Опубликован Droidian 99, вариант Debian для смартфонов

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|1.1, Аноним (-), 13:13, 10/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мы принесли тебе ГНОМ на телефон!
Оцени о-круглость нашего дизайна и отсутствие настроек!
ps кол-во поддерживаемых девайсов впечатляет
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|2.2, Аноним (2), 13:18, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За бесплатно помоему очень даже неплохо. Я бы даже не стал думать в этом направлении,
а тут протип и даже рабочий.
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|3.22, Аноним (22), 14:20, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а тут протип и даже рабочий
- Прототип?
- Прототип. Но рабочий.
- Рабочий?
- Да, рабочий. Но прототип
:)
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|4.28, КО (?), 15:07, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На телефоне разраба запускается? Запускается! Что же тебе ещё надо, собака?
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|2.6, Аноним (6), 13:27, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже больше, может и в мобильный интернет, и в смс, и в звонки, и даже зачем-то waydroid
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|2.14, Аноним (14), 13:46, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, оно только притворяется. На том конце говорят "выброси это, оно даже передать твой голос без искажений и эха не может, т.е. не дотягивает даже до уровня самой дешевой кнопочной звонилки".
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|2.15, Аноним (15), 13:48, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И что, оно даже звонить может?
Драйвера не будут функционировать кроме перечисленых моделей. Быть может не будет работать камера. Быть может какие то функциональные клавиши или дополнительные функции.
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|1.4, Аноним (4), 13:21, 10/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Пакетная база обновлена до Debian sid
И сразу тем самым похоронили проект. Смартфон с несталильной веткой, серьёзно?
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|2.7, Drodianshick (?), 13:29, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ладно... Благодарное сообщество как пользовалось Drodian, так и будет продолжать пользоваться... Все 8 челоовек...
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|2.21, Аноним (21), 14:15, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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То, что в дебиане считают экспериментальным называется oldstable в других дистрах.
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|1.10, Аноним (10), 13:31, 10/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Осталось найти на барахолке один из этих древних девайсов, ушатанных в хлам
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|1.11, Аноним (11), 13:38, 10/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Неповеришь, я всякие такие ресурсы типа храбра и оупеннет в туалете с Redmi Note 9 Pro и читаю.
Вот и сейчас, кстати.
А ушатанность телефона зависит исключительно от уровня развития владельца: битый экран, поцарапанное и т.д.
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|2.24, Аноним (24), 14:33, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я конечно знал что бывают отморозки. Но ты походу самый конченый.
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|1.18, Аноним (18), 14:09, 10/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Телефоны непригодны для любого десктопного софта: оный софт не стесняется писать на диск временные файлы, тучу их. Если для HDD это выгодная стратегия экономить память, то для флеш-памяти это могила.
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|2.20, Иван_Лох (?), 14:12, 10/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для этого существует tmpfs. А в этих дистрах и логи на flash сбрасываются раз в сутки
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|1.19, Аноним (19), 14:10, 10/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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они хотя бы на пиксели по новее сделали порт
сейчас на дворе восьмые и девятые пиксели, явно не третьи
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|1.27, Аноним (27), 14:53, 10/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все бы ничего, но тут почти все железо лютейшее легаси, которое уже почти не реально достать. Даже у постмаркета все не настолько печально.
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