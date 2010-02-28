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Выпуск Phosh 0.38, GNOME-окружения для смартфонов

07.04.2024 20:06

Опубликован релиз Phosh 0.38, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+.

В новом выпуске:

  • В Launcher приложениям предоставлена возможность отображения дополнительных индикаторов со счётчиками и прогрессом выполнения операций.

  • Улучшена работа на устройствах с экранами, имеющими скруглённые углы.
  • В мультимедийном проигрывателе добавлена возможность обработки данных по ссылке (URI).
  • Улучшена работа экранных инидикаторов (OSD).
  • Решены проблемы с масштабированием фоновых изображений.
  • Налажен запуск сеансов при использовании gnome-session 46.


  1. Главная ссылка к новости (https://phosh.mobi/releases/re...)
  2. OpenNews: Выпуск Phosh 0.37, GNOME-окружения для смартфонов
  3. OpenNews: Продолжение развития GNOME Shell для мобильных устройств
  4. OpenNews: Экспериментальные сборки ALT Linux для процессоров Loongarch64 и смартфона Pinephone Pro
  5. OpenNews: Доступен postmarketOS 23.12, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
  6. OpenNews: Дистрибутив Fedora Linux 40 перешёл на стадию бета-тестирования
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60945-phosh
Ключевые слова: phosh, gnome
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, 12yoexpert (ok), 20:14, 07/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    крайне тормозная поделка, даже просто при пролистывании приложений в лаунчере - покадровая анимация

    гном это вам не xfce, ничего не попишешь

     
  • 2, 12yoexpert (ok), 20:18, 07/04/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    > Улучшена работа экранных инидикаторов

    что хотел сказать гугл-переводчик? виджеты?

    P.S. пардон, забыл, что в госучреждениях запретили недружественные термины, нужно свои придумывать

     
  • 3, Макар Чудра (?), 20:22, 07/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4, Вы забыли заполнить поле Name (?), 20:23, 07/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    Вот из-за этого телефона все страдают на десктопе?
     

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