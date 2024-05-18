Выпуск Phosh 0.39, GNOME-окружения для смартфонов

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|1.1, Аноним (1), 11:28, 18/05/2024 [ответить]
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Выклянчить? Заблевать? Снизу рана? Экстремисты - мощь?
В том числе поэтому гуи в жупадке.
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|2.9, ZloySergant (ok), 12:01, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Выклянчить? Заблевать? Снизу рана? Экстремисты - мощь?
Увы, да. Среди погромистов дебилоидов достаточно.
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|1.2, Bottle (?), 11:29, 18/05/2024 [ответить]
|+3 +/–
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GNOME - для десктопа слишком плохой UI, для мобилок слишком жручий. Для кого этот проект существует - неизвестно.
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|2.7, Аноним (7), 11:39, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для тех кто хочет сожрать все ресурсы и запугать пользователя. Т.е. для производителя.
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|2.10, Аноним324 (ok), 12:07, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он жрёт меньше чем KDE, XFCE, LXqt где он жирный то? То что для него используется ущербный С то уже другое дело. Но говорить что он жручий и плохой нельзя.
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|1.3, Константавр (ok), 11:30, 18/05/2024 [ответить]
|+1 +/–
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>"Заблокировать" отображалось "Забл...вать"
и прочее, это топчик, конечно :))))
Кстати, это растёт из общей гномьей проблемы, наверное, конда даже при полупустом экране в огромные кнопки и подписи под файлами в Наутилусе, например, на полную надпись "не хватает места". Как гномеры с этим мирятся вообще?
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|1.5, Доктор Альба (?), 11:37, 18/05/2024 [ответить]
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Очень минималистично, всё какое-то чёрное. Plasma Mobile покрасивее будет.
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|1.6, Аноним (6), 11:38, 18/05/2024 [ответить]
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Какой-то он корявый, просто жесть. В динамике создаёт впечатление китайской самописной прошивки для какого-нибудь девайса, который не тянет полноценные ос, навроде бабушкофонов.
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|1.8, Аноним (7), 11:47, 18/05/2024 [ответить]
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Ну к слову там не усечение убрано. А вместо Заблокировать теперь будет слово Блокировка.
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