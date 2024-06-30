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Выпуск Phosh 0.40, GNOME-окружения для смартфонов

30.06.2024 23:39

Опубликован релиз Phosh 0.40, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+.

В новом выпуске:

  • Добавлены быстрые настройки для активации тёмного режима оформления и включения/выключения передачи данных через сеть мобильного оператора связи.
  • Реализована возможность перевода устройства в спящий режим во время блокировки экрана.
  • Сокращено время удерживания кнопки включения питания, необходимое для показа меню завершения работы.
  • Предоставлена возможность задания клавиатурной комбинации для создания скриншота.
  • Разрешено переопределение некоторых настроек gsetting, связанных с временем неактивности, разблокировкой SIM-карты и звуковой темой.
  • Добавлена опция для установки библиотек, необходимых для генерации обвязок для языка Rust. Разрешено переопределения классов экрана блокировки и основного интерфейса из обвязок на языке Rust.
  • В композитном сервере Phoc реализовано определение жеста быстрого движения пальцем по экрану и обеспечена ориентация панели в соответствии с ориентацией устройства.
  • В конфигураторе phosh-mobile-settings предоставлена возможность установки задержки активации экрана блокировки и выбора расстановки элементов интерфейса.
  • В gmobile, обработчиках для работы GNOME на мобильных устройствах, добавлена поддержка Bluetooth-профиля AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile) для гарнитур c кнопками изменения громкости. Реализована поддержка планшетов Juno, смартфонов OnePlus 6/6T и Pine64 Pinephone Pro. Улучшена поддержка смартфона Pine64 PinePhone.
  • В состав пакета phosh-wallpapers добавлена звуковая тема.
  • Обновлены версии зависимостей: wlroots 0.17.3, GNOME 46, Calls 46.3, feedbackd 0.4.0, feedbackd-device-themes 0.4.0, callaudiod 0.1.7, wys 0.1.12 и mmsd-tng 2.6.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://phosh.mobi/releases/re...)
  2. OpenNews: Выпуск Phosh 0.39, GNOME-окружения для смартфонов
  3. OpenNews: В Fedora Linux 38 начнут формироваться сборки на базе пользовательской оболочки Phosh
  4. OpenNews: Экспериментальные сборки ALT Linux для процессоров Loongarch64 и смартфона Pinephone Pro
  5. OpenNews: Опубликован postmarketOS 24.06, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61465-phosh
Ключевые слова: phosh, gnome
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 00:07, 01/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    Однозначно, нужно!
    >В состав пакета phosh-wallpapers добавлена звуковая тема.

    Кроме этой свистелки.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 00:23, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для плохого зрения может?
     

  • 1.4, Anoni (?), 00:27, 01/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    А это возможно запустить на x86 ноутбуке?
     
     
  • 2.5, alexandr_0503 (ok), 00:30, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде нет,но недавно проект postmarket os начал предоставлять сборки для архитектуры x86, так что всё возможно
     
  • 2.6, alexandr_0503 (ok), 00:31, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61380
     
  • 2.7, Kerr (ok), 00:38, 01/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто установите GNOME
     

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