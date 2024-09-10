Опубликован Droidian 99, вариант Debian для смартфонов

Доступен релиз проекта Droidian 99, развивающего сборку на основе пакетной базы Debian GNU/Linux, предназначенную для использования на смартфонах вместо платформы Android. В качестве графического окружения предлагается оболочка Phosh, основанная на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Системное и пользовательское окружение построены с использованием репозиториев Debian и Mobian. В отличие от дистрибутива Mobian, который нацелен на использование на платах и специализированных Linux-смартфонах, таких как PinePhone, Droidian ориентирован на установку на обычные Android-смартфоны. Для обеспечения совместимости с аппаратным обеспечением смартфонов в Droidian задействовано ядро из платформы Android, набор системных компонентов от проекта Halium и прослойка libhybris, позволяющая применять драйверы, созданные для платформы Android и работающие в пространстве пользователя. Для запуска Android-приложений из окружения на базе Debian применяется платформа Waydroid. Для решения задач, связанных с телефонией и совершением звонков, задействован стек oFono2MM. Поддерживается установка дополнительных программ в формате Flatpak. Проектом заявлена официальная поддержка установки на смартфоны Xiaomi Poco M2 Pro / Redmi Note 9 Pro / Pro Max / 9S, Fxtec Pro1, Sony Xperia 5, Google Pixel 3a/3a XL и Volla Phone. Отдельно сообществом формируются неофициальные прошивки для Sony Xperia 1, OnePlus 3/3T и Xiaomi Redmi Note 7 Pro. В новой версии: Пакетная база обновлена до Debian sid по состоянию на 21 августа.

Задействован новый графический стек, использующий протокол Wayland и такие компоненты, как wlroots 0.17.4, phosh 0.41.0, phoc 0.41.0, gtk 4.14.4, phosh-mobile-settings 0.41.0, libhybris 0.0.5.53 и feedbackd 0.4.1.

В телефонном стеке ofono2mm расширены возможности, связанные с ведением логов и отображением состояния модема.

Из GNOME 47 перенесены приложения Maps, Weather, Initial Setup и Eye of GNOME.

Для приложений на базе Qt5 реализован автоматический вызов экранной клавиатуры при установке фокуса на полях ввода.

Прослойка для запуска Android-приложений Waydroid обновлена до версии 1.4.3.

Ядро Linux обновлено до версии 5.10 из состава Android 12.

Для смартфона Google Pixel 3a в настройках реализована опция для выхода из ждущего режима двойным касанием.

Разрешено использование другого компилятора Clang и указание дополнительных блоков конфигурации.



