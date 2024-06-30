Выпуск Phosh 0.40, GNOME-окружения для смартфонов

Опубликован релиз Phosh 0.40, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+. В новом выпуске: Добавлены быстрые настройки для активации тёмного режима оформления и включения/выключения передачи данных через сеть мобильного оператора связи.

Реализована возможность перевода устройства в спящий режим во время блокировки экрана.

Сокращено время удерживания кнопки включения питания, необходимое для показа меню завершения работы.

Предоставлена возможность задания клавиатурной комбинации для создания скриншота.

Разрешено переопределение некоторых настроек gsetting, связанных с временем неактивности, разблокировкой SIM-карты и звуковой темой.

Добавлена опция для установки библиотек, необходимых для генерации обвязок для языка Rust. Разрешено переопределения классов экрана блокировки и основного интерфейса из обвязок на языке Rust.

В композитном сервере Phoc реализовано определение жеста быстрого движения пальцем по экрану и обеспечена ориентация панели в соответствии с ориентацией устройства.

В конфигураторе phosh-mobile-settings предоставлена возможность установки задержки активации экрана блокировки и выбора расстановки элементов интерфейса.

В gmobile, обработчиках для работы GNOME на мобильных устройствах, добавлена поддержка Bluetooth-профиля AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile) для гарнитур c кнопками изменения громкости. Реализована поддержка планшетов Juno, смартфонов OnePlus 6/6T и Pine64 Pinephone Pro. Улучшена поддержка смартфона Pine64 PinePhone.

В состав пакета phosh-wallpapers добавлена звуковая тема.

Обновлены версии зависимостей: wlroots 0.17.3, GNOME 46, Calls 46.3, feedbackd 0.4.0, feedbackd-device-themes 0.4.0, callaudiod 0.1.7, wys 0.1.12 и mmsd-tng 2.6.0.



