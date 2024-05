Выпуск Phosh 0.39, GNOME-окружения для смартфонов

1.1 , Аноним ( 1 ), 11:28, 18/05/2024 [ответить] + / – Выклянчить? Заблевать? Снизу рана? Экстремисты - мощь?

В том числе поэтому гуи в жупадке.

2.4 , Аноним ( 1 ), 11:33, 18/05/2024 А, пофиксили стринги. Молодцы

2.9 , ZloySergant ( ok ), 12:01, 18/05/2024 >Выклянчить? Заблевать? Снизу рана? Экстремисты - мощь? Увы, да. Среди погромистов дебилоидов достаточно.



1.2 , Bottle ( ? ), 11:29, 18/05/2024 GNOME - для десктопа слишком плохой UI, для мобилок слишком жручий. Для кого этот проект существует - неизвестно.

2.7 , Аноним ( 7 ), 11:39, 18/05/2024 Для тех кто хочет сожрать все ресурсы и запугать пользователя. Т.е. для производителя.

2.10 , Аноним324 ( ok ), 12:07, 18/05/2024 Он жрёт меньше чем KDE, XFCE, LXqt где он жирный то? То что для него используется ущербный С то уже другое дело. Но говорить что он жручий и плохой нельзя.



1.3 , Константавр ( ok ), 11:30, 18/05/2024 >"Заблокировать" отображалось "Забл...вать" и прочее, это топчик, конечно :)))) Кстати, это растёт из общей гномьей проблемы, наверное, конда даже при полупустом экране в огромные кнопки и подписи под файлами в Наутилусе, например, на полную надпись "не хватает места". Как гномеры с этим мирятся вообще?

1.5 , Доктор Альба ( ? ), 11:37, 18/05/2024 Очень минималистично, всё какое-то чёрное. Plasma Mobile покрасивее будет.

1.6 , Аноним ( 6 ), 11:38, 18/05/2024 Какой-то он корявый, просто жесть. В динамике создаёт впечатление китайской самописной прошивки для какого-нибудь девайса, который не тянет полноценные ос, навроде бабушкофонов.

1.8 , Аноним ( 7 ), 11:47, 18/05/2024 Ну к слову там не усечение убрано. А вместо Заблокировать теперь будет слово Блокировка.