшее легаси, которое уже почти не реально достать. Даже у постмаркета все не настолько печально.
     
     
  • 2.30, Аноним (29), 15:27, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спаяй сам.
     

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