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Выпуск Phosh 0.39, GNOME-окружения для смартфонов

18.05.2024 11:18

Опубликован релиз Phosh 0.39, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+.

В новом выпуске:

  • В обзорном режиме добавлена возможность распределения приложений по папкам.
  • Добавлена поддержка включения ночного режима через выпадающую панель быстрых настроек.
  • В меню, показываемом при удержании кнопки питания, убрано усечение по центру длинных слов для русскоязычной локализации, из-за которого вместо "Заблокировать" отображалось "Забл...вать".
  • В композитном сервере Phoc добавлена анимация переключателя нахождения поверх других окон (always-on-top).
  • В экранную клавиатуру squeekboard добавлены новые стили оформления кнопок: change-view, character-group, placeholder и subtle-highlight.
  • В конфигураторе phosh-mobile-settings добавлен интерфейс для управления содержимым панели быстрых настроек. Добавлена опция для игнорирования подключения аппаратных клавиатур.
  • Обновлены версии зависимостей: wlroots 0.17.2, GNOME 46, feedbackd 0.3.0, feedbackd-device-themes 0.1.0, callaudiod 0.1.7, wys 0.1.12, mmsd-tng 2.6.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://phosh.mobi/releases/re...)
  2. OpenNews: Выпуск Phosh 0.38, GNOME-окружения для смартфонов
  3. OpenNews: Доступен postmarketOS 23.12, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
  4. OpenNews: Продолжение развития GNOME Shell для мобильных устройств
  5. OpenNews: В Fedora Linux 38 начнут формироваться сборки на базе пользовательской оболочки Phosh
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61202-phosh
Ключевые слова: phosh, gnome
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:28, 18/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Выклянчить? Заблевать? Снизу рана? Экстремисты - мощь?
    В том числе поэтому гуи в жупадке.
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 11:33, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, пофиксили стринги. Молодцы
     
  • 2.9, ZloySergant (ok), 12:01, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Выклянчить? Заблевать? Снизу рана? Экстремисты - мощь?

    Увы, да. Среди погромистов дебилоидов достаточно.

     

  • 1.2, Bottle (?), 11:29, 18/05/2024 [ответить]  
    		• +3 +/
    GNOME - для десктопа слишком плохой UI, для мобилок слишком жручий. Для кого этот проект существует - неизвестно.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:39, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для тех кто хочет сожрать все ресурсы и запугать пользователя. Т.е. для производителя.
     
  • 2.10, Аноним324 (ok), 12:07, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он жрёт меньше чем KDE, XFCE, LXqt где он жирный то? То что для него используется ущербный С то уже другое дело. Но говорить что он жручий и плохой нельзя.
     

  • 1.3, Константавр (ok), 11:30, 18/05/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    >"Заблокировать" отображалось "Забл...вать"

    и прочее, это топчик, конечно :))))

    Кстати, это растёт из общей гномьей проблемы, наверное, конда даже при полупустом экране в огромные кнопки и подписи под файлами в Наутилусе, например, на полную надпись "не хватает места". Как гномеры с этим мирятся вообще?

     
  • 1.5, Доктор Альба (?), 11:37, 18/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Очень минималистично, всё какое-то чёрное. Plasma Mobile покрасивее будет.
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:38, 18/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Какой-то он корявый, просто жесть. В динамике создаёт впечатление китайской самописной прошивки для какого-нибудь девайса, который не тянет полноценные ос, навроде бабушкофонов.
     
  • 1.8, Аноним (7), 11:47, 18/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Ну к слову там не усечение убрано. А вместо Заблокировать теперь будет слово Блокировка.
     
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