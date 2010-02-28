Выпуск Phosh 0.38, GNOME-окружения для смартфонов

Опубликован релиз Phosh 0.38, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+. В новом выпуске: В Launcher приложениям предоставлена возможность отображения дополнительных индикаторов со счётчиками и прогрессом выполнения операций.





Улучшена работа на устройствах с экранами, имеющими скруглённые углы.

В мультимедийном проигрывателе добавлена возможность обработки данных по ссылке (URI).

Улучшена работа экранных инидикаторов (OSD).

Решены проблемы с масштабированием фоновых изображений.

Налажен запуск сеансов при использовании gnome-session 46.



