Выпуск Phosh 0.40, GNOME-окружения для смартфонов

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Опубликован релиз Phosh 0.40, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+.
В новом выпуске:
- Добавлены быстрые настройки для активации тёмного режима оформления и включения/выключения передачи данных через сеть мобильного оператора связи.
- Реализована возможность перевода устройства в спящий режим во время блокировки экрана.
- Сокращено время удерживания кнопки включения питания, необходимое для показа меню завершения работы.
- Предоставлена возможность задания клавиатурной комбинации для создания скриншота.
- Разрешено переопределение некоторых настроек gsetting, связанных с временем неактивности, разблокировкой SIM-карты и звуковой темой.
- Добавлена опция для установки библиотек, необходимых для генерации обвязок для языка Rust. Разрешено переопределения классов экрана блокировки и основного интерфейса из обвязок на языке Rust.
- В композитном сервере Phoc реализовано определение жеста быстрого движения пальцем по экрану и обеспечена ориентация панели в соответствии с ориентацией устройства.
- В конфигураторе phosh-mobile-settings предоставлена возможность установки задержки активации экрана блокировки и выбора расстановки элементов интерфейса.
- В gmobile, обработчиках для работы GNOME на мобильных устройствах, добавлена поддержка Bluetooth-профиля AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile) для гарнитур c кнопками изменения громкости. Реализована поддержка планшетов Juno, смартфонов OnePlus 6/6T и Pine64 Pinephone Pro. Улучшена поддержка смартфона Pine64 PinePhone.
- В состав пакета phosh-wallpapers добавлена звуковая тема.
- Обновлены версии зависимостей: wlroots 0.17.3,
GNOME 46,
Calls 46.3,
feedbackd 0.4.0,
feedbackd-device-themes 0.4.0,
callaudiod 0.1.7,
wys 0.1.12 и mmsd-tng 2.6.0.