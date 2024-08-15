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Выпуск Phosh 0.41.0, GNOME-окружения для смартфонов

15.08.2024 22:59

Опубликован релиз Phosh 0.41, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+.

В новом выпуске:

  • В мультимедийном проигрывателе реализована индикация состояния воспроизведения, позиции и размера трека.
  • В панель быстрых настроек добавлена кнопка включения Wi-Fi Hotspot.
  • Для Bluetooth в панели быстрых настроек реализован интерфейс для подключения и отключения известных устройств.
  • Добавлена поддержка перевода телефона в беззвучный режим через нажатие кнопки уменьшения громкости во время входящего звонка.
  • Предоставлено больше вертикального экранного пространства для страниц быстрых настроек, что упростило работу с большими списками беспроводных сетей или Bluetooth-устройств.
  • В конфигураторе phosh-mobile-settings в верхней панели реализована возможность включения показа заряда аккумулятора в процентах. Добавлены опции для задействования вспышки камеры для индикации поступления уведомления и включения использования кнопки уменьшения громкости для перехода в беззвучный режим.
  • В phosh-osk-stub добавлена возможность закрытия экранной клавиатуры экранным жестом "сдвиг". Расширено число поддерживаемых раскладок клавиатуры. Добавлена возможность вызова настроек экранной клавиатуры из всплывающего меню.
  • Обновлены версии зависимостей: wlroots 0.17.4, GNOME 46, Calls 46.3, feedbackd 0.4.1, feedbackd-device-themes 0.4.0, callaudiod 0.1.7, wys 0.1.12 и mmsd-tng 2.6.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://phosh.mobi/releases/re...)
  2. OpenNews: Выпуск Phosh 0.40, GNOME-окружения для смартфонов
  3. OpenNews: Опубликован postmarketOS 24.06, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Fedora Linux 40
  5. OpenNews: Экспериментальные сборки ALT Linux для процессоров Loongarch64 и смартфона Pinephone Pro
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61713-phosh
Ключевые слова: phosh, gnome
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, нуэ (?), 23:39, 15/08/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    где железяки брать на которых это поделие запустится?
    оно запустится только на двух конкретных моделях которые не делают уже 100500 лет?
     
     
  • 2.2, Dzen Python (ok), 23:51, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уххх, а вот раскулачат гугель антимонопольным иском, и заживёёёмЪ!

    Да, полтора смартфона с посмаркетОС.
    Брать на барахолках или на али (воссановленные).
    Понимать, что это вам не андроид и софт утонул, и игоры утонули, и качество звонилки на уровне ведроида 2.3, в лучшем случае, иначе - 1.6, где "Приложение Телефон завершило свою работу" посеред звонка было если не нормой, то признаваемым фейлом.

     
     
  • 3.3, Анониссимус (?), 00:01, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понимаю этого остракизма. Да, мобильный линукс ещё очень сырой. Но то, что он есть и даже как-то работает -- уже чудо. Как вы заметили, даже у гулеля с его триллиардами было море проблем с андроидом. А эта штука сделана с мизерным бюджетом.
     
     
  • 4.5, Время (?), 00:14, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О каком минимуме ты говоришь? Это было затратно по времени для меня создать ос что бы потом там мерджили свои поделия которые вот именно не имеют распространения потому что fdroid уже её забрал.
     
     
  • 5.7, когдаужевасперестанетбыть (?), 00:20, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ты всё-таки создало свою ОС, время? А фдроиды её забрали? А потому что если хочешь сделать что-то лучше чем сам - пошли фдроида.
     
  • 4.6, когдаужевасперестанетбыть (?), 00:17, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не согласен. В том виде, в котором оно пребывает - это совсем не чудо. Но андроидкапца начнём ожидать только после виндекапца, не раньше. Согласны?
     
     
  • 5.10, pewpew (?), 00:28, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В плюс минус нормальном виде могут быть эти гну/фоны, зависит от поставленных задач.
     
  • 3.9, pewpew (?), 00:26, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так и сложность чаще всего в том, что смартфонов нет. Вместо того чтобы пилить окружение, разработчикам приходится тратить силы на поддержание всего этого зоопарка чтобы оно хоть как-то работало.
     

  • 1.4, когдаужевасперестанетбыть (?), 00:13, 16/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    > В мультимедийном проигрывателе реализована индикация состояния

    воспроизведения, позиции и размера трека.
    и пр.
    Ведь уже почти догоняют!

     
  • 1.8, pewpew (?), 00:23, 16/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    Неплохая оболочка, но клавиатура ИМХО ужасная, по крайней мере когда я пробовал последний раз. После стандартной андроидовской или UT попадать по этим мизерным клавишам не просто. Приедет пиксель, попробую на Droidian, может уже и изменилось что.
     
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