Выпуск Phosh 0.41.0, GNOME-окружения для смартфонов

1.1 , нуэ ( ? ), 23:39, 15/08/2024 [ответить] +1 + / – где железяки брать на которых это поделие запустится?

оно запустится только на двух конкретных моделях которые не делают уже 100500 лет?

2.2 , Dzen Python ( ok ), 23:51, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уххх, а вот раскулачат гугель антимонопольным иском, и заживёёёмЪ! Да, полтора смартфона с посмаркетОС.

Брать на барахолках или на али (воссановленные).

Понимать, что это вам не андроид и софт утонул, и игоры утонули, и качество звонилки на уровне ведроида 2.3, в лучшем случае, иначе - 1.6, где "Приложение Телефон завершило свою работу" посеред звонка было если не нормой, то признаваемым фейлом.

3.3 , Анониссимус ( ? ), 00:01, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не понимаю этого остракизма. Да, мобильный линукс ещё очень сырой. Но то, что он есть и даже как-то работает -- уже чудо. Как вы заметили, даже у гулеля с его триллиардами было море проблем с андроидом. А эта штука сделана с мизерным бюджетом.

4.5 , Время ( ? ), 00:14, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – О каком минимуме ты говоришь? Это было затратно по времени для меня создать ос что бы потом там мерджили свои поделия которые вот именно не имеют распространения потому что fdroid уже её забрал.

5.7 , когдаужевасперестанетбыть ( ? ), 00:20, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так ты всё-таки создало свою ОС, время? А фдроиды её забрали? А потому что если хочешь сделать что-то лучше чем сам - пошли фдроида.

4.6 , когдаужевасперестанетбыть ( ? ), 00:17, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не согласен. В том виде, в котором оно пребывает - это совсем не чудо. Но андроидкапца начнём ожидать только после виндекапца, не раньше. Согласны?

5.10 , pewpew ( ? ), 00:28, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В плюс минус нормальном виде могут быть эти гну/фоны, зависит от поставленных задач.

3.9 , pewpew ( ? ), 00:26, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так и сложность чаще всего в том, что смартфонов нет. Вместо того чтобы пилить окружение, разработчикам приходится тратить силы на поддержание всего этого зоопарка чтобы оно хоть как-то работало.



1.4 , когдаужевасперестанетбыть ( ? ), 00:13, 16/08/2024 [ответить] + / – > В мультимедийном проигрывателе реализована индикация состояния воспроизведения, позиции и размера трека.

и пр.

Ведь уже почти догоняют!

1.8 , pewpew ( ? ), 00:23, 16/08/2024 [ответить] + / – Неплохая оболочка, но клавиатура ИМХО ужасная, по крайней мере когда я пробовал последний раз. После стандартной андроидовской или UT попадать по этим мизерным клавишам не просто. Приедет пиксель, попробую на Droidian, может уже и изменилось что.

